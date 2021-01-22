Borsada günlük işlemler (1)
22.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:13
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,78
|1,17
|0,52
|Acıpayam Selüloz
|22,40
|-3,86
|30,84
|Adel Kalemcilik
|28,10
|-0,50
|-17,92
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|2,95
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,43
|-1,63
|6,26
|Ak Enerji
|2,31
|-1,28
|4,52
|Akbank
|6,72
|-2,75
|-3,03
|Akçansa
|19,70
|-2,67
|19,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,39
|1,70
|4,26
|Akfen GMYO
|4,74
|-1,66
|-2,47
|Akın Tekstil
|51,85
|9,16
|63,26
|Akiş GMYO
|3,61
|1,40
|2,27
|Akmerkez GMYO
|67,90
|-0,15
|5,45
|Aksa
|14,58
|0,97
|-0,07
|Aksa Enerji
|9,32
|0,54
|25,27
|Aksigorta
|9,95
|-0,50
|6,99
|Aksu Enerji
|15,16
|1,13
|7,37
|Alarko Carrıer
|474,10
|10,00
|29,93
|Alarko GMYO
|26,16
|1,08
|0,00
|Alarko Holding
|10,61
|3,31
|22,80
|Albaraka Türk
|2,12
|1,44
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,30
|3,66
|8,90
|Alkim Kağıt
|17,82
|10,00
|31,53
|Alkim Kimya
|19,84
|7,65
|36,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|3,17
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|91,45
|9,98
|83,05
|Anadolu Efes
|27,02
|-1,75
|16,57
|Anadolu Grubu Holding
|29,98
|-0,27
|13,47
|Anadolu Hayat Emek.
|10,68
|-4,22
|23,18
|Anadolu Isuzu
|21,62
|-2,17
|20,11
|Anadolu Sigorta
|8,45
|1,81
|11,92
|Anel Elektrik
|3,11
|-0,96
|-1,89
|Arçelik
|35,40
|1,67
|16,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,10
|-1,41
|16,68
|Arena Bilgisayar
|57,10
|-2,48
|65,99
|Armada Bilgisayar
|69,70
|1,53
|42,01
|Arsan Tekstil
|8,45
|-0,71
|15,91
|Artı Yatırım Holding
|8,60
|9,97
|48,28
|Arzum Ev Aletleri
|22,40
|0,18
|-9,02
|Aselsan
|18,39
|1,94
|0,77
|Ata GMYO
|5,96
|-4,49
|8,17
|Atakule GMYO
|4,69
|9,84
|86,11
|Atlantis Yatırım Holding
|9,70
|8,87
|74,46
|Atlas Yat. Ort.
|1,94
|7,78
|10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,24
|-2,62
|1,21
|Avrasya GMYO
|4,12
|7,57
|1,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|2,15
|4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|7,13
|-5,44
|18,83
|Ayen Enerji
|5,74
|-2,71
|6,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,11
|-3,98
|-2,11
|Aygaz
|18,56
|4,92
|26,69
|Bagfaş
|30,06
|6,14
|50,30
|Bak Ambalaj
|22,30
|-3,96
|10,40
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|0,00
|-6,55
|Bantaş Ambalaj
|5,15
|4,67
|9,81
|Banvit
|54,00
|0,00
|3,85
|Baştaş Başkent Çimento
|16,30
|5,16
|-6,16
|Batı Çimento
|7,07
|9,95
|50,11
|Batısöke Çimento
|2,72
|5,02
|11,48
|Bayrak Taban Sanayi
|10,40
|-1,89
|-1,98
|Bera Holding
|21,10
|5,08
|4,04
|Berkosan Yalıtım
|10,45
|1,26
|17,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,19
|-1,18
|3,71
|Beyaz Filo
|13,21
|1,93
|29,76
|Bilici Yatırım
|7,34
|0,69
|10,54
|Bim Mağazalar
|74,05
|0,61
|0,70
|Birko Mensucat
|1,11
|-2,63
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,84
|-0,70
|-17,92
|Bizim Mağazaları
|16,01
|0,76
|4,23
|Borusan Mannesmann
|34,20
|0,18
|23,02
|Borusan Yat. Paz.
|514,90
|-0,94
|12,69
|Bosch Fren Sistemleri
|1.265,30
|-1,20
|2,13
|Bossa
|23,30
|5,91
|30,53
|Brisa
|26,96
|3,06
|35,21
|Burçelik
|25,34
|1,36
|20,55
|Burçelik Vana
|51,20
|-2,29
|3,10
|Bursa Çimento
|11,97
|-1,24
|-0,58
|Carrefoursa
|69,95
|0,79
|-2,58
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|-3,97
|36,79
|Ceo Event Medya
|7,10
|1,00
|10,42
|Coca Cola İçecek
|82,15
|3,99
|24,85
|Cosmos Yat. Holding
|14,97
|-9,98
|85,73
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|-1,61
|-6,30
|Çelebi
|172,50
|-0,69
|-5,49
|Çelik Halat
|21,16
|-4,43
|-1,21
|Çemaş Döküm
|2,25
|2,27
|4,65
|Çemtaş
|17,18
|1,90
|8,04
|Çimbeton
|410,30
|5,10
|38,38
|Çimentaş
|50,80
|3,76
|40,49
|Çimsa
|22,50
|4,17
|26,40
|Çuhadaroğlu Metal
|8,25
|-0,84
|6,73
|Dagi Giyim
|8,36
|0,36
|3,59
|Dagi Yatırım Holding
|14,36
|-0,83
|11,32
|Dardanel
|32,30
|4,19
|-3,58
|Datagate Bilgisayar
|18,64
|-1,84
|15,70
|Demısaş Döküm
|7,18
|9,95
|8,62
|Denge Holding
|6,08
|1,33
|10,95
|Deniz GMYO
|4,54
|1,11
|32,75
|Derimod
|11,23
|-4,83
|15,30
|Derlüks Deri
|9,41
|-1,67
|6,69
|Desa Deri
|10,63
|2,71
|9,14
|Despec Bilgisayar
|14,26
|-0,77
|9,19
|Deva Holding
|26,26
|-0,91
|8,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,58
|4,30
|25,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,74
|8,97
|27,08
|Ditaş Doğan
|39,46
|-3,57
|20,75
|DO-CO
|541,60
|-1,37
|-14,03
|Doğan Burda
|22,10
|-5,31
|-1,52
|Doğan Holding
|3,82
|1,87
|24,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,97
|2,06
|27,53
|Doğusan
|5,06
|-1,36
|15,53
|Doğuş GMYO
|9,77
|0,21
|19,58
|Doğuş Otomotiv
|32,50
|-3,85
|13,08
|Döktaş Dökümcülük
|37,84
|6,65
|23,58
|Duran Doğan Basım
|11,00
|1,38
|4,86
|Dyo Boya
|13,55
|-3,56
|19,28
|Eczacıbaşı İlaç
|7,74
|-2,15
|3,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,52
|-1,78
|35,26
|Edip Gayrimenkul
|3,32
|-2,92
|0,00
|Ege Endüstri
|1.749,40
|-0,60
|1,28
|Ege Gübre
|232,20
|1,80
|59,92
|Ege Profil
|41,00
|-3,26
|7,22
|Ege Seramik
|13,07
|-0,61
|27,02
|Egeplast
|39,00
|8,82
|17,12
|Ekiz Kimya
|7,85
|-5,42
|10,10
|Emek Elektrik
|5,03
|-0,59
|-15,03
|Eminiş Ambalaj
|41,64
|9,98
|13,03
|Emlak Konut GMYO
|2,49
|-0,80
|16,36
|Enerjisa Enerji
|12,47
|-1,34
|-0,32
|Enka İnşaat
|8,15
|-1,21
|10,58
|Erbosan
|48,76
|-1,53
|18,93
|Ereğli Demir Çelik
|14,85
|-2,30
|-0,54
|Ersu Gıda
|5,24
|-7,42
|6,07
|Escort Teknoloji
|7,21
|-2,83
|9,74
|Esenboğa Elektrik
|24,42
|2,95
|28,32
|Etiler Gıda
|4,32
|0,47
|8,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,78
|-1,31
|-1,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,87
|3,75
|7,50
|Euro Yat. Ort.
|4,96
|4,86
|9,98
|Euro Yatırım Holding
|3,58
|-1,65
|26,06
|Fade Gıda
|6,46
|-0,62
|4,36
|Fenerbahçe Futbol
|38,44
|-1,08
|30,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,69
|-2,05
|5,02
|F-M İzmit Piston
|195,90
|-1,95
|57,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,71
|-1,40
|-2,46
|Ford Otosan
|158,70
|-2,64
|25,95
|Formet Çelik Kapı
|4,60
|-1,92
|-3,16
|Frigo Pak Gıda
|24,30
|3,85
|15,82
|Galatasaray Sportif
|3,86
|-0,52
|-4,69
|Garanti Bankası
|9,76
|-2,59
|-5,88
|Garanti Faktoring
|11,91
|0,93
|7,01
|Garanti Yat. Ort.
|3,53
|0,86
|9,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,54
|9,97
|39,21
|Gediz Ambalaj
|36,08
|0,22
|34,63
|Gentaş
|5,57
|-1,94
|-6,23
|Gersan Elektrik
|7,68
|-5,65
|25,08
|Global Men. Değ.
|7,15
|10,00
|18,97
|Global Yat. Holding
|5,47
|3,80
|16,88
|Good-Year
|8,91
|0,45
|6,58
|Göltaş Çimento
|47,60
|-0,42
|15,37
|Gözde Girişim
|7,01
|-1,13
|-12,16
|GSD Denizcilik
|5,56
|2,58
|10,32
|GSD Holding
|2,48
|-0,40
|-1,20
|Gübre Fabrik.
|66,75
|-1,69
|-22,43
|Güler Yat. Holding
|9,90
|-2,85
|-8,92
|Halk GMYO
|4,24
|9,56
|32,09
|Hatay Tekstil
|22,32
|9,95
|60,00
|Hedef Girişim
|4,01
|5,53
|17,03
|Hektaş
|27,42
|1,56
|43,79
|HUB Girişim
|18,92
|-0,26
|3,96
|Hürriyet Gzt.
|2,54
|-2,31
|20,95
|ICBC Turkey Bank
|6,64
|0,45
|2,15
|İdealist Danışmanlık
|14,70
|-1,87
|9,21
|İdealist GMYO
|8,60
|2,14
|26,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,92
|0,52
|2,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|1,37
|18,40
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|-0,25
|-2,22
|İhlas Holding
|1,26
|-1,56
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-1,71
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,36
|-1,07
|6,43
|Info Yatırım
|7,39
|1,79
|14,57
|İntema
|69,50
|-5,05
|74,19
|Inveo Yatırım Holding
|121,70
|9,94
|175,21
|İpek Doğal Enerji
|13,42
|0,22
|2,60
|İskenderun Demir Çelik
|11,22
|-2,35
|10,98
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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