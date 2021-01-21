Borsada günlük işlemler (1)
21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,69
|0,92
|-0,65
|Acıpayam Selüloz
|23,30
|-2,27
|36,10
|Adel Kalemcilik
|28,24
|-0,98
|-17,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,71
|0,00
|-3,21
|Afyon Çimento
|5,52
|2,79
|8,02
|Ak Enerji
|2,34
|0,00
|5,88
|Akbank
|6,91
|-0,14
|-0,29
|Akçansa
|20,24
|5,97
|22,37
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,30
|2,71
|2,51
|Akfen GMYO
|4,82
|-0,62
|-0,82
|Akın Tekstil
|47,50
|9,35
|49,56
|Akiş GMYO
|3,56
|-1,11
|0,85
|Akmerkez GMYO
|68,00
|-3,34
|5,60
|Aksa
|14,44
|-0,82
|-1,03
|Aksa Enerji
|9,27
|6,92
|24,60
|Aksigorta
|10,00
|-0,40
|7,53
|Aksu Enerji
|14,99
|-3,29
|6,16
|Alarko Carrıer
|431,00
|-8,30
|18,11
|Alarko GMYO
|25,88
|-1,97
|-1,07
|Alarko Holding
|10,27
|-1,25
|18,87
|Albaraka Türk
|2,09
|1,46
|7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,16
|2,16
|5,06
|Alkim Kağıt
|16,20
|-4,87
|19,58
|Alkim Kimya
|18,43
|-3,25
|26,78
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,21
|-3,07
|0,91
|Altınyunus Çeşme
|83,15
|9,99
|66,43
|Anadolu Efes
|27,50
|-2,96
|18,64
|Anadolu Grubu Holding
|30,06
|-0,79
|13,78
|Anadolu Hayat Emek.
|11,15
|-3,04
|28,60
|Anadolu Isuzu
|22,10
|2,50
|22,78
|Anadolu Sigorta
|8,30
|0,00
|9,93
|Anel Elektrik
|3,14
|-1,88
|-0,95
|Arçelik
|34,82
|-0,06
|14,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,90
|-0,70
|18,34
|Arena Bilgisayar
|58,55
|4,37
|70,20
|Armada Bilgisayar
|68,65
|-0,87
|39,87
|Arsan Tekstil
|8,51
|4,29
|16,74
|Artı Yatırım Holding
|7,82
|-7,57
|34,83
|Arzum Ev Aletleri
|22,36
|-0,18
|-9,18
|Aselsan
|18,04
|-0,82
|-1,15
|Ata GMYO
|6,24
|3,48
|13,25
|Atakule GMYO
|4,27
|9,77
|69,44
|Atlantis Yatırım Holding
|8,91
|10,00
|60,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|1,12
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,73
|-1,83
|3,93
|Avrasya GMYO
|3,83
|5,80
|-5,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|0,93
|1,87
|Avrupa Yatırım Holding
|7,54
|-2,96
|25,67
|Ayen Enerji
|5,90
|5,17
|9,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,57
|3,77
|1,94
|Aygaz
|17,69
|-4,74
|20,75
|Bagfaş
|28,32
|-0,35
|41,60
|Bak Ambalaj
|23,22
|4,31
|14,95
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|-3,63
|-6,55
|Bantaş Ambalaj
|4,92
|0,00
|4,90
|Banvit
|54,00
|4,85
|3,85
|Baştaş Başkent Çimento
|15,50
|-7,02
|-10,77
|Batı Çimento
|6,43
|9,91
|36,52
|Batısöke Çimento
|2,59
|6,15
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|10,60
|-1,49
|-0,09
|Bera Holding
|20,08
|-2,05
|-0,99
|Berkosan Yalıtım
|10,32
|3,51
|15,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,24
|2,91
|4,95
|Beyaz Filo
|12,96
|-7,69
|27,31
|Bilici Yatırım
|7,29
|1,96
|9,79
|Bim Mağazalar
|73,60
|-2,39
|0,09
|Birko Mensucat
|1,14
|-2,56
|2,70
|Birlik Mensucat
|2,86
|-0,35
|-17,34
|Bizim Mağazaları
|15,89
|-1,85
|3,45
|Borusan Mannesmann
|34,14
|-1,50
|22,81
|Borusan Yat. Paz.
|519,80
|1,92
|13,77
|Bosch Fren Sistemleri
|1.280,70
|-1,22
|3,37
|Bossa
|22,00
|-0,81
|23,25
|Brisa
|26,16
|-1,58
|31,19
|Burçelik
|25,00
|-2,19
|18,93
|Burçelik Vana
|52,40
|-1,78
|5,52
|Bursa Çimento
|12,12
|-1,78
|0,66
|Carrefoursa
|69,40
|-1,00
|-3,34
|Casa Emtia Petrol
|151,00
|0,67
|42,45
|Ceo Event Medya
|7,03
|-1,68
|9,33
|Coca Cola İçecek
|79,00
|1,61
|20,06
|Cosmos Yat. Holding
|16,63
|9,99
|106,33
|Credıtwest Faktorıng
|5,59
|-1,58
|-4,77
|Çelebi
|173,70
|-2,31
|-4,83
|Çelik Halat
|22,14
|2,98
|3,36
|Çemaş Döküm
|2,20
|0,46
|2,33
|Çemtaş
|16,86
|-2,03
|6,03
|Çimbeton
|390,40
|-9,52
|31,67
|Çimentaş
|48,96
|-0,20
|35,40
|Çimsa
|21,60
|8,43
|21,35
|Çuhadaroğlu Metal
|8,32
|-1,07
|7,63
|Dagi Giyim
|8,33
|1,09
|3,22
|Dagi Yatırım Holding
|14,48
|0,91
|12,25
|Dardanel
|31,00
|1,64
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|18,99
|0,21
|17,88
|Demısaş Döküm
|6,53
|-0,31
|-1,21
|Denge Holding
|6,00
|-2,12
|9,49
|Deniz GMYO
|4,49
|-2,39
|31,29
|Derimod
|11,80
|9,26
|21,15
|Derlüks Deri
|9,57
|-0,83
|8,50
|Desa Deri
|10,35
|2,68
|6,26
|Despec Bilgisayar
|14,37
|3,08
|10,03
|Deva Holding
|26,50
|3,60
|9,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,02
|2,60
|20,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,35
|-1,58
|16,62
|Ditaş Doğan
|40,92
|10,00
|25,21
|DO-CO
|549,10
|-1,49
|-12,84
|Doğan Burda
|23,34
|3,27
|4,01
|Doğan Holding
|3,75
|-3,35
|22,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,91
|5,05
|24,95
|Doğusan
|5,13
|0,39
|17,12
|Doğuş GMYO
|9,75
|-1,71
|19,34
|Doğuş Otomotiv
|33,80
|-1,17
|17,61
|Döktaş Dökümcülük
|35,48
|9,98
|15,87
|Duran Doğan Basım
|10,85
|-3,12
|3,43
|Dyo Boya
|14,05
|9,94
|23,68
|Eczacıbaşı İlaç
|7,91
|4,63
|6,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,20
|-0,47
|37,71
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|5,56
|3,01
|Ege Endüstri
|1.760,00
|-1,95
|1,89
|Ege Gübre
|228,10
|-0,44
|57,09
|Ege Profil
|42,38
|-4,93
|10,83
|Ege Seramik
|13,15
|-0,83
|27,79
|Egeplast
|35,84
|-9,99
|7,63
|Ekiz Kimya
|8,30
|0,36
|16,41
|Emek Elektrik
|5,06
|2,02
|-14,53
|Eminiş Ambalaj
|37,86
|-9,86
|2,77
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|2,03
|17,29
|Enerjisa Enerji
|12,64
|2,18
|1,04
|Enka İnşaat
|8,25
|-0,84
|11,94
|Erbosan
|49,52
|3,21
|20,78
|Ereğli Demir Çelik
|15,20
|-3,18
|1,81
|Ersu Gıda
|5,66
|6,79
|14,57
|Escort Teknoloji
|7,42
|9,93
|12,94
|Esenboğa Elektrik
|23,72
|-0,75
|24,65
|Etiler Gıda
|4,30
|0,00
|8,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|-0,52
|-0,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,73
|3,90
|3,61
|Euro Yat. Ort.
|4,73
|-4,83
|4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,64
|0,55
|28,17
|Fade Gıda
|6,50
|5,18
|5,01
|Fenerbahçe Futbol
|38,86
|-0,61
|31,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,83
|-4,61
|7,22
|F-M İzmit Piston
|199,80
|2,88
|60,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,89
|-2,72
|-1,07
|Ford Otosan
|163,00
|-1,93
|29,37
|Formet Çelik Kapı
|4,69
|-1,88
|-1,26
|Frigo Pak Gıda
|23,40
|6,36
|11,53
|Galatasaray Sportif
|3,88
|-0,51
|-4,20
|Garanti Bankası
|10,02
|-0,30
|-3,38
|Garanti Faktoring
|11,80
|-1,67
|6,02
|Garanti Yat. Ort.
|3,50
|-0,57
|8,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,95
|10,00
|26,59
|Gediz Ambalaj
|36,00
|-1,37
|34,33
|Gentaş
|5,68
|-0,35
|-4,38
|Gersan Elektrik
|8,14
|4,23
|32,57
|Global Men. Değ.
|6,50
|-3,42
|8,15
|Global Yat. Holding
|5,27
|-3,13
|12,61
|Good-Year
|8,87
|-1,88
|6,10
|Göltaş Çimento
|47,80
|5,10
|15,85
|Gözde Girişim
|7,09
|-0,42
|-11,15
|GSD Denizcilik
|5,42
|-3,04
|7,54
|GSD Holding
|2,49
|2,47
|-0,80
|Gübre Fabrik.
|67,90
|-4,50
|-21,09
|Güler Yat. Holding
|10,19
|0,69
|-6,26
|Halk GMYO
|3,87
|9,94
|20,56
|Hatay Tekstil
|20,30
|3,05
|45,52
|Hedef Girişim
|3,80
|2,98
|10,90
|Hektaş
|27,00
|-2,88
|41,58
|HUB Girişim
|18,97
|0,48
|4,23
|Hürriyet Gzt.
|2,60
|9,70
|23,81
|ICBC Turkey Bank
|6,61
|0,30
|1,69
|İdealist Danışmanlık
|14,98
|3,45
|11,29
|İdealist GMYO
|8,42
|1,20
|23,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,91
|1,60
|1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|0,69
|16,80
|İhlas Gazetecilik
|3,98
|1,79
|-1,97
|İhlas Holding
|1,28
|-2,29
|3,23
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,00
|2,63
|İndeks Bilgisayar
|20,58
|-0,19
|7,58
|Info Yatırım
|7,26
|2,54
|12,56
|İntema
|73,20
|9,99
|83,46
|Inveo Yatırım Holding
|110,70
|6,85
|150,34
|İpek Doğal Enerji
|13,39
|0,53
|2,37
|İskenderun Demir Çelik
|11,49
|-1,63
|13,65
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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