Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günlük işlemler (1)

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,690,92-0,65
Acıpayam Selüloz23,30-2,2736,10
Adel Kalemcilik28,24-0,98-17,51
Adese Alışveriş Ticaret2,710,00-3,21
Afyon Çimento5,522,798,02
Ak Enerji2,340,005,88
Akbank6,91-0,14-0,29
Akçansa20,245,9722,37
Akdeniz Yatırım Hold.5,302,712,51
Akfen GMYO4,82-0,62-0,82
Akın Tekstil47,509,3549,56
Akiş GMYO3,56-1,110,85
Akmerkez GMYO68,00-3,345,60
Aksa14,44-0,82-1,03
Aksa Enerji9,276,9224,60
Aksigorta10,00-0,407,53
Aksu Enerji14,99-3,296,16
Alarko Carrıer431,00-8,3018,11
Alarko GMYO25,88-1,97-1,07
Alarko Holding10,27-1,2518,87
Albaraka Türk2,091,467,73
Alcatel Lucent Teletaş31,162,165,06
Alkim Kağıt16,20-4,8719,58
Alkim Kimya18,43-3,2526,78
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,21-3,070,91
Altınyunus Çeşme83,159,9966,43
Anadolu Efes27,50-2,9618,64
Anadolu Grubu Holding30,06-0,7913,78
Anadolu Hayat Emek.11,15-3,0428,60
Anadolu Isuzu22,102,5022,78
Anadolu Sigorta8,300,009,93
Anel Elektrik3,14-1,88-0,95
Arçelik34,82-0,0614,54
ARD Bilişim Teknolojileri56,90-0,7018,34
Arena Bilgisayar58,554,3770,20
Armada Bilgisayar68,65-0,8739,87
Arsan Tekstil8,514,2916,74
Artı Yatırım Holding7,82-7,5734,83
Arzum Ev Aletleri22,36-0,18-9,18
Aselsan18,04-0,82-1,15
Ata GMYO6,243,4813,25
Atakule GMYO4,279,7769,44
Atlantis Yatırım Holding8,9110,0060,25
Atlas Yat. Ort.1,801,122,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,73-1,833,93
Avrasya GMYO3,835,80-5,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,260,931,87
Avrupa Yatırım Holding7,54-2,9625,67
Ayen Enerji5,905,179,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,573,771,94
Aygaz17,69-4,7420,75
Bagfaş28,32-0,3541,60
Bak Ambalaj23,224,3114,95
Balatacılar Balatacılık7,70-3,63-6,55
Bantaş Ambalaj4,920,004,90
Banvit54,004,853,85
Baştaş Başkent Çimento15,50-7,02-10,77
Batı Çimento6,439,9136,52
Batısöke Çimento2,596,156,15
Bayrak Taban Sanayi10,60-1,49-0,09
Bera Holding20,08-2,05-0,99
Berkosan Yalıtım10,323,5115,70
Beşiktaş Futbol Yat.4,242,914,95
Beyaz Filo12,96-7,6927,31
Bilici Yatırım7,291,969,79
Bim Mağazalar73,60-2,390,09
Birko Mensucat1,14-2,562,70
Birlik Mensucat2,86-0,35-17,34
Bizim Mağazaları15,89-1,853,45
Borusan Mannesmann34,14-1,5022,81
Borusan Yat. Paz.519,801,9213,77
Bosch Fren Sistemleri1.280,70-1,223,37
Bossa22,00-0,8123,25
Brisa26,16-1,5831,19
Burçelik25,00-2,1918,93
Burçelik Vana52,40-1,785,52
Bursa Çimento12,12-1,780,66
Carrefoursa69,40-1,00-3,34
Casa Emtia Petrol151,000,6742,45
Ceo Event Medya7,03-1,689,33
Coca Cola İçecek79,001,6120,06
Cosmos Yat. Holding16,639,99106,33
Credıtwest Faktorıng5,59-1,58-4,77
Çelebi173,70-2,31-4,83
Çelik Halat22,142,983,36
Çemaş Döküm2,200,462,33
Çemtaş16,86-2,036,03
Çimbeton390,40-9,5231,67
Çimentaş48,96-0,2035,40
Çimsa21,608,4321,35
Çuhadaroğlu Metal8,32-1,077,63
Dagi Giyim8,331,093,22
Dagi Yatırım Holding14,480,9112,25
Dardanel31,001,64-7,46
Datagate Bilgisayar18,990,2117,88
Demısaş Döküm6,53-0,31-1,21
Denge Holding6,00-2,129,49
Deniz GMYO4,49-2,3931,29
Derimod11,809,2621,15
Derlüks Deri9,57-0,838,50
Desa Deri10,352,686,26
Despec Bilgisayar14,373,0810,03
Deva Holding26,503,609,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,022,6020,00
Diriteks Diriliş Tekstil4,35-1,5816,62
Ditaş Doğan40,9210,0025,21
DO-CO549,10-1,49-12,84
Doğan Burda23,343,274,01
Doğan Holding3,75-3,3522,15
Doğtaş Kelebek Mobilya2,915,0524,95
Doğusan5,130,3917,12
Doğuş GMYO9,75-1,7119,34
Doğuş Otomotiv33,80-1,1717,61
Döktaş Dökümcülük35,489,9815,87
Duran Doğan Basım10,85-3,123,43
Dyo Boya14,059,9423,68
Eczacıbaşı İlaç7,914,636,03
Eczacıbaşı Yatırım38,20-0,4737,71
Edip Gayrimenkul3,425,563,01
Ege Endüstri1.760,00-1,951,89
Ege Gübre228,10-0,4457,09
Ege Profil42,38-4,9310,83
Ege Seramik13,15-0,8327,79
Egeplast35,84-9,997,63
Ekiz Kimya8,300,3616,41
Emek Elektrik5,062,02-14,53
Eminiş Ambalaj37,86-9,862,77
Emlak Konut GMYO2,512,0317,29
Enerjisa Enerji12,642,181,04
Enka İnşaat8,25-0,8411,94
Erbosan49,523,2120,78
Ereğli Demir Çelik15,20-3,181,81
Ersu Gıda5,666,7914,57
Escort Teknoloji7,429,9312,94
Esenboğa Elektrik23,72-0,7524,65
Etiler Gıda4,300,008,04
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-0,52-0,52
Euro Trend Yat. Ort.3,733,903,61
Euro Yat. Ort.4,73-4,834,88
Euro Yatırım Holding3,640,5528,17
Fade Gıda6,505,185,01
Fenerbahçe Futbol38,86-0,6131,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,83-4,617,22
F-M İzmit Piston199,802,8860,74
Fonet Bilgi Teknolojileri12,89-2,72-1,07
Ford Otosan163,00-1,9329,37
Formet Çelik Kapı4,69-1,88-1,26
Frigo Pak Gıda23,406,3611,53
Galatasaray Sportif3,88-0,51-4,20
Garanti Bankası10,02-0,30-3,38
Garanti Faktoring11,80-1,676,02
Garanti Yat. Ort.3,50-0,578,36
Gedik Y. Men. Değ.15,9510,0026,59
Gediz Ambalaj36,00-1,3734,33
Gentaş5,68-0,35-4,38
Gersan Elektrik8,144,2332,57
Global Men. Değ.6,50-3,428,15
Global Yat. Holding5,27-3,1312,61
Good-Year8,87-1,886,10
Göltaş Çimento47,805,1015,85
Gözde Girişim7,09-0,42-11,15
GSD Denizcilik5,42-3,047,54
GSD Holding2,492,47-0,80
Gübre Fabrik.67,90-4,50-21,09
Güler Yat. Holding10,190,69-6,26
Halk GMYO3,879,9420,56
Hatay Tekstil20,303,0545,52
Hedef Girişim3,802,9810,90
Hektaş27,00-2,8841,58
HUB Girişim18,970,484,23
Hürriyet Gzt.2,609,7023,81
ICBC Turkey Bank6,610,301,69
İdealist Danışmanlık14,983,4511,29
İdealist GMYO8,421,2023,82
İhlas Ev Aletleri1,911,601,60
İhlas Gayrimenkul1,460,6916,80
İhlas Gazetecilik3,981,79-1,97
İhlas Holding1,28-2,293,23
İhlas Yayın Holding1,170,002,63
İndeks Bilgisayar20,58-0,197,58
Info Yatırım7,262,5412,56
İntema73,209,9983,46
Inveo Yatırım Holding110,706,85150,34
İpek Doğal Enerji13,390,532,37
İskenderun Demir Çelik11,49-1,6313,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 18:51:43. #1.15#
title