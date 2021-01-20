Borsada günlük işlemler (1)
20.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,62
|-0,52
|-1,55
|Acıpayam Selüloz
|23,84
|5,96
|39,25
|Adel Kalemcilik
|28,52
|2,59
|-16,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,71
|0,37
|-3,21
|Afyon Çimento
|5,37
|-3,42
|5,09
|Ak Enerji
|2,34
|1,30
|5,88
|Akbank
|6,92
|-1,28
|-0,14
|Akçansa
|19,10
|0,79
|15,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,16
|-0,19
|-0,19
|Akfen GMYO
|4,85
|-1,22
|-0,21
|Akın Tekstil
|43,44
|7,26
|36,78
|Akiş GMYO
|3,60
|1,69
|1,98
|Akmerkez GMYO
|70,35
|4,53
|9,25
|Aksa
|14,56
|0,76
|-0,21
|Aksa Enerji
|8,67
|3,96
|16,53
|Aksigorta
|10,04
|1,01
|7,96
|Aksu Enerji
|15,50
|1,11
|9,77
|Alarko Carrıer
|470,00
|-2,69
|28,80
|Alarko GMYO
|26,40
|5,18
|0,92
|Alarko Holding
|10,40
|-0,19
|20,37
|Albaraka Türk
|2,06
|3,52
|6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,50
|-1,04
|2,83
|Alkim Kağıt
|17,03
|1,61
|25,70
|Alkim Kimya
|19,05
|1,01
|31,04
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,00
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|75,60
|9,96
|51,32
|Anadolu Efes
|28,34
|-0,42
|22,26
|Anadolu Grubu Holding
|30,30
|1,81
|14,69
|Anadolu Hayat Emek.
|11,50
|2,13
|32,64
|Anadolu Isuzu
|21,56
|-0,92
|19,78
|Anadolu Sigorta
|8,30
|2,09
|9,93
|Anel Elektrik
|3,20
|3,56
|0,95
|Arçelik
|34,84
|-0,57
|14,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,30
|0,53
|19,18
|Arena Bilgisayar
|56,10
|-1,41
|63,08
|Armada Bilgisayar
|69,25
|0,36
|41,10
|Arsan Tekstil
|8,16
|1,24
|11,93
|Artı Yatırım Holding
|8,46
|-10,00
|45,86
|Arzum Ev Aletleri
|22,40
|0,00
|-9,02
|Aselsan
|18,19
|-1,20
|-0,33
|Ata GMYO
|6,03
|-0,66
|9,44
|Atakule GMYO
|3,89
|9,89
|54,37
|Atlantis Yatırım Holding
|8,10
|-10,00
|45,68
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-0,56
|1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,08
|0,79
|5,87
|Avrasya GMYO
|3,62
|-0,55
|-10,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|-0,62
|0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|7,77
|9,44
|29,50
|Ayen Enerji
|5,61
|1,63
|3,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,15
|7,11
|-1,76
|Aygaz
|18,57
|4,33
|26,76
|Bagfaş
|28,42
|9,98
|42,10
|Bak Ambalaj
|22,26
|-1,68
|10,20
|Balatacılar Balatacılık
|7,99
|-1,72
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|4,92
|4,90
|4,90
|Banvit
|51,50
|-0,39
|-0,96
|Baştaş Başkent Çimento
|16,67
|-1,94
|-4,03
|Batı Çimento
|5,85
|1,56
|24,20
|Batısöke Çimento
|2,44
|-1,21
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|10,76
|0,37
|1,41
|Bera Holding
|20,50
|-1,35
|1,08
|Berkosan Yalıtım
|9,97
|-3,02
|11,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,12
|-1,20
|1,98
|Beyaz Filo
|14,04
|9,95
|37,92
|Bilici Yatırım
|7,15
|-0,97
|7,68
|Bim Mağazalar
|75,40
|1,48
|2,54
|Birko Mensucat
|1,17
|6,36
|5,41
|Birlik Mensucat
|2,87
|-2,71
|-17,05
|Bizim Mağazaları
|16,19
|4,72
|5,40
|Borusan Mannesmann
|34,66
|0,64
|24,68
|Borusan Yat. Paz.
|510,00
|3,03
|11,62
|Bosch Fren Sistemleri
|1.296,50
|-0,80
|4,65
|Bossa
|22,18
|9,91
|24,26
|Brisa
|26,58
|2,39
|33,30
|Burçelik
|25,56
|0,31
|21,60
|Burçelik Vana
|53,35
|-1,39
|7,43
|Bursa Çimento
|12,34
|2,15
|2,49
|Carrefoursa
|70,10
|-0,78
|-2,37
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|6,38
|41,51
|Ceo Event Medya
|7,15
|4,23
|11,20
|Coca Cola İçecek
|77,75
|-0,77
|18,16
|Cosmos Yat. Holding
|15,12
|9,96
|87,59
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|-1,90
|-3,24
|Çelebi
|177,80
|0,74
|-2,59
|Çelik Halat
|21,50
|6,44
|0,37
|Çemaş Döküm
|2,19
|0,46
|1,86
|Çemtaş
|17,21
|2,75
|8,23
|Çimbeton
|431,50
|-6,01
|45,53
|Çimentaş
|49,06
|-9,98
|35,67
|Çimsa
|19,92
|2,79
|11,91
|Çuhadaroğlu Metal
|8,41
|0,12
|8,80
|Dagi Giyim
|8,24
|0,49
|2,11
|Dagi Yatırım Holding
|14,35
|-2,91
|11,24
|Dardanel
|30,50
|-1,61
|-8,96
|Datagate Bilgisayar
|18,95
|0,26
|17,63
|Demısaş Döküm
|6,55
|2,66
|-0,91
|Denge Holding
|6,13
|-5,55
|11,86
|Deniz GMYO
|4,60
|9,79
|34,50
|Derimod
|10,80
|3,75
|10,88
|Derlüks Deri
|9,65
|2,22
|9,41
|Desa Deri
|10,08
|-1,08
|3,49
|Despec Bilgisayar
|13,94
|-1,55
|6,74
|Deva Holding
|25,58
|-0,23
|5,97
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,69
|0,08
|16,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|-2,00
|18,50
|Ditaş Doğan
|37,20
|9,99
|13,83
|DO-CO
|557,40
|-1,06
|-11,52
|Doğan Burda
|22,60
|1,44
|0,71
|Doğan Holding
|3,88
|1,04
|26,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,77
|7,78
|18,94
|Doğusan
|5,11
|4,29
|16,67
|Doğuş GMYO
|9,92
|3,33
|21,42
|Doğuş Otomotiv
|34,20
|9,97
|19,00
|Döktaş Dökümcülük
|32,26
|-0,55
|5,36
|Duran Doğan Basım
|11,20
|-2,27
|6,77
|Dyo Boya
|12,78
|5,27
|12,50
|Eczacıbaşı İlaç
|7,56
|0,13
|1,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,38
|1,27
|38,36
|Edip Gayrimenkul
|3,24
|0,31
|-2,41
|Ege Endüstri
|1.795,00
|0,52
|3,92
|Ege Gübre
|229,10
|0,09
|57,78
|Ege Profil
|44,58
|0,13
|16,58
|Ege Seramik
|13,26
|0,53
|28,86
|Egeplast
|39,82
|0,00
|19,58
|Ekiz Kimya
|8,27
|5,08
|15,99
|Emek Elektrik
|4,96
|-0,80
|-16,22
|Eminiş Ambalaj
|42,00
|-9,40
|14,01
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|0,41
|14,95
|Enerjisa Enerji
|12,37
|-1,36
|-1,12
|Enka İnşaat
|8,32
|-0,24
|12,89
|Erbosan
|47,98
|-1,07
|17,02
|Ereğli Demir Çelik
|15,70
|0,19
|5,16
|Ersu Gıda
|5,30
|3,31
|7,29
|Escort Teknoloji
|6,75
|-1,03
|2,74
|Esenboğa Elektrik
|23,90
|-0,75
|25,59
|Etiler Gıda
|4,30
|1,18
|8,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,85
|-1,03
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|1,70
|-0,28
|Euro Yat. Ort.
|4,97
|2,69
|10,20
|Euro Yatırım Holding
|3,62
|0,84
|27,46
|Fade Gıda
|6,18
|-0,16
|-0,16
|Fenerbahçe Futbol
|39,10
|-5,28
|32,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,16
|5,92
|12,40
|F-M İzmit Piston
|194,20
|9,97
|56,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,25
|5,75
|1,69
|Ford Otosan
|166,20
|-1,19
|31,90
|Formet Çelik Kapı
|4,78
|-1,65
|0,63
|Frigo Pak Gıda
|22,00
|-0,99
|4,86
|Galatasaray Sportif
|3,90
|0,52
|-3,70
|Garanti Bankası
|10,05
|-0,79
|-3,09
|Garanti Faktoring
|12,00
|-0,74
|7,82
|Garanti Yat. Ort.
|3,52
|0,00
|8,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,50
|-1,02
|15,08
|Gediz Ambalaj
|36,50
|2,18
|36,19
|Gentaş
|5,70
|-1,72
|-4,04
|Gersan Elektrik
|7,81
|10,00
|27,20
|Global Men. Değ.
|6,73
|1,51
|11,98
|Global Yat. Holding
|5,44
|5,02
|16,24
|Good-Year
|9,04
|1,01
|8,13
|Göltaş Çimento
|45,48
|-2,45
|10,23
|Gözde Girişim
|7,12
|-1,11
|-10,78
|GSD Denizcilik
|5,59
|-4,28
|10,91
|GSD Holding
|2,43
|-0,41
|-3,19
|Gübre Fabrik.
|71,10
|-1,11
|-17,37
|Güler Yat. Holding
|10,12
|-0,88
|-6,90
|Halk GMYO
|3,52
|0,57
|9,66
|Hatay Tekstil
|19,70
|1,91
|41,22
|Hedef Girişim
|3,69
|5,43
|7,69
|Hektaş
|27,80
|4,91
|45,78
|HUB Girişim
|18,88
|-0,47
|3,74
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|2,60
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|6,59
|-0,90
|1,38
|İdealist Danışmanlık
|14,48
|3,13
|7,58
|İdealist GMYO
|8,32
|-2,12
|22,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|1,08
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|2,11
|16,00
|İhlas Gazetecilik
|3,91
|0,77
|-3,69
|İhlas Holding
|1,31
|3,97
|5,65
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|2,63
|İndeks Bilgisayar
|20,62
|-1,72
|7,79
|Info Yatırım
|7,08
|7,60
|9,77
|İntema
|66,55
|10,00
|66,79
|Inveo Yatırım Holding
|103,60
|9,98
|134,28
|İpek Doğal Enerji
|13,32
|-0,75
|1,83
|İskenderun Demir Çelik
|11,68
|0,00
|15,53
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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