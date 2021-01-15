Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

15.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,57-1,17-2,20
Acıpayam Selüloz18,605,508,64
Adel Kalemcilik26,90-0,74-21,42
Adese Alışveriş Ticaret2,68-1,47-4,29
Afyon Çimento5,18-1,711,37
Ak Enerji2,28-1,723,17
Akbank6,91-2,81-0,29
Akçansa18,200,0010,04
Akdeniz Yatırım Hold.5,24-2,241,35
Akfen GMYO5,030,803,50
Akın Tekstil37,002,2116,50
Akiş GMYO3,52-2,22-0,28
Akmerkez GMYO62,90-0,55-2,32
Aksa14,15-0,56-3,02
Aksa Enerji8,27-1,1911,16
Aksigorta9,450,641,61
Aksu Enerji14,231,210,78
Alarko Carrıer538,603,1247,60
Alarko GMYO24,98-1,26-4,51
Alarko Holding10,482,8521,30
Albaraka Türk1,97-1,011,55
Alcatel Lucent Teletaş29,48-0,87-0,61
Alkim Kağıt14,755,738,87
Alkim Kimya16,471,4213,29
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,26-2,593,20
Altınyunus Çeşme66,409,9332,91
Anadolu Efes26,70-2,1315,19
Anadolu Grubu Holding27,76-0,935,07
Anadolu Hayat Emek.10,602,2222,26
Anadolu Isuzu19,93-3,1610,72
Anadolu Sigorta7,90-0,384,64
Anel Elektrik3,00-2,91-5,36
Arçelik33,08-1,558,82
ARD Bilişim Teknolojileri56,200,2716,89
Arena Bilgisayar47,568,0438,26
Armada Bilgisayar63,109,9328,57
Arsan Tekstil7,460,542,33
Artı Yatırım Holding9,519,9463,97
Arzum Ev Aletleri22,32-0,80-9,34
Aselsan18,18-2,05-0,38
Ata GMYO6,010,179,07
Atakule GMYO2,939,7416,27
Atlantis Yatırım Holding9,001,6961,87
Atlas Yat. Ort.1,78-0,561,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,873,114,71
Avrasya GMYO3,702,21-8,87
Avrasya Petrol ve Tur.3,18-0,31-0,63
Avrupa Yatırım Holding7,061,8817,67
Ayen Enerji5,44-1,450,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,68-2,55-5,90
Aygaz14,72-1,010,48
Bagfaş24,720,1623,60
Bak Ambalaj21,10-0,754,46
Balatacılar Balatacılık7,87-1,99-4,49
Bantaş Ambalaj4,64-1,90-1,07
Banvit51,35-0,29-1,25
Baştaş Başkent Çimento19,000,539,38
Batı Çimento5,72-2,8921,44
Batısöke Çimento2,44-0,810,00
Bayrak Taban Sanayi10,460,58-1,41
Bera Holding20,98-4,033,45
Berkosan Yalıtım9,112,362,13
Beşiktaş Futbol Yat.4,16-0,952,97
Beyaz Filo10,562,623,73
Bilici Yatırım6,84-2,013,01
Bim Mağazalar74,35-2,811,11
Birko Mensucat1,112,780,00
Birlik Mensucat3,043,05-12,14
Bizim Mağazaları15,25-1,74-0,72
Borusan Mannesmann35,50-0,1127,70
Borusan Yat. Paz.504,003,2810,31
Bosch Fren Sistemleri1.320,000,926,55
Bossa18,860,215,66
Brisa22,840,6214,54
Burçelik26,329,9425,21
Burçelik Vana54,609,999,95
Bursa Çimento11,77-3,29-2,24
Carrefoursa73,15-5,491,88
Casa Emtia Petrol139,002,9631,13
Ceo Event Medya6,64-1,193,27
Coca Cola İçecek74,50-1,9713,22
Cosmos Yat. Holding12,715,9257,69
Credıtwest Faktorıng5,44-2,16-7,33
Çelebi179,00-2,45-1,93
Çelik Halat20,000,40-6,63
Çemaş Döküm2,15-0,920,00
Çemtaş15,98-0,750,50
Çimbeton493,405,2066,41
Çimentaş59,50-0,2564,55
Çimsa18,90-2,736,18
Çuhadaroğlu Metal8,19-3,085,95
Dagi Giyim8,290,972,73
Dagi Yatırım Holding14,601,4613,18
Dardanel30,20-2,71-9,85
Datagate Bilgisayar16,143,730,19
Demısaş Döküm6,27-1,57-5,14
Denge Holding6,851,4825,00
Deniz GMYO4,11-1,9120,18
Derimod10,603,118,83
Derlüks Deri9,46-1,467,26
Desa Deri10,06-0,793,29
Despec Bilgisayar12,681,28-2,91
Deva Holding25,40-1,405,22
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,22-0,623,41
Diriteks Diriliş Tekstil4,25-1,1613,94
Ditaş Doğan33,26-1,771,77
DO-CO575,00-1,79-8,73
Doğan Burda22,74-1,131,34
Doğan Holding3,46-4,6812,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,49-3,496,92
Doğusan4,85-3,1910,73
Doğuş GMYO8,940,909,42
Doğuş Otomotiv30,64-1,236,61
Döktaş Dökümcülük31,660,323,40
Duran Doğan Basım10,903,513,91
Dyo Boya11,94-2,295,11
Eczacıbaşı İlaç7,46-0,400,00
Eczacıbaşı Yatırım35,702,1228,70
Edip Gayrimenkul3,242,53-2,41
Ege Endüstri1.828,602,445,86
Ege Gübre225,80-1,4055,51
Ege Profil38,281,430,10
Ege Seramik13,204,6828,28
Egeplast34,005,662,10
Ekiz Kimya7,06-4,08-0,98
Emek Elektrik5,257,36-11,32
Eminiş Ambalaj50,004,6035,72
Emlak Konut GMYO2,45-1,2114,49
Enerjisa Enerji12,422,39-0,72
Enka İnşaat8,20-1,2011,26
Erbosan44,78-1,199,22
Ereğli Demir Çelik15,190,331,74
Ersu Gıda5,100,393,24
Escort Teknoloji6,50-1,22-1,07
Esenboğa Elektrik22,82-1,8919,92
Etiler Gıda4,36-0,919,55
Euro Kapital Yat. Ort.3,97-3,173,12
Euro Trend Yat. Ort.3,58-1,10-0,56
Euro Yat. Ort.4,812,786,65
Euro Yatırım Holding3,581,1326,06
Fade Gıda6,16-0,96-0,48
Fenerbahçe Futbol41,902,9541,75
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,43-1,380,94
F-M İzmit Piston173,109,9739,26
Fonet Bilgi Teknolojileri12,31-2,30-5,53
Ford Otosan151,30-1,3020,08
Formet Çelik Kapı4,90-1,013,16
Frigo Pak Gıda21,98-2,314,77
Galatasaray Sportif3,89-0,26-3,95
Garanti Bankası10,02-2,81-3,38
Garanti Faktoring12,680,0013,93
Garanti Yat. Ort.3,49-1,138,05
Gedik Y. Men. Değ.12,95-1,892,78
Gediz Ambalaj32,029,9619,48
Gentaş5,68-2,24-4,38
Gersan Elektrik6,465,215,21
Global Men. Değ.6,14-0,812,16
Global Yat. Holding5,14-2,289,83
Good-Year8,56-1,612,39
Göltaş Çimento40,10-0,05-2,81
Gözde Girişim7,08-2,75-11,28
GSD Denizcilik5,271,744,56
GSD Holding2,40-2,83-4,38
Gübre Fabrik.67,30-0,37-21,79
Güler Yat. Holding10,59-0,66-2,58
Halk GMYO3,390,005,61
Hatay Tekstil15,992,3714,62
Hedef Girişim3,530,573,02
Hektaş27,40-3,1143,68
HUB Girişim18,36-3,110,88
Hürriyet Gzt.2,33-0,4310,95
ICBC Turkey Bank6,73-1,903,54
İdealist Danışmanlık13,501,960,30
İdealist GMYO8,15-2,4019,85
İhlas Ev Aletleri1,85-0,54-1,60
İhlas Gayrimenkul1,380,7310,40
İhlas Gazetecilik3,91-1,51-3,69
İhlas Holding1,262,441,61
İhlas Yayın Holding1,160,871,75
İndeks Bilgisayar19,902,474,03
Info Yatırım6,20-0,16-3,88
İntema50,001,0525,31
Inveo Yatırım Holding77,909,9576,16
İpek Doğal Enerji13,381,132,29
İskenderun Demir Çelik10,511,353,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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