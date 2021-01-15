Borsada günlük işlemler (1)
15.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:57
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,57
|-1,17
|-2,20
|Acıpayam Selüloz
|18,60
|5,50
|8,64
|Adel Kalemcilik
|26,90
|-0,74
|-21,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,68
|-1,47
|-4,29
|Afyon Çimento
|5,18
|-1,71
|1,37
|Ak Enerji
|2,28
|-1,72
|3,17
|Akbank
|6,91
|-2,81
|-0,29
|Akçansa
|18,20
|0,00
|10,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,24
|-2,24
|1,35
|Akfen GMYO
|5,03
|0,80
|3,50
|Akın Tekstil
|37,00
|2,21
|16,50
|Akiş GMYO
|3,52
|-2,22
|-0,28
|Akmerkez GMYO
|62,90
|-0,55
|-2,32
|Aksa
|14,15
|-0,56
|-3,02
|Aksa Enerji
|8,27
|-1,19
|11,16
|Aksigorta
|9,45
|0,64
|1,61
|Aksu Enerji
|14,23
|1,21
|0,78
|Alarko Carrıer
|538,60
|3,12
|47,60
|Alarko GMYO
|24,98
|-1,26
|-4,51
|Alarko Holding
|10,48
|2,85
|21,30
|Albaraka Türk
|1,97
|-1,01
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,48
|-0,87
|-0,61
|Alkim Kağıt
|14,75
|5,73
|8,87
|Alkim Kimya
|16,47
|1,42
|13,29
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,26
|-2,59
|3,20
|Altınyunus Çeşme
|66,40
|9,93
|32,91
|Anadolu Efes
|26,70
|-2,13
|15,19
|Anadolu Grubu Holding
|27,76
|-0,93
|5,07
|Anadolu Hayat Emek.
|10,60
|2,22
|22,26
|Anadolu Isuzu
|19,93
|-3,16
|10,72
|Anadolu Sigorta
|7,90
|-0,38
|4,64
|Anel Elektrik
|3,00
|-2,91
|-5,36
|Arçelik
|33,08
|-1,55
|8,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,20
|0,27
|16,89
|Arena Bilgisayar
|47,56
|8,04
|38,26
|Armada Bilgisayar
|63,10
|9,93
|28,57
|Arsan Tekstil
|7,46
|0,54
|2,33
|Artı Yatırım Holding
|9,51
|9,94
|63,97
|Arzum Ev Aletleri
|22,32
|-0,80
|-9,34
|Aselsan
|18,18
|-2,05
|-0,38
|Ata GMYO
|6,01
|0,17
|9,07
|Atakule GMYO
|2,93
|9,74
|16,27
|Atlantis Yatırım Holding
|9,00
|1,69
|61,87
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-0,56
|1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,87
|3,11
|4,71
|Avrasya GMYO
|3,70
|2,21
|-8,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,18
|-0,31
|-0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|7,06
|1,88
|17,67
|Ayen Enerji
|5,44
|-1,45
|0,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,68
|-2,55
|-5,90
|Aygaz
|14,72
|-1,01
|0,48
|Bagfaş
|24,72
|0,16
|23,60
|Bak Ambalaj
|21,10
|-0,75
|4,46
|Balatacılar Balatacılık
|7,87
|-1,99
|-4,49
|Bantaş Ambalaj
|4,64
|-1,90
|-1,07
|Banvit
|51,35
|-0,29
|-1,25
|Baştaş Başkent Çimento
|19,00
|0,53
|9,38
|Batı Çimento
|5,72
|-2,89
|21,44
|Batısöke Çimento
|2,44
|-0,81
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|10,46
|0,58
|-1,41
|Bera Holding
|20,98
|-4,03
|3,45
|Berkosan Yalıtım
|9,11
|2,36
|2,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,16
|-0,95
|2,97
|Beyaz Filo
|10,56
|2,62
|3,73
|Bilici Yatırım
|6,84
|-2,01
|3,01
|Bim Mağazalar
|74,35
|-2,81
|1,11
|Birko Mensucat
|1,11
|2,78
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,04
|3,05
|-12,14
|Bizim Mağazaları
|15,25
|-1,74
|-0,72
|Borusan Mannesmann
|35,50
|-0,11
|27,70
|Borusan Yat. Paz.
|504,00
|3,28
|10,31
|Bosch Fren Sistemleri
|1.320,00
|0,92
|6,55
|Bossa
|18,86
|0,21
|5,66
|Brisa
|22,84
|0,62
|14,54
|Burçelik
|26,32
|9,94
|25,21
|Burçelik Vana
|54,60
|9,99
|9,95
|Bursa Çimento
|11,77
|-3,29
|-2,24
|Carrefoursa
|73,15
|-5,49
|1,88
|Casa Emtia Petrol
|139,00
|2,96
|31,13
|Ceo Event Medya
|6,64
|-1,19
|3,27
|Coca Cola İçecek
|74,50
|-1,97
|13,22
|Cosmos Yat. Holding
|12,71
|5,92
|57,69
|Credıtwest Faktorıng
|5,44
|-2,16
|-7,33
|Çelebi
|179,00
|-2,45
|-1,93
|Çelik Halat
|20,00
|0,40
|-6,63
|Çemaş Döküm
|2,15
|-0,92
|0,00
|Çemtaş
|15,98
|-0,75
|0,50
|Çimbeton
|493,40
|5,20
|66,41
|Çimentaş
|59,50
|-0,25
|64,55
|Çimsa
|18,90
|-2,73
|6,18
|Çuhadaroğlu Metal
|8,19
|-3,08
|5,95
|Dagi Giyim
|8,29
|0,97
|2,73
|Dagi Yatırım Holding
|14,60
|1,46
|13,18
|Dardanel
|30,20
|-2,71
|-9,85
|Datagate Bilgisayar
|16,14
|3,73
|0,19
|Demısaş Döküm
|6,27
|-1,57
|-5,14
|Denge Holding
|6,85
|1,48
|25,00
|Deniz GMYO
|4,11
|-1,91
|20,18
|Derimod
|10,60
|3,11
|8,83
|Derlüks Deri
|9,46
|-1,46
|7,26
|Desa Deri
|10,06
|-0,79
|3,29
|Despec Bilgisayar
|12,68
|1,28
|-2,91
|Deva Holding
|25,40
|-1,40
|5,22
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,22
|-0,62
|3,41
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,25
|-1,16
|13,94
|Ditaş Doğan
|33,26
|-1,77
|1,77
|DO-CO
|575,00
|-1,79
|-8,73
|Doğan Burda
|22,74
|-1,13
|1,34
|Doğan Holding
|3,46
|-4,68
|12,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,49
|-3,49
|6,92
|Doğusan
|4,85
|-3,19
|10,73
|Doğuş GMYO
|8,94
|0,90
|9,42
|Doğuş Otomotiv
|30,64
|-1,23
|6,61
|Döktaş Dökümcülük
|31,66
|0,32
|3,40
|Duran Doğan Basım
|10,90
|3,51
|3,91
|Dyo Boya
|11,94
|-2,29
|5,11
|Eczacıbaşı İlaç
|7,46
|-0,40
|0,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,70
|2,12
|28,70
|Edip Gayrimenkul
|3,24
|2,53
|-2,41
|Ege Endüstri
|1.828,60
|2,44
|5,86
|Ege Gübre
|225,80
|-1,40
|55,51
|Ege Profil
|38,28
|1,43
|0,10
|Ege Seramik
|13,20
|4,68
|28,28
|Egeplast
|34,00
|5,66
|2,10
|Ekiz Kimya
|7,06
|-4,08
|-0,98
|Emek Elektrik
|5,25
|7,36
|-11,32
|Eminiş Ambalaj
|50,00
|4,60
|35,72
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-1,21
|14,49
|Enerjisa Enerji
|12,42
|2,39
|-0,72
|Enka İnşaat
|8,20
|-1,20
|11,26
|Erbosan
|44,78
|-1,19
|9,22
|Ereğli Demir Çelik
|15,19
|0,33
|1,74
|Ersu Gıda
|5,10
|0,39
|3,24
|Escort Teknoloji
|6,50
|-1,22
|-1,07
|Esenboğa Elektrik
|22,82
|-1,89
|19,92
|Etiler Gıda
|4,36
|-0,91
|9,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,97
|-3,17
|3,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,58
|-1,10
|-0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,81
|2,78
|6,65
|Euro Yatırım Holding
|3,58
|1,13
|26,06
|Fade Gıda
|6,16
|-0,96
|-0,48
|Fenerbahçe Futbol
|41,90
|2,95
|41,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,43
|-1,38
|0,94
|F-M İzmit Piston
|173,10
|9,97
|39,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,31
|-2,30
|-5,53
|Ford Otosan
|151,30
|-1,30
|20,08
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|-1,01
|3,16
|Frigo Pak Gıda
|21,98
|-2,31
|4,77
|Galatasaray Sportif
|3,89
|-0,26
|-3,95
|Garanti Bankası
|10,02
|-2,81
|-3,38
|Garanti Faktoring
|12,68
|0,00
|13,93
|Garanti Yat. Ort.
|3,49
|-1,13
|8,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,95
|-1,89
|2,78
|Gediz Ambalaj
|32,02
|9,96
|19,48
|Gentaş
|5,68
|-2,24
|-4,38
|Gersan Elektrik
|6,46
|5,21
|5,21
|Global Men. Değ.
|6,14
|-0,81
|2,16
|Global Yat. Holding
|5,14
|-2,28
|9,83
|Good-Year
|8,56
|-1,61
|2,39
|Göltaş Çimento
|40,10
|-0,05
|-2,81
|Gözde Girişim
|7,08
|-2,75
|-11,28
|GSD Denizcilik
|5,27
|1,74
|4,56
|GSD Holding
|2,40
|-2,83
|-4,38
|Gübre Fabrik.
|67,30
|-0,37
|-21,79
|Güler Yat. Holding
|10,59
|-0,66
|-2,58
|Halk GMYO
|3,39
|0,00
|5,61
|Hatay Tekstil
|15,99
|2,37
|14,62
|Hedef Girişim
|3,53
|0,57
|3,02
|Hektaş
|27,40
|-3,11
|43,68
|HUB Girişim
|18,36
|-3,11
|0,88
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|-0,43
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|6,73
|-1,90
|3,54
|İdealist Danışmanlık
|13,50
|1,96
|0,30
|İdealist GMYO
|8,15
|-2,40
|19,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-0,54
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|0,73
|10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,91
|-1,51
|-3,69
|İhlas Holding
|1,26
|2,44
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,87
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|19,90
|2,47
|4,03
|Info Yatırım
|6,20
|-0,16
|-3,88
|İntema
|50,00
|1,05
|25,31
|Inveo Yatırım Holding
|77,90
|9,95
|76,16
|İpek Doğal Enerji
|13,38
|1,13
|2,29
|İskenderun Demir Çelik
|10,51
|1,35
|3,96
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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