Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada günlük işlemler (1)

14.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,661,06-1,03
Acıpayam Selüloz17,63-2,272,98
Adel Kalemcilik27,100,37-20,84
Adese Alışveriş Ticaret2,72-1,81-2,86
Afyon Çimento5,27-2,593,13
Ak Enerji2,32-1,284,98
Akbank7,11-1,932,60
Akçansa18,20-2,4710,04
Akdeniz Yatırım Hold.5,362,103,68
Akfen GMYO4,990,002,67
Akın Tekstil36,200,6713,98
Akiş GMYO3,60-3,741,98
Akmerkez GMYO63,25-3,29-1,77
Aksa14,23-2,27-2,47
Aksa Enerji8,373,3312,50
Aksigorta9,39-1,260,97
Aksu Enerji14,06-1,68-0,42
Alarko Carrıer522,30-1,7743,14
Alarko GMYO25,302,93-3,29
Alarko Holding10,199,9217,94
Albaraka Türk1,99-0,502,58
Alcatel Lucent Teletaş29,74-2,870,27
Alkim Kağıt13,95-1,482,97
Alkim Kimya16,24-1,1011,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,32-0,435,94
Altınyunus Çeşme60,409,9220,90
Anadolu Efes27,282,0217,69
Anadolu Grubu Holding28,02-1,416,06
Anadolu Hayat Emek.10,373,7019,61
Anadolu Isuzu20,583,2114,33
Anadolu Sigorta7,931,415,03
Anel Elektrik3,09-0,64-2,52
Arçelik33,60-0,0610,53
ARD Bilişim Teknolojileri56,050,0916,58
Arena Bilgisayar44,026,4327,97
Armada Bilgisayar57,40-7,8716,95
Arsan Tekstil7,42-3,011,78
Artı Yatırım Holding8,65-4,3149,14
Arzum Ev Aletleri22,50-0,97-8,61
Aselsan18,56-0,851,70
Ata GMYO6,00-0,668,89
Atakule GMYO2,67-6,645,95
Atlantis Yatırım Holding8,858,7259,17
Atlas Yat. Ort.1,79-1,102,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,30-0,381,55
Avrasya GMYO3,62-2,69-10,84
Avrasya Petrol ve Tur.3,19-1,54-0,31
Avrupa Yatırım Holding6,931,1715,50
Ayen Enerji5,52-2,132,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,960,55-3,44
Aygaz14,87-0,871,50
Bagfaş24,680,9023,40
Bak Ambalaj21,260,765,25
Balatacılar Balatacılık8,034,29-2,55
Bantaş Ambalaj4,73-1,660,85
Banvit51,50-0,19-0,96
Baştaş Başkent Çimento18,90-2,588,81
Batı Çimento5,891,3825,05
Batısöke Çimento2,46-2,380,82
Bayrak Taban Sanayi10,40-2,62-1,98
Bera Holding21,860,097,79
Berkosan Yalıtım8,904,46-0,22
Beşiktaş Futbol Yat.4,200,723,96
Beyaz Filo10,29-1,631,08
Bilici Yatırım6,98-0,715,12
Bim Mağazalar76,50-0,654,03
Birko Mensucat1,080,93-2,70
Birlik Mensucat2,95-5,14-14,74
Bizim Mağazaları15,52-1,151,04
Borusan Mannesmann35,54-4,1527,84
Borusan Yat. Paz.488,00-9,636,81
Bosch Fren Sistemleri1.308,003,655,58
Bossa18,82-1,215,43
Brisa22,702,9913,84
Burçelik23,949,9213,89
Burçelik Vana49,649,97-0,04
Bursa Çimento12,17-0,251,08
Carrefoursa77,403,617,80
Casa Emtia Petrol135,00-2,8827,36
Ceo Event Medya6,721,054,51
Coca Cola İçecek76,003,4715,50
Cosmos Yat. Holding12,004,4448,88
Credıtwest Faktorıng5,56-1,94-5,28
Çelebi183,502,230,53
Çelik Halat19,92-3,95-7,00
Çemaş Döküm2,17-3,130,93
Çemtaş16,100,631,25
Çimbeton469,007,4058,18
Çimentaş59,656,3364,96
Çimsa19,431,529,16
Çuhadaroğlu Metal8,45-1,529,31
Dagi Giyim8,21-8,371,73
Dagi Yatırım Holding14,39-4,5111,55
Dardanel31,04-0,19-7,34
Datagate Bilgisayar15,56-2,20-3,41
Demısaş Döküm6,37-1,55-3,63
Denge Holding6,754,0123,18
Deniz GMYO4,19-1,6422,51
Derimod10,28-6,205,54
Derlüks Deri9,602,138,84
Desa Deri10,14-1,464,11
Despec Bilgisayar12,52-1,49-4,13
Deva Holding25,76-2,356,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,29-1,914,06
Diriteks Diriliş Tekstil4,303,1215,28
Ditaş Doğan33,86-1,863,61
DO-CO585,500,91-7,06
Doğan Burda23,00-1,712,50
Doğan Holding3,63-3,9718,24
Doğtaş Kelebek Mobilya2,582,3810,78
Doğusan5,01-2,5314,38
Doğuş GMYO8,86-1,568,45
Doğuş Otomotiv31,023,267,93
Döktaş Dökümcülük31,56-0,693,07
Duran Doğan Basım10,53-0,940,38
Dyo Boya12,22-4,537,57
Eczacıbaşı İlaç7,49-1,580,40
Eczacıbaşı Yatırım34,96-2,3526,03
Edip Gayrimenkul3,16-2,17-4,82
Ege Endüstri1.785,001,873,34
Ege Gübre229,004,7657,71
Ege Profil37,74-1,10-1,31
Ege Seramik12,61-0,7122,55
Egeplast32,180,56-3,36
Ekiz Kimya7,36-6,363,23
Emek Elektrik4,89-3,93-17,40
Eminiş Ambalaj47,802,6629,75
Emlak Konut GMYO2,481,2215,89
Enerjisa Enerji12,13-1,38-3,04
Enka İnşaat8,30-5,5712,62
Erbosan45,32-3,6210,54
Ereğli Demir Çelik15,14-1,301,41
Ersu Gıda5,082,012,83
Escort Teknoloji6,581,080,15
Esenboğa Elektrik23,265,6322,23
Etiler Gıda4,40-2,4410,55
Euro Kapital Yat. Ort.4,10-3,536,49
Euro Trend Yat. Ort.3,62-5,240,56
Euro Yat. Ort.4,68-9,653,77
Euro Yatırım Holding3,54-5,8524,65
Fade Gıda6,220,480,48
Fenerbahçe Futbol40,704,4137,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,52-2,982,35
F-M İzmit Piston157,409,9926,63
Fonet Bilgi Teknolojileri12,603,11-3,30
Ford Otosan153,30-3,0421,67
Formet Çelik Kapı4,95-7,134,21
Frigo Pak Gıda22,50-0,887,24
Galatasaray Sportif3,90-1,02-3,70
Garanti Bankası10,31-2,37-0,58
Garanti Faktoring12,682,4213,93
Garanti Yat. Ort.3,53-3,029,29
Gedik Y. Men. Değ.13,20-1,124,76
Gediz Ambalaj29,120,908,66
Gentaş5,81-3,49-2,19
Gersan Elektrik6,14-2,070,00
Global Men. Değ.6,19-3,283,00
Global Yat. Holding5,261,7412,39
Good-Year8,70-0,574,07
Göltaş Çimento40,12-0,94-2,76
Gözde Girişim7,28-2,54-8,77
GSD Denizcilik5,18-1,892,78
GSD Holding2,47-1,20-1,59
Gübre Fabrik.67,550,67-21,50
Güler Yat. Holding10,66-0,28-1,93
Halk GMYO3,391,195,61
Hatay Tekstil15,62-2,3111,97
Hedef Girişim3,511,152,44
Hektaş28,286,7248,30
HUB Girişim18,95-4,294,12
Hürriyet Gzt.2,345,4111,43
ICBC Turkey Bank6,86-0,585,54
İdealist Danışmanlık13,243,44-1,63
İdealist GMYO8,35-3,4722,79
İhlas Ev Aletleri1,86-1,06-1,06
İhlas Gayrimenkul1,370,749,60
İhlas Gazetecilik3,971,02-2,22
İhlas Holding1,230,82-0,81
İhlas Yayın Holding1,15-3,360,88
İndeks Bilgisayar19,42-1,771,52
Info Yatırım6,210,00-3,72
İntema49,483,5624,01
Inveo Yatırım Holding70,859,9360,22
İpek Doğal Enerji13,23-1,341,15
İskenderun Demir Çelik10,37-1,142,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 19:18:40. #1.14#
title