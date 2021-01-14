Borsada günlük işlemler (1)
14.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,66
|1,06
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|17,63
|-2,27
|2,98
|Adel Kalemcilik
|27,10
|0,37
|-20,84
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,72
|-1,81
|-2,86
|Afyon Çimento
|5,27
|-2,59
|3,13
|Ak Enerji
|2,32
|-1,28
|4,98
|Akbank
|7,11
|-1,93
|2,60
|Akçansa
|18,20
|-2,47
|10,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,36
|2,10
|3,68
|Akfen GMYO
|4,99
|0,00
|2,67
|Akın Tekstil
|36,20
|0,67
|13,98
|Akiş GMYO
|3,60
|-3,74
|1,98
|Akmerkez GMYO
|63,25
|-3,29
|-1,77
|Aksa
|14,23
|-2,27
|-2,47
|Aksa Enerji
|8,37
|3,33
|12,50
|Aksigorta
|9,39
|-1,26
|0,97
|Aksu Enerji
|14,06
|-1,68
|-0,42
|Alarko Carrıer
|522,30
|-1,77
|43,14
|Alarko GMYO
|25,30
|2,93
|-3,29
|Alarko Holding
|10,19
|9,92
|17,94
|Albaraka Türk
|1,99
|-0,50
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,74
|-2,87
|0,27
|Alkim Kağıt
|13,95
|-1,48
|2,97
|Alkim Kimya
|16,24
|-1,10
|11,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,32
|-0,43
|5,94
|Altınyunus Çeşme
|60,40
|9,92
|20,90
|Anadolu Efes
|27,28
|2,02
|17,69
|Anadolu Grubu Holding
|28,02
|-1,41
|6,06
|Anadolu Hayat Emek.
|10,37
|3,70
|19,61
|Anadolu Isuzu
|20,58
|3,21
|14,33
|Anadolu Sigorta
|7,93
|1,41
|5,03
|Anel Elektrik
|3,09
|-0,64
|-2,52
|Arçelik
|33,60
|-0,06
|10,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,05
|0,09
|16,58
|Arena Bilgisayar
|44,02
|6,43
|27,97
|Armada Bilgisayar
|57,40
|-7,87
|16,95
|Arsan Tekstil
|7,42
|-3,01
|1,78
|Artı Yatırım Holding
|8,65
|-4,31
|49,14
|Arzum Ev Aletleri
|22,50
|-0,97
|-8,61
|Aselsan
|18,56
|-0,85
|1,70
|Ata GMYO
|6,00
|-0,66
|8,89
|Atakule GMYO
|2,67
|-6,64
|5,95
|Atlantis Yatırım Holding
|8,85
|8,72
|59,17
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|-1,10
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,30
|-0,38
|1,55
|Avrasya GMYO
|3,62
|-2,69
|-10,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,19
|-1,54
|-0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,93
|1,17
|15,50
|Ayen Enerji
|5,52
|-2,13
|2,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,96
|0,55
|-3,44
|Aygaz
|14,87
|-0,87
|1,50
|Bagfaş
|24,68
|0,90
|23,40
|Bak Ambalaj
|21,26
|0,76
|5,25
|Balatacılar Balatacılık
|8,03
|4,29
|-2,55
|Bantaş Ambalaj
|4,73
|-1,66
|0,85
|Banvit
|51,50
|-0,19
|-0,96
|Baştaş Başkent Çimento
|18,90
|-2,58
|8,81
|Batı Çimento
|5,89
|1,38
|25,05
|Batısöke Çimento
|2,46
|-2,38
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|10,40
|-2,62
|-1,98
|Bera Holding
|21,86
|0,09
|7,79
|Berkosan Yalıtım
|8,90
|4,46
|-0,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,20
|0,72
|3,96
|Beyaz Filo
|10,29
|-1,63
|1,08
|Bilici Yatırım
|6,98
|-0,71
|5,12
|Bim Mağazalar
|76,50
|-0,65
|4,03
|Birko Mensucat
|1,08
|0,93
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,95
|-5,14
|-14,74
|Bizim Mağazaları
|15,52
|-1,15
|1,04
|Borusan Mannesmann
|35,54
|-4,15
|27,84
|Borusan Yat. Paz.
|488,00
|-9,63
|6,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.308,00
|3,65
|5,58
|Bossa
|18,82
|-1,21
|5,43
|Brisa
|22,70
|2,99
|13,84
|Burçelik
|23,94
|9,92
|13,89
|Burçelik Vana
|49,64
|9,97
|-0,04
|Bursa Çimento
|12,17
|-0,25
|1,08
|Carrefoursa
|77,40
|3,61
|7,80
|Casa Emtia Petrol
|135,00
|-2,88
|27,36
|Ceo Event Medya
|6,72
|1,05
|4,51
|Coca Cola İçecek
|76,00
|3,47
|15,50
|Cosmos Yat. Holding
|12,00
|4,44
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,56
|-1,94
|-5,28
|Çelebi
|183,50
|2,23
|0,53
|Çelik Halat
|19,92
|-3,95
|-7,00
|Çemaş Döküm
|2,17
|-3,13
|0,93
|Çemtaş
|16,10
|0,63
|1,25
|Çimbeton
|469,00
|7,40
|58,18
|Çimentaş
|59,65
|6,33
|64,96
|Çimsa
|19,43
|1,52
|9,16
|Çuhadaroğlu Metal
|8,45
|-1,52
|9,31
|Dagi Giyim
|8,21
|-8,37
|1,73
|Dagi Yatırım Holding
|14,39
|-4,51
|11,55
|Dardanel
|31,04
|-0,19
|-7,34
|Datagate Bilgisayar
|15,56
|-2,20
|-3,41
|Demısaş Döküm
|6,37
|-1,55
|-3,63
|Denge Holding
|6,75
|4,01
|23,18
|Deniz GMYO
|4,19
|-1,64
|22,51
|Derimod
|10,28
|-6,20
|5,54
|Derlüks Deri
|9,60
|2,13
|8,84
|Desa Deri
|10,14
|-1,46
|4,11
|Despec Bilgisayar
|12,52
|-1,49
|-4,13
|Deva Holding
|25,76
|-2,35
|6,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,29
|-1,91
|4,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,30
|3,12
|15,28
|Ditaş Doğan
|33,86
|-1,86
|3,61
|DO-CO
|585,50
|0,91
|-7,06
|Doğan Burda
|23,00
|-1,71
|2,50
|Doğan Holding
|3,63
|-3,97
|18,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|2,38
|10,78
|Doğusan
|5,01
|-2,53
|14,38
|Doğuş GMYO
|8,86
|-1,56
|8,45
|Doğuş Otomotiv
|31,02
|3,26
|7,93
|Döktaş Dökümcülük
|31,56
|-0,69
|3,07
|Duran Doğan Basım
|10,53
|-0,94
|0,38
|Dyo Boya
|12,22
|-4,53
|7,57
|Eczacıbaşı İlaç
|7,49
|-1,58
|0,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,96
|-2,35
|26,03
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|-2,17
|-4,82
|Ege Endüstri
|1.785,00
|1,87
|3,34
|Ege Gübre
|229,00
|4,76
|57,71
|Ege Profil
|37,74
|-1,10
|-1,31
|Ege Seramik
|12,61
|-0,71
|22,55
|Egeplast
|32,18
|0,56
|-3,36
|Ekiz Kimya
|7,36
|-6,36
|3,23
|Emek Elektrik
|4,89
|-3,93
|-17,40
|Eminiş Ambalaj
|47,80
|2,66
|29,75
|Emlak Konut GMYO
|2,48
|1,22
|15,89
|Enerjisa Enerji
|12,13
|-1,38
|-3,04
|Enka İnşaat
|8,30
|-5,57
|12,62
|Erbosan
|45,32
|-3,62
|10,54
|Ereğli Demir Çelik
|15,14
|-1,30
|1,41
|Ersu Gıda
|5,08
|2,01
|2,83
|Escort Teknoloji
|6,58
|1,08
|0,15
|Esenboğa Elektrik
|23,26
|5,63
|22,23
|Etiler Gıda
|4,40
|-2,44
|10,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,10
|-3,53
|6,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|-5,24
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,68
|-9,65
|3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,54
|-5,85
|24,65
|Fade Gıda
|6,22
|0,48
|0,48
|Fenerbahçe Futbol
|40,70
|4,41
|37,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,52
|-2,98
|2,35
|F-M İzmit Piston
|157,40
|9,99
|26,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,60
|3,11
|-3,30
|Ford Otosan
|153,30
|-3,04
|21,67
|Formet Çelik Kapı
|4,95
|-7,13
|4,21
|Frigo Pak Gıda
|22,50
|-0,88
|7,24
|Galatasaray Sportif
|3,90
|-1,02
|-3,70
|Garanti Bankası
|10,31
|-2,37
|-0,58
|Garanti Faktoring
|12,68
|2,42
|13,93
|Garanti Yat. Ort.
|3,53
|-3,02
|9,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,20
|-1,12
|4,76
|Gediz Ambalaj
|29,12
|0,90
|8,66
|Gentaş
|5,81
|-3,49
|-2,19
|Gersan Elektrik
|6,14
|-2,07
|0,00
|Global Men. Değ.
|6,19
|-3,28
|3,00
|Global Yat. Holding
|5,26
|1,74
|12,39
|Good-Year
|8,70
|-0,57
|4,07
|Göltaş Çimento
|40,12
|-0,94
|-2,76
|Gözde Girişim
|7,28
|-2,54
|-8,77
|GSD Denizcilik
|5,18
|-1,89
|2,78
|GSD Holding
|2,47
|-1,20
|-1,59
|Gübre Fabrik.
|67,55
|0,67
|-21,50
|Güler Yat. Holding
|10,66
|-0,28
|-1,93
|Halk GMYO
|3,39
|1,19
|5,61
|Hatay Tekstil
|15,62
|-2,31
|11,97
|Hedef Girişim
|3,51
|1,15
|2,44
|Hektaş
|28,28
|6,72
|48,30
|HUB Girişim
|18,95
|-4,29
|4,12
|Hürriyet Gzt.
|2,34
|5,41
|11,43
|ICBC Turkey Bank
|6,86
|-0,58
|5,54
|İdealist Danışmanlık
|13,24
|3,44
|-1,63
|İdealist GMYO
|8,35
|-3,47
|22,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|-1,06
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|0,74
|9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|1,02
|-2,22
|İhlas Holding
|1,23
|0,82
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-3,36
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,42
|-1,77
|1,52
|Info Yatırım
|6,21
|0,00
|-3,72
|İntema
|49,48
|3,56
|24,01
|Inveo Yatırım Holding
|70,85
|9,93
|60,22
|İpek Doğal Enerji
|13,23
|-1,34
|1,15
|İskenderun Demir Çelik
|10,37
|-1,14
|2,57
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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