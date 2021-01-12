Borsada günlük işlemler (1)
12.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,61
|0,13
|-1,68
|Acıpayam Selüloz
|18,40
|0,82
|7,48
|Adel Kalemcilik
|27,40
|0,96
|-19,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|-0,36
|-0,71
|Afyon Çimento
|5,42
|0,56
|6,07
|Ak Enerji
|2,40
|-1,23
|8,60
|Akbank
|7,28
|-0,82
|5,05
|Akçansa
|18,89
|1,83
|14,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,20
|0,19
|0,58
|Akfen GMYO
|5,00
|1,01
|2,88
|Akın Tekstil
|32,70
|-0,24
|2,96
|Akiş GMYO
|3,60
|0,84
|1,98
|Akmerkez GMYO
|62,95
|0,32
|-2,24
|Aksa
|14,73
|5,52
|0,96
|Aksa Enerji
|8,23
|0,61
|10,62
|Aksigorta
|9,66
|-2,23
|3,87
|Aksu Enerji
|14,59
|1,39
|3,33
|Alarko Carrıer
|483,40
|8,92
|32,47
|Alarko GMYO
|24,78
|1,23
|-5,28
|Alarko Holding
|9,48
|5,80
|9,72
|Albaraka Türk
|1,97
|2,07
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,90
|0,06
|4,18
|Alkim Kağıt
|14,26
|2,52
|5,26
|Alkim Kimya
|16,48
|6,39
|13,36
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|-4,94
|5,48
|Altınyunus Çeşme
|49,98
|-2,95
|0,04
|Anadolu Efes
|26,50
|-1,92
|14,32
|Anadolu Grubu Holding
|27,78
|-2,11
|5,15
|Anadolu Hayat Emek.
|10,18
|1,50
|17,42
|Anadolu Isuzu
|20,50
|-0,29
|13,89
|Anadolu Sigorta
|7,62
|0,26
|0,93
|Anel Elektrik
|3,13
|-0,32
|-1,26
|Arçelik
|33,34
|2,58
|9,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,70
|-0,47
|9,61
|Arena Bilgisayar
|40,82
|2,56
|18,66
|Armada Bilgisayar
|56,65
|10,00
|15,42
|Arsan Tekstil
|7,30
|-1,08
|0,14
|Artı Yatırım Holding
|8,22
|9,89
|41,72
|Arzum Ev Aletleri
|22,58
|1,16
|-8,29
|Aselsan
|18,88
|-0,21
|3,45
|Ata GMYO
|6,15
|-0,16
|11,62
|Atakule GMYO
|2,91
|9,81
|15,48
|Atlantis Yatırım Holding
|7,40
|-3,27
|33,09
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|-1,10
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,22
|0,66
|1,10
|Avrasya GMYO
|3,74
|-2,35
|-7,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|-2,09
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|7,00
|7,69
|16,67
|Ayen Enerji
|5,62
|2,18
|3,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,30
|-5,50
|-9,25
|Aygaz
|15,14
|1,82
|3,34
|Bagfaş
|24,16
|-1,71
|20,80
|Bak Ambalaj
|21,30
|-2,29
|5,45
|Balatacılar Balatacılık
|8,29
|-4,60
|0,61
|Bantaş Ambalaj
|4,75
|-1,04
|1,28
|Banvit
|51,80
|4,23
|-0,38
|Baştaş Başkent Çimento
|19,30
|-2,03
|11,11
|Batı Çimento
|5,90
|9,87
|25,27
|Batısöke Çimento
|2,60
|2,36
|6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|10,74
|4,58
|1,23
|Bera Holding
|19,86
|1,07
|-2,07
|Berkosan Yalıtım
|8,60
|5,39
|-3,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,18
|-0,48
|3,47
|Beyaz Filo
|10,58
|0,67
|3,93
|Bilici Yatırım
|6,84
|0,29
|3,01
|Bim Mağazalar
|76,30
|0,13
|3,76
|Birko Mensucat
|1,08
|-0,92
|-2,70
|Birlik Mensucat
|3,22
|0,94
|-6,94
|Bizim Mağazaları
|15,79
|-0,82
|2,80
|Borusan Mannesmann
|33,72
|9,98
|21,29
|Borusan Yat. Paz.
|497,00
|5,74
|8,78
|Bosch Fren Sistemleri
|1.257,50
|-1,09
|1,50
|Bossa
|18,72
|0,11
|4,87
|Brisa
|22,66
|3,66
|13,64
|Burçelik
|21,98
|-0,63
|4,57
|Burçelik Vana
|44,98
|0,00
|-9,42
|Bursa Çimento
|12,07
|2,29
|0,25
|Carrefoursa
|67,95
|2,18
|-5,36
|Casa Emtia Petrol
|132,70
|9,67
|25,19
|Ceo Event Medya
|6,65
|0,15
|3,42
|Coca Cola İçecek
|74,20
|-0,34
|12,77
|Cosmos Yat. Holding
|10,45
|10,00
|29,65
|Credıtwest Faktorıng
|5,77
|0,00
|-1,70
|Çelebi
|181,00
|3,84
|-0,84
|Çelik Halat
|20,78
|-3,80
|-2,99
|Çemaş Döküm
|2,27
|2,25
|5,58
|Çemtaş
|16,31
|1,24
|2,57
|Çimbeton
|397,00
|-5,32
|33,90
|Çimentaş
|51,00
|-2,58
|41,04
|Çimsa
|19,10
|-1,14
|7,30
|Çuhadaroğlu Metal
|8,77
|1,86
|13,45
|Dagi Giyim
|8,15
|-0,12
|0,99
|Dagi Yatırım Holding
|13,70
|-0,80
|6,20
|Dardanel
|31,22
|1,36
|-6,81
|Datagate Bilgisayar
|16,14
|-0,12
|0,19
|Demısaş Döküm
|6,51
|-0,15
|-1,51
|Denge Holding
|6,50
|-7,14
|18,61
|Deniz GMYO
|4,15
|2,72
|21,35
|Derimod
|9,97
|0,81
|2,36
|Derlüks Deri
|9,57
|-0,83
|8,50
|Desa Deri
|10,27
|-2,47
|5,44
|Despec Bilgisayar
|12,73
|-1,47
|-2,53
|Deva Holding
|26,66
|0,53
|10,44
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,15
|2,70
|11,98
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,18
|1,95
|12,06
|Ditaş Doğan
|33,88
|1,74
|3,67
|DO-CO
|592,90
|-1,15
|-5,89
|Doğan Burda
|24,62
|4,77
|9,71
|Doğan Holding
|3,52
|2,33
|14,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|2,07
|7,64
|Doğusan
|5,21
|-4,93
|18,95
|Doğuş GMYO
|9,07
|0,44
|11,02
|Doğuş Otomotiv
|29,10
|1,11
|1,25
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|-0,75
|3,85
|Duran Doğan Basım
|10,55
|0,29
|0,57
|Dyo Boya
|11,79
|-0,84
|3,79
|Eczacıbaşı İlaç
|7,70
|1,05
|3,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,14
|-1,31
|30,28
|Edip Gayrimenkul
|3,26
|2,19
|-1,81
|Ege Endüstri
|1.748,00
|-2,26
|1,20
|Ege Gübre
|203,00
|1,55
|39,81
|Ege Profil
|38,94
|0,72
|1,83
|Ege Seramik
|12,79
|-0,47
|24,30
|Egeplast
|34,10
|2,96
|2,40
|Ekiz Kimya
|7,15
|3,62
|0,28
|Emek Elektrik
|5,25
|-4,20
|-11,32
|Eminiş Ambalaj
|42,34
|9,97
|14,93
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-2,39
|14,49
|Enerjisa Enerji
|12,49
|0,48
|-0,16
|Enka İnşaat
|8,94
|9,96
|21,30
|Erbosan
|48,30
|-1,43
|17,80
|Ereğli Demir Çelik
|15,12
|2,16
|1,27
|Ersu Gıda
|4,99
|0,40
|1,01
|Escort Teknoloji
|6,43
|0,16
|-2,13
|Esenboğa Elektrik
|23,54
|10,00
|23,70
|Etiler Gıda
|4,10
|2,50
|3,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,97
|1,53
|3,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|2,05
|-3,33
|Euro Yat. Ort.
|4,73
|10,00
|4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,74
|2,19
|31,69
|Fade Gıda
|6,21
|1,31
|0,32
|Fenerbahçe Futbol
|43,30
|6,55
|46,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,42
|-1,23
|0,78
|F-M İzmit Piston
|142,00
|0,28
|14,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,36
|0,65
|-5,14
|Ford Otosan
|158,60
|6,80
|25,87
|Formet Çelik Kapı
|5,92
|9,83
|24,63
|Frigo Pak Gıda
|22,90
|-0,35
|9,15
|Galatasaray Sportif
|3,99
|-0,50
|-1,48
|Garanti Bankası
|10,47
|-0,29
|0,96
|Garanti Faktoring
|12,74
|0,71
|14,47
|Garanti Yat. Ort.
|3,76
|-4,33
|16,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,31
|-0,75
|5,63
|Gediz Ambalaj
|28,86
|-0,76
|7,69
|Gentaş
|6,07
|-1,46
|2,19
|Gersan Elektrik
|6,32
|-2,17
|2,93
|Global Men. Değ.
|6,58
|4,44
|9,48
|Global Yat. Holding
|5,23
|2,35
|11,75
|Good-Year
|8,81
|0,11
|5,38
|Göltaş Çimento
|40,50
|0,65
|-1,84
|Gözde Girişim
|7,11
|1,86
|-10,90
|GSD Denizcilik
|5,16
|-0,58
|2,38
|GSD Holding
|2,50
|-2,34
|-0,40
|Gübre Fabrik.
|67,30
|-1,90
|-21,79
|Güler Yat. Holding
|10,67
|-0,84
|-1,84
|Halk GMYO
|3,35
|2,13
|4,36
|Hatay Tekstil
|14,54
|0,21
|4,23
|Hedef Girişim
|8,60
|-3,48
|3,12
|Hektaş
|26,44
|0,92
|38,65
|HUB Girişim
|20,44
|7,47
|12,31
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-0,44
|7,62
|ICBC Turkey Bank
|6,82
|-2,29
|4,92
|İdealist Danışmanlık
|12,90
|-4,02
|-4,16
|İdealist GMYO
|8,10
|0,37
|19,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,53
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|1,47
|10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,94
|-1,01
|-2,96
|İhlas Holding
|1,24
|1,64
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|3,51
|3,51
|İndeks Bilgisayar
|20,08
|2,40
|4,97
|Info Yatırım
|6,29
|1,13
|-2,48
|İntema
|43,44
|9,97
|8,87
|Inveo Yatırım Holding
|66,00
|2,96
|49,25
|İpek Doğal Enerji
|13,66
|-0,73
|4,43
|İskenderun Demir Çelik
|10,46
|3,36
|3,46
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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