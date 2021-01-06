Borsada günlük işlemler (1)
06.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,70
|-3,02
|-0,52
|Acıpayam Selüloz
|16,99
|0,53
|-0,76
|Adel Kalemcilik
|27,52
|-2,27
|-19,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|0,36
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,39
|-2,53
|5,48
|Ak Enerji
|2,23
|0,90
|0,90
|Akbank
|7,36
|4,69
|6,20
|Akçansa
|18,04
|-4,09
|9,07
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,11
|0,99
|-1,16
|Akfen GMYO
|4,89
|-1,01
|0,62
|Akın Tekstil
|34,00
|9,96
|7,05
|Akiş GMYO
|3,52
|0,00
|-0,28
|Akmerkez GMYO
|69,70
|-5,91
|8,24
|Aksa
|14,02
|-0,43
|-3,91
|Aksa Enerji
|8,15
|5,98
|9,54
|Aksigorta
|9,80
|1,55
|5,38
|Aksu Enerji
|14,39
|1,41
|1,91
|Alarko Carrıer
|414,80
|10,00
|13,67
|Alarko GMYO
|25,78
|0,70
|-1,45
|Alarko Holding
|9,05
|0,56
|4,75
|Albaraka Türk
|1,99
|1,02
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,40
|-0,52
|2,49
|Alkim Kağıt
|14,03
|2,04
|3,56
|Alkim Kimya
|15,57
|4,17
|7,10
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|-0,47
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|47,00
|0,00
|-5,92
|Anadolu Efes
|24,80
|1,56
|6,99
|Anadolu Grubu Holding
|27,18
|1,42
|2,88
|Anadolu Hayat Emek.
|9,21
|1,77
|6,23
|Anadolu Isuzu
|18,51
|1,87
|2,83
|Anadolu Sigorta
|7,51
|-1,57
|-0,53
|Anel Elektrik
|3,10
|-0,32
|-2,21
|Arçelik
|31,06
|2,17
|2,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,88
|1,79
|-0,42
|Arena Bilgisayar
|35,56
|1,54
|3,37
|Armada Bilgisayar
|51,10
|1,19
|4,12
|Arsan Tekstil
|7,10
|-0,28
|-2,61
|Artı Yatırım Holding
|6,45
|4,88
|11,21
|Arzum Ev Aletleri
|22,40
|0,81
|-9,02
|Aselsan
|18,69
|1,85
|2,41
|Ata GMYO
|6,24
|5,05
|13,25
|Atakule GMYO
|2,50
|0,81
|-0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|7,30
|8,63
|31,29
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,30
|0,13
|1,55
|Avrasya GMYO
|3,94
|-1,01
|-2,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,14
|-0,32
|-1,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,94
|-0,67
|-1,00
|Ayen Enerji
|5,65
|4,05
|4,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,01
|1,01
|-3,00
|Aygaz
|15,05
|0,33
|2,73
|Bagfaş
|20,82
|4,10
|4,10
|Bak Ambalaj
|20,64
|-1,81
|2,18
|Balatacılar Balatacılık
|8,45
|-6,11
|2,55
|Bantaş Ambalaj
|4,83
|1,05
|2,99
|Banvit
|47,74
|-2,57
|-8,19
|Baştaş Başkent Çimento
|17,10
|-10,00
|-1,55
|Batı Çimento
|4,81
|0,00
|2,12
|Batısöke Çimento
|2,45
|0,41
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|10,27
|0,00
|-3,20
|Bera Holding
|20,50
|-2,38
|1,08
|Berkosan Yalıtım
|8,85
|-2,96
|-0,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,38
|9,77
|8,42
|Beyaz Filo
|11,09
|-3,98
|8,94
|Bilici Yatırım
|6,80
|1,80
|2,41
|Bim Mağazalar
|76,45
|-0,65
|1,26
|Birko Mensucat
|1,10
|2,80
|-0,90
|Birlik Mensucat
|3,08
|-9,94
|-10,98
|Bizim Mağazaları
|15,59
|-0,13
|1,50
|Borusan Mannesmann
|29,92
|10,00
|7,63
|Borusan Yat. Paz.
|473,50
|9,99
|3,63
|Bosch Fren Sistemleri
|1.232,50
|0,80
|-0,52
|Bossa
|17,89
|0,22
|0,22
|Brisa
|22,08
|9,96
|10,73
|Burçelik
|22,30
|3,62
|6,09
|Burçelik Vana
|46,24
|1,63
|-6,89
|Bursa Çimento
|11,58
|-1,03
|-3,82
|Carrefoursa
|69,00
|2,99
|-3,90
|Casa Emtia Petrol
|105,00
|-2,78
|-0,94
|Ceo Event Medya
|6,62
|-3,36
|2,95
|Coca Cola İçecek
|65,50
|-0,83
|-0,46
|Cosmos Yat. Holding
|10,10
|8,60
|25,31
|Credıtwest Faktorıng
|5,79
|1,76
|-1,36
|Çelebi
|161,80
|-1,28
|-11,35
|Çelik Halat
|21,50
|-1,29
|0,37
|Çemaş Döküm
|2,24
|1,36
|4,19
|Çemtaş
|15,52
|-0,89
|-2,63
|Çimbeton
|315,10
|-1,50
|6,27
|Çimentaş
|39,36
|-9,97
|8,85
|Çimsa
|18,61
|-0,16
|4,55
|Çuhadaroğlu Metal
|8,43
|7,53
|9,06
|Dagi Giyim
|8,04
|0,37
|-0,37
|Dagi Yatırım Holding
|13,83
|-1,14
|7,21
|Dardanel
|32,94
|-1,96
|-1,67
|Datagate Bilgisayar
|15,75
|0,51
|-2,23
|Demısaş Döküm
|6,43
|1,42
|-2,72
|Denge Holding
|6,47
|9,85
|18,07
|Deniz GMYO
|4,06
|5,73
|18,71
|Derimod
|9,78
|-0,41
|0,41
|Derlüks Deri
|8,55
|-0,81
|-3,06
|Desa Deri
|10,06
|0,90
|3,29
|Despec Bilgisayar
|12,85
|-0,16
|-1,61
|Deva Holding
|25,10
|2,87
|3,98
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,96
|0,55
|1,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|9,95
|18,50
|Ditaş Doğan
|32,62
|2,07
|-0,18
|DO-CO
|594,50
|-0,37
|-5,63
|Doğan Burda
|25,28
|8,40
|12,66
|Doğan Holding
|3,24
|5,19
|5,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,77
|4,92
|0,73
|Doğusan
|5,20
|9,94
|18,72
|Doğuş GMYO
|9,12
|-1,30
|11,63
|Doğuş Otomotiv
|28,16
|1,59
|-2,02
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|1,52
|9,41
|Duran Doğan Basım
|10,89
|4,51
|3,81
|Dyo Boya
|11,84
|0,17
|4,23
|Eczacıbaşı İlaç
|7,65
|2,82
|2,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|31,74
|9,22
|14,42
|Edip Gayrimenkul
|3,31
|-0,90
|-0,30
|Ege Endüstri
|1.689,00
|-0,65
|-2,22
|Ege Gübre
|159,50
|10,00
|9,85
|Ege Profil
|37,60
|0,91
|-1,67
|Ege Seramik
|11,25
|-1,57
|9,33
|Egeplast
|37,76
|9,96
|13,39
|Ekiz Kimya
|6,96
|-0,43
|-2,38
|Emek Elektrik
|5,80
|4,50
|-2,03
|Eminiş Ambalaj
|32,90
|-1,20
|-10,69
|Emlak Konut GMYO
|2,37
|-0,42
|10,75
|Enerjisa Enerji
|13,32
|-1,19
|6,47
|Enka İnşaat
|8,09
|3,98
|9,77
|Erbosan
|41,56
|1,37
|1,37
|Ereğli Demir Çelik
|14,65
|0,55
|-1,88
|Ersu Gıda
|5,03
|-0,79
|1,82
|Escort Teknoloji
|6,48
|1,57
|-1,37
|Esenboğa Elektrik
|19,13
|0,84
|0,53
|Etiler Gıda
|3,93
|-1,75
|-1,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,66
|-0,27
|-4,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-0,29
|-5,56
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|-0,69
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,31
|8,88
|16,55
|Fade Gıda
|6,14
|0,33
|-0,81
|Fenerbahçe Futbol
|33,66
|10,00
|13,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,51
|0,15
|2,20
|F-M İzmit Piston
|149,20
|3,76
|20,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,45
|-2,66
|-4,45
|Ford Otosan
|137,00
|2,32
|8,73
|Formet Çelik Kapı
|4,91
|1,87
|3,37
|Frigo Pak Gıda
|23,48
|9,72
|11,92
|Galatasaray Sportif
|4,04
|4,12
|-0,25
|Garanti Bankası
|10,41
|3,07
|0,39
|Garanti Faktoring
|11,20
|-0,53
|0,63
|Garanti Yat. Ort.
|3,61
|9,73
|11,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,26
|7,54
|5,24
|Gediz Ambalaj
|27,60
|2,60
|2,99
|Gentaş
|6,00
|0,33
|1,01
|Gersan Elektrik
|6,13
|0,49
|-0,16
|Global Men. Değ.
|5,81
|-0,34
|-3,33
|Global Yat. Holding
|5,17
|3,40
|10,47
|Good-Year
|8,76
|2,58
|4,78
|Göltaş Çimento
|40,02
|-0,20
|-3,01
|Gözde Girişim
|7,34
|-5,29
|-8,02
|GSD Denizcilik
|5,24
|-0,38
|3,97
|GSD Holding
|2,57
|-2,28
|2,39
|Gübre Fabrik.
|69,25
|-0,72
|-19,52
|Güler Yat. Holding
|11,26
|1,90
|3,59
|Halk GMYO
|3,29
|0,92
|2,49
|Hatay Tekstil
|14,30
|1,06
|2,51
|Hedef Girişim
|8,03
|2,95
|-3,72
|Hektaş
|20,16
|0,50
|5,72
|HUB Girişim
|18,97
|3,89
|4,23
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|1,83
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|6,80
|-0,73
|4,62
|İdealist Danışmanlık
|12,56
|-2,94
|-6,69
|İdealist GMYO
|9,04
|9,98
|32,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|0,77
|4,80
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|0,00
|-2,22
|İhlas Holding
|1,22
|-0,81
|-1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|0,88
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|19,22
|-0,72
|0,47
|Info Yatırım
|6,22
|-0,80
|-3,57
|İntema
|33,30
|-10,00
|-16,54
|Inveo Yatırım Holding
|48,20
|-3,06
|9,00
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|-0,75
|0,92
|İskenderun Demir Çelik
|10,13
|1,10
|0,20
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500