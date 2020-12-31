Borsada günlük işlemler (1)
31.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,74
|-2,15
|316,13
|Acıpayam Selüloz
|17,12
|-2,62
|171,11
|Adel Kalemcilik
|34,94
|9,94
|122,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,80
|-1,06
|96,04
|Afyon Çimento
|5,11
|1,39
|124,29
|Ak Enerji
|2,21
|-0,45
|102,75
|Akbank
|6,93
|0,43
|-14,55
|Akçansa
|16,54
|0,00
|70,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,17
|-1,34
|145,02
|Akfen GMYO
|4,86
|1,46
|20,00
|Akın Tekstil
|31,76
|-0,38
|130,31
|Akiş GMYO
|3,53
|-0,56
|12,69
|Akmerkez GMYO
|64,80
|0,78
|189,22
|Aksa
|14,59
|2,17
|108,33
|Aksa Enerji
|7,44
|2,34
|95,79
|Aksigorta
|9,30
|0,00
|71,65
|Aksu Enerji
|14,12
|-0,91
|-5,04
|Alarko Carrıer
|364,90
|-4,25
|510,96
|Alarko GMYO
|26,16
|-0,23
|77,98
|Alarko Holding
|8,64
|3,10
|47,07
|Albaraka Türk
|1,94
|-1,52
|26,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,66
|2,13
|146,35
|Alkim Kağıt
|14,00
|0,43
|158,31
|Alkim Kimya
|14,90
|2,41
|140,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,19
|0,46
|434,15
|Altınyunus Çeşme
|49,96
|10,00
|400,10
|Anadolu Efes
|23,18
|-0,94
|8,94
|Anadolu Grubu Holding
|26,42
|-2,08
|50,20
|Anadolu Hayat Emek.
|8,67
|4,08
|42,48
|Anadolu Isuzu
|18,00
|-0,94
|47,90
|Anadolu Sigorta
|7,55
|2,17
|81,77
|Anel Elektrik
|3,17
|0,00
|79,82
|Arçelik
|30,40
|-0,26
|45,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,08
|4,89
|Arena Bilgisayar
|34,40
|0,29
|372,20
|Armada Bilgisayar
|49,08
|-0,24
|199,45
|Arsan Tekstil
|7,29
|0,00
|103,63
|Artı Yatırım Holding
|5,80
|1,40
|616,05
|Arzum Ev Aletleri
|24,62
|-9,95
|Aselsan
|18,25
|-1,03
|75,78
|Ata GMYO
|5,51
|5,35
|21,63
|Atakule GMYO
|2,52
|3,28
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|5,56
|-3,81
|456,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,75
|-0,57
|84,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,35
|-0,43
|36,88
|Avrasya GMYO
|4,06
|-0,25
|168,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|0,95
|75,82
|Avrupa Yatırım Holding
|6,00
|-1,64
|289,61
|Ayen Enerji
|5,41
|0,37
|55,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,40
|0,00
|420,55
|Aygaz
|14,65
|-0,68
|20,62
|Bagfaş
|20,00
|-1,19
|18,91
|Bak Ambalaj
|20,20
|0,10
|177,30
|Balatacılar Balatacılık
|8,24
|7,01
|564,52
|Bantaş Ambalaj
|4,69
|0,00
|117,71
|Banvit
|52,00
|1,96
|180,02
|Baştaş Başkent Çimento
|17,37
|9,94
|570,66
|Batı Çimento
|4,71
|-0,84
|42,30
|Batısöke Çimento
|2,44
|-0,81
|86,26
|Bayrak Taban Sanayi
|10,61
|-0,93
|Bera Holding
|20,28
|5,30
|426,75
|Berkosan Yalıtım
|8,92
|3,36
|225,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,04
|-1,46
|64,90
|Beyaz Filo
|10,18
|3,77
|225,26
|Bilici Yatırım
|6,64
|-0,15
|131,64
|Bim Mağazalar
|75,50
|-1,69
|63,39
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|258,06
|Birlik Mensucat
|3,46
|-9,90
|203,51
|Bizim Mağazaları
|15,36
|-1,22
|38,71
|Borusan Mannesmann
|27,80
|-2,80
|142,79
|Borusan Yat. Paz.
|456,90
|-7,55
|662,60
|Bosch Fren Sistemleri
|1.245,00
|-0,03
|332,62
|Bossa
|17,85
|0,06
|121,46
|Brisa
|19,94
|0,66
|112,60
|Burçelik
|21,02
|-0,47
|261,79
|Burçelik Vana
|49,66
|-0,64
|411,43
|Bursa Çimento
|12,04
|-0,17
|200,75
|Carrefoursa
|71,80
|1,06
|171,48
|Casa Emtia Petrol
|106,00
|7,12
|1028,86
|Ceo Event Medya
|6,43
|-0,92
|75,58
|Coca Cola İçecek
|65,80
|-0,68
|73,80
|Cosmos Yat. Holding
|8,06
|3,33
|295,10
|Credıtwest Faktorıng
|5,87
|-3,77
|103,82
|Çelebi
|184,90
|5,36
|86,11
|Çelik Halat
|21,42
|9,85
|229,54
|Çemaş Döküm
|2,15
|0,47
|71,52
|Çemtaş
|15,94
|0,89
|96,09
|Çimbeton
|296,50
|9,98
|618,61
|Çimentaş
|36,16
|9,98
|141,07
|Çimsa
|17,80
|-0,45
|96,04
|Çuhadaroğlu Metal
|7,73
|0,91
|142,32
|Dagi Giyim
|8,07
|-0,49
|222,80
|Dagi Yatırım Holding
|12,90
|-0,85
|470,80
|Dardanel
|33,50
|-1,53
|783,91
|Datagate Bilgisayar
|16,11
|2,22
|106,27
|Demısaş Döküm
|6,61
|1,23
|89,94
|Denge Holding
|5,48
|-0,36
|300,00
|Deniz GMYO
|3,42
|2,70
|62,53
|Derimod
|9,74
|0,31
|36,41
|Derlüks Deri
|8,82
|-1,78
|118,00
|Desa Deri
|9,74
|-0,31
|114,54
|Despec Bilgisayar
|13,06
|0,15
|208,02
|Deva Holding
|24,14
|-0,66
|170,39
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,85
|-0,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,73
|-0,53
|378,21
|Ditaş Doğan
|32,68
|-0,37
|243,45
|DO-CO
|630,00
|2,76
|11,70
|Doğan Burda
|22,44
|-2,43
|269,69
|Doğan Holding
|3,07
|0,66
|70,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|4,96
|66,67
|Doğusan
|4,38
|9,77
|110,58
|Doğuş GMYO
|8,17
|-0,97
|80,35
|Doğuş Otomotiv
|28,74
|-0,35
|201,89
|Döktaş Dökümcülük
|30,62
|1,53
|-3,24
|Duran Doğan Basım
|10,49
|-2,05
|57,76
|Dyo Boya
|11,36
|0,89
|131,84
|Eczacıbaşı İlaç
|7,46
|-0,67
|104,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|27,74
|0,14
|187,99
|Edip Gayrimenkul
|3,32
|3,75
|138,85
|Ege Endüstri
|1.770,10
|2,70
|214,65
|Ege Gübre
|145,20
|0,59
|196,49
|Ege Profil
|38,24
|4,77
|219,47
|Ege Seramik
|10,29
|2,49
|179,73
|Egeplast
|33,30
|0,60
|166,40
|Ekiz Kimya
|7,13
|1,86
|1068,85
|Emek Elektrik
|5,92
|9,83
|272,33
|Eminiş Ambalaj
|36,84
|3,77
|2323,68
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|-0,47
|47,82
|Enerjisa Enerji
|12,51
|0,40
|85,72
|Enka İnşaat
|7,37
|-0,14
|32,03
|Erbosan
|41,00
|-1,06
|64,13
|Ereğli Demir Çelik
|14,93
|-1,84
|69,50
|Ersu Gıda
|4,94
|-0,80
|138,65
|Escort Teknoloji
|6,57
|-2,95
|372,66
|Esenboğa Elektrik
|19,03
|0,37
|Etiler Gıda
|3,98
|2,05
|240,87
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,85
|4,34
|140,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|9,76
|201,55
|Euro Yat. Ort.
|4,51
|0,00
|300,62
|Euro Yatırım Holding
|2,84
|0,71
|89,33
|Fade Gıda
|6,19
|-0,32
|Fenerbahçe Futbol
|29,56
|1,93
|104,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,37
|-1,85
|39,39
|F-M İzmit Piston
|124,30
|0,00
|162,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,03
|3,41
|69,44
|Ford Otosan
|126,00
|0,72
|90,58
|Formet Çelik Kapı
|4,75
|-1,45
|58,33
|Frigo Pak Gıda
|20,98
|0,38
|199,48
|Galatasaray Sportif
|4,05
|1,76
|99,51
|Garanti Bankası
|10,37
|0,00
|-6,91
|Garanti Faktoring
|11,13
|2,20
|187,60
|Garanti Yat. Ort.
|3,23
|-0,62
|224,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,60
|-1,02
|300,64
|Gediz Ambalaj
|26,80
|-0,89
|296,45
|Gentaş
|5,94
|-1,33
|188,07
|Gersan Elektrik
|6,14
|0,16
|92,48
|Global Men. Değ.
|6,01
|-0,17
|219,68
|Global Yat. Holding
|4,68
|0,43
|-3,90
|Good-Year
|8,36
|5,56
|106,42
|Göltaş Çimento
|41,26
|0,24
|131,93
|Gözde Girişim
|7,98
|-1,36
|55,25
|GSD Denizcilik
|5,04
|1,82
|96,88
|GSD Holding
|2,51
|0,00
|68,46
|Gübre Fabrik.
|86,05
|2,38
|851,88
|Güler Yat. Holding
|10,87
|-2,69
|435,47
|Halk GMYO
|3,21
|-1,53
|175,63
|Hatay Tekstil
|13,95
|-1,97
|107,16
|Hedef Girişim
|8,34
|-2,11
|249,50
|Hektaş
|19,07
|-4,17
|137,78
|HUB Girişim
|18,20
|0,05
|93,85
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|0,00
|84,21
|ICBC Turkey Bank
|6,50
|-0,15
|23,34
|İdealist Danışmanlık
|13,46
|1,97
|305,42
|İdealist GMYO
|6,80
|0,74
|122,22
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|-0,53
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-1,57
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,06
|-2,17
|-10,57
|İhlas Holding
|1,24
|-1,59
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|36,75
|İndeks Bilgisayar
|19,13
|5,92
|103,95
|Info Yatırım
|6,45
|0,00
|236,85
|İntema
|39,90
|7,09
|330,89
|Inveo Yatırım Holding
|44,22
|-4,86
|475,03
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|-0,98
|69,43
|İskenderun Demir Çelik
|10,11
|-0,69
|29,36
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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