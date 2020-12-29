Borsada günlük işlemler (1)
29.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,01
|0,25
|330,65
|Acıpayam Selüloz
|17,99
|1,52
|184,89
|Adel Kalemcilik
|31,38
|2,28
|99,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,84
|-3,40
|98,84
|Afyon Çimento
|4,68
|-1,06
|105,42
|Ak Enerji
|2,23
|0,90
|104,59
|Akbank
|6,62
|1,22
|-18,37
|Akçansa
|16,41
|-0,85
|69,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,34
|0,95
|153,08
|Akfen GMYO
|4,92
|0,41
|21,48
|Akın Tekstil
|32,00
|-2,14
|132,05
|Akiş GMYO
|3,61
|0,84
|15,25
|Akmerkez GMYO
|65,60
|0,23
|192,79
|Aksa
|14,17
|-1,25
|102,33
|Aksa Enerji
|7,37
|1,52
|93,95
|Aksigorta
|9,40
|0,21
|73,50
|Aksu Enerji
|14,14
|-0,70
|-4,91
|Alarko Carrıer
|374,00
|10,00
|526,20
|Alarko GMYO
|26,70
|3,81
|81,66
|Alarko Holding
|8,31
|0,48
|41,45
|Albaraka Türk
|1,95
|-1,52
|27,45
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,58
|1,02
|145,68
|Alkim Kağıt
|14,04
|-0,43
|159,05
|Alkim Kimya
|14,33
|-1,04
|131,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|-0,88
|448,78
|Altınyunus Çeşme
|45,02
|-0,97
|350,65
|Anadolu Efes
|23,42
|-0,51
|10,07
|Anadolu Grubu Holding
|26,70
|-1,33
|51,79
|Anadolu Hayat Emek.
|8,27
|-1,43
|35,91
|Anadolu Isuzu
|18,41
|-3,71
|51,27
|Anadolu Sigorta
|7,23
|-2,17
|74,07
|Anel Elektrik
|3,20
|4,58
|81,52
|Arçelik
|30,54
|-0,59
|46,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,82
|-1,49
|Arena Bilgisayar
|33,98
|-0,88
|366,44
|Armada Bilgisayar
|49,14
|0,08
|199,82
|Arsan Tekstil
|7,27
|-2,02
|103,07
|Artı Yatırım Holding
|5,72
|-6,99
|606,17
|Arzum Ev Aletleri
|24,86
|10,00
|Aselsan
|17,90
|-0,61
|72,41
|Ata GMYO
|5,21
|-3,34
|15,01
|Atakule GMYO
|2,46
|-1,20
|28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|5,78
|0,70
|478,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-1,11
|87,32
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,95
|-1,34
|26,44
|Avrasya GMYO
|4,16
|-1,42
|175,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|-1,22
|77,47
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|9,77
|279,22
|Ayen Enerji
|5,42
|-0,91
|56,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,70
|1,74
|434,25
|Aygaz
|14,91
|3,69
|22,76
|Bagfaş
|20,18
|-2,32
|19,98
|Bak Ambalaj
|20,42
|-1,16
|180,32
|Balatacılar Balatacılık
|7,90
|-8,14
|537,10
|Bantaş Ambalaj
|4,72
|-1,05
|119,11
|Banvit
|50,00
|-0,40
|169,25
|Baştaş Başkent Çimento
|14,40
|9,92
|455,98
|Batı Çimento
|4,65
|-0,64
|40,48
|Batısöke Çimento
|2,45
|-2,00
|87,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,76
|1,03
|Bera Holding
|17,51
|9,99
|354,81
|Berkosan Yalıtım
|9,15
|2,46
|233,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,23
|-4,51
|72,65
|Beyaz Filo
|9,85
|0,10
|214,71
|Bilici Yatırım
|6,65
|-3,48
|131,99
|Bim Mağazalar
|75,60
|2,79
|63,60
|Birko Mensucat
|1,12
|-2,61
|261,29
|Birlik Mensucat
|3,84
|0,79
|236,84
|Bizim Mağazaları
|15,59
|-0,06
|40,79
|Borusan Mannesmann
|29,20
|4,51
|155,02
|Borusan Yat. Paz.
|519,30
|3,34
|766,75
|Bosch Fren Sistemleri
|1.276,30
|-4,18
|343,50
|Bossa
|18,19
|9,98
|125,68
|Brisa
|19,92
|1,01
|112,39
|Burçelik
|21,24
|1,14
|265,58
|Burçelik Vana
|52,90
|4,75
|444,80
|Bursa Çimento
|11,19
|0,99
|179,51
|Carrefoursa
|67,00
|-6,69
|153,33
|Casa Emtia Petrol
|99,00
|10,00
|954,31
|Ceo Event Medya
|6,64
|-0,75
|81,31
|Coca Cola İçecek
|62,50
|-0,08
|65,08
|Cosmos Yat. Holding
|7,70
|-3,63
|277,45
|Credıtwest Faktorıng
|6,34
|-0,94
|120,14
|Çelebi
|159,60
|9,99
|60,65
|Çelik Halat
|19,63
|2,13
|202,00
|Çemaş Döküm
|2,14
|-1,83
|70,72
|Çemtaş
|16,17
|-2,94
|98,92
|Çimbeton
|263,70
|9,97
|539,12
|Çimentaş
|33,60
|-0,65
|124,00
|Çimsa
|17,95
|0,45
|97,69
|Çuhadaroğlu Metal
|7,75
|-0,77
|142,95
|Dagi Giyim
|8,19
|-1,21
|227,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,48
|-2,74
|496,46
|Dardanel
|31,00
|-0,51
|717,94
|Datagate Bilgisayar
|15,22
|-0,07
|94,88
|Demısaş Döküm
|6,64
|-7,65
|90,80
|Denge Holding
|5,50
|-0,90
|301,46
|Deniz GMYO
|3,25
|-0,61
|54,46
|Derimod
|9,91
|-2,08
|38,80
|Derlüks Deri
|8,78
|3,05
|117,02
|Desa Deri
|9,45
|-2,38
|108,15
|Despec Bilgisayar
|13,30
|5,81
|213,68
|Deva Holding
|24,22
|-0,25
|171,29
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,93
|-0,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,73
|0,81
|378,21
|Ditaş Doğan
|33,28
|0,24
|249,76
|DO-CO
|557,40
|1,35
|-1,17
|Doğan Burda
|23,22
|0,61
|282,54
|Doğan Holding
|3,06
|2,00
|70,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|-0,75
|60,00
|Doğusan
|3,86
|-2,77
|85,58
|Doğuş GMYO
|8,40
|-0,36
|85,43
|Doğuş Otomotiv
|30,22
|6,18
|217,44
|Döktaş Dökümcülük
|30,66
|-0,13
|-3,11
|Duran Doğan Basım
|10,82
|2,75
|62,72
|Dyo Boya
|11,22
|-1,06
|128,98
|Eczacıbaşı İlaç
|7,58
|-4,41
|107,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|28,08
|-5,71
|191,52
|Edip Gayrimenkul
|3,17
|0,32
|128,06
|Ege Endüstri
|1.770,00
|-1,90
|214,63
|Ege Gübre
|145,00
|-2,62
|194,14
|Ege Profil
|36,16
|7,56
|202,09
|Ege Seramik
|10,40
|6,67
|182,72
|Egeplast
|30,10
|6,74
|140,80
|Ekiz Kimya
|7,05
|-2,08
|1055,74
|Emek Elektrik
|5,52
|-7,23
|247,17
|Eminiş Ambalaj
|34,50
|-7,26
|2169,74
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|0,00
|49,20
|Enerjisa Enerji
|12,46
|5,33
|84,98
|Enka İnşaat
|7,43
|1,36
|33,11
|Erbosan
|42,02
|1,50
|68,21
|Ereğli Demir Çelik
|14,93
|5,14
|69,50
|Ersu Gıda
|5,03
|-0,98
|143,00
|Escort Teknoloji
|6,44
|0,47
|363,31
|Esenboğa Elektrik
|18,05
|-0,72
|Etiler Gıda
|3,96
|-0,75
|239,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|-0,53
|133,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-3,13
|184,80
|Euro Yat. Ort.
|4,72
|1,51
|319,28
|Euro Yatırım Holding
|2,85
|-3,06
|90,00
|Fade Gıda
|6,27
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|28,70
|-0,35
|98,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,62
|0,15
|44,86
|F-M İzmit Piston
|127,00
|0,63
|168,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,34
|-3,44
|60,47
|Ford Otosan
|126,30
|1,61
|91,03
|Formet Çelik Kapı
|4,91
|-5,58
|63,67
|Frigo Pak Gıda
|20,90
|-0,48
|198,34
|Galatasaray Sportif
|4,01
|-1,96
|97,54
|Garanti Bankası
|10,02
|1,42
|-10,05
|Garanti Faktoring
|10,82
|0,19
|179,59
|Garanti Yat. Ort.
|3,34
|-1,18
|235,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,06
|-1,58
|315,27
|Gediz Ambalaj
|26,84
|-3,10
|297,04
|Gentaş
|5,95
|-2,62
|188,55
|Gersan Elektrik
|6,12
|-1,45
|91,85
|Global Men. Değ.
|5,77
|0,35
|206,91
|Global Yat. Holding
|4,70
|-0,21
|-3,49
|Good-Year
|8,02
|-2,08
|98,02
|Göltaş Çimento
|40,48
|-1,99
|127,54
|Gözde Girişim
|7,65
|-1,92
|48,83
|GSD Denizcilik
|4,96
|-0,60
|93,75
|GSD Holding
|2,46
|0,41
|65,10
|Gübre Fabrik.
|76,45
|8,59
|745,69
|Güler Yat. Holding
|11,20
|-3,61
|451,72
|Halk GMYO
|3,22
|-2,42
|176,48
|Hatay Tekstil
|14,31
|-1,45
|112,50
|Hedef Girişim
|8,55
|3,01
|258,30
|Hektaş
|18,20
|1,00
|126,93
|HUB Girişim
|18,35
|-3,01
|95,45
|Hürriyet Gzt.
|2,11
|-1,86
|85,09
|ICBC Turkey Bank
|6,49
|-0,15
|23,15
|İdealist Danışmanlık
|14,10
|-4,73
|324,70
|İdealist GMYO
|6,52
|-1,81
|113,07
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|-2,07
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-0,79
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,05
|-3,57
|-10,79
|İhlas Holding
|1,22
|0,83
|34,07
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|17,92
|0,96
|91,05
|Info Yatırım
|6,57
|-1,79
|243,12
|İntema
|33,88
|10,00
|265,87
|Inveo Yatırım Holding
|49,00
|-0,53
|537,19
|İpek Doğal Enerji
|13,17
|-0,23
|70,60
|İskenderun Demir Çelik
|10,17
|1,80
|30,13
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500