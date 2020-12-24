Borsada günlük işlemler (1)
24.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:01
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,23
|-0,96
|342,47
|Acıpayam Selüloz
|16,77
|-1,87
|165,57
|Adel Kalemcilik
|26,00
|-1,81
|65,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,11
|6,14
|117,74
|Afyon Çimento
|4,63
|-2,32
|103,22
|Ak Enerji
|2,21
|-0,90
|102,75
|Akbank
|6,55
|1,39
|-19,24
|Akçansa
|16,87
|1,32
|74,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,66
|-1,91
|168,25
|Akfen GMYO
|4,90
|-2,39
|20,99
|Akın Tekstil
|31,90
|-3,63
|131,33
|Akiş GMYO
|3,56
|-2,20
|13,65
|Akmerkez GMYO
|66,55
|-2,13
|197,03
|Aksa
|13,32
|3,10
|90,20
|Aksa Enerji
|7,18
|-2,58
|88,95
|Aksigorta
|9,25
|3,93
|70,73
|Aksu Enerji
|14,31
|-1,31
|-3,77
|Alarko Carrıer
|370,00
|-1,10
|519,50
|Alarko GMYO
|24,10
|-2,98
|63,97
|Alarko Holding
|7,57
|-1,56
|28,86
|Albaraka Türk
|2,04
|0,99
|33,33
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,88
|5,96
|148,17
|Alkim Kağıt
|13,65
|-1,80
|151,86
|Alkim Kimya
|14,40
|-1,97
|132,18
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,34
|0,86
|470,73
|Altınyunus Çeşme
|46,52
|1,71
|365,67
|Anadolu Efes
|23,38
|1,48
|9,88
|Anadolu Grubu Holding
|28,00
|7,61
|59,18
|Anadolu Hayat Emek.
|8,21
|2,24
|34,92
|Anadolu Isuzu
|17,02
|-0,53
|39,85
|Anadolu Sigorta
|7,19
|0,98
|73,11
|Anel Elektrik
|3,06
|-0,97
|73,58
|Arçelik
|30,22
|-1,63
|45,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,86
|-0,26
|Arena Bilgisayar
|34,12
|0,06
|368,36
|Armada Bilgisayar
|49,08
|-0,57
|199,45
|Arsan Tekstil
|6,97
|-0,43
|94,69
|Artı Yatırım Holding
|5,65
|-0,88
|597,53
|Arzum Ev Aletleri
|18,70
|Aselsan
|18,02
|0,22
|73,56
|Ata GMYO
|5,45
|-0,37
|20,31
|Atakule GMYO
|2,53
|-3,44
|31,77
|Atlantis Yatırım Holding
|5,15
|-5,68
|415,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|89,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,73
|1,09
|24,80
|Avrasya GMYO
|4,02
|-2,19
|166,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|-0,31
|79,12
|Avrupa Yatırım Holding
|5,40
|-3,23
|250,65
|Ayen Enerji
|5,48
|-1,08
|57,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,70
|-0,47
|388,58
|Aygaz
|14,37
|-0,48
|18,31
|Bagfaş
|20,38
|-4,41
|21,17
|Bak Ambalaj
|20,96
|-2,69
|187,73
|Balatacılar Balatacılık
|7,30
|0,00
|488,71
|Bantaş Ambalaj
|4,66
|-0,21
|116,32
|Banvit
|50,50
|5,38
|171,94
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|4,35
|363,32
|Batı Çimento
|4,63
|0,22
|39,88
|Batısöke Çimento
|2,52
|-3,08
|92,37
|Bayrak Taban Sanayi
|11,00
|-2,22
|Bera Holding
|16,55
|0,24
|329,87
|Berkosan Yalıtım
|9,11
|9,89
|232,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,75
|0,21
|93,88
|Beyaz Filo
|9,90
|-0,80
|216,31
|Bilici Yatırım
|6,38
|-0,16
|122,57
|Bim Mağazalar
|73,20
|-1,01
|58,41
|Birko Mensucat
|1,11
|-5,13
|258,06
|Birlik Mensucat
|3,16
|9,72
|177,19
|Bizim Mağazaları
|15,65
|0,38
|41,33
|Borusan Mannesmann
|33,66
|10,00
|193,97
|Borusan Yat. Paz.
|620,30
|1,22
|935,32
|Bosch Fren Sistemleri
|1.206,90
|-1,23
|319,38
|Bossa
|16,80
|3,58
|108,44
|Brisa
|20,00
|-1,57
|113,24
|Burçelik
|21,04
|-0,28
|262,13
|Burçelik Vana
|53,35
|-2,56
|449,43
|Bursa Çimento
|10,17
|9,95
|154,04
|Carrefoursa
|79,45
|-6,36
|200,41
|Casa Emtia Petrol
|95,00
|-5,47
|911,71
|Ceo Event Medya
|6,45
|-1,38
|76,12
|Coca Cola İçecek
|62,60
|0,16
|65,35
|Cosmos Yat. Holding
|7,50
|0,00
|267,65
|Credıtwest Faktorıng
|5,93
|-1,33
|105,90
|Çelebi
|160,10
|1,78
|61,15
|Çelik Halat
|18,20
|1,11
|180,00
|Çemaş Döküm
|2,22
|0,00
|77,10
|Çemtaş
|16,00
|7,02
|96,83
|Çimbeton
|218,40
|4,40
|429,33
|Çimentaş
|32,90
|-1,38
|119,33
|Çimsa
|18,19
|0,83
|100,33
|Çuhadaroğlu Metal
|7,99
|3,50
|150,47
|Dagi Giyim
|8,21
|0,12
|228,40
|Dagi Yatırım Holding
|11,81
|0,25
|422,57
|Dardanel
|32,04
|9,95
|745,38
|Datagate Bilgisayar
|15,31
|1,19
|96,03
|Demısaş Döküm
|6,30
|1,94
|81,03
|Denge Holding
|5,40
|-1,82
|294,16
|Deniz GMYO
|3,28
|-0,61
|55,88
|Derimod
|9,52
|-1,14
|33,33
|Derlüks Deri
|8,68
|-3,56
|114,54
|Desa Deri
|9,84
|2,93
|116,74
|Despec Bilgisayar
|12,75
|6,61
|200,71
|Deva Holding
|24,64
|1,57
|175,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,86
|-1,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,73
|-0,53
|378,21
|Ditaş Doğan
|34,00
|6,78
|257,33
|DO-CO
|556,50
|-0,34
|-1,33
|Doğan Burda
|22,28
|-1,85
|267,05
|Doğan Holding
|3,07
|-0,32
|70,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|4,56
|66,67
|Doğusan
|4,03
|9,81
|93,75
|Doğuş GMYO
|8,65
|0,12
|90,95
|Doğuş Otomotiv
|26,80
|1,90
|181,51
|Döktaş Dökümcülük
|30,72
|0,72
|-2,93
|Duran Doğan Basım
|11,00
|7,74
|65,43
|Dyo Boya
|11,37
|-0,35
|132,04
|Eczacıbaşı İlaç
|7,93
|8,93
|117,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|28,46
|9,97
|195,46
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.567,00
|-1,07
|178,55
|Ege Gübre
|149,00
|-5,10
|202,26
|Ege Profil
|31,76
|-2,70
|165,33
|Ege Seramik
|9,72
|-0,92
|164,24
|Egeplast
|23,94
|-4,24
|91,52
|Ekiz Kimya
|7,20
|7,62
|1080,33
|Emek Elektrik
|6,57
|9,87
|313,21
|Eminiş Ambalaj
|30,78
|-9,95
|1925,00
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|-1,38
|48,51
|Enerjisa Enerji
|11,74
|0,34
|74,29
|Enka İnşaat
|7,34
|-0,68
|31,50
|Erbosan
|42,20
|-2,99
|68,94
|Ereğli Demir Çelik
|14,28
|0,42
|62,12
|Ersu Gıda
|4,97
|-0,40
|140,10
|Escort Teknoloji
|6,35
|0,32
|356,83
|Esenboğa Elektrik
|17,73
|-0,11
|Etiler Gıda
|4,03
|0,00
|245,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,70
|-1,86
|130,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|-1,65
|199,04
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|-4,40
|286,41
|Euro Yatırım Holding
|2,78
|-0,36
|85,33
|Fade Gıda
|6,43
|-1,98
|Fenerbahçe Futbol
|30,16
|1,55
|108,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,77
|-1,88
|48,14
|F-M İzmit Piston
|114,60
|-0,09
|141,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,35
|1,15
|60,60
|Ford Otosan
|123,50
|-0,32
|86,80
|Formet Çelik Kapı
|4,66
|3,56
|55,33
|Frigo Pak Gıda
|21,40
|-1,29
|205,48
|Galatasaray Sportif
|4,05
|-2,41
|99,51
|Garanti Bankası
|9,94
|-0,20
|-10,77
|Garanti Faktoring
|10,87
|2,26
|180,88
|Garanti Yat. Ort.
|3,25
|-2,11
|226,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,35
|-4,56
|292,69
|Gediz Ambalaj
|27,70
|-8,40
|309,76
|Gentaş
|5,92
|7,05
|187,10
|Gersan Elektrik
|6,38
|2,08
|100,00
|Global Men. Değ.
|5,84
|-2,50
|210,64
|Global Yat. Holding
|4,76
|-1,45
|-2,26
|Good-Year
|8,19
|0,99
|102,22
|Göltaş Çimento
|37,98
|-2,67
|113,49
|Gözde Girişim
|7,72
|-0,13
|50,19
|GSD Denizcilik
|5,01
|-0,20
|95,70
|GSD Holding
|2,41
|-1,63
|61,74
|Gübre Fabrik.
|62,45
|9,95
|590,82
|Güler Yat. Holding
|11,97
|-0,66
|489,66
|Halk GMYO
|3,36
|-9,92
|188,50
|Hatay Tekstil
|14,55
|-4,84
|116,07
|Hedef Girişim
|8,51
|-0,12
|256,62
|Hektaş
|16,08
|1,90
|100,50
|HUB Girişim
|17,82
|-0,67
|89,80
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|0,47
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,51
|-0,15
|23,53
|İdealist Danışmanlık
|14,10
|-4,73
|324,70
|İdealist GMYO
|6,66
|-3,20
|117,65
|İhlas Ev Aletleri
|2,04
|-4,23
|-34,82
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-2,31
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-0,66
|-0,88
|İhlas Holding
|1,20
|-2,44
|31,87
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-0,85
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|17,45
|2,05
|86,04
|Info Yatırım
|6,25
|1,30
|226,41
|İntema
|27,02
|9,93
|191,79
|Inveo Yatırım Holding
|52,35
|9,93
|580,75
|İpek Doğal Enerji
|13,77
|8,85
|78,37
|İskenderun Demir Çelik
|9,94
|-0,60
|27,19
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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