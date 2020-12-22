Borsada günlük işlemler (1)
22.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,47
|3,93
|355,38
|Acıpayam Selüloz
|16,72
|4,17
|164,78
|Adel Kalemcilik
|26,16
|2,35
|66,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,91
|4,30
|103,74
|Afyon Çimento
|4,81
|2,78
|111,13
|Ak Enerji
|2,21
|0,91
|102,75
|Akbank
|6,46
|1,73
|-20,35
|Akçansa
|16,83
|-0,06
|73,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,74
|2,50
|172,04
|Akfen GMYO
|5,16
|0,78
|27,41
|Akın Tekstil
|31,78
|9,97
|130,46
|Akiş GMYO
|3,80
|2,15
|21,31
|Akmerkez GMYO
|65,45
|2,67
|192,13
|Aksa
|11,83
|-0,42
|68,92
|Aksa Enerji
|7,01
|0,14
|84,47
|Aksigorta
|8,90
|-1,22
|64,27
|Aksu Enerji
|14,30
|1,49
|-3,83
|Alarko Carrıer
|340,10
|9,99
|469,44
|Alarko GMYO
|22,66
|10,00
|54,17
|Alarko Holding
|7,48
|10,00
|27,32
|Albaraka Türk
|2,02
|-1,46
|32,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,52
|2,96
|136,88
|Alkim Kağıt
|13,42
|-0,15
|147,61
|Alkim Kimya
|14,20
|0,28
|128,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|1,27
|485,37
|Altınyunus Çeşme
|46,00
|0,00
|360,46
|Anadolu Efes
|22,96
|0,79
|7,91
|Anadolu Grubu Holding
|25,46
|1,27
|44,74
|Anadolu Hayat Emek.
|8,01
|0,38
|31,63
|Anadolu Isuzu
|17,05
|1,25
|40,10
|Anadolu Sigorta
|7,17
|1,13
|72,62
|Anel Elektrik
|3,10
|-0,64
|75,85
|Arçelik
|29,94
|0,27
|43,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,26
|-0,92
|Arena Bilgisayar
|34,34
|3,37
|371,38
|Armada Bilgisayar
|49,48
|0,20
|201,89
|Arsan Tekstil
|7,02
|1,89
|96,09
|Artı Yatırım Holding
|5,80
|-4,13
|616,05
|Aselsan
|17,92
|-0,55
|72,60
|Ata GMYO
|5,35
|2,49
|18,10
|Atakule GMYO
|2,56
|1,99
|33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,62
|9,98
|462,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|1,67
|92,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,11
|-2,36
|20,17
|Avrasya GMYO
|4,14
|3,24
|174,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|1,23
|80,22
|Avrupa Yatırım Holding
|5,61
|2,19
|264,29
|Ayen Enerji
|5,45
|2,64
|57,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,07
|4,43
|405,48
|Aygaz
|14,13
|0,57
|16,34
|Bagfaş
|20,76
|9,96
|23,42
|Bak Ambalaj
|20,90
|6,63
|186,91
|Balatacılar Balatacılık
|7,50
|-3,23
|504,84
|Bantaş Ambalaj
|4,73
|4,42
|119,57
|Banvit
|45,80
|1,78
|146,63
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|5,31
|359,46
|Batı Çimento
|4,64
|1,31
|40,18
|Batısöke Çimento
|2,49
|4,62
|90,08
|Bayrak Taban Sanayi
|11,48
|3,42
|Bera Holding
|16,50
|0,06
|328,57
|Berkosan Yalıtım
|8,04
|9,84
|193,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,70
|3,75
|91,84
|Beyaz Filo
|10,01
|0,91
|219,83
|Bilici Yatırım
|6,34
|0,48
|121,18
|Bim Mağazalar
|72,00
|-2,17
|55,81
|Birko Mensucat
|1,11
|-9,76
|258,06
|Birlik Mensucat
|2,85
|-1,38
|150,00
|Bizim Mağazaları
|15,38
|-0,39
|38,89
|Borusan Mannesmann
|27,82
|9,96
|142,97
|Borusan Yat. Paz.
|557,10
|9,99
|829,84
|Bosch Fren Sistemleri
|1.226,20
|0,07
|326,09
|Bossa
|16,94
|10,00
|110,17
|Brisa
|19,67
|0,51
|109,72
|Burçelik
|21,10
|0,57
|263,17
|Burçelik Vana
|55,00
|-3,51
|466,43
|Bursa Çimento
|9,20
|4,55
|129,81
|Carrefoursa
|78,85
|-2,65
|198,14
|Casa Emtia Petrol
|111,60
|-10,00
|1088,50
|Ceo Event Medya
|6,57
|2,82
|79,40
|Coca Cola İçecek
|62,40
|-0,08
|64,82
|Cosmos Yat. Holding
|7,39
|-1,60
|262,25
|Credıtwest Faktorıng
|5,69
|4,40
|97,57
|Çelebi
|143,00
|10,00
|43,94
|Çelik Halat
|18,22
|-4,16
|180,31
|Çemaş Döküm
|2,25
|2,74
|79,50
|Çemtaş
|15,05
|3,15
|85,14
|Çimbeton
|220,50
|5,60
|434,42
|Çimentaş
|32,78
|3,15
|118,53
|Çimsa
|17,96
|1,13
|97,80
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|3,94
|139,81
|Dagi Giyim
|8,39
|0,36
|235,60
|Dagi Yatırım Holding
|11,97
|-2,05
|429,65
|Dardanel
|26,50
|3,52
|599,21
|Datagate Bilgisayar
|15,33
|2,06
|96,29
|Demısaş Döküm
|6,18
|0,98
|77,59
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,28
|0,61
|55,88
|Derimod
|9,67
|1,15
|35,43
|Derlüks Deri
|9,23
|9,88
|128,14
|Desa Deri
|9,40
|1,29
|107,05
|Despec Bilgisayar
|12,11
|2,80
|185,61
|Deva Holding
|24,18
|-0,08
|170,84
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,06
|2,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,80
|-2,56
|387,18
|Ditaş Doğan
|32,10
|0,88
|237,36
|DO-CO
|535,80
|10,00
|-5,00
|Doğan Burda
|22,74
|-0,96
|274,63
|Doğan Holding
|3,16
|3,27
|76,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|1,17
|57,58
|Doğusan
|3,74
|4,76
|79,81
|Doğuş GMYO
|8,72
|0,23
|92,49
|Doğuş Otomotiv
|26,22
|-1,28
|175,42
|Döktaş Dökümcülük
|30,84
|-1,15
|-2,55
|Duran Doğan Basım
|10,26
|0,69
|54,30
|Dyo Boya
|11,41
|2,42
|132,86
|Eczacıbaşı İlaç
|7,05
|0,43
|93,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|23,54
|4,81
|144,38
|Edip Gayrimenkul
|3,01
|1,35
|116,55
|Ege Endüstri
|1.591,00
|0,26
|182,81
|Ege Gübre
|151,50
|9,94
|207,33
|Ege Profil
|32,22
|2,29
|169,17
|Ege Seramik
|9,90
|2,17
|169,13
|Egeplast
|26,00
|9,43
|108,00
|Ekiz Kimya
|7,22
|-0,41
|1083,61
|Emek Elektrik
|5,44
|9,90
|242,14
|Eminiş Ambalaj
|31,08
|9,98
|1944,74
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|2,37
|49,20
|Enerjisa Enerji
|11,65
|2,64
|72,95
|Enka İnşaat
|7,28
|0,97
|30,42
|Erbosan
|39,56
|9,95
|58,37
|Ereğli Demir Çelik
|14,20
|5,97
|61,21
|Ersu Gıda
|4,99
|-0,99
|141,06
|Escort Teknoloji
|6,42
|2,39
|361,87
|Esenboğa Elektrik
|17,30
|0,76
|Etiler Gıda
|4,15
|1,22
|255,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|-2,30
|138,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,72
|1,09
|211,60
|Euro Yat. Ort.
|4,60
|-4,96
|308,62
|Euro Yatırım Holding
|2,78
|0,00
|85,33
|Fade Gıda
|6,45
|0,31
|Fenerbahçe Futbol
|29,50
|2,79
|103,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|0,15
|44,64
|F-M İzmit Piston
|116,20
|1,22
|145,34
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,18
|4,19
|58,39
|Ford Otosan
|125,60
|1,45
|89,97
|Formet Çelik Kapı
|4,32
|1,17
|44,00
|Frigo Pak Gıda
|21,66
|-4,67
|209,19
|Galatasaray Sportif
|4,08
|3,55
|100,99
|Garanti Bankası
|10,04
|2,76
|-9,87
|Garanti Faktoring
|10,69
|1,42
|176,23
|Garanti Yat. Ort.
|3,52
|-6,13
|253,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,00
|5,52
|313,36
|Gediz Ambalaj
|27,50
|10,00
|306,80
|Gentaş
|5,34
|1,71
|158,97
|Gersan Elektrik
|6,28
|3,63
|96,87
|Global Men. Değ.
|5,64
|1,62
|200,00
|Global Yat. Holding
|4,61
|1,54
|-5,34
|Good-Year
|8,05
|2,42
|98,77
|Göltaş Çimento
|37,94
|9,97
|113,27
|Gözde Girişim
|7,60
|-2,06
|47,86
|GSD Denizcilik
|5,03
|2,24
|96,48
|GSD Holding
|2,40
|2,56
|61,07
|Gübre Fabrik.
|51,65
|9,94
|471,35
|Güler Yat. Holding
|12,29
|-5,32
|505,42
|Halk GMYO
|4,14
|-10,00
|255,48
|Hatay Tekstil
|13,90
|4,51
|106,42
|Hedef Girişim
|8,12
|1,63
|240,28
|Hektaş
|15,60
|4,14
|94,51
|HUB Girişim
|18,04
|2,85
|92,15
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|1,42
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,49
|0,31
|23,15
|İdealist Danışmanlık
|15,00
|3,45
|351,81
|İdealist GMYO
|6,88
|-1,15
|124,84
|İhlas Ev Aletleri
|2,04
|-5,56
|-34,82
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|2,38
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,40
|0,00
|-3,08
|İhlas Holding
|1,24
|1,64
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|1,72
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|17,18
|2,57
|83,16
|Info Yatırım
|6,27
|2,28
|227,45
|İntema
|22,66
|3,00
|144,71
|Inveo Yatırım Holding
|43,30
|9,95
|463,07
|İpek Doğal Enerji
|12,29
|-0,89
|59,20
|İskenderun Demir Çelik
|10,07
|5,67
|28,85
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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