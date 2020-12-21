Borsada günlük işlemler (1)
21.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:57
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,15
|-6,32
|338,17
|Acıpayam Selüloz
|16,05
|-1,41
|154,17
|Adel Kalemcilik
|25,56
|-4,34
|62,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|-1,06
|95,34
|Afyon Çimento
|4,68
|3,08
|105,42
|Ak Enerji
|2,19
|-2,23
|100,92
|Akbank
|6,35
|-2,16
|-21,70
|Akçansa
|16,84
|-0,06
|73,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,60
|-3,28
|165,40
|Akfen GMYO
|5,12
|3,43
|26,42
|Akın Tekstil
|28,90
|2,56
|109,57
|Akiş GMYO
|3,72
|-3,12
|18,76
|Akmerkez GMYO
|63,75
|-0,16
|184,54
|Aksa
|11,88
|-0,83
|69,63
|Aksa Enerji
|7,00
|-1,69
|84,21
|Aksigorta
|9,01
|1,81
|66,30
|Aksu Enerji
|14,09
|1,73
|-5,25
|Alarko Carrıer
|309,20
|10,00
|417,70
|Alarko GMYO
|20,60
|-2,83
|40,15
|Alarko Holding
|6,80
|-1,59
|15,75
|Albaraka Türk
|2,05
|4,59
|33,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,70
|0,95
|130,07
|Alkim Kağıt
|13,44
|-0,96
|147,98
|Alkim Kimya
|14,16
|-0,28
|128,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,37
|2,60
|478,05
|Altınyunus Çeşme
|46,00
|-3,36
|360,46
|Anadolu Efes
|22,78
|-3,23
|7,06
|Anadolu Grubu Holding
|25,14
|-0,24
|42,92
|Anadolu Hayat Emek.
|7,98
|-1,48
|31,14
|Anadolu Isuzu
|16,84
|1,14
|38,37
|Anadolu Sigorta
|7,09
|0,00
|70,70
|Anel Elektrik
|3,12
|-1,89
|76,98
|Arçelik
|29,86
|1,01
|43,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,70
|6,90
|Arena Bilgisayar
|33,22
|-1,54
|356,01
|Armada Bilgisayar
|49,38
|-2,41
|201,28
|Arsan Tekstil
|6,89
|-3,64
|92,46
|Artı Yatırım Holding
|6,05
|10,00
|646,91
|Aselsan
|18,02
|1,01
|73,56
|Ata GMYO
|5,22
|2,55
|15,23
|Atakule GMYO
|2,51
|0,00
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|5,11
|9,89
|411,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-2,70
|89,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,50
|1,23
|23,08
|Avrasya GMYO
|4,01
|-4,30
|165,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-4,42
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|5,49
|-1,96
|256,49
|Ayen Enerji
|5,31
|-2,39
|53,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,60
|-4,85
|384,02
|Aygaz
|14,05
|-1,13
|15,68
|Bagfaş
|18,88
|-3,13
|12,25
|Bak Ambalaj
|19,60
|-3,54
|169,06
|Balatacılar Balatacılık
|7,75
|-0,64
|525,00
|Bantaş Ambalaj
|4,53
|-2,58
|110,29
|Banvit
|45,00
|-0,18
|142,33
|Baştaş Başkent Çimento
|11,30
|-5,83
|336,29
|Batı Çimento
|4,58
|-2,55
|38,37
|Batısöke Çimento
|2,38
|-1,65
|81,68
|Bayrak Taban Sanayi
|11,10
|0,27
|Bera Holding
|16,49
|-1,85
|328,31
|Berkosan Yalıtım
|7,32
|2,95
|167,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,53
|9,95
|84,90
|Beyaz Filo
|9,92
|3,33
|216,95
|Bilici Yatırım
|6,31
|-2,02
|120,13
|Bim Mağazalar
|73,60
|1,52
|59,28
|Birko Mensucat
|1,23
|6,96
|296,77
|Birlik Mensucat
|2,89
|-2,03
|153,51
|Bizim Mağazaları
|15,44
|0,13
|39,44
|Borusan Mannesmann
|25,30
|10,00
|120,96
|Borusan Yat. Paz.
|506,50
|9,99
|745,38
|Bosch Fren Sistemleri
|1.225,30
|-3,60
|325,78
|Bossa
|15,40
|10,00
|91,07
|Brisa
|19,57
|-2,10
|108,66
|Burçelik
|20,98
|-3,05
|261,10
|Burçelik Vana
|57,00
|-3,80
|487,02
|Bursa Çimento
|8,80
|-1,35
|119,81
|Carrefoursa
|81,00
|-10,00
|206,27
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|-9,95
|1220,55
|Ceo Event Medya
|6,39
|-4,05
|74,48
|Coca Cola İçecek
|62,45
|-0,16
|64,95
|Cosmos Yat. Holding
|7,51
|-2,47
|268,14
|Credıtwest Faktorıng
|5,45
|-3,37
|89,24
|Çelebi
|130,00
|9,98
|30,85
|Çelik Halat
|19,01
|0,32
|192,46
|Çemaş Döküm
|2,19
|-2,67
|74,71
|Çemtaş
|14,59
|-1,95
|79,48
|Çimbeton
|208,80
|9,95
|406,06
|Çimentaş
|31,78
|-1,91
|111,87
|Çimsa
|17,76
|-3,95
|95,59
|Çuhadaroğlu Metal
|7,36
|-3,16
|130,72
|Dagi Giyim
|8,36
|-1,53
|234,40
|Dagi Yatırım Holding
|12,22
|1,83
|440,71
|Dardanel
|25,60
|-1,54
|575,46
|Datagate Bilgisayar
|15,02
|0,07
|92,32
|Demısaş Döküm
|6,12
|-3,16
|75,86
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,26
|-2,40
|54,93
|Derimod
|9,56
|-2,15
|33,89
|Derlüks Deri
|8,40
|-3,23
|107,62
|Desa Deri
|9,28
|-1,17
|104,41
|Despec Bilgisayar
|11,78
|-0,67
|177,83
|Deva Holding
|24,20
|0,50
|171,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,75
|-3,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|-5,34
|400,00
|Ditaş Doğan
|31,82
|-5,01
|234,42
|DO-CO
|487,10
|-3,60
|-13,63
|Doğan Burda
|22,96
|-3,12
|278,25
|Doğan Holding
|3,06
|-2,55
|70,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|-1,91
|55,76
|Doğusan
|3,57
|-2,72
|71,63
|Doğuş GMYO
|8,70
|-2,58
|92,05
|Doğuş Otomotiv
|26,56
|-1,04
|178,99
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|0,32
|-1,41
|Duran Doğan Basım
|10,19
|-2,49
|53,25
|Dyo Boya
|11,14
|-3,97
|127,35
|Eczacıbaşı İlaç
|7,02
|-0,14
|92,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|22,46
|-1,92
|133,17
|Edip Gayrimenkul
|2,97
|-1,98
|113,67
|Ege Endüstri
|1.586,80
|-3,30
|182,07
|Ege Gübre
|137,80
|3,38
|179,54
|Ege Profil
|31,50
|-3,96
|163,16
|Ege Seramik
|9,69
|-2,42
|163,42
|Egeplast
|23,76
|-7,26
|90,08
|Ekiz Kimya
|7,25
|0,00
|1088,52
|Emek Elektrik
|4,95
|6,91
|211,32
|Eminiş Ambalaj
|28,26
|9,96
|1759,21
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|-4,52
|45,75
|Enerjisa Enerji
|11,35
|1,34
|68,50
|Enka İnşaat
|7,21
|-0,69
|29,17
|Erbosan
|35,98
|-3,18
|44,04
|Ereğli Demir Çelik
|13,40
|-3,80
|52,13
|Ersu Gıda
|5,04
|0,60
|143,48
|Escort Teknoloji
|6,27
|-3,69
|351,08
|Esenboğa Elektrik
|17,17
|-2,39
|Etiler Gıda
|4,10
|-0,97
|251,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,92
|0,51
|144,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|-0,81
|208,25
|Euro Yat. Ort.
|4,84
|0,83
|329,94
|Euro Yatırım Holding
|2,78
|-2,80
|85,33
|Fade Gıda
|6,43
|-1,08
|Fenerbahçe Futbol
|28,70
|-4,52
|98,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,60
|-2,37
|44,42
|F-M İzmit Piston
|114,80
|-2,55
|142,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,69
|3,73
|52,02
|Ford Otosan
|123,80
|-1,67
|87,25
|Formet Çelik Kapı
|4,27
|-3,83
|42,33
|Frigo Pak Gıda
|22,72
|0,44
|224,32
|Galatasaray Sportif
|3,94
|-2,23
|94,09
|Garanti Bankası
|9,77
|-1,01
|-12,30
|Garanti Faktoring
|10,54
|0,38
|172,35
|Garanti Yat. Ort.
|3,75
|3,02
|276,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,32
|10,00
|291,74
|Gediz Ambalaj
|25,00
|-1,88
|269,82
|Gentaş
|5,25
|-2,96
|154,61
|Gersan Elektrik
|6,06
|-1,14
|89,97
|Global Men. Değ.
|5,55
|5,71
|195,21
|Global Yat. Holding
|4,54
|-2,78
|-6,78
|Good-Year
|7,86
|1,55
|94,07
|Göltaş Çimento
|34,50
|1,77
|93,93
|Gözde Girişim
|7,76
|6,30
|50,97
|GSD Denizcilik
|4,92
|-0,20
|92,19
|GSD Holding
|2,34
|-4,88
|57,05
|Gübre Fabrik.
|46,98
|-1,14
|419,69
|Güler Yat. Holding
|12,98
|3,59
|539,41
|Halk GMYO
|4,60
|9,79
|294,98
|Hatay Tekstil
|13,30
|-0,97
|97,51
|Hedef Girişim
|7,99
|-1,60
|234,83
|Hektaş
|14,98
|3,38
|86,78
|HUB Girişim
|17,54
|-2,01
|86,82
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|-3,64
|85,96
|ICBC Turkey Bank
|6,47
|-1,67
|22,77
|İdealist Danışmanlık
|14,50
|4,32
|336,75
|İdealist GMYO
|6,96
|-5,31
|127,45
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|4,35
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-1,56
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,40
|-2,65
|-3,08
|İhlas Holding
|1,22
|-1,61
|34,07
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-0,85
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,75
|2,38
|78,58
|Info Yatırım
|6,13
|-3,46
|220,14
|İntema
|22,00
|0,46
|137,58
|Inveo Yatırım Holding
|39,38
|10,00
|412,09
|İpek Doğal Enerji
|12,40
|0,98
|60,62
|İskenderun Demir Çelik
|9,53
|-3,25
|21,94
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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