Borsada günlük işlemler (1)
17.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,87
|9,91
|376,88
|Acıpayam Selüloz
|16,34
|-0,91
|158,76
|Adel Kalemcilik
|26,72
|-0,60
|70,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,72
|0,00
|90,44
|Afyon Çimento
|4,41
|0,23
|93,57
|Ak Enerji
|2,26
|3,67
|107,34
|Akbank
|6,40
|0,79
|-21,09
|Akçansa
|15,32
|0,39
|58,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,99
|4,36
|183,89
|Akfen GMYO
|4,86
|-0,21
|20,00
|Akın Tekstil
|27,48
|0,88
|99,27
|Akiş GMYO
|3,75
|2,74
|19,71
|Akmerkez GMYO
|63,85
|-0,55
|184,98
|Aksa
|12,18
|3,40
|73,92
|Aksa Enerji
|7,11
|0,71
|87,11
|Aksigorta
|8,95
|3,59
|65,19
|Aksu Enerji
|13,54
|0,82
|-8,94
|Alarko Carrıer
|255,60
|9,98
|327,96
|Alarko GMYO
|20,44
|-0,97
|39,07
|Alarko Holding
|7,00
|4,79
|19,15
|Albaraka Türk
|2,03
|4,64
|32,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,28
|0,22
|126,58
|Alkim Kağıt
|13,39
|-2,76
|147,06
|Alkim Kimya
|14,11
|-1,47
|127,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-3,51
|436,59
|Altınyunus Çeşme
|47,46
|3,67
|375,08
|Anadolu Efes
|23,24
|2,47
|9,22
|Anadolu Grubu Holding
|24,42
|0,08
|38,83
|Anadolu Hayat Emek.
|8,08
|-0,86
|32,78
|Anadolu Isuzu
|16,71
|0,06
|37,30
|Anadolu Sigorta
|7,30
|2,53
|75,75
|Anel Elektrik
|3,15
|0,00
|78,68
|Arçelik
|29,78
|-1,52
|42,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,00
|-1,10
|Arena Bilgisayar
|33,50
|-1,64
|359,85
|Armada Bilgisayar
|50,75
|-0,39
|209,64
|Arsan Tekstil
|7,23
|-0,82
|101,96
|Artı Yatırım Holding
|5,45
|-2,68
|572,84
|Aselsan
|17,85
|-0,17
|71,45
|Ata GMYO
|4,80
|-0,62
|5,96
|Atakule GMYO
|2,45
|1,66
|27,60
|Atlantis Yatırım Holding
|5,01
|9,87
|401,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|0,55
|92,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,48
|-0,13
|15,47
|Avrasya GMYO
|4,16
|1,22
|175,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|3,42
|82,97
|Avrupa Yatırım Holding
|5,80
|0,35
|276,62
|Ayen Enerji
|5,43
|0,18
|56,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,80
|-1,91
|393,15
|Aygaz
|14,58
|1,67
|20,04
|Bagfaş
|19,45
|-0,41
|15,64
|Bak Ambalaj
|20,38
|-0,59
|179,77
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|-1,92
|516,94
|Bantaş Ambalaj
|4,64
|-0,43
|115,39
|Banvit
|45,08
|1,99
|142,76
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|363,32
|Batı Çimento
|4,57
|0,22
|38,07
|Batısöke Çimento
|2,41
|1,26
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|10,59
|-2,13
|Bera Holding
|17,53
|0,75
|355,32
|Berkosan Yalıtım
|7,11
|-1,80
|159,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|0,49
|67,35
|Beyaz Filo
|9,70
|0,00
|209,92
|Bilici Yatırım
|6,32
|-0,63
|120,48
|Bim Mağazalar
|71,15
|1,50
|53,97
|Birko Mensucat
|1,05
|0,96
|238,71
|Birlik Mensucat
|3,09
|-5,79
|171,05
|Bizim Mağazaları
|15,38
|0,92
|38,89
|Borusan Mannesmann
|20,92
|5,34
|82,71
|Borusan Yat. Paz.
|418,70
|9,95
|598,84
|Bosch Fren Sistemleri
|1.253,50
|-1,53
|335,58
|Bossa
|13,95
|1,97
|73,08
|Brisa
|19,43
|-2,07
|107,17
|Burçelik
|21,60
|0,09
|271,77
|Burçelik Vana
|59,05
|-1,75
|508,14
|Bursa Çimento
|8,84
|-0,34
|120,81
|Carrefoursa
|96,15
|-3,85
|263,55
|Casa Emtia Petrol
|153,00
|1,32
|1529,39
|Ceo Event Medya
|6,63
|0,15
|81,04
|Coca Cola İçecek
|62,20
|-2,12
|64,29
|Cosmos Yat. Holding
|7,90
|0,64
|287,25
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|2,71
|97,22
|Çelebi
|107,50
|9,97
|8,20
|Çelik Halat
|17,70
|-1,67
|172,31
|Çemaş Döküm
|2,24
|-0,88
|78,70
|Çemtaş
|14,89
|0,27
|83,17
|Çimbeton
|179,50
|3,70
|335,05
|Çimentaş
|32,38
|-0,37
|115,87
|Çimsa
|16,96
|2,17
|86,78
|Çuhadaroğlu Metal
|7,64
|-2,92
|139,50
|Dagi Giyim
|8,41
|0,48
|236,40
|Dagi Yatırım Holding
|11,85
|-0,84
|424,34
|Dardanel
|26,70
|0,75
|604,49
|Datagate Bilgisayar
|15,06
|-0,26
|92,83
|Demısaş Döküm
|6,37
|1,11
|83,05
|Denge Holding
|5,60
|3,70
|308,76
|Deniz GMYO
|3,32
|0,00
|57,78
|Derimod
|9,86
|2,82
|38,10
|Derlüks Deri
|8,74
|-0,79
|116,03
|Desa Deri
|9,28
|1,31
|104,41
|Despec Bilgisayar
|11,86
|0,17
|179,72
|Deva Holding
|24,14
|0,08
|170,39
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,08
|-0,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|-3,94
|400,00
|Ditaş Doğan
|32,02
|-2,14
|236,52
|DO-CO
|505,40
|2,31
|-10,39
|Doğan Burda
|23,74
|-1,08
|291,10
|Doğan Holding
|3,08
|-2,22
|71,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|1,94
|59,39
|Doğusan
|3,64
|-1,89
|75,00
|Doğuş GMYO
|9,01
|3,92
|98,90
|Doğuş Otomotiv
|26,80
|0,00
|181,51
|Döktaş Dökümcülük
|31,42
|-3,44
|-0,71
|Duran Doğan Basım
|10,30
|-0,96
|54,90
|Dyo Boya
|11,56
|0,35
|135,92
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|-0,14
|90,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,52
|-1,28
|123,41
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|1,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.630,50
|-1,42
|189,83
|Ege Gübre
|130,50
|0,31
|164,73
|Ege Profil
|33,12
|2,60
|176,69
|Ege Seramik
|9,95
|0,00
|170,49
|Egeplast
|24,00
|-2,68
|92,00
|Ekiz Kimya
|7,36
|-1,87
|1106,56
|Emek Elektrik
|4,42
|-0,23
|177,99
|Eminiş Ambalaj
|25,34
|1,36
|1567,11
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|3,88
|47,82
|Enerjisa Enerji
|10,79
|-0,64
|60,18
|Enka İnşaat
|7,35
|2,37
|31,67
|Erbosan
|36,76
|0,38
|47,16
|Ereğli Demir Çelik
|14,34
|0,00
|62,80
|Ersu Gıda
|4,99
|0,40
|141,06
|Escort Teknoloji
|6,52
|-1,95
|369,06
|Esenboğa Elektrik
|17,80
|1,60
|Etiler Gıda
|4,13
|2,23
|253,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|-1,82
|135,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|-1,07
|209,09
|Euro Yat. Ort.
|4,62
|-1,70
|310,39
|Euro Yatırım Holding
|2,87
|0,35
|91,33
|Fade Gıda
|6,26
|-1,73
|Fenerbahçe Futbol
|30,14
|-2,77
|108,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,90
|-1,71
|50,98
|F-M İzmit Piston
|117,40
|0,00
|147,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,21
|-0,36
|45,77
|Ford Otosan
|123,50
|0,08
|86,80
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|3,53
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|20,58
|-0,96
|193,77
|Galatasaray Sportif
|4,00
|0,00
|97,04
|Garanti Bankası
|9,77
|0,51
|-12,30
|Garanti Faktoring
|10,45
|0,38
|170,03
|Garanti Yat. Ort.
|3,31
|3,12
|232,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,07
|-0,98
|251,99
|Gediz Ambalaj
|26,00
|-0,54
|284,62
|Gentaş
|5,41
|1,69
|162,36
|Gersan Elektrik
|6,14
|0,49
|92,48
|Global Men. Değ.
|5,30
|0,00
|181,91
|Global Yat. Holding
|4,72
|1,51
|-3,08
|Good-Year
|7,83
|3,57
|93,33
|Göltaş Çimento
|32,70
|0,62
|83,81
|Gözde Girişim
|7,41
|4,96
|44,16
|GSD Denizcilik
|4,97
|-0,80
|94,14
|GSD Holding
|2,35
|-2,08
|57,72
|Gübre Fabrik.
|46,96
|-1,14
|419,47
|Güler Yat. Holding
|12,54
|-3,24
|517,73
|Halk GMYO
|3,81
|9,80
|227,14
|Hatay Tekstil
|13,35
|0,00
|98,25
|Hedef Girişim
|7,86
|-1,01
|229,38
|Hektaş
|14,50
|0,35
|80,80
|HUB Girişim
|17,93
|0,06
|90,98
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|0,46
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,77
|4,80
|28,46
|İdealist Danışmanlık
|13,45
|2,28
|305,12
|İdealist GMYO
|7,90
|3,95
|158,17
|İhlas Ev Aletleri
|1,99
|-2,45
|-36,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,56
|0,88
|0,44
|İhlas Holding
|1,24
|0,00
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,45
|1,61
|75,38
|Info Yatırım
|6,46
|-0,77
|237,37
|İntema
|21,22
|-7,74
|129,16
|Inveo Yatırım Holding
|36,32
|4,19
|372,30
|İpek Doğal Enerji
|12,65
|4,12
|63,86
|İskenderun Demir Çelik
|9,51
|-0,94
|21,69
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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