Borsada günlük işlemler (1)
15.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,34
|-7,79
|294,62
|Acıpayam Selüloz
|16,66
|-1,13
|163,83
|Adel Kalemcilik
|26,56
|4,24
|69,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,83
|-0,35
|98,14
|Afyon Çimento
|4,43
|-0,45
|94,45
|Ak Enerji
|2,22
|-0,45
|103,67
|Akbank
|6,36
|-0,16
|-21,58
|Akçansa
|15,14
|-3,01
|56,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,84
|-2,34
|176,78
|Akfen GMYO
|4,84
|2,11
|19,51
|Akın Tekstil
|27,66
|-2,67
|100,58
|Akiş GMYO
|3,65
|-0,27
|16,52
|Akmerkez GMYO
|66,00
|-4,90
|194,58
|Aksa
|11,72
|0,34
|67,35
|Aksa Enerji
|7,14
|-0,28
|87,89
|Aksigorta
|8,63
|2,49
|59,29
|Aksu Enerji
|13,48
|-3,23
|-9,35
|Alarko Carrıer
|233,00
|0,65
|290,12
|Alarko GMYO
|20,92
|1,95
|42,33
|Alarko Holding
|6,73
|-0,74
|14,56
|Albaraka Türk
|1,92
|3,23
|25,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,40
|-1,79
|127,57
|Alkim Kağıt
|13,93
|5,85
|157,02
|Alkim Kimya
|14,62
|4,80
|135,73
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|-2,49
|473,17
|Altınyunus Çeşme
|46,76
|-0,72
|368,07
|Anadolu Efes
|22,36
|2,57
|5,09
|Anadolu Grubu Holding
|24,40
|-0,73
|38,72
|Anadolu Hayat Emek.
|8,04
|0,25
|32,13
|Anadolu Isuzu
|17,08
|-4,21
|40,35
|Anadolu Sigorta
|7,13
|0,42
|71,66
|Anel Elektrik
|3,22
|-3,01
|82,65
|Arçelik
|31,60
|0,06
|51,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,54
|3,74
|Arena Bilgisayar
|35,18
|0,06
|382,91
|Armada Bilgisayar
|51,50
|4,67
|214,22
|Arsan Tekstil
|7,56
|2,86
|111,17
|Artı Yatırım Holding
|5,40
|0,75
|566,67
|Aselsan
|17,79
|-0,45
|70,88
|Ata GMYO
|5,12
|-2,66
|13,02
|Atakule GMYO
|2,43
|0,00
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,15
|1,22
|315,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,88
|-1,57
|97,85
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,41
|-1,09
|14,95
|Avrasya GMYO
|4,12
|2,74
|172,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|-0,61
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,80
|-0,68
|276,62
|Ayen Enerji
|5,45
|-1,27
|57,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,99
|-3,60
|401,83
|Aygaz
|14,20
|-1,39
|16,91
|Bagfaş
|19,76
|-3,14
|17,48
|Bak Ambalaj
|21,20
|-2,48
|191,02
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|-2,55
|516,94
|Bantaş Ambalaj
|4,77
|-2,65
|121,43
|Banvit
|41,44
|1,07
|123,16
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|-6,98
|363,32
|Batı Çimento
|4,51
|-1,53
|36,25
|Batısöke Çimento
|2,42
|0,83
|84,73
|Bayrak Taban Sanayi
|11,21
|1,91
|Bera Holding
|17,70
|-9,97
|359,74
|Berkosan Yalıtım
|7,18
|-1,64
|162,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|3,80
|67,35
|Beyaz Filo
|10,04
|3,83
|220,78
|Bilici Yatırım
|6,41
|-2,58
|123,62
|Bim Mağazalar
|71,00
|0,92
|53,65
|Birko Mensucat
|1,05
|-3,67
|238,71
|Birlik Mensucat
|3,01
|9,85
|164,04
|Bizim Mağazaları
|15,47
|0,65
|39,71
|Borusan Mannesmann
|19,05
|0,32
|66,38
|Borusan Yat. Paz.
|346,20
|6,36
|477,83
|Bosch Fren Sistemleri
|1.313,00
|5,46
|356,25
|Bossa
|14,01
|-0,43
|73,82
|Brisa
|20,14
|5,56
|114,74
|Burçelik
|21,88
|-1,17
|276,59
|Burçelik Vana
|60,75
|-1,22
|525,64
|Bursa Çimento
|8,98
|1,70
|124,31
|Carrefoursa
|102,50
|0,69
|287,56
|Casa Emtia Petrol
|143,00
|7,92
|1422,90
|Ceo Event Medya
|6,76
|-0,88
|84,59
|Coca Cola İçecek
|63,65
|0,00
|68,12
|Cosmos Yat. Holding
|7,31
|-2,53
|258,33
|Credıtwest Faktorıng
|5,62
|-2,43
|95,14
|Çelebi
|96,05
|-1,23
|-3,32
|Çelik Halat
|17,90
|-1,49
|175,38
|Çemaş Döküm
|2,31
|-1,70
|84,28
|Çemtaş
|15,10
|-2,58
|85,75
|Çimbeton
|177,00
|-0,51
|328,99
|Çimentaş
|32,44
|-2,29
|116,27
|Çimsa
|16,71
|0,00
|84,03
|Çuhadaroğlu Metal
|7,84
|-2,61
|145,77
|Dagi Giyim
|8,39
|-1,41
|235,60
|Dagi Yatırım Holding
|12,37
|-1,83
|447,35
|Dardanel
|27,70
|2,59
|630,87
|Datagate Bilgisayar
|15,36
|-1,48
|96,67
|Demısaş Döküm
|6,36
|-0,31
|82,76
|Denge Holding
|5,60
|-1,75
|308,76
|Deniz GMYO
|3,26
|-0,31
|54,93
|Derimod
|9,81
|-3,25
|37,39
|Derlüks Deri
|8,85
|-1,56
|118,75
|Desa Deri
|9,29
|0,76
|104,63
|Despec Bilgisayar
|12,20
|-3,63
|187,74
|Deva Holding
|24,62
|-0,32
|175,77
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,37
|-2,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,25
|2,91
|444,87
|Ditaş Doğan
|33,10
|-5,81
|247,87
|DO-CO
|492,00
|-0,38
|-12,77
|Doğan Burda
|25,16
|4,83
|314,50
|Doğan Holding
|3,20
|1,27
|78,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,38
|59,39
|Doğusan
|3,83
|-4,01
|84,13
|Doğuş GMYO
|8,79
|-2,22
|94,04
|Doğuş Otomotiv
|27,40
|-1,30
|187,82
|Döktaş Dökümcülük
|31,32
|-0,32
|-1,03
|Duran Doğan Basım
|10,51
|-0,76
|58,06
|Dyo Boya
|11,76
|0,17
|140,00
|Eczacıbaşı İlaç
|7,05
|-0,70
|93,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,60
|0,47
|124,24
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|-0,66
|117,99
|Ege Endüstri
|1.702,80
|7,14
|202,69
|Ege Gübre
|131,80
|-2,23
|167,37
|Ege Profil
|33,20
|0,00
|177,36
|Ege Seramik
|10,20
|-0,49
|177,29
|Egeplast
|27,40
|9,95
|119,20
|Ekiz Kimya
|8,00
|3,76
|1211,48
|Emek Elektrik
|4,08
|0,25
|156,60
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|-3,61
|1478,95
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|3,45
|45,06
|Enerjisa Enerji
|11,05
|0,09
|64,04
|Enka İnşaat
|7,24
|-0,55
|29,70
|Erbosan
|37,02
|-1,91
|48,20
|Ereğli Demir Çelik
|14,26
|-0,14
|61,89
|Ersu Gıda
|4,93
|-1,79
|138,16
|Escort Teknoloji
|6,96
|9,95
|400,72
|Esenboğa Elektrik
|18,07
|-0,44
|Etiler Gıda
|4,15
|-6,74
|255,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,93
|2,08
|145,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,78
|-3,08
|216,63
|Euro Yat. Ort.
|4,54
|-3,40
|303,29
|Euro Yatırım Holding
|2,87
|-1,03
|91,33
|Fade Gıda
|6,33
|3,94
|Fenerbahçe Futbol
|31,38
|-1,63
|116,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,32
|9,91
|60,18
|F-M İzmit Piston
|118,80
|0,25
|150,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,36
|0,35
|47,72
|Ford Otosan
|127,00
|2,58
|92,09
|Formet Çelik Kapı
|4,27
|-2,51
|42,33
|Frigo Pak Gıda
|21,46
|-0,46
|206,33
|Galatasaray Sportif
|4,09
|1,74
|101,48
|Garanti Bankası
|9,65
|-0,10
|-13,38
|Garanti Faktoring
|10,49
|-0,38
|171,06
|Garanti Yat. Ort.
|3,11
|-3,72
|212,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,16
|1,45
|254,85
|Gediz Ambalaj
|25,80
|2,38
|281,66
|Gentaş
|5,40
|-3,40
|161,88
|Gersan Elektrik
|6,19
|-2,67
|94,04
|Global Men. Değ.
|5,50
|1,66
|192,55
|Global Yat. Holding
|4,61
|-0,43
|-5,34
|Good-Year
|7,59
|0,53
|87,41
|Göltaş Çimento
|33,80
|-0,24
|89,99
|Gözde Girişim
|6,90
|-0,43
|34,24
|GSD Denizcilik
|5,08
|0,20
|98,44
|GSD Holding
|2,30
|0,00
|54,36
|Gübre Fabrik.
|48,74
|-1,30
|439,16
|Güler Yat. Holding
|11,79
|-8,39
|480,79
|Halk GMYO
|3,36
|1,20
|188,50
|Hatay Tekstil
|13,73
|-4,12
|103,89
|Hedef Girişim
|7,39
|-0,94
|209,69
|Hektaş
|14,19
|-4,44
|76,93
|HUB Girişim
|18,13
|-2,37
|93,11
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-0,44
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,46
|-0,77
|22,58
|İdealist Danışmanlık
|12,95
|-6,16
|290,06
|İdealist GMYO
|6,91
|9,86
|125,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|-2,58
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-1,54
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-1,96
|-0,88
|İhlas Holding
|1,30
|-6,47
|42,86
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-2,50
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,38
|-1,50
|74,63
|Info Yatırım
|6,32
|3,78
|230,06
|İntema
|22,66
|10,00
|144,71
|Inveo Yatırım Holding
|36,26
|-1,15
|371,52
|İpek Doğal Enerji
|12,32
|2,24
|59,59
|İskenderun Demir Çelik
|9,55
|-0,21
|22,20
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500