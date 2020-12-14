Borsada günlük işlemler (1)
14.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,96
|-5,01
|327,96
|Acıpayam Selüloz
|16,85
|0,36
|166,84
|Adel Kalemcilik
|25,48
|1,43
|62,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,84
|-3,07
|98,84
|Afyon Çimento
|4,45
|0,45
|95,32
|Ak Enerji
|2,23
|0,45
|104,59
|Akbank
|6,37
|0,95
|-21,45
|Akçansa
|15,61
|-1,01
|61,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,98
|1,36
|183,41
|Akfen GMYO
|4,74
|-0,21
|17,04
|Akın Tekstil
|28,42
|-3,14
|106,09
|Akiş GMYO
|3,66
|0,27
|16,84
|Akmerkez GMYO
|69,40
|4,75
|209,76
|Aksa
|11,68
|-0,26
|66,78
|Aksa Enerji
|7,16
|0,42
|88,42
|Aksigorta
|8,42
|2,31
|55,41
|Aksu Enerji
|13,93
|6,17
|-6,32
|Alarko Carrıer
|231,50
|-2,03
|287,61
|Alarko GMYO
|20,52
|1,99
|39,61
|Alarko Holding
|6,78
|0,59
|15,41
|Albaraka Türk
|1,86
|-0,53
|21,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,90
|1,45
|131,73
|Alkim Kağıt
|13,16
|0,92
|142,81
|Alkim Kimya
|13,95
|0,36
|124,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,41
|0,84
|487,80
|Altınyunus Çeşme
|47,10
|-3,13
|371,47
|Anadolu Efes
|21,80
|0,37
|2,45
|Anadolu Grubu Holding
|24,58
|2,93
|39,74
|Anadolu Hayat Emek.
|8,02
|1,26
|31,80
|Anadolu Isuzu
|17,83
|3,97
|46,51
|Anadolu Sigorta
|7,10
|0,14
|70,94
|Anel Elektrik
|3,32
|-0,60
|88,33
|Arçelik
|31,58
|2,13
|51,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,08
|6,20
|Arena Bilgisayar
|35,16
|1,68
|382,64
|Armada Bilgisayar
|49,20
|-0,04
|200,18
|Arsan Tekstil
|7,35
|-1,61
|105,31
|Artı Yatırım Holding
|5,36
|-9,92
|561,73
|Aselsan
|17,87
|1,88
|71,65
|Ata GMYO
|5,26
|-1,31
|16,11
|Atakule GMYO
|2,43
|0,00
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|0,00
|310,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,91
|4,37
|101,01
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,58
|1,90
|16,22
|Avrasya GMYO
|4,01
|0,00
|165,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,29
|0,61
|80,77
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|2,46
|279,22
|Ayen Enerji
|5,52
|0,00
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,40
|2,70
|420,55
|Aygaz
|14,40
|4,65
|18,56
|Bagfaş
|20,40
|6,25
|21,28
|Bak Ambalaj
|21,74
|2,55
|198,44
|Balatacılar Balatacılık
|7,85
|-1,75
|533,06
|Bantaş Ambalaj
|4,90
|3,81
|127,46
|Banvit
|41,00
|-0,44
|120,79
|Baştaş Başkent Çimento
|12,90
|8,40
|398,07
|Batı Çimento
|4,58
|0,22
|38,37
|Batısöke Çimento
|2,40
|-0,41
|83,21
|Bayrak Taban Sanayi
|11,00
|7,74
|Bera Holding
|19,66
|-9,98
|410,65
|Berkosan Yalıtım
|7,30
|-0,41
|166,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,95
|-4,36
|61,22
|Beyaz Filo
|9,67
|-3,49
|208,96
|Bilici Yatırım
|6,58
|-1,05
|129,55
|Bim Mağazalar
|70,35
|0,29
|52,24
|Birko Mensucat
|1,09
|-3,54
|251,61
|Birlik Mensucat
|2,74
|5,79
|140,35
|Bizim Mağazaları
|15,37
|-0,45
|38,80
|Borusan Mannesmann
|18,99
|4,51
|65,85
|Borusan Yat. Paz.
|325,50
|-0,34
|443,28
|Bosch Fren Sistemleri
|1.245,00
|-2,73
|332,62
|Bossa
|14,07
|-0,78
|74,57
|Brisa
|19,08
|0,00
|103,43
|Burçelik
|22,14
|1,37
|281,07
|Burçelik Vana
|61,50
|0,90
|533,37
|Bursa Çimento
|8,83
|-1,23
|120,56
|Carrefoursa
|101,80
|-3,87
|284,92
|Casa Emtia Petrol
|132,50
|9,14
|1311,08
|Ceo Event Medya
|6,82
|2,71
|86,23
|Coca Cola İçecek
|63,65
|-0,55
|68,12
|Cosmos Yat. Holding
|7,50
|-5,66
|267,65
|Credıtwest Faktorıng
|5,76
|-0,35
|100,00
|Çelebi
|97,25
|2,96
|-2,11
|Çelik Halat
|18,17
|-3,86
|179,54
|Çemaş Döküm
|2,35
|0,43
|87,47
|Çemtaş
|15,50
|1,71
|90,68
|Çimbeton
|177,90
|1,25
|331,17
|Çimentaş
|33,20
|-2,30
|121,33
|Çimsa
|16,71
|0,66
|84,03
|Çuhadaroğlu Metal
|8,05
|9,97
|152,35
|Dagi Giyim
|8,51
|0,35
|240,40
|Dagi Yatırım Holding
|12,60
|-0,55
|457,52
|Dardanel
|27,00
|-6,90
|612,40
|Datagate Bilgisayar
|15,59
|1,50
|99,62
|Demısaş Döküm
|6,38
|0,47
|83,33
|Denge Holding
|5,70
|3,64
|316,06
|Deniz GMYO
|3,27
|0,62
|55,41
|Derimod
|10,14
|3,79
|42,02
|Derlüks Deri
|8,99
|-1,10
|122,21
|Desa Deri
|9,22
|1,43
|103,08
|Despec Bilgisayar
|12,66
|6,39
|198,58
|Deva Holding
|24,70
|2,49
|176,67
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,61
|1,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,13
|-1,67
|429,49
|Ditaş Doğan
|35,14
|-9,25
|269,31
|DO-CO
|493,90
|-0,22
|-12,43
|Doğan Burda
|24,00
|-6,76
|295,39
|Doğan Holding
|3,16
|3,27
|76,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,00
|58,79
|Doğusan
|3,99
|-3,86
|91,83
|Doğuş GMYO
|8,99
|-0,33
|98,45
|Doğuş Otomotiv
|27,76
|0,95
|191,60
|Döktaş Dökümcülük
|31,42
|-1,75
|-0,71
|Duran Doğan Basım
|10,59
|-0,38
|59,27
|Dyo Boya
|11,74
|0,00
|139,59
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|0,14
|94,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,50
|0,84
|123,21
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|0,33
|119,42
|Ege Endüstri
|1.589,30
|-1,92
|182,51
|Ege Gübre
|134,80
|0,82
|173,45
|Ege Profil
|33,20
|4,80
|177,36
|Ege Seramik
|10,25
|0,99
|178,65
|Egeplast
|24,92
|9,97
|99,36
|Ekiz Kimya
|7,71
|9,99
|1163,93
|Emek Elektrik
|4,07
|1,75
|155,97
|Eminiş Ambalaj
|24,90
|3,66
|1538,16
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|2,01
|40,22
|Enerjisa Enerji
|11,04
|-0,72
|63,90
|Enka İnşaat
|7,28
|0,97
|30,42
|Erbosan
|37,74
|2,83
|51,08
|Ereğli Demir Çelik
|14,28
|-0,42
|62,12
|Ersu Gıda
|5,02
|-0,59
|142,51
|Escort Teknoloji
|6,33
|0,48
|355,40
|Esenboğa Elektrik
|18,15
|0,00
|Etiler Gıda
|4,45
|7,23
|281,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,85
|-7,23
|140,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,90
|-2,01
|226,68
|Euro Yat. Ort.
|4,70
|-4,28
|317,50
|Euro Yatırım Holding
|2,90
|-0,34
|93,33
|Fade Gıda
|6,09
|-1,46
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|-4,89
|120,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,66
|0,45
|45,73
|F-M İzmit Piston
|118,50
|-1,17
|150,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,32
|1,07
|47,20
|Ford Otosan
|123,80
|-0,32
|87,25
|Formet Çelik Kapı
|4,38
|-1,35
|46,00
|Frigo Pak Gıda
|21,56
|-3,75
|207,76
|Galatasaray Sportif
|4,02
|2,55
|98,03
|Garanti Bankası
|9,66
|1,36
|-13,29
|Garanti Faktoring
|10,53
|-1,68
|172,09
|Garanti Yat. Ort.
|3,23
|-3,58
|224,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,00
|-0,54
|249,77
|Gediz Ambalaj
|25,20
|-10,00
|272,78
|Gentaş
|5,59
|9,82
|171,09
|Gersan Elektrik
|6,36
|0,63
|99,37
|Global Men. Değ.
|5,41
|-0,92
|187,77
|Global Yat. Holding
|4,63
|0,43
|-4,93
|Good-Year
|7,55
|1,07
|86,42
|Göltaş Çimento
|33,88
|1,32
|90,44
|Gözde Girişim
|6,93
|0,58
|34,82
|GSD Denizcilik
|5,07
|2,42
|98,05
|GSD Holding
|2,30
|0,00
|54,36
|Gübre Fabrik.
|49,38
|3,18
|446,24
|Güler Yat. Holding
|12,87
|-4,10
|533,99
|Halk GMYO
|3,32
|-1,48
|185,07
|Hatay Tekstil
|14,32
|5,29
|112,65
|Hedef Girişim
|7,46
|1,77
|212,62
|Hektaş
|14,85
|10,00
|85,16
|HUB Girişim
|18,57
|2,71
|97,79
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|0,44
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,51
|-0,61
|23,53
|İdealist Danışmanlık
|13,80
|7,48
|315,66
|İdealist GMYO
|6,29
|-0,79
|105,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|4,30
|-38,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|2,36
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,59
|-0,22
|1,10
|İhlas Holding
|1,39
|7,75
|52,75
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|0,84
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,63
|2,34
|77,30
|Info Yatırım
|6,09
|5,55
|218,05
|İntema
|20,60
|-3,56
|122,46
|Inveo Yatırım Holding
|36,68
|0,94
|376,98
|İpek Doğal Enerji
|12,05
|1,26
|56,09
|İskenderun Demir Çelik
|9,57
|-0,52
|22,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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