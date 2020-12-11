Borsada günlük işlemler (1)
11.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,38
|-2,78
|350,54
|Acıpayam Selüloz
|16,79
|-1,47
|165,89
|Adel Kalemcilik
|25,12
|-1,02
|60,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,93
|4,64
|105,14
|Afyon Çimento
|4,43
|-0,67
|94,45
|Ak Enerji
|2,22
|-0,89
|103,67
|Akbank
|6,31
|0,80
|-22,19
|Akçansa
|15,77
|9,97
|62,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,90
|-2,32
|179,62
|Akfen GMYO
|4,75
|1,71
|17,28
|Akın Tekstil
|29,34
|4,56
|112,76
|Akiş GMYO
|3,65
|-1,35
|16,52
|Akmerkez GMYO
|66,25
|9,96
|195,70
|Aksa
|11,71
|2,18
|67,21
|Aksa Enerji
|7,13
|0,14
|87,63
|Aksigorta
|8,23
|2,11
|51,91
|Aksu Enerji
|13,12
|1,16
|-11,77
|Alarko Carrıer
|236,30
|0,55
|295,64
|Alarko GMYO
|20,12
|1,72
|36,89
|Alarko Holding
|6,74
|-1,03
|14,73
|Albaraka Türk
|1,87
|3,89
|22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|0,59
|128,41
|Alkim Kağıt
|13,04
|0,69
|140,60
|Alkim Kimya
|13,90
|0,14
|124,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,39
|-2,45
|482,93
|Altınyunus Çeşme
|48,62
|0,12
|386,69
|Anadolu Efes
|21,72
|-0,91
|2,08
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|4,83
|35,76
|Anadolu Hayat Emek.
|7,92
|-0,25
|30,15
|Anadolu Isuzu
|17,15
|6,52
|40,92
|Anadolu Sigorta
|7,09
|0,57
|70,70
|Anel Elektrik
|3,34
|0,91
|89,46
|Arçelik
|30,92
|2,86
|48,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,80
|5,02
|Arena Bilgisayar
|34,58
|0,17
|374,67
|Armada Bilgisayar
|49,22
|-0,04
|200,31
|Arsan Tekstil
|7,47
|-1,19
|108,66
|Artı Yatırım Holding
|5,95
|0,85
|634,57
|Aselsan
|17,54
|-0,51
|68,48
|Ata GMYO
|5,33
|-1,66
|17,66
|Atakule GMYO
|2,43
|-1,22
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|-2,15
|310,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-3,17
|92,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,29
|0,13
|14,06
|Avrasya GMYO
|4,01
|-0,74
|165,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|0,93
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,70
|2,15
|270,13
|Ayen Enerji
|5,52
|0,00
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,10
|0,91
|406,85
|Aygaz
|13,76
|2,84
|13,29
|Bagfaş
|19,20
|-0,26
|14,15
|Bak Ambalaj
|21,20
|2,91
|191,02
|Balatacılar Balatacılık
|7,99
|-0,12
|544,35
|Bantaş Ambalaj
|4,72
|-0,84
|119,11
|Banvit
|41,18
|-0,05
|121,76
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|-1,65
|359,46
|Batı Çimento
|4,57
|1,78
|38,07
|Batısöke Çimento
|2,41
|-2,03
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|10,21
|-0,78
|Bera Holding
|21,84
|9,91
|467,27
|Berkosan Yalıtım
|7,33
|9,90
|167,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,13
|-1,43
|68,57
|Beyaz Filo
|10,02
|-0,99
|220,15
|Bilici Yatırım
|6,65
|-1,34
|131,99
|Bim Mağazalar
|70,15
|1,59
|51,81
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|264,52
|Birlik Mensucat
|2,59
|0,78
|127,19
|Bizim Mağazaları
|15,44
|-0,13
|39,44
|Borusan Mannesmann
|18,17
|9,99
|58,69
|Borusan Yat. Paz.
|326,60
|9,97
|445,12
|Bosch Fren Sistemleri
|1.280,00
|-0,91
|344,79
|Bossa
|14,18
|-2,61
|75,93
|Brisa
|19,08
|-0,16
|103,43
|Burçelik
|21,84
|1,11
|275,90
|Burçelik Vana
|60,95
|0,49
|527,70
|Bursa Çimento
|8,94
|1,59
|123,31
|Carrefoursa
|105,90
|-2,40
|300,42
|Casa Emtia Petrol
|121,40
|-7,33
|1192,86
|Ceo Event Medya
|6,64
|0,45
|81,31
|Coca Cola İçecek
|64,00
|3,31
|69,05
|Cosmos Yat. Holding
|7,95
|3,92
|289,71
|Credıtwest Faktorıng
|5,78
|1,05
|100,69
|Çelebi
|94,45
|0,91
|-4,93
|Çelik Halat
|18,90
|-4,06
|190,77
|Çemaş Döküm
|2,34
|0,00
|86,68
|Çemtaş
|15,24
|3,60
|87,48
|Çimbeton
|175,70
|-0,23
|325,84
|Çimentaş
|33,98
|-0,93
|126,53
|Çimsa
|16,60
|5,40
|82,82
|Çuhadaroğlu Metal
|7,32
|2,81
|129,47
|Dagi Giyim
|8,48
|1,19
|239,20
|Dagi Yatırım Holding
|12,67
|-3,94
|460,62
|Dardanel
|29,00
|4,32
|665,17
|Datagate Bilgisayar
|15,36
|-0,39
|96,67
|Demısaş Döküm
|6,35
|-1,24
|82,47
|Denge Holding
|5,50
|-2,65
|301,46
|Deniz GMYO
|3,25
|-0,91
|54,46
|Derimod
|9,77
|0,21
|36,83
|Derlüks Deri
|9,09
|-0,98
|124,68
|Desa Deri
|9,09
|0,55
|100,22
|Despec Bilgisayar
|11,90
|0,25
|180,66
|Deva Holding
|24,10
|-0,82
|169,95
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,45
|3,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|4,48
|438,46
|Ditaş Doğan
|38,72
|10,00
|306,93
|DO-CO
|495,00
|-1,00
|-12,23
|Doğan Burda
|25,74
|1,02
|324,05
|Doğan Holding
|3,06
|0,33
|70,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,77
|58,79
|Doğusan
|4,15
|9,79
|99,52
|Doğuş GMYO
|9,02
|-1,20
|99,12
|Doğuş Otomotiv
|27,50
|-1,01
|188,87
|Döktaş Dökümcülük
|31,98
|-1,17
|1,06
|Duran Doğan Basım
|10,63
|-0,56
|59,87
|Dyo Boya
|11,74
|-1,51
|139,59
|Eczacıbaşı İlaç
|7,09
|-0,14
|94,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,32
|0,95
|121,34
|Edip Gayrimenkul
|3,04
|-0,33
|118,71
|Ege Endüstri
|1.620,40
|-1,92
|188,04
|Ege Gübre
|133,70
|3,08
|171,22
|Ege Profil
|31,68
|0,57
|164,66
|Ege Seramik
|10,15
|1,91
|175,93
|Egeplast
|22,66
|10,00
|81,28
|Ekiz Kimya
|7,01
|-6,53
|1049,18
|Emek Elektrik
|4,00
|-0,50
|151,57
|Eminiş Ambalaj
|24,02
|2,21
|1480,26
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|-1,49
|37,46
|Enerjisa Enerji
|11,12
|2,49
|65,08
|Enka İnşaat
|7,21
|0,28
|29,17
|Erbosan
|36,70
|2,51
|46,92
|Ereğli Demir Çelik
|14,34
|6,86
|62,80
|Ersu Gıda
|5,05
|-0,20
|143,96
|Escort Teknoloji
|6,30
|-0,47
|353,24
|Esenboğa Elektrik
|18,15
|0,28
|Etiler Gıda
|4,15
|-0,72
|255,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,15
|1,97
|158,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|-2,45
|233,38
|Euro Yat. Ort.
|4,91
|-3,91
|336,15
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|-1,36
|94,00
|Fade Gıda
|6,18
|-1,28
|Fenerbahçe Futbol
|33,54
|-0,30
|131,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,63
|-2,50
|45,08
|F-M İzmit Piston
|119,90
|-0,58
|153,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,20
|0,27
|45,64
|Ford Otosan
|124,20
|0,24
|87,86
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|0,00
|48,00
|Frigo Pak Gıda
|22,40
|3,42
|219,75
|Galatasaray Sportif
|3,92
|-1,01
|93,10
|Garanti Bankası
|9,53
|0,32
|-14,45
|Garanti Faktoring
|10,71
|-0,56
|176,74
|Garanti Yat. Ort.
|3,35
|5,02
|236,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,06
|5,33
|251,67
|Gediz Ambalaj
|28,00
|9,98
|314,20
|Gentaş
|5,09
|0,59
|146,85
|Gersan Elektrik
|6,32
|3,78
|98,12
|Global Men. Değ.
|5,46
|0,18
|190,43
|Global Yat. Holding
|4,61
|-0,43
|-5,34
|Good-Year
|7,47
|0,54
|84,44
|Göltaş Çimento
|33,44
|2,51
|87,97
|Gözde Girişim
|6,89
|-0,29
|34,05
|GSD Denizcilik
|4,95
|-0,20
|93,36
|GSD Holding
|2,30
|0,88
|54,36
|Gübre Fabrik.
|47,86
|1,48
|429,42
|Güler Yat. Holding
|13,42
|-1,25
|561,08
|Halk GMYO
|3,37
|4,98
|189,36
|Hatay Tekstil
|13,60
|0,97
|101,96
|Hedef Girişim
|7,33
|-1,35
|207,17
|Hektaş
|13,50
|4,01
|68,33
|HUB Girişim
|18,08
|2,15
|92,57
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|0,90
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,55
|-0,61
|24,29
|İdealist Danışmanlık
|12,84
|6,47
|286,75
|İdealist GMYO
|6,34
|-1,25
|107,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-1,55
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|-1,08
|1,32
|İhlas Holding
|1,29
|-0,77
|41,76
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-0,83
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,25
|0,56
|73,25
|Info Yatırım
|5,77
|0,17
|201,34
|İntema
|21,36
|5,74
|130,67
|Inveo Yatırım Holding
|36,34
|-3,86
|372,56
|İpek Doğal Enerji
|11,90
|-0,58
|54,15
|İskenderun Demir Çelik
|9,62
|3,44
|23,09
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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