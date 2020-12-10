Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

10.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:39
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,62-0,58363,44
Acıpayam Selüloz17,043,21169,85
Adel Kalemcilik25,380,0061,66
Adese Alışveriş Ticaret2,80-7,2896,04
Afyon Çimento4,460,4595,76
Ak Enerji2,240,45105,50
Akbank6,260,97-22,81
Akçansa14,34-2,5247,92
Akdeniz Yatırım Hold.6,040,17186,26
Akfen GMYO4,67-1,2715,31
Akın Tekstil28,060,79103,48
Akiş GMYO3,70-1,6018,12
Akmerkez GMYO60,25-2,03168,92
Aksa11,465,8263,64
Aksa Enerji7,12-0,1487,37
Aksigorta8,06-0,4948,77
Aksu Enerji12,97-0,99-12,78
Alarko Carrıer235,005,33293,47
Alarko GMYO19,78-1,3034,58
Alarko Holding6,81-1,8715,92
Albaraka Türk1,806,5117,65
Alcatel Lucent Teletaş27,340,66127,08
Alkim Kağıt12,95-0,38138,94
Alkim Kimya13,88-0,43123,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,452,51497,56
Altınyunus Çeşme48,56-1,54386,09
Anadolu Efes21,92-1,083,02
Anadolu Grubu Holding22,78-0,9629,51
Anadolu Hayat Emek.7,940,0030,48
Anadolu Isuzu16,10-1,4732,29
Anadolu Sigorta7,052,3269,74
Anel Elektrik3,31-0,6087,76
Arçelik30,060,6044,24
ARD Bilişim Teknolojileri35,041,57

Arena Bilgisayar34,520,17373,85
Armada Bilgisayar49,240,20200,43
Arsan Tekstil7,563,99111,17
Artı Yatırım Holding5,903,51628,40
Aselsan17,63-1,0769,34
Ata GMYO5,42-1,0919,65
Atakule GMYO2,460,0028,13
Atlantis Yatırım Holding4,192,20319,00
Atlas Yat. Ort.1,89-2,5898,90
AvivaSA Emeklilik Hayat15,27-2,2413,91
Avrasya GMYO4,04-0,98167,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,240,0078,02
Avrupa Yatırım Holding5,580,00262,34
Ayen Enerji5,52-0,1859,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,00-2,65402,28
Aygaz13,383,4810,16
Bagfaş19,25-0,6214,45
Bak Ambalaj20,60-3,20182,79
Balatacılar Balatacılık8,005,12545,16
Bantaş Ambalaj4,76-0,42120,96
Banvit41,20-0,72121,86
Baştaş Başkent Çimento12,105,22367,18
Batı Çimento4,49-0,8835,65
Batısöke Çimento2,46-2,7787,79
Bayrak Taban Sanayi10,290,88

Bera Holding19,879,96416,10
Berkosan Yalıtım6,673,57143,43
Beşiktaş Futbol Yat.4,198,2771,02
Beyaz Filo10,121,20223,34
Bilici Yatırım6,744,98135,13
Bim Mağazalar69,050,6649,43
Birko Mensucat1,132,73264,52
Birlik Mensucat2,574,05125,44
Bizim Mağazaları15,46-0,9639,62
Borusan Mannesmann16,520,7344,28
Borusan Yat. Paz.297,0010,00395,71
Bosch Fren Sistemleri1.291,80-0,09348,89
Bossa14,561,5380,65
Brisa19,111,81103,75
Burçelik21,60-0,74271,77
Burçelik Vana60,65-0,25524,61
Bursa Çimento8,80-1,35119,81
Carrefoursa108,50-3,13310,25
Casa Emtia Petrol131,003,561295,10
Ceo Event Medya6,61-1,3480,49
Coca Cola İçecek61,950,1663,63
Cosmos Yat. Holding7,65-10,00275,00
Credıtwest Faktorıng5,722,5198,61
Çelebi93,60-0,64-5,79
Çelik Halat19,705,01203,08
Çemaş Döküm2,34-1,2786,68
Çemtaş14,710,0080,96
Çimbeton176,101,50326,81
Çimentaş34,301,84128,67
Çimsa15,75-0,4473,46
Çuhadaroğlu Metal7,123,49123,20
Dagi Giyim8,380,24235,20
Dagi Yatırım Holding13,190,00483,63
Dardanel27,801,09633,51
Datagate Bilgisayar15,421,1197,44
Demısaş Döküm6,432,5584,77
Denge Holding5,650,00312,41
Deniz GMYO3,280,3155,88
Derimod9,75-0,4136,55
Derlüks Deri9,18-2,44126,90
Desa Deri9,042,6199,12
Despec Bilgisayar11,873,40179,95
Deva Holding24,30-0,41172,19
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,073,55

Diriteks Diriliş Tekstil4,02-6,07415,38
Ditaş Doğan35,2010,00269,94
DO-CO500,00-1,38-11,35
Doğan Burda25,48-6,32319,77
Doğan Holding3,05-2,2469,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,60-0,3857,58
Doğusan3,785,0081,73
Doğuş GMYO9,13-0,65101,55
Doğuş Otomotiv27,78-1,42191,81
Döktaş Dökümcülük32,363,852,26
Duran Doğan Basım10,69-4,9860,77
Dyo Boya11,92-1,32143,27
Eczacıbaşı İlaç7,10-1,1194,49
Eczacıbaşı Yatırım21,121,73119,26
Edip Gayrimenkul3,05-2,24119,42
Ege Endüstri1.652,100,01193,67
Ege Gübre129,70-0,08163,11
Ege Profil31,50-1,44163,16
Ege Seramik9,96-1,09170,76
Egeplast20,605,6464,80
Ekiz Kimya7,50-2,471129,51
Emek Elektrik4,021,52152,83
Eminiş Ambalaj23,502,171446,05
Emlak Konut GMYO2,02-1,4639,53
Enerjisa Enerji10,85-0,7361,07
Enka İnşaat7,190,2828,81
Erbosan35,800,5643,31
Ereğli Demir Çelik13,42-0,8952,35
Ersu Gıda5,060,40144,44
Escort Teknoloji6,330,16355,40
Esenboğa Elektrik18,10-0,66

Etiler Gıda4,18-2,34258,00
Euro Kapital Yat. Ort.4,0710,00153,78
Euro Trend Yat. Ort.4,083,29241,76
Euro Yat. Ort.5,119,89353,92
Euro Yatırım Holding2,950,6896,67
Fade Gıda6,26-0,79

Fenerbahçe Futbol33,642,50132,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,80-3,6848,80
F-M İzmit Piston120,600,17154,63
Fonet Bilgi Teknolojileri11,17-0,2745,25
Ford Otosan123,901,1487,40
Formet Çelik Kapı4,44-0,8948,00
Frigo Pak Gıda21,66-1,10209,19
Galatasaray Sportif3,962,5995,07
Garanti Bankası9,502,37-14,72
Garanti Faktoring10,77-0,37178,29
Garanti Yat. Ort.3,190,31220,02
Gedik Y. Men. Değ.10,50-1,96233,87
Gediz Ambalaj25,469,93276,63
Gentaş5,06-1,36145,39
Gersan Elektrik6,09-0,6590,91
Global Men. Değ.5,45-1,80189,89
Global Yat. Holding4,63-1,07-4,93
Good-Year7,430,9583,46
Göltaş Çimento32,62-2,5183,36
Gözde Girişim6,91-2,9534,44
GSD Denizcilik4,960,4093,75
GSD Holding2,28-1,7253,02
Gübre Fabrik.47,160,38421,68
Güler Yat. Holding13,59-0,80569,46
Halk GMYO3,210,63175,63
Hatay Tekstil13,471,13100,03
Hedef Girişim7,439,75211,36
Hektaş12,98-0,7661,85
HUB Girişim17,70-1,0688,53
Hürriyet Gzt.2,23-1,3395,61
ICBC Turkey Bank6,592,1725,05
İdealist Danışmanlık12,067,10263,25
İdealist GMYO6,421,90109,80
İhlas Ev Aletleri1,850,54-40,89
İhlas Gayrimenkul1,291,5725,33
İhlas Gazetecilik4,650,002,42
İhlas Holding1,304,0042,86
İhlas Yayın Holding1,200,8443,95
İndeks Bilgisayar16,160,6272,29
Info Yatırım5,760,35200,82
İntema20,20-0,88118,14
Inveo Yatırım Holding37,805,65391,55
İpek Doğal Enerji11,97-0,3355,05
İskenderun Demir Çelik9,30-0,7519,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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