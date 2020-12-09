Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

09.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:51
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,67-2,03366,13
Acıpayam Selüloz16,51-1,37161,45
Adel Kalemcilik25,38-1,7861,66
Adese Alışveriş Ticaret3,02-2,27111,44
Afyon Çimento4,44-0,2294,88
Ak Enerji2,23-2,19104,59
Akbank6,202,48-23,55
Akçansa14,71-0,6851,74
Akdeniz Yatırım Hold.6,030,00185,78
Akfen GMYO4,7310,0016,79
Akın Tekstil27,84-2,18101,89
Akiş GMYO3,760,5320,03
Akmerkez GMYO61,50-2,07174,50
Aksa10,830,6554,64
Aksa Enerji7,130,0087,63
Aksigorta8,100,3749,51
Aksu Enerji13,100,92-11,90
Alarko Carrıer223,10-2,02273,54
Alarko GMYO20,041,2636,34
Alarko Holding6,94-0,5718,13
Albaraka Türk1,691,2010,46
Alcatel Lucent Teletaş27,16-0,88125,58
Alkim Kağıt13,00-0,31139,86
Alkim Kimya13,94-0,21124,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,39-4,40482,93
Altınyunus Çeşme49,32-6,06393,69
Anadolu Efes22,16-0,184,15
Anadolu Grubu Holding23,00-1,1230,76
Anadolu Hayat Emek.7,94-0,1330,48
Anadolu Isuzu16,34-1,5734,26
Anadolu Sigorta6,89-0,1465,88
Anel Elektrik3,331,2288,89
Arçelik29,887,0243,38
ARD Bilişim Teknolojileri34,500,58

Arena Bilgisayar34,460,47373,03
Armada Bilgisayar49,14-1,92199,82
Arsan Tekstil7,27-0,14103,07
Artı Yatırım Holding5,70-3,72603,70
Aselsan17,821,3771,17
Ata GMYO5,48-2,4920,97
Atakule GMYO2,46-1,9928,13
Atlantis Yatırım Holding4,10-2,38310,00
Atlas Yat. Ort.1,94-2,51104,16
AvivaSA Emeklilik Hayat15,62-3,4016,52
Avrasya GMYO4,08-2,86170,20
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-2,1178,02
Avrupa Yatırım Holding5,58-0,18262,34
Ayen Enerji5,53-1,2559,37
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,30-0,18415,98
Aygaz12,93-0,236,46
Bagfaş19,37-0,9215,16
Bak Ambalaj21,289,97192,12
Balatacılar Balatacılık7,61-3,67513,71
Bantaş Ambalaj4,782,22121,89
Banvit41,502,72123,48
Baştaş Başkent Çimento11,50-0,17344,02
Batı Çimento4,53-3,0036,86
Batısöke Çimento2,53-8,9993,13
Bayrak Taban Sanayi10,20-1,92

Bera Holding18,079,98369,35
Berkosan Yalıtım6,44-1,38135,04
Beşiktaş Futbol Yat.3,87-2,5257,96
Beyaz Filo10,00-4,67219,51
Bilici Yatırım6,421,74123,97
Bim Mağazalar68,60-0,5848,46
Birko Mensucat1,10-3,51254,84
Birlik Mensucat2,47-3,52116,67
Bizim Mağazaları15,61-0,5740,97
Borusan Mannesmann16,40-0,0643,23
Borusan Yat. Paz.270,003,65350,65
Bosch Fren Sistemleri1.293,00-1,07349,30
Bossa14,349,9777,92
Brisa18,77-0,42100,13
Burçelik21,76-0,37274,53
Burçelik Vana60,80-0,16526,16
Bursa Çimento8,92-0,78122,81
Carrefoursa112,004,28323,48
Casa Emtia Petrol126,5010,001247,18
Ceo Event Medya6,70-1,6282,95
Coca Cola İçecek61,85-0,4063,37
Cosmos Yat. Holding8,501,19316,67
Credıtwest Faktorıng5,58-1,0693,75
Çelebi94,20-0,95-5,18
Çelik Halat18,76-2,55188,62
Çemaş Döküm2,37-2,8789,07
Çemtaş14,710,3480,96
Çimbeton173,50-0,86320,50
Çimentaş33,68-2,09124,53
Çimsa15,820,3874,23
Çuhadaroğlu Metal6,88-1,29115,67
Dagi Giyim8,36-0,95234,40
Dagi Yatırım Holding13,191,46483,63
Dardanel27,505,77625,59
Datagate Bilgisayar15,25-1,9395,26
Demısaş Döküm6,271,9580,17
Denge Holding5,65-0,88312,41
Deniz GMYO3,27-0,3055,41
Derimod9,79-1,0137,11
Derlüks Deri9,410,43132,59
Desa Deri8,810,5794,05
Despec Bilgisayar11,480,35170,75
Deva Holding24,402,61173,31
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,693,38

Diriteks Diriliş Tekstil4,28-1,61448,72
Ditaş Doğan32,00-0,87236,31
DO-CO507,003,26-10,11
Doğan Burda27,209,94348,11
Doğan Holding3,128,7173,77
Doğtaş Kelebek Mobilya2,610,0058,18
Doğusan3,60-0,5573,08
Doğuş GMYO9,190,11102,87
Doğuş Otomotiv28,180,36196,01
Döktaş Dökümcülük31,16-1,70-1,53
Duran Doğan Basım11,255,7369,19
Dyo Boya12,08-0,98146,53
Eczacıbaşı İlaç7,180,5696,68
Eczacıbaşı Yatırım20,762,47115,52
Edip Gayrimenkul3,120,97124,46
Ege Endüstri1.652,00-1,25193,66
Ege Gübre129,80-0,15163,31
Ege Profil31,960,06167,00
Ege Seramik10,07-0,79173,75
Egeplast19,504,2856,00
Ekiz Kimya7,69-0,521160,66
Emek Elektrik3,96-1,00149,06
Eminiş Ambalaj23,00-6,121413,16
Emlak Konut GMYO2,050,0041,61
Enerjisa Enerji10,93-2,7662,26
Enka İnşaat7,170,5628,45
Erbosan35,604,4642,51
Ereğli Demir Çelik13,540,6753,72
Ersu Gıda5,04-0,59143,48
Escort Teknoloji6,32-0,63354,68
Esenboğa Elektrik18,22-1,73

Etiler Gıda4,284,39266,56
Euro Kapital Yat. Ort.3,70-6,33130,71
Euro Trend Yat. Ort.3,950,77230,87
Euro Yat. Ort.4,65-9,88313,06
Euro Yatırım Holding2,93-2,3395,33
Fade Gıda6,310,16

Fenerbahçe Futbol32,82-0,42126,81
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,060,0054,49
F-M İzmit Piston120,40-2,19154,21
Fonet Bilgi Teknolojileri11,20-0,3645,64
Ford Otosan122,50-1,3785,28
Formet Çelik Kapı4,48-2,8249,33
Frigo Pak Gıda21,90-3,95212,62
Galatasaray Sportif3,86-1,0390,15
Garanti Bankası9,283,80-16,70
Garanti Faktoring10,810,46179,33
Garanti Yat. Ort.3,182,25219,02
Gedik Y. Men. Değ.10,712,49240,54
Gediz Ambalaj23,169,97242,60
Gentaş5,13-0,77148,79
Gersan Elektrik6,130,6692,16
Global Men. Değ.5,55-5,77195,21
Global Yat. Holding4,681,08-3,90
Good-Year7,36-1,0881,73
Göltaş Çimento33,46-1,8888,08
Gözde Girişim7,124,0938,52
GSD Denizcilik4,94-1,0092,97
GSD Holding2,321,7555,70
Gübre Fabrik.46,98-2,04419,69
Güler Yat. Holding13,70-0,72574,88
Halk GMYO3,191,92173,91
Hatay Tekstil13,320,9197,80
Hedef Girişim6,772,89183,70
Hektaş13,081,4063,09
HUB Girişim17,89-3,3590,55
Hürriyet Gzt.2,26-1,7498,25
ICBC Turkey Bank6,45-0,3122,39
İdealist Danışmanlık11,26-4,50239,16
İdealist GMYO6,30-2,78105,88
İhlas Ev Aletleri1,84-0,54-41,21
İhlas Gayrimenkul1,27-0,7823,38
İhlas Gazetecilik4,65-1,272,42
İhlas Holding1,25-1,5737,36
İhlas Yayın Holding1,19-0,8342,75
İndeks Bilgisayar16,06-0,3771,22
Info Yatırım5,740,70199,77
İntema20,38-0,39120,09
Inveo Yatırım Holding35,789,96365,28
İpek Doğal Enerji12,010,4255,57
İskenderun Demir Çelik9,37-3,1019,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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