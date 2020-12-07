Borsada günlük işlemler (1)
07.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,75
|-2,56
|370,43
|Acıpayam Selüloz
|16,73
|-0,12
|164,94
|Adel Kalemcilik
|23,92
|2,75
|52,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,12
|1,96
|118,44
|Afyon Çimento
|4,44
|-0,45
|94,88
|Ak Enerji
|2,39
|2,14
|119,27
|Akbank
|6,04
|-2,27
|-25,52
|Akçansa
|14,75
|-0,67
|52,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,03
|-0,99
|185,78
|Akfen GMYO
|4,15
|0,24
|2,47
|Akın Tekstil
|29,50
|9,99
|113,92
|Akiş GMYO
|3,83
|-0,26
|22,27
|Akmerkez GMYO
|59,85
|-4,39
|167,13
|Aksa
|10,82
|0,74
|54,50
|Aksa Enerji
|7,19
|-2,18
|89,21
|Aksigorta
|8,15
|0,12
|50,43
|Aksu Enerji
|12,88
|-0,39
|-13,38
|Alarko Carrıer
|236,20
|0,04
|295,48
|Alarko GMYO
|19,98
|1,78
|35,94
|Alarko Holding
|6,90
|0,15
|17,45
|Albaraka Türk
|1,66
|-1,19
|8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,90
|-2,11
|131,73
|Alkim Kağıt
|13,05
|-1,14
|140,79
|Alkim Kimya
|13,97
|-1,27
|125,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,47
|-1,59
|502,44
|Altınyunus Çeşme
|52,55
|9,94
|426,03
|Anadolu Efes
|22,14
|0,00
|4,05
|Anadolu Grubu Holding
|22,50
|2,37
|27,91
|Anadolu Hayat Emek.
|7,90
|-0,25
|29,83
|Anadolu Isuzu
|15,89
|-1,24
|30,57
|Anadolu Sigorta
|6,96
|-1,42
|67,57
|Anel Elektrik
|3,30
|0,30
|87,19
|Arçelik
|27,98
|-1,62
|34,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,38
|-1,77
|Arena Bilgisayar
|33,00
|-1,67
|352,99
|Armada Bilgisayar
|50,90
|-1,07
|210,56
|Arsan Tekstil
|6,97
|0,00
|94,69
|Artı Yatırım Holding
|6,00
|-2,44
|640,74
|Aselsan
|17,63
|-0,45
|69,34
|Ata GMYO
|5,60
|-2,95
|23,62
|Atakule GMYO
|2,52
|-0,40
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|-6,67
|320,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,10
|5,23
|121,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,66
|-2,12
|16,82
|Avrasya GMYO
|4,21
|9,92
|178,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,31
|3,44
|81,87
|Avrupa Yatırım Holding
|5,27
|-0,57
|242,21
|Ayen Enerji
|5,64
|-0,88
|62,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,11
|-1,68
|407,31
|Aygaz
|12,91
|0,16
|6,29
|Bagfaş
|19,75
|-0,80
|17,42
|Bak Ambalaj
|19,64
|-0,81
|169,61
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|-2,50
|529,03
|Bantaş Ambalaj
|5,58
|-2,79
|121,43
|Banvit
|40,38
|8,14
|117,45
|Baştaş Başkent Çimento
|11,07
|-10,00
|327,41
|Batı Çimento
|4,71
|5,37
|42,30
|Batısöke Çimento
|2,56
|7,56
|95,42
|Bayrak Taban Sanayi
|9,83
|-2,87
|Bera Holding
|15,42
|4,76
|300,52
|Berkosan Yalıtım
|6,70
|1,67
|144,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,95
|6,18
|61,22
|Beyaz Filo
|11,00
|0,18
|251,46
|Bilici Yatırım
|6,14
|-0,16
|114,20
|Bim Mağazalar
|70,35
|-0,50
|52,24
|Birko Mensucat
|1,16
|-0,85
|274,19
|Birlik Mensucat
|2,61
|-1,51
|128,95
|Bizim Mağazaları
|15,90
|-1,85
|43,59
|Borusan Mannesmann
|16,98
|6,19
|48,30
|Borusan Yat. Paz.
|260,40
|9,97
|334,63
|Bosch Fren Sistemleri
|1.313,50
|-2,56
|356,43
|Bossa
|12,87
|-0,46
|59,68
|Brisa
|18,81
|-1,05
|100,56
|Burçelik
|21,96
|-0,54
|277,97
|Burçelik Vana
|60,50
|0,17
|523,07
|Bursa Çimento
|9,05
|-1,63
|126,06
|Carrefoursa
|109,70
|-2,92
|314,79
|Casa Emtia Petrol
|104,60
|9,93
|1013,95
|Ceo Event Medya
|7,00
|-1,82
|91,14
|Coca Cola İçecek
|60,55
|-1,94
|59,93
|Cosmos Yat. Holding
|7,70
|-6,10
|277,45
|Credıtwest Faktorıng
|5,51
|0,73
|91,32
|Çelebi
|95,70
|0,31
|-3,67
|Çelik Halat
|19,23
|0,47
|195,85
|Çemaş Döküm
|2,31
|-2,94
|84,28
|Çemtaş
|14,69
|0,27
|80,71
|Çimbeton
|178,80
|-3,77
|333,35
|Çimentaş
|35,36
|2,73
|135,73
|Çimsa
|15,69
|-0,19
|72,80
|Çuhadaroğlu Metal
|7,10
|6,45
|122,57
|Dagi Giyim
|8,51
|-0,82
|240,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,05
|-0,91
|477,43
|Dardanel
|24,80
|-0,80
|554,35
|Datagate Bilgisayar
|15,70
|1,75
|101,02
|Demısaş Döküm
|6,21
|-2,36
|78,45
|Denge Holding
|5,70
|-1,72
|316,06
|Deniz GMYO
|3,26
|-1,51
|54,93
|Derimod
|10,07
|2,97
|41,04
|Derlüks Deri
|9,27
|-3,03
|129,13
|Desa Deri
|8,59
|4,63
|89,21
|Despec Bilgisayar
|11,44
|-1,29
|169,81
|Deva Holding
|23,72
|-0,42
|165,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,53
|2,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|-2,21
|466,67
|Ditaş Doğan
|31,78
|-1,61
|233,99
|DO-CO
|502,00
|-0,40
|-10,99
|Doğan Burda
|22,50
|-1,32
|270,68
|Doğan Holding
|2,93
|2,45
|63,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-1,87
|59,39
|Doğusan
|3,73
|3,04
|79,33
|Doğuş GMYO
|9,12
|-1,72
|101,32
|Doğuş Otomotiv
|28,30
|0,43
|197,27
|Döktaş Dökümcülük
|31,36
|-2,06
|-0,90
|Duran Doğan Basım
|10,46
|-3,95
|57,31
|Dyo Boya
|12,09
|-8,06
|146,73
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|1,57
|95,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,14
|-0,10
|109,09
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|-0,98
|117,27
|Ege Endüstri
|1.692,10
|-3,09
|200,78
|Ege Gübre
|130,10
|-2,47
|163,92
|Ege Profil
|30,30
|-1,17
|153,13
|Ege Seramik
|10,30
|3,52
|180,00
|Egeplast
|19,29
|1,53
|54,32
|Ekiz Kimya
|7,75
|-0,13
|1170,49
|Emek Elektrik
|3,78
|1,07
|137,74
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|4,35
|1478,95
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|-4,69
|40,22
|Enerjisa Enerji
|11,11
|1,00
|64,93
|Enka İnşaat
|7,15
|0,14
|28,09
|Erbosan
|34,26
|-3,66
|37,15
|Ereğli Demir Çelik
|12,23
|5,25
|38,84
|Ersu Gıda
|5,10
|-1,73
|146,38
|Escort Teknoloji
|6,41
|-2,14
|361,15
|Esenboğa Elektrik
|18,90
|3,17
|Etiler Gıda
|4,12
|-3,74
|252,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,20
|-3,00
|161,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|-2,93
|233,38
|Euro Yat. Ort.
|5,16
|-1,71
|358,36
|Euro Yatırım Holding
|2,87
|-1,71
|91,33
|Fade Gıda
|6,32
|0,32
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|-1,31
|129,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,23
|-3,21
|58,21
|F-M İzmit Piston
|125,60
|-1,26
|165,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,22
|-1,49
|45,90
|Ford Otosan
|127,00
|3,84
|92,09
|Formet Çelik Kapı
|4,38
|-0,45
|46,00
|Frigo Pak Gıda
|21,42
|-6,38
|205,76
|Galatasaray Sportif
|3,98
|-1,00
|96,06
|Garanti Bankası
|8,91
|-2,20
|-20,02
|Garanti Faktoring
|11,11
|-0,27
|187,08
|Garanti Yat. Ort.
|2,93
|-1,35
|193,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,70
|5,11
|240,23
|Gediz Ambalaj
|21,08
|0,00
|211,83
|Gentaş
|5,16
|-0,39
|150,24
|Gersan Elektrik
|6,12
|-1,13
|91,85
|Global Men. Değ.
|5,70
|-8,51
|203,19
|Global Yat. Holding
|4,67
|-1,89
|-4,11
|Good-Year
|7,45
|-1,59
|83,95
|Göltaş Çimento
|32,04
|-2,44
|80,10
|Gözde Girişim
|6,98
|2,35
|35,80
|GSD Denizcilik
|4,97
|-0,20
|94,14
|GSD Holding
|2,29
|0,00
|53,69
|Gübre Fabrik.
|49,82
|-2,50
|451,11
|Güler Yat. Holding
|13,71
|-3,25
|575,37
|Halk GMYO
|3,21
|-3,89
|175,63
|Hatay Tekstil
|13,37
|2,30
|98,55
|Hedef Girişim
|6,75
|3,21
|182,87
|Hektaş
|12,91
|-0,54
|60,97
|HUB Girişim
|19,05
|2,97
|102,91
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|-1,33
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,50
|-0,91
|23,34
|İdealist Danışmanlık
|12,33
|9,89
|271,39
|İdealist GMYO
|6,67
|-4,99
|117,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|0,00
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|1,02
|9,03
|İhlas Holding
|1,28
|4,92
|40,66
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|1,68
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|16,18
|-0,43
|72,50
|Info Yatırım
|5,75
|0,00
|200,29
|İntema
|21,04
|0,48
|127,21
|Inveo Yatırım Holding
|33,78
|-5,43
|339,27
|İpek Doğal Enerji
|12,04
|0,00
|55,96
|İskenderun Demir Çelik
|8,83
|2,20
|12,99
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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