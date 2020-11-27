Borsada günlük işlemler (1)
27.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:57
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,80
|-3,92
|426,88
|Acıpayam Selüloz
|17,39
|-2,19
|175,39
|Adel Kalemcilik
|21,90
|2,91
|39,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|-1,63
|111,44
|Afyon Çimento
|4,52
|0,44
|98,40
|Ak Enerji
|2,23
|-0,45
|104,59
|Akbank
|6,38
|-1,09
|-21,33
|Akçansa
|15,18
|10,00
|56,59
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,24
|-4,00
|195,73
|Akfen GMYO
|4,15
|1,72
|2,47
|Akın Tekstil
|25,52
|-2,60
|85,06
|Akiş GMYO
|3,69
|-0,54
|17,80
|Akmerkez GMYO
|55,40
|9,92
|147,27
|Aksa
|10,63
|-1,67
|51,78
|Aksa Enerji
|7,12
|1,14
|87,37
|Aksigorta
|7,69
|-0,39
|41,94
|Aksu Enerji
|13,69
|-0,51
|-7,94
|Alarko Carrıer
|236,00
|-3,67
|295,14
|Alarko GMYO
|18,61
|2,76
|26,62
|Alarko Holding
|6,39
|1,11
|8,77
|Albaraka Türk
|1,71
|-1,16
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,00
|-1,06
|132,56
|Alkim Kağıt
|13,11
|-0,08
|141,89
|Alkim Kimya
|14,01
|-0,43
|125,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,42
|-3,20
|490,24
|Altınyunus Çeşme
|47,06
|-0,93
|371,07
|Anadolu Efes
|22,48
|-3,44
|5,65
|Anadolu Grubu Holding
|21,38
|-0,65
|21,55
|Anadolu Hayat Emek.
|8,15
|-2,28
|33,93
|Anadolu Isuzu
|16,31
|-1,98
|34,02
|Anadolu Sigorta
|7,11
|0,28
|71,18
|Anel Elektrik
|3,38
|0,90
|91,73
|Arçelik
|28,62
|0,14
|37,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,54
|-1,44
|Arena Bilgisayar
|35,10
|-1,13
|381,81
|Armada Bilgisayar
|49,06
|-1,29
|199,33
|Arsan Tekstil
|7,00
|-3,45
|95,53
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|-2,65
|579,01
|Aselsan
|18,09
|-1,04
|73,76
|Ata GMYO
|4,68
|-4,88
|3,31
|Atakule GMYO
|2,56
|0,00
|33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|-3,41
|325,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,75
|-1,69
|81,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,55
|-1,82
|8,54
|Avrasya GMYO
|3,90
|-2,99
|158,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|-3,00
|77,47
|Avrupa Yatırım Holding
|5,06
|-1,36
|228,57
|Ayen Enerji
|5,58
|1,09
|60,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,05
|0,50
|358,90
|Aygaz
|12,82
|-2,14
|5,55
|Bagfaş
|20,52
|-4,82
|22,00
|Bak Ambalaj
|19,67
|-3,20
|170,02
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|-7,85
|609,68
|Bantaş Ambalaj
|5,84
|-4,73
|131,75
|Banvit
|29,00
|1,75
|56,17
|Baştaş Başkent Çimento
|11,49
|9,95
|343,63
|Batı Çimento
|4,40
|0,23
|32,93
|Batısöke Çimento
|2,46
|-0,81
|87,79
|Bayrak Taban Sanayi
|8,66
|7,44
|Bera Holding
|12,14
|2,45
|215,32
|Berkosan Yalıtım
|6,40
|-2,44
|133,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,20
|4,23
|30,61
|Beyaz Filo
|9,27
|-1,80
|196,18
|Bilici Yatırım
|6,11
|-0,65
|113,15
|Bim Mağazalar
|69,85
|-0,64
|51,16
|Birko Mensucat
|1,28
|7,56
|312,90
|Birlik Mensucat
|2,53
|-3,44
|121,93
|Bizim Mağazaları
|15,92
|1,34
|43,77
|Bomonti Elektrik
|28,70
|0,00
|2142,19
|Borusan Mannesmann
|16,09
|-1,95
|40,52
|Borusan Yat. Paz.
|222,90
|-2,88
|272,04
|Bosch Fren Sistemleri
|1.259,00
|-2,33
|337,49
|Bossa
|12,90
|-1,00
|60,05
|Brisa
|18,82
|-1,93
|100,66
|Burçelik
|22,30
|-2,62
|283,82
|Burçelik Vana
|62,45
|-2,04
|543,15
|Bursa Çimento
|9,07
|-0,98
|126,56
|Carrefoursa
|103,30
|-2,46
|290,59
|Casa Emtia Petrol
|87,70
|-9,96
|833,97
|Ceo Event Medya
|7,02
|-3,04
|91,69
|Coca Cola İçecek
|60,30
|-1,63
|59,27
|Cosmos Yat. Holding
|8,05
|3,07
|294,61
|Credıtwest Faktorıng
|5,40
|-1,82
|87,50
|Çelebi
|96,50
|-0,72
|-2,87
|Çelik Halat
|21,50
|4,88
|230,77
|Çemaş Döküm
|2,35
|-2,89
|87,47
|Çemtaş
|15,45
|-2,28
|90,06
|Çimbeton
|175,40
|-0,68
|325,11
|Çimentaş
|34,00
|1,80
|126,67
|Çimsa
|15,80
|3,95
|74,01
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|2,68
|115,99
|Dagi Giyim
|8,76
|-1,35
|250,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,70
|-0,44
|506,19
|Dardanel
|25,00
|2,04
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|15,69
|-1,94
|100,90
|Demısaş Döküm
|6,15
|1,65
|76,72
|Denge Holding
|5,70
|-1,72
|316,06
|Deniz GMYO
|3,29
|-0,60
|56,36
|Derimod
|10,01
|0,10
|40,20
|Derlüks Deri
|10,11
|-2,22
|149,89
|Desa Deri
|7,77
|3,60
|71,15
|Despec Bilgisayar
|12,08
|-0,41
|184,91
|Deva Holding
|23,98
|-0,17
|168,60
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,18
|-0,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,30
|9,97
|451,28
|Ditaş Doğan
|32,32
|7,09
|239,67
|DO-CO
|488,50
|3,91
|-13,39
|Doğan Burda
|22,10
|-9,80
|264,09
|Doğan Holding
|2,44
|-1,21
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|1,13
|63,03
|Doğusan
|3,64
|-1,09
|75,00
|Doğuş GMYO
|10,09
|6,77
|122,74
|Doğuş Otomotiv
|27,94
|-2,10
|193,49
|Döktaş Dökümcülük
|33,34
|-0,24
|5,35
|Duran Doğan Basım
|24,76
|-2,83
|76,35
|Dyo Boya
|11,12
|-0,71
|126,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,92
|-0,72
|89,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,00
|2,94
|118,01
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.630,00
|-2,71
|189,74
|Ege Gübre
|138,70
|-3,75
|181,36
|Ege Profil
|26,78
|0,53
|123,73
|Ege Seramik
|9,73
|3,07
|164,51
|Egeplast
|17,04
|-4,75
|36,32
|Ekiz Kimya
|8,01
|0,00
|1213,11
|Emek Elektrik
|3,42
|3,01
|115,09
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|0,00
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|4,33
|49,90
|Enerjisa Enerji
|10,60
|1,44
|57,36
|Enka İnşaat
|7,05
|-0,70
|26,30
|Erbosan
|34,64
|-1,70
|38,67
|Ereğli Demir Çelik
|11,81
|-0,42
|34,08
|Ersu Gıda
|5,23
|0,19
|152,66
|Escort Teknoloji
|6,70
|-4,15
|382,01
|Esenboğa Elektrik
|17,55
|-0,79
|Etiler Gıda
|4,49
|-2,39
|284,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,30
|2,17
|105,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|-0,27
|214,96
|Euro Yat. Ort.
|4,95
|10,00
|339,71
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|0,35
|90,67
|Fade Gıda
|6,10
|0,66
|Fenerbahçe Futbol
|34,94
|2,34
|141,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,46
|-1,71
|63,24
|F-M İzmit Piston
|130,20
|-3,84
|174,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,34
|-0,96
|47,46
|Ford Otosan
|119,70
|-3,93
|81,05
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|3,53
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|26,98
|-9,95
|285,13
|Galatasaray Sportif
|3,79
|0,80
|86,70
|Garanti Bankası
|9,18
|-1,71
|-17,59
|Garanti Faktoring
|11,08
|2,59
|186,30
|Garanti Yat. Ort.
|3,11
|9,89
|212,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|0,00
|193,49
|Gediz Ambalaj
|20,80
|-0,48
|207,69
|Gentaş
|5,14
|-1,72
|149,27
|Gersan Elektrik
|6,25
|-1,73
|95,92
|Global Men. Değ.
|4,89
|-0,20
|160,11
|Global Yat. Holding
|4,80
|-0,41
|-1,44
|Good-Year
|7,65
|-1,29
|88,89
|Göltaş Çimento
|30,18
|5,89
|69,65
|Gözde Girişim
|6,55
|1,55
|27,43
|GSD Denizcilik
|4,94
|-1,59
|92,97
|GSD Holding
|2,28
|-2,56
|53,02
|Gübre Fabrik.
|52,20
|1,26
|477,43
|Güler Yat. Holding
|14,91
|-4,42
|634,48
|Halk GMYO
|3,45
|0,00
|196,23
|Hatay Tekstil
|13,46
|-1,61
|99,88
|Hedef Girişim
|6,10
|-1,45
|155,63
|Hektaş
|12,95
|-1,89
|61,47
|HUB Girişim
|17,00
|-0,29
|81,07
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-3,02
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,66
|-2,06
|26,38
|İdealist Danışmanlık
|10,70
|-3,08
|222,29
|İdealist GMYO
|6,34
|2,76
|107,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-2,09
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|2,36
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|-1,98
|-1,98
|İhlas Holding
|1,13
|-1,74
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-3,28
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|16,25
|-0,73
|73,25
|Info Yatırım
|4,99
|1,42
|160,60
|İntema
|20,06
|-3,74
|116,63
|Inveo Yatırım Holding
|28,44
|-0,49
|269,83
|İpek Doğal Enerji
|11,85
|-1,50
|53,50
|İskenderun Demir Çelik
|8,57
|-0,23
|9,66
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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