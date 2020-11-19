Borsada günlük işlemler (1)
19.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,42
|-2,48
|406,45
|Acıpayam Selüloz
|16,79
|0,48
|165,89
|Adel Kalemcilik
|19,90
|-0,50
|26,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,30
|-0,90
|131,05
|Afyon Çimento
|4,41
|0,68
|93,57
|Ak Enerji
|2,21
|0,00
|102,75
|Akbank
|6,47
|3,19
|-20,22
|Akçansa
|13,48
|0,60
|39,05
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,52
|0,62
|209,00
|Akfen GMYO
|4,07
|0,99
|0,49
|Akın Tekstil
|22,52
|5,73
|63,31
|Akiş GMYO
|3,63
|0,83
|15,88
|Akmerkez GMYO
|55,30
|5,94
|146,82
|Aksa
|10,49
|4,69
|49,79
|Aksa Enerji
|7,26
|0,83
|91,05
|Aksigorta
|7,92
|-0,63
|46,18
|Aksu Enerji
|12,34
|0,65
|-17,01
|Alarko Carrıer
|185,50
|1,37
|210,59
|Alarko GMYO
|16,99
|1,43
|15,59
|Alarko Holding
|6,63
|1,84
|12,86
|Albaraka Türk
|1,76
|0,00
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,88
|-1,41
|131,56
|Alkim Kağıt
|13,06
|0,31
|140,97
|Alkim Kimya
|14,32
|1,78
|130,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,72
|-0,37
|563,41
|Altınyunus Çeşme
|47,66
|1,75
|377,08
|Anadolu Efes
|21,54
|-0,83
|1,23
|Anadolu Grubu Holding
|21,48
|1,99
|22,11
|Anadolu Hayat Emek.
|8,05
|-1,71
|32,29
|Anadolu Isuzu
|16,68
|-0,60
|37,06
|Anadolu Sigorta
|6,94
|-0,86
|67,09
|Anel Elektrik
|3,19
|-0,31
|80,95
|Arçelik
|28,78
|1,48
|38,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,78
|0,28
|Arena Bilgisayar
|36,90
|0,54
|406,52
|Armada Bilgisayar
|51,00
|-2,67
|211,17
|Arsan Tekstil
|6,89
|-2,13
|92,46
|Artı Yatırım Holding
|6,20
|-4,62
|665,43
|Aselsan
|18,27
|0,61
|75,49
|Ata GMYO
|4,56
|6,29
|0,66
|Atakule GMYO
|2,42
|0,00
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|5,29
|9,98
|429,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|1,80
|75,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,12
|0,28
|5,33
|Avrasya GMYO
|3,55
|5,97
|135,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|2,56
|75,82
|Avrupa Yatırım Holding
|5,02
|-4,20
|225,97
|Ayen Enerji
|5,52
|1,28
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,70
|1,15
|342,92
|Aygaz
|12,38
|1,06
|1,93
|Bagfaş
|17,98
|3,81
|6,90
|Bak Ambalaj
|17,81
|-0,22
|144,49
|Balatacılar Balatacılık
|7,35
|-1,08
|492,74
|Bantaş Ambalaj
|5,35
|-0,37
|112,30
|Banvit
|25,20
|0,96
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|0,00
|208,88
|Batı Çimento
|4,30
|0,94
|29,91
|Batısöke Çimento
|2,57
|-2,65
|96,18
|Bayrak Taban Sanayi
|8,11
|0,37
|Bera Holding
|10,98
|-4,02
|185,19
|Berkosan Yalıtım
|6,36
|2,75
|132,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,06
|0,99
|24,90
|Beyaz Filo
|9,97
|0,61
|218,55
|Bilici Yatırım
|6,30
|1,94
|119,78
|Bim Mağazalar
|70,00
|-0,92
|51,49
|Birko Mensucat
|1,26
|0,80
|306,45
|Birlik Mensucat
|2,43
|1,25
|113,16
|Bizim Mağazaları
|15,72
|-1,13
|41,96
|Bomonti Elektrik
|22,60
|9,92
|1665,63
|Borusan Mannesmann
|15,30
|1,32
|33,62
|Borusan Yat. Paz.
|200,00
|3,09
|233,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.075,00
|0,65
|273,55
|Bossa
|12,70
|0,00
|57,57
|Brisa
|18,16
|1,85
|93,62
|Burçelik
|22,10
|0,18
|280,38
|Burçelik Vana
|66,00
|-0,83
|579,71
|Bursa Çimento
|8,59
|5,92
|114,57
|Carrefoursa
|23,72
|-0,67
|403,61
|Casa Emtia Petrol
|60,50
|10,00
|544,30
|Ceo Event Medya
|6,64
|0,30
|81,31
|Coca Cola İçecek
|58,50
|-1,76
|54,52
|Cosmos Yat. Holding
|6,95
|0,72
|240,69
|Credıtwest Faktorıng
|5,89
|9,89
|104,51
|Çelebi
|83,05
|0,18
|-16,41
|Çelik Halat
|17,50
|0,06
|169,23
|Çemaş Döküm
|2,41
|0,00
|92,26
|Çemtaş
|14,44
|0,35
|77,64
|Çimbeton
|136,40
|0,74
|230,59
|Çimentaş
|32,66
|-0,37
|117,73
|Çimsa
|15,30
|1,19
|68,50
|Çuhadaroğlu Metal
|6,39
|0,47
|100,31
|Dagi Giyim
|8,94
|-5,70
|257,60
|Dagi Yatırım Holding
|15,25
|-4,51
|574,78
|Dardanel
|25,30
|-1,94
|567,55
|Datagate Bilgisayar
|15,29
|-1,16
|95,77
|Demısaş Döküm
|5,99
|-0,17
|72,13
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,38
|-0,29
|60,63
|Derimod
|9,58
|-0,52
|34,17
|Derlüks Deri
|9,84
|1,34
|143,22
|Desa Deri
|7,49
|3,03
|64,98
|Despec Bilgisayar
|11,52
|-1,62
|171,70
|Deva Holding
|23,90
|0,25
|167,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,63
|-0,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,32
|6,75
|325,64
|Ditaş Doğan
|28,20
|-2,08
|196,37
|DO-CO
|378,90
|2,05
|-32,82
|Doğan Burda
|21,10
|0,48
|247,61
|Doğan Holding
|2,56
|-1,16
|42,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|0,00
|58,18
|Doğusan
|3,47
|1,17
|66,83
|Doğuş GMYO
|8,98
|0,90
|98,23
|Doğuş Otomotiv
|30,62
|-3,10
|221,64
|Döktaş Dökümcülük
|33,88
|-0,06
|7,06
|Duran Doğan Basım
|22,68
|3,00
|61,54
|Dyo Boya
|11,25
|2,65
|129,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,86
|0,29
|87,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,95
|-0,42
|96,73
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|1,00
|117,27
|Ege Endüstri
|1.325,00
|2,27
|135,53
|Ege Gübre
|128,80
|3,62
|161,28
|Ege Profil
|21,10
|-0,94
|76,27
|Ege Seramik
|8,76
|0,23
|138,14
|Egeplast
|19,02
|0,11
|52,16
|Ekiz Kimya
|8,40
|-2,89
|1277,05
|Emek Elektrik
|3,39
|0,30
|113,21
|Eminiş Ambalaj
|23,68
|0,00
|1457,89
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-3,52
|32,63
|Enerjisa Enerji
|9,71
|-0,92
|44,15
|Enka İnşaat
|7,26
|0,28
|30,06
|Erbosan
|27,06
|1,50
|8,33
|Ereğli Demir Çelik
|11,45
|-4,26
|29,99
|Ersu Gıda
|5,35
|-1,11
|158,45
|Escort Teknoloji
|6,01
|-1,48
|332,37
|Esenboğa Elektrik
|18,09
|0,00
|Etiler Gıda
|4,90
|-0,41
|319,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,60
|-0,55
|124,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,47
|4,20
|274,43
|Euro Yat. Ort.
|5,35
|-9,93
|375,24
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|1,69
|100,00
|Fade Gıda
|6,12
|-1,45
|Fenerbahçe Futbol
|34,54
|3,72
|138,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,17
|2,77
|78,77
|F-M İzmit Piston
|118,80
|0,34
|150,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,66
|-1,77
|51,63
|Ford Otosan
|117,00
|1,04
|76,97
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|24,32
|-2,33
|247,16
|Galatasaray Sportif
|3,88
|2,11
|91,13
|Garanti Bankası
|9,52
|7,57
|-14,54
|Garanti Faktoring
|10,49
|-0,29
|171,06
|Garanti Yat. Ort.
|2,98
|1,71
|198,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,43
|0,75
|199,84
|Gediz Ambalaj
|19,55
|-0,15
|189,20
|Gentaş
|4,87
|0,62
|136,18
|Gersan Elektrik
|6,48
|-0,92
|103,13
|Global Men. Değ.
|4,85
|3,19
|157,98
|Global Yat. Holding
|4,66
|0,43
|-4,31
|Good-Year
|7,59
|6,60
|87,41
|Göltaş Çimento
|22,94
|1,41
|28,95
|Gözde Girişim
|6,53
|4,31
|27,04
|GSD Denizcilik
|5,11
|-6,58
|99,61
|GSD Holding
|2,26
|0,00
|51,68
|Gübre Fabrik.
|41,58
|10,00
|359,96
|Güler Yat. Holding
|13,64
|0,29
|571,92
|Halk GMYO
|2,64
|3,94
|126,68
|Hatay Tekstil
|13,23
|2,24
|96,47
|Hedef Girişim
|6,11
|1,66
|156,05
|Hektaş
|12,80
|0,23
|59,60
|HUB Girişim
|17,10
|-1,95
|82,14
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|0,93
|90,35
|ICBC Turkey Bank
|6,75
|1,20
|28,08
|İdealist Danışmanlık
|12,90
|6,61
|288,55
|İdealist GMYO
|6,20
|-0,16
|102,61
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|0,00
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|1,80
|-0,44
|İhlas Holding
|1,15
|0,88
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|2,61
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|16,63
|1,09
|77,30
|Info Yatırım
|13,00
|3,09
|167,34
|İntema
|19,58
|1,24
|111,45
|Inveo Yatırım Holding
|28,92
|1,69
|276,07
|İpek Doğal Enerji
|11,55
|0,17
|49,61
|İskenderun Demir Çelik
|8,31
|-4,04
|6,33
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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