Borsada günlük işlemler (1)
16.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:51
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,96
|-2,83
|435,48
|Acıpayam Selüloz
|16,83
|-1,35
|166,52
|Adel Kalemcilik
|21,36
|2,10
|36,05
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,53
|4,75
|147,15
|Afyon Çimento
|4,50
|1,81
|97,52
|Ak Enerji
|2,27
|0,89
|108,26
|Akbank
|6,31
|0,00
|-22,19
|Akçansa
|13,42
|0,90
|38,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,57
|3,14
|211,37
|Akfen GMYO
|4,15
|3,23
|2,47
|Akın Tekstil
|19,70
|2,23
|42,86
|Akiş GMYO
|3,79
|-0,26
|20,99
|Akmerkez GMYO
|56,80
|-3,73
|153,52
|Aksa
|9,91
|0,00
|41,50
|Aksa Enerji
|7,24
|-1,36
|90,53
|Aksigorta
|7,69
|1,05
|41,94
|Aksu Enerji
|12,32
|1,73
|-17,15
|Alarko Carrıer
|184,40
|9,96
|208,75
|Alarko GMYO
|17,12
|-0,17
|16,48
|Alarko Holding
|6,62
|-0,30
|12,68
|Albaraka Türk
|1,76
|0,00
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,70
|0,13
|146,68
|Alkim Kağıt
|13,22
|0,99
|143,92
|Alkim Kimya
|14,10
|-0,42
|127,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,59
|-4,07
|531,71
|Altınyunus Çeşme
|50,00
|-3,19
|400,50
|Anadolu Efes
|22,00
|-2,65
|3,39
|Anadolu Grubu Holding
|22,24
|0,09
|26,44
|Anadolu Hayat Emek.
|8,27
|-0,36
|35,91
|Anadolu Isuzu
|17,55
|9,41
|44,21
|Anadolu Sigorta
|6,96
|-1,56
|67,57
|Anel Elektrik
|3,28
|0,92
|86,06
|Arçelik
|28,32
|1,72
|35,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,90
|2,10
|Arena Bilgisayar
|37,80
|2,16
|418,88
|Armada Bilgisayar
|50,25
|1,35
|206,59
|Arsan Tekstil
|6,86
|1,48
|91,62
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|2,50
|659,26
|Aselsan
|18,17
|-0,98
|74,53
|Ata GMYO
|4,00
|1,27
|-11,70
|Atakule GMYO
|2,44
|1,67
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|-5,86
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|-1,14
|80,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,30
|1,78
|6,67
|Avrasya GMYO
|3,18
|5,30
|110,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,97
|3,85
|63,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,97
|5,85
|287,66
|Ayen Enerji
|5,69
|4,40
|63,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,50
|6,28
|379,45
|Aygaz
|12,15
|-0,25
|0,03
|Bagfaş
|17,21
|-0,06
|2,32
|Bak Ambalaj
|18,35
|-2,39
|151,90
|Balatacılar Balatacılık
|7,00
|-3,98
|464,52
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|-0,74
|112,70
|Banvit
|24,66
|0,00
|32,79
|Baştaş Başkent Çimento
|8,60
|1,78
|232,05
|Batı Çimento
|4,28
|4,39
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,61
|9,66
|99,24
|Bayrak Taban Sanayi
|8,26
|2,61
|Bera Holding
|10,28
|-2,00
|167,01
|Berkosan Yalıtım
|6,32
|-0,63
|130,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,12
|-0,64
|27,35
|Beyaz Filo
|10,50
|-1,22
|235,48
|Bilici Yatırım
|6,38
|-1,09
|122,57
|Bim Mağazalar
|68,75
|-0,22
|48,78
|Birko Mensucat
|1,31
|-2,96
|322,58
|Birlik Mensucat
|2,50
|-1,19
|119,30
|Bizim Mağazaları
|15,33
|0,99
|38,44
|Bomonti Elektrik
|20,78
|9,95
|1523,44
|Borusan Mannesmann
|15,00
|1,49
|31,00
|Borusan Yat. Paz.
|208,00
|2,97
|247,17
|Bosch Fren Sistemleri
|1.093,00
|-1,98
|279,80
|Bossa
|12,97
|0,23
|60,92
|Brisa
|18,35
|-0,33
|95,65
|Burçelik
|22,70
|2,34
|290,71
|Burçelik Vana
|71,00
|5,34
|631,20
|Bursa Çimento
|8,46
|9,02
|111,32
|Carrefoursa
|25,60
|-0,85
|443,52
|Casa Emtia Petrol
|49,50
|10,00
|427,16
|Ceo Event Medya
|6,93
|0,58
|89,23
|Coca Cola İçecek
|59,15
|0,00
|56,24
|Cosmos Yat. Holding
|7,00
|2,19
|243,14
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|6,59
|90,97
|Çelebi
|83,45
|3,02
|-16,00
|Çelik Halat
|16,80
|-0,41
|158,46
|Çemaş Döküm
|2,55
|8,05
|103,43
|Çemtaş
|14,63
|-0,41
|79,97
|Çimbeton
|139,40
|-1,27
|237,86
|Çimentaş
|33,60
|-6,67
|124,00
|Çimsa
|15,03
|1,01
|65,53
|Çuhadaroğlu Metal
|6,65
|-3,62
|108,46
|Dagi Giyim
|8,80
|10,00
|252,00
|Dagi Yatırım Holding
|17,30
|4,91
|665,49
|Dardanel
|27,66
|9,94
|629,82
|Datagate Bilgisayar
|15,43
|-0,13
|97,57
|Demısaş Döküm
|6,01
|1,35
|72,70
|Denge Holding
|6,00
|1,01
|337,96
|Deniz GMYO
|3,47
|-0,86
|64,91
|Derimod
|9,91
|-0,70
|38,80
|Derlüks Deri
|9,84
|4,68
|143,22
|Desa Deri
|7,44
|5,38
|63,88
|Despec Bilgisayar
|11,78
|-1,83
|177,83
|Deva Holding
|23,74
|-0,17
|165,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,05
|0,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,19
|-6,18
|308,97
|Ditaş Doğan
|29,38
|-1,87
|208,77
|DO-CO
|381,30
|6,96
|-32,39
|Doğan Burda
|22,50
|6,53
|270,68
|Doğan Holding
|2,64
|1,54
|47,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|0,37
|63,03
|Doğusan
|3,56
|-1,11
|71,15
|Doğuş GMYO
|9,57
|10,00
|111,26
|Doğuş Otomotiv
|31,92
|9,99
|235,29
|Döktaş Dökümcülük
|34,30
|3,81
|8,39
|Duran Doğan Basım
|21,90
|1,01
|55,98
|Dyo Boya
|11,28
|-0,44
|130,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,98
|1,31
|91,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,98
|1,33
|97,04
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|1,31
|123,02
|Ege Endüstri
|1.350,00
|3,85
|139,97
|Ege Gübre
|125,80
|0,48
|155,19
|Ege Profil
|21,26
|-1,48
|77,61
|Ege Seramik
|8,86
|-2,74
|140,86
|Egeplast
|18,81
|-0,90
|50,48
|Ekiz Kimya
|8,05
|2,42
|1219,67
|Emek Elektrik
|3,48
|0,87
|118,87
|Eminiş Ambalaj
|26,20
|-1,87
|1623,68
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-0,53
|30,55
|Enerjisa Enerji
|9,80
|-3,16
|45,49
|Enka İnşaat
|7,33
|0,69
|31,32
|Erbosan
|27,30
|0,66
|9,29
|Ereğli Demir Çelik
|10,89
|-1,89
|23,63
|Ersu Gıda
|5,22
|0,58
|152,17
|Escort Teknoloji
|5,96
|0,00
|328,78
|Esenboğa Elektrik
|18,64
|-3,72
|Etiler Gıda
|5,09
|5,17
|335,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,62
|-2,95
|125,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,58
|-4,98
|283,64
|Euro Yat. Ort.
|6,99
|-9,92
|520,92
|Euro Yatırım Holding
|3,03
|-0,98
|102,00
|Fade Gıda
|5,84
|-1,35
|Fenerbahçe Futbol
|33,82
|-1,28
|133,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,35
|10,00
|104,60
|F-M İzmit Piston
|121,50
|-0,16
|156,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,26
|0,00
|46,42
|Ford Otosan
|121,90
|4,55
|84,38
|Formet Çelik Kapı
|4,97
|-0,60
|65,67
|Frigo Pak Gıda
|23,12
|2,76
|230,03
|Galatasaray Sportif
|3,94
|-1,75
|94,09
|Garanti Bankası
|8,95
|1,02
|-19,66
|Garanti Faktoring
|10,70
|0,75
|176,49
|Garanti Yat. Ort.
|3,02
|3,42
|202,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,53
|-0,63
|203,02
|Gediz Ambalaj
|20,68
|0,10
|205,92
|Gentaş
|4,95
|-7,48
|140,06
|Gersan Elektrik
|7,07
|9,95
|121,63
|Global Men. Değ.
|4,89
|-1,21
|160,11
|Global Yat. Holding
|4,78
|2,80
|-1,85
|Good-Year
|7,44
|-2,49
|83,70
|Göltaş Çimento
|23,08
|0,79
|29,74
|Gözde Girişim
|6,47
|-0,61
|25,88
|GSD Denizcilik
|5,08
|1,40
|98,44
|GSD Holding
|2,33
|2,64
|56,38
|Gübre Fabrik.
|38,64
|1,20
|327,43
|Güler Yat. Holding
|13,20
|-0,83
|550,25
|Halk GMYO
|2,58
|-0,39
|121,53
|Hatay Tekstil
|13,14
|1,94
|95,13
|Hedef Girişim
|6,14
|0,00
|157,30
|Hektaş
|12,93
|1,65
|61,22
|HUB Girişim
|16,87
|-0,35
|79,69
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|-0,45
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,77
|-0,88
|28,46
|İdealist Danışmanlık
|10,86
|9,92
|227,11
|İdealist GMYO
|6,33
|1,61
|106,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,53
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,61
|-0,22
|1,54
|İhlas Holding
|1,15
|0,88
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-1,68
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,19
|-2,35
|72,61
|Info Yatırım
|11,62
|2,29
|138,96
|İntema
|20,50
|-2,94
|121,38
|Inveo Yatırım Holding
|29,80
|-1,00
|287,52
|İpek Doğal Enerji
|11,77
|-0,17
|52,46
|İskenderun Demir Çelik
|8,00
|0,88
|2,37
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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