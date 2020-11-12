Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

12.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:53
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,59 -3,91 415,59
Acıpayam Selüloz 16,36 -5,32 159,08
Adel Kalemcilik 21,04 -6,57 34,01
Adese Alışveriş Ticaret 3,07 6,23 114,94
Afyon Çimento 4,33 -4,84 90,06
Ak Enerji 2,21 -3,49 102,75
Akbank 6,24 0,32 -23,06
Akçansa 13,21 -3,58 36,26
Akdeniz Yatırım Hold. 6,10 -2,56 189,10
Akfen GMYO 3,94 -4,60 -2,72
Akın Tekstil 18,84 -2,99 36,62
Akiş GMYO 3,78 -4,06 20,67
Akmerkez GMYO 59,90 -1,56 167,35
Aksa 9,94 5,63 41,93
Aksa Enerji 7,37 -0,54 93,95
Aksigorta 7,30 -1,22 34,74
Aksu Enerji 12,05 -2,11 -18,96
Alarko Carrıer 156,00 -7,91 161,19
Alarko GMYO 17,12 -5,93 16,48
Alarko Holding 6,48 -4,28 10,30
Albaraka Türk 1,73 -4,95 13,07
Alcatel Lucent Teletaş 28,90 -3,41 140,03
Alkim Kağıt 13,02 -3,56 140,23
Alkim Kimya 14,06 -3,03 126,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 -8,09 509,76
Altınyunus Çeşme 46,98 -3,53 370,27
Anadolu Efes 22,10 0,82 3,86
Anadolu Grubu Holding 21,80 -2,24 23,93
Anadolu Hayat Emek. 8,26 -2,48 35,74
Anadolu Isuzu 15,69 -2,73 28,92
Anadolu Sigorta 7,00 -0,28 68,53
Anel Elektrik 3,17 -4,23 79,82
Arçelik 27,02 -2,53 29,65
ARD Bilişim Teknolojileri 34,68 2,24
Arena Bilgisayar 35,08 -5,14 381,54
Armada Bilgisayar 49,00 -1,01 198,96
Arsan Tekstil 6,85 -7,43 91,34
Artı Yatırım Holding 6,30 -8,43 677,78
Aselsan 18,25 -1,78 75,30
Ata GMYO 3,61 -5,00 -20,31
Atakule GMYO 2,38 -4,03 23,96
Atlantis Yatırım Holding 5,14 0,00 414,00
Atlas Yat. Ort. 1,70 -7,10 75,88
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,82 -3,49 3,09
Avrasya GMYO 3,09 -4,04 104,64
Avrasya Petrol ve Tur. 2,78 -2,46 52,75
Avrupa Yatırım Holding 5,14 -3,93 233,77
Ayen Enerji 5,38 -3,06 55,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,70 -6,64 342,92
Aygaz 12,04 -2,90 -0,87
Bagfaş 16,93 -0,99 0,65
Bak Ambalaj 18,65 1,08 156,02
Balatacılar Balatacılık 8,09 -1,94 552,42
Bantaş Ambalaj 5,12 -3,40 103,17
Banvit 24,60 -1,60 32,47
Baştaş Başkent Çimento 8,00 0,00 208,88
Batı Çimento 4,06 -5,14 22,66
Batısöke Çimento 2,32 -6,07 77,10
Bayrak Taban Sanayi 7,97 -1,60
Bera Holding 10,06 -1,76 161,30
Berkosan Yalıtım 6,38 -2,89 132,85
Beşiktaş Futbol Yat. 3,15 1,29 28,57
Beyaz Filo 10,64 -3,54 239,95
Bilici Yatırım 6,27 -5,57 118,74
Bim Mağazalar 68,50 -0,72 48,24
Birko Mensucat 1,25 -7,41 303,23
Birlik Mensucat 2,48 -2,36 117,54
Bizim Mağazaları 14,56 -1,36 31,49
Bomonti Elektrik 17,85 9,98 1294,53
Borusan Mannesmann 14,83 -4,01 29,52
Borusan Yat. Paz. 195,40 -10,00 226,14
Bosch Fren Sistemleri 1.145,80 9,99 298,15
Bossa 12,77 -4,06 58,44
Brisa 18,65 5,55 98,85
Burçelik 22,08 -0,99 280,03
Burçelik Vana 69,50 -2,39 615,76
Bursa Çimento 7,65 -9,79 91,09
Carrefoursa 23,48 3,07 398,51
Casa Emtia Petrol 46,00 -1,08 389,88
Ceo Event Medya 7,06 -6,49 92,78
Coca Cola İçecek 56,35 0,71 48,84
Cosmos Yat. Holding 6,89 -9,93 237,75
Credıtwest Faktorıng 5,11 -3,58 77,43
Çelebi 79,05 -2,29 -20,43
Çelik Halat 15,34 1,59 136,00
Çemaş Döküm 2,15 -4,02 71,52
Çemtaş 14,28 -3,71 75,67
Çimbeton 142,20 -0,56 244,64
Çimentaş 35,36 9,95 135,73
Çimsa 14,86 -5,35 63,66
Çuhadaroğlu Metal 6,75 -0,88 111,60
Dagi Giyim 8,12 -3,91 224,80
Dagi Yatırım Holding 16,20 -10,00 616,81
Dardanel 24,50 0,00 546,44
Datagate Bilgisayar 15,08 -2,58 93,09
Demısaş Döküm 5,83 -4,43 67,53
Denge Holding 5,40 0,93 294,16
Deniz GMYO 3,40 -1,45 61,58
Derimod 9,70 -2,41 35,85
Derlüks Deri 9,19 -1,29 127,15
Desa Deri 6,89 -2,96 51,76
Despec Bilgisayar 11,74 -1,84 176,89
Deva Holding 23,40 -6,02 162,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,66 -2,74
Diriteks Diriliş Tekstil 3,42 -10,00 338,46
Ditaş Doğan 30,50 4,24 220,54
DO-CO 352,30 -1,09 -37,54
Doğan Burda 21,00 -4,55 245,96
Doğan Holding 2,54 -2,68 41,46
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 -4,07 56,97
Doğusan 3,60 -2,70 73,08
Doğuş GMYO 8,75 -0,46 93,16
Doğuş Otomotiv 28,86 9,98 203,15
Döktaş Dökümcülük 33,50 1,21 5,86
Duran Doğan Basım 22,00 -0,90 56,70
Dyo Boya 11,18 -2,78 128,16
Eczacıbaşı İlaç 6,62 -3,22 81,34
Eczacıbaşı Yatırım 18,50 -1,91 92,06
Edip Gayrimenkul 2,98 -4,79 114,39
Ege Endüstri 1.221,30 -9,47 117,10
Ege Gübre 123,60 -2,68 150,73
Ege Profil 21,58 -3,14 80,28
Ege Seramik 8,54 2,64 132,16
Egeplast 17,70 -3,80 41,60
Ekiz Kimya 7,81 -2,25 1180,33
Emek Elektrik 3,47 -3,61 118,24
Eminiş Ambalaj 24,28 -9,94 1497,37
Emlak Konut GMYO 1,88 -1,05 29,86
Enerjisa Enerji 9,73 0,10 44,45
Enka İnşaat 7,31 -0,81 30,96
Erbosan 26,98 -3,78 8,01
Ereğli Demir Çelik 11,25 -3,02 27,72
Ersu Gıda 5,06 -2,13 144,44
Escort Teknoloji 5,79 -3,34 316,55
Esenboğa Elektrik 17,82 -1,93
Etiler Gıda 4,96 9,98 324,80
Euro Kapital Yat. Ort. 3,49 -7,92 117,61
Euro Trend Yat. Ort. 4,39 -5,39 267,73
Euro Yat. Ort. 7,54 -9,92 569,78
Euro Yatırım Holding 2,98 -1,00 98,67
Fade Gıda 5,64 -3,09
Fenerbahçe Futbol 34,12 0,00 135,80
Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,58 1,90 87,75
F-M İzmit Piston 122,60 -3,54 158,85
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,14 -3,05 44,86
Ford Otosan 108,60 -3,21 64,26
Formet Çelik Kapı 4,70 -6,93 56,67
Frigo Pak Gıda 22,60 2,73 222,61
Galatasaray Sportif 3,92 4,53 93,10
Garanti Bankası 8,63 1,53 -22,53
Garanti Faktoring 10,69 -0,09 176,23
Garanti Yat. Ort. 2,85 -1,72 185,91
Gedik Y. Men. Değ. 9,32 -2,10 196,35
Gediz Ambalaj 20,34 -2,59 200,89
Gentaş 5,37 9,82 160,43
Gersan Elektrik 6,10 -2,87 91,22
Global Men. Değ. 4,89 -2,20 160,11
Global Yat. Holding 4,45 -4,51 -8,62
Good-Year 7,70 3,49 90,12
Göltaş Çimento 22,70 -5,57 27,60
Gözde Girişim 6,36 -4,07 23,74
GSD Denizcilik 4,84 -1,63 89,06
GSD Holding 2,22 -3,48 48,99
Gübre Fabrik. 37,32 -1,17 312,83
Güler Yat. Holding 13,30 -0,45 555,17
Halk GMYO 2,51 -4,92 115,52
Hatay Tekstil 12,47 -3,86 85,18
Hedef Girişim 6,07 -4,56 154,37
Hektaş 12,57 -3,31 56,73
HUB Girişim 16,80 -3,17 78,94
Hürriyet Gzt. 2,19 -3,52 92,11
ICBC Turkey Bank 6,80 -4,76 29,03
İdealist Danışmanlık 9,87 -1,20 197,29
İdealist GMYO 6,08 -1,78 98,69
İhlas Ev Aletleri 1,82 -3,19 -41,85
İhlas Gayrimenkul 1,23 -3,91 19,50
İhlas Gazetecilik 4,63 1,09 1,98
İhlas Holding 1,10 -3,51 20,88
İhlas Yayın Holding 1,17 -4,88 40,35
İndeks Bilgisayar 16,64 -1,13 77,40
Info Yatırım 11,28 -1,40 131,97
İntema 20,66 0,98 123,11
Inveo Yatırım Holding 29,60 -1,99 284,92
İpek Doğal Enerji 11,64 -1,77 50,78
İskenderun Demir Çelik 7,95 -3,75 1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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