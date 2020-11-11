Borsada günlük işlemler (1)
11.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,98
|-2,54
|436,56
|Acıpayam Selüloz
|17,28
|0,00
|173,65
|Adel Kalemcilik
|22,52
|9,96
|43,44
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,89
|3,96
|102,34
|Afyon Çimento
|4,55
|-1,30
|99,71
|Ak Enerji
|2,29
|-1,72
|110,09
|Akbank
|6,22
|9,89
|-23,30
|Akçansa
|13,70
|1,03
|41,32
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,26
|-1,57
|196,68
|Akfen GMYO
|4,13
|0,98
|1,98
|Akın Tekstil
|19,42
|-2,41
|40,83
|Akiş GMYO
|3,94
|0,51
|25,78
|Akmerkez GMYO
|60,85
|0,33
|171,59
|Aksa
|9,41
|1,07
|34,36
|Aksa Enerji
|7,41
|2,77
|95,00
|Aksigorta
|7,39
|0,54
|36,40
|Aksu Enerji
|12,31
|-0,89
|-17,22
|Alarko Carrıer
|169,40
|10,00
|183,63
|Alarko GMYO
|18,20
|-0,55
|23,83
|Alarko Holding
|6,77
|4,15
|15,24
|Albaraka Türk
|1,82
|3,41
|18,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,92
|-2,16
|148,50
|Alkim Kağıt
|13,50
|1,12
|149,09
|Alkim Kimya
|14,50
|-0,62
|133,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,72
|-2,86
|563,41
|Altınyunus Çeşme
|48,70
|-5,16
|387,49
|Anadolu Efes
|21,92
|1,76
|3,02
|Anadolu Grubu Holding
|22,30
|6,60
|26,78
|Anadolu Hayat Emek.
|8,47
|0,36
|39,19
|Anadolu Isuzu
|16,13
|0,06
|32,54
|Anadolu Sigorta
|7,02
|1,15
|69,01
|Anel Elektrik
|3,31
|0,61
|87,76
|Arçelik
|27,72
|-0,65
|33,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,92
|-0,24
|Arena Bilgisayar
|36,98
|-2,53
|407,62
|Armada Bilgisayar
|49,50
|0,45
|202,01
|Arsan Tekstil
|7,40
|9,96
|106,70
|Artı Yatırım Holding
|6,88
|-9,95
|749,38
|Aselsan
|18,58
|3,05
|78,47
|Ata GMYO
|3,80
|0,00
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,48
|-1,98
|29,17
|Atlantis Yatırım Holding
|5,14
|-9,67
|414,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|0,00
|89,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,32
|1,27
|6,82
|Avrasya GMYO
|3,22
|1,90
|113,25
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|-0,35
|56,59
|Avrupa Yatırım Holding
|5,35
|-9,17
|247,40
|Ayen Enerji
|5,55
|-1,94
|59,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,39
|-0,10
|374,43
|Aygaz
|12,40
|4,38
|2,09
|Bagfaş
|17,10
|-1,89
|1,66
|Bak Ambalaj
|18,45
|1,37
|153,27
|Balatacılar Balatacılık
|8,25
|9,71
|565,32
|Bantaş Ambalaj
|5,30
|-2,03
|110,32
|Banvit
|25,00
|0,16
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|2,56
|208,88
|Batı Çimento
|4,28
|1,42
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,47
|-0,80
|88,55
|Bayrak Taban Sanayi
|8,10
|0,25
|Bera Holding
|10,24
|0,69
|165,97
|Berkosan Yalıtım
|6,57
|-0,45
|139,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,11
|-1,27
|26,94
|Beyaz Filo
|11,03
|6,06
|252,42
|Bilici Yatırım
|6,64
|-7,65
|131,64
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,00
|49,32
|Birko Mensucat
|1,35
|-0,74
|335,48
|Birlik Mensucat
|2,54
|-1,93
|122,81
|Bizim Mağazaları
|14,76
|0,00
|33,30
|Bomonti Elektrik
|16,23
|9,96
|1167,97
|Borusan Mannesmann
|15,45
|1,64
|34,93
|Borusan Yat. Paz.
|217,10
|9,98
|262,36
|Bosch Fren Sistemleri
|1.041,70
|10,00
|261,98
|Bossa
|13,31
|-2,13
|65,14
|Brisa
|17,67
|-3,23
|88,40
|Burçelik
|22,30
|0,09
|283,82
|Burçelik Vana
|71,20
|0,28
|633,26
|Bursa Çimento
|8,48
|9,99
|111,82
|Carrefoursa
|22,78
|2,98
|383,65
|Casa Emtia Petrol
|46,50
|2,88
|395,21
|Ceo Event Medya
|7,55
|3,57
|106,16
|Coca Cola İçecek
|55,95
|4,48
|47,78
|Cosmos Yat. Holding
|7,65
|6,25
|275,00
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|0,00
|84,03
|Çelebi
|80,90
|-3,00
|-18,57
|Çelik Halat
|15,10
|-2,45
|132,31
|Çemaş Döküm
|2,24
|-0,88
|78,70
|Çemtaş
|14,83
|-3,95
|82,43
|Çimbeton
|143,00
|1,20
|246,58
|Çimentaş
|32,16
|3,61
|114,40
|Çimsa
|15,70
|6,08
|72,91
|Çuhadaroğlu Metal
|6,81
|1,34
|113,48
|Dagi Giyim
|8,45
|-1,40
|238,00
|Dagi Yatırım Holding
|18,00
|0,17
|696,46
|Dardanel
|24,50
|-1,37
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|15,48
|-3,67
|98,21
|Demısaş Döküm
|6,10
|0,16
|75,29
|Denge Holding
|5,35
|-1,83
|290,51
|Deniz GMYO
|3,45
|0,00
|63,96
|Derimod
|9,94
|-1,88
|39,22
|Derlüks Deri
|9,31
|3,44
|130,12
|Desa Deri
|7,10
|-0,84
|56,39
|Despec Bilgisayar
|11,96
|-0,08
|182,08
|Deva Holding
|24,90
|0,89
|178,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,96
|-1,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,80
|4,68
|387,18
|Ditaş Doğan
|29,26
|-0,48
|207,51
|DO-CO
|356,20
|-1,90
|-36,84
|Doğan Burda
|22,00
|-2,22
|262,44
|Doğan Holding
|2,61
|1,16
|45,36
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|-1,82
|63,64
|Doğusan
|3,70
|-0,80
|77,88
|Doğuş GMYO
|8,79
|-1,24
|94,04
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|9,97
|175,63
|Döktaş Dökümcülük
|33,10
|0,30
|4,60
|Duran Doğan Basım
|22,20
|2,68
|58,12
|Dyo Boya
|11,50
|0,97
|134,69
|Eczacıbaşı İlaç
|6,84
|-0,29
|87,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,86
|0,27
|95,80
|Edip Gayrimenkul
|3,13
|1,62
|125,18
|Ege Endüstri
|1.349,00
|-3,71
|139,80
|Ege Gübre
|127,00
|1,84
|157,63
|Ege Profil
|22,28
|-1,76
|86,13
|Ege Seramik
|8,32
|-1,42
|126,18
|Egeplast
|18,40
|-5,64
|47,20
|Ekiz Kimya
|7,99
|-0,62
|1209,84
|Emek Elektrik
|3,60
|0,84
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|26,96
|9,95
|1673,68
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,60
|31,24
|Enerjisa Enerji
|9,72
|-0,82
|44,30
|Enka İnşaat
|7,37
|-0,81
|32,03
|Erbosan
|28,04
|0,86
|12,25
|Ereğli Demir Çelik
|11,60
|0,26
|31,69
|Ersu Gıda
|5,17
|1,17
|149,76
|Escort Teknoloji
|5,99
|-1,80
|330,94
|Esenboğa Elektrik
|18,17
|-1,09
|Etiler Gıda
|4,51
|10,00
|286,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,79
|-8,23
|136,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,64
|-9,02
|288,67
|Euro Yat. Ort.
|8,37
|-10,00
|643,51
|Euro Yatırım Holding
|3,01
|-3,83
|100,67
|Fade Gıda
|5,82
|-1,36
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|-1,95
|135,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,42
|9,92
|84,25
|F-M İzmit Piston
|127,10
|2,09
|168,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,49
|-0,69
|49,41
|Ford Otosan
|112,20
|-4,35
|69,71
|Formet Çelik Kapı
|5,05
|0,00
|68,33
|Frigo Pak Gıda
|22,00
|-6,38
|214,04
|Galatasaray Sportif
|3,75
|-3,60
|84,73
|Garanti Bankası
|8,50
|9,54
|-23,70
|Garanti Faktoring
|10,70
|-1,38
|176,49
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|0,00
|190,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,52
|0,63
|202,71
|Gediz Ambalaj
|20,88
|6,31
|208,88
|Gentaş
|4,89
|7,24
|137,15
|Gersan Elektrik
|6,28
|-1,57
|96,87
|Global Men. Değ.
|5,00
|-1,38
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,66
|-1,27
|-4,31
|Good-Year
|7,44
|-0,80
|83,70
|Göltaş Çimento
|24,04
|2,47
|35,13
|Gözde Girişim
|6,63
|-1,04
|28,99
|GSD Denizcilik
|4,92
|-0,61
|92,19
|GSD Holding
|2,30
|0,44
|54,36
|Gübre Fabrik.
|37,76
|-0,63
|317,70
|Güler Yat. Holding
|13,36
|1,06
|558,13
|Halk GMYO
|2,64
|0,76
|126,68
|Hatay Tekstil
|12,97
|-2,33
|92,61
|Hedef Girişim
|6,36
|-2,00
|166,52
|Hektaş
|13,00
|2,04
|62,09
|HUB Girişim
|17,35
|3,27
|84,80
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|1,79
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|7,14
|2,88
|35,48
|İdealist Danışmanlık
|9,99
|-3,57
|200,90
|İdealist GMYO
|6,19
|-0,80
|102,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|-1,57
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-0,78
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,58
|0,22
|0,88
|İhlas Holding
|1,14
|-1,72
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,23
|-2,38
|47,54
|İndeks Bilgisayar
|16,83
|-0,71
|79,43
|Info Yatırım
|11,44
|0,53
|135,26
|İntema
|20,46
|0,99
|120,95
|Inveo Yatırım Holding
|30,20
|2,44
|292,72
|İpek Doğal Enerji
|11,85
|1,98
|53,50
|İskenderun Demir Çelik
|8,26
|1,23
|5,69
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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