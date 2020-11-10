Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,24 -9,06 450,54 Acıpayam Selüloz 17,28 -5,93 173,65 Adel Kalemcilik 20,48 3,70 30,45 Adese Alışveriş Ticaret 2,78 -1,07 94,64 Afyon Çimento 4,61 4,54 102,35 Ak Enerji 2,33 -0,85 113,76 Akbank 5,66 5,20 -30,21 Akçansa 13,56 -0,29 39,87 Akdeniz Yatırım Hold. 6,36 -5,64 201,42 Akfen GMYO 4,09 0,99 0,99 Akın Tekstil 19,90 5,79 44,31 Akiş GMYO 3,92 -0,25 25,14 Akmerkez GMYO 60,65 -3,12 170,70 Aksa 9,31 -0,11 32,94 Aksa Enerji 7,21 2,27 89,74 Aksigorta 7,35 -0,27 35,66 Aksu Enerji 12,42 0,40 -16,48 Alarko Carrıer 154,00 10,00 157,85 Alarko GMYO 18,30 3,86 24,51 Alarko Holding 6,50 -0,91 10,64 Albaraka Türk 1,76 0,00 15,03 Alcatel Lucent Teletaş 30,58 -9,42 153,99 Alkim Kağıt 13,35 -0,52 146,32 Alkim Kimya 14,59 -0,88 135,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,80 -5,72 582,93 Altınyunus Çeşme 51,35 -3,57 414,01 Anadolu Efes 21,54 0,37 1,23 Anadolu Grubu Holding 20,92 3,36 18,93 Anadolu Hayat Emek. 8,44 0,48 38,70 Anadolu Isuzu 16,12 0,37 32,46 Anadolu Sigorta 6,94 1,31 67,09 Anel Elektrik 3,29 -1,50 86,63 Arçelik 27,90 -1,06 33,88 ARD Bilişim Teknolojileri 34,00 -2,91 Arena Bilgisayar 37,94 -6,18 420,80 Armada Bilgisayar 49,28 -2,99 200,67 Arsan Tekstil 6,73 9,97 87,99 Artı Yatırım Holding 7,64 9,93 843,21 Aselsan 18,03 0,73 73,18 Ata GMYO 3,80 -0,26 -16,11 Atakule GMYO 2,53 3,27 31,77 Atlantis Yatırım Holding 5,69 -0,18 469,00 Atlas Yat. Ort. 1,83 1,10 89,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,14 2,24 5,48 Avrasya GMYO 3,16 -2,17 109,27 Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 -2,05 57,14 Avrupa Yatırım Holding 5,89 4,62 282,47 Ayen Enerji 5,66 -1,91 63,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,40 0,87 374,89 Aygaz 11,88 1,28 -2,19 Bagfaş 17,43 -4,18 3,63 Bak Ambalaj 18,20 -4,46 149,84 Balatacılar Balatacılık 7,52 -9,94 506,45 Bantaş Ambalaj 5,41 2,27 114,68 Banvit 24,96 -1,73 34,41 Baştaş Başkent Çimento 7,80 0,00 201,16 Batı Çimento 4,22 0,24 27,49 Batısöke Çimento 2,49 1,22 90,08 Bayrak Taban Sanayi 8,08 -1,46 Bera Holding 10,17 -0,49 164,16 Berkosan Yalıtım 6,60 -3,79 140,88 Beşiktaş Futbol Yat. 3,15 -3,08 28,57 Beyaz Filo 10,40 -7,23 232,29 Bilici Yatırım 7,19 -9,90 150,83 Bim Mağazalar 69,00 -1,99 49,32 Birko Mensucat 1,36 -7,48 338,71 Birlik Mensucat 2,59 -2,26 127,19 Bizim Mağazaları 14,76 -0,94 33,30 Bomonti Elektrik 14,76 9,99 1053,13 Borusan Mannesmann 15,20 3,54 32,75 Borusan Yat. Paz. 197,40 9,97 229,47 Bosch Fren Sistemleri 947,00 4,53 229,07 Bossa 13,60 2,26 68,73 Brisa 18,26 -0,27 94,69 Burçelik 22,28 0,63 283,48 Burçelik Vana 71,00 -2,74 631,20 Bursa Çimento 7,71 8,59 92,59 Carrefoursa 22,12 -2,56 369,64 Casa Emtia Petrol 45,20 -9,60 381,36 Ceo Event Medya 7,29 3,99 99,06 Coca Cola İçecek 53,55 -0,19 41,44 Cosmos Yat. Holding 7,20 2,86 252,94 Credıtwest Faktorıng 5,30 2,51 84,03 Çelebi 83,40 0,85 -16,05 Çelik Halat 15,48 -0,19 138,15 Çemaş Döküm 2,26 -1,31 80,29 Çemtaş 15,44 3,21 89,94 Çimbeton 141,30 3,21 242,46 Çimentaş 31,04 0,78 106,93 Çimsa 14,80 4,59 63,00 Çuhadaroğlu Metal 6,72 2,60 110,66 Dagi Giyim 8,57 -2,94 242,80 Dagi Yatırım Holding 17,97 -9,97 695,13 Dardanel 24,84 -4,39 555,41 Datagate Bilgisayar 16,07 -2,37 105,76 Demısaş Döküm 6,09 -0,33 75,00 Denge Holding 5,45 4,81 297,81 Deniz GMYO 3,45 -0,58 63,96 Derimod 10,13 0,30 41,88 Derlüks Deri 9,00 -2,17 122,45 Desa Deri 7,16 -0,97 57,71 Despec Bilgisayar 11,97 -2,44 182,31 Deva Holding 24,68 6,56 176,44 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,15 -1,24 Diriteks Diriliş Tekstil 3,63 10,00 365,38 Ditaş Doğan 29,40 -2,91 208,98 DO-CO 363,10 7,52 -35,62 Doğan Burda 22,50 0,00 270,68 Doğan Holding 2,58 0,39 43,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 0,00 66,67 Doğusan 3,73 2,75 79,33 Doğuş GMYO 8,90 -2,20 96,47 Doğuş Otomotiv 23,86 9,95 150,63 Döktaş Dökümcülük 33,00 -0,12 4,28 Duran Doğan Basım 21,62 1,98 53,99 Dyo Boya 11,39 -0,18 132,45 Eczacıbaşı İlaç 6,86 0,15 87,91 Eczacıbaşı Yatırım 18,81 -1,26 95,28 Edip Gayrimenkul 3,08 -1,60 121,58 Ege Endüstri 1.401,00 4,37 149,04 Ege Gübre 124,70 1,46 152,96 Ege Profil 22,68 3,56 89,47 Ege Seramik 8,44 1,93 129,44 Egeplast 19,50 7,73 56,00 Ekiz Kimya 8,04 -3,48 1218,03 Emek Elektrik 3,57 -4,55 124,53 Eminiş Ambalaj 24,52 9,96 1513,16 Emlak Konut GMYO 1,87 1,08 29,17 Enerjisa Enerji 9,80 -0,41 45,49 Enka İnşaat 7,43 -3,26 33,11 Erbosan 27,80 1,09 11,29 Ereğli Demir Çelik 11,57 2,21 31,35 Ersu Gıda 5,11 -0,58 146,86 Escort Teknoloji 6,10 -2,24 338,85 Esenboğa Elektrik 18,37 -0,70 Etiler Gıda 4,10 2,76 251,15 Euro Kapital Yat. Ort. 4,13 5,63 157,52 Euro Trend Yat. Ort. 5,10 -1,92 327,20 Euro Yat. Ort. 9,30 9,93 726,12 Euro Yatırım Holding 3,13 3,64 108,67 Fade Gıda 5,90 -0,84 Fenerbahçe Futbol 34,80 -3,60 140,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,66 -7,15 67,61 F-M İzmit Piston 124,50 7,33 162,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,57 -3,26 50,46 Ford Otosan 117,30 -2,09 77,42 Formet Çelik Kapı 5,05 -3,99 68,33 Frigo Pak Gıda 23,50 6,62 235,46 Galatasaray Sportif 3,89 1,57 91,63 Garanti Bankası 7,76 3,74 -30,34 Garanti Faktoring 10,85 -1,54 180,36 Garanti Yat. Ort. 2,90 -4,61 190,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,46 2,16 200,80 Gediz Ambalaj 19,64 -1,55 190,53 Gentaş 4,56 3,40 121,14 Gersan Elektrik 6,38 -1,85 100,00 Global Men. Değ. 5,07 0,40 169,68 Global Yat. Holding 4,72 -3,87 -3,08 Good-Year 7,50 0,13 85,19 Göltaş Çimento 23,46 -0,76 31,87 Gözde Girişim 6,70 -2,47 30,35 GSD Denizcilik 4,95 -4,07 93,36 GSD Holding 2,29 -1,72 53,69 Gübre Fabrik. 38,00 3,54 320,35 Güler Yat. Holding 13,22 -1,42 551,23 Halk GMYO 2,62 2,34 124,97 Hatay Tekstil 13,28 -1,48 97,21 Hedef Girişim 6,49 1,72 171,97 Hektaş 12,74 0,71 58,85 HUB Girişim 16,80 -0,36 78,94 Hürriyet Gzt. 2,23 -1,76 95,61 ICBC Turkey Bank 6,94 -1,14 31,69 İdealist Danışmanlık 10,36 0,39 212,05 İdealist GMYO 6,24 -0,95 103,92 İhlas Ev Aletleri 1,91 1,06 -38,98 İhlas Gayrimenkul 1,29 0,78 25,33 İhlas Gazetecilik 4,57 -1,51 0,66 İhlas Holding 1,16 -0,85 27,47 İhlas Yayın Holding 1,26 0,00 51,14 İndeks Bilgisayar 16,95 -3,14 80,71 Info Yatırım 11,38 1,52 134,03 İntema 20,26 -3,25 118,79 Inveo Yatırım Holding 29,48 2,29 283,36 İpek Doğal Enerji 11,62 -0,34 50,52 İskenderun Demir Çelik 8,16 2,51 4,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Çarşamba'da ekmek 1,50 TL GES ile 1 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacak AKİB'in ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı