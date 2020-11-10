Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

10.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:53
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,24 -9,06 450,54
Acıpayam Selüloz 17,28 -5,93 173,65
Adel Kalemcilik 20,48 3,70 30,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,78 -1,07 94,64
Afyon Çimento 4,61 4,54 102,35
Ak Enerji 2,33 -0,85 113,76
Akbank 5,66 5,20 -30,21
Akçansa 13,56 -0,29 39,87
Akdeniz Yatırım Hold. 6,36 -5,64 201,42
Akfen GMYO 4,09 0,99 0,99
Akın Tekstil 19,90 5,79 44,31
Akiş GMYO 3,92 -0,25 25,14
Akmerkez GMYO 60,65 -3,12 170,70
Aksa 9,31 -0,11 32,94
Aksa Enerji 7,21 2,27 89,74
Aksigorta 7,35 -0,27 35,66
Aksu Enerji 12,42 0,40 -16,48
Alarko Carrıer 154,00 10,00 157,85
Alarko GMYO 18,30 3,86 24,51
Alarko Holding 6,50 -0,91 10,64
Albaraka Türk 1,76 0,00 15,03
Alcatel Lucent Teletaş 30,58 -9,42 153,99
Alkim Kağıt 13,35 -0,52 146,32
Alkim Kimya 14,59 -0,88 135,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,80 -5,72 582,93
Altınyunus Çeşme 51,35 -3,57 414,01
Anadolu Efes 21,54 0,37 1,23
Anadolu Grubu Holding 20,92 3,36 18,93
Anadolu Hayat Emek. 8,44 0,48 38,70
Anadolu Isuzu 16,12 0,37 32,46
Anadolu Sigorta 6,94 1,31 67,09
Anel Elektrik 3,29 -1,50 86,63
Arçelik 27,90 -1,06 33,88
ARD Bilişim Teknolojileri 34,00 -2,91
Arena Bilgisayar 37,94 -6,18 420,80
Armada Bilgisayar 49,28 -2,99 200,67
Arsan Tekstil 6,73 9,97 87,99
Artı Yatırım Holding 7,64 9,93 843,21
Aselsan 18,03 0,73 73,18
Ata GMYO 3,80 -0,26 -16,11
Atakule GMYO 2,53 3,27 31,77
Atlantis Yatırım Holding 5,69 -0,18 469,00
Atlas Yat. Ort. 1,83 1,10 89,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,14 2,24 5,48
Avrasya GMYO 3,16 -2,17 109,27
Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 -2,05 57,14
Avrupa Yatırım Holding 5,89 4,62 282,47
Ayen Enerji 5,66 -1,91 63,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,40 0,87 374,89
Aygaz 11,88 1,28 -2,19
Bagfaş 17,43 -4,18 3,63
Bak Ambalaj 18,20 -4,46 149,84
Balatacılar Balatacılık 7,52 -9,94 506,45
Bantaş Ambalaj 5,41 2,27 114,68
Banvit 24,96 -1,73 34,41
Baştaş Başkent Çimento 7,80 0,00 201,16
Batı Çimento 4,22 0,24 27,49
Batısöke Çimento 2,49 1,22 90,08
Bayrak Taban Sanayi 8,08 -1,46
Bera Holding 10,17 -0,49 164,16
Berkosan Yalıtım 6,60 -3,79 140,88
Beşiktaş Futbol Yat. 3,15 -3,08 28,57
Beyaz Filo 10,40 -7,23 232,29
Bilici Yatırım 7,19 -9,90 150,83
Bim Mağazalar 69,00 -1,99 49,32
Birko Mensucat 1,36 -7,48 338,71
Birlik Mensucat 2,59 -2,26 127,19
Bizim Mağazaları 14,76 -0,94 33,30
Bomonti Elektrik 14,76 9,99 1053,13
Borusan Mannesmann 15,20 3,54 32,75
Borusan Yat. Paz. 197,40 9,97 229,47
Bosch Fren Sistemleri 947,00 4,53 229,07
Bossa 13,60 2,26 68,73
Brisa 18,26 -0,27 94,69
Burçelik 22,28 0,63 283,48
Burçelik Vana 71,00 -2,74 631,20
Bursa Çimento 7,71 8,59 92,59
Carrefoursa 22,12 -2,56 369,64
Casa Emtia Petrol 45,20 -9,60 381,36
Ceo Event Medya 7,29 3,99 99,06
Coca Cola İçecek 53,55 -0,19 41,44
Cosmos Yat. Holding 7,20 2,86 252,94
Credıtwest Faktorıng 5,30 2,51 84,03
Çelebi 83,40 0,85 -16,05
Çelik Halat 15,48 -0,19 138,15
Çemaş Döküm 2,26 -1,31 80,29
Çemtaş 15,44 3,21 89,94
Çimbeton 141,30 3,21 242,46
Çimentaş 31,04 0,78 106,93
Çimsa 14,80 4,59 63,00
Çuhadaroğlu Metal 6,72 2,60 110,66
Dagi Giyim 8,57 -2,94 242,80
Dagi Yatırım Holding 17,97 -9,97 695,13
Dardanel 24,84 -4,39 555,41
Datagate Bilgisayar 16,07 -2,37 105,76
Demısaş Döküm 6,09 -0,33 75,00
Denge Holding 5,45 4,81 297,81
Deniz GMYO 3,45 -0,58 63,96
Derimod 10,13 0,30 41,88
Derlüks Deri 9,00 -2,17 122,45
Desa Deri 7,16 -0,97 57,71
Despec Bilgisayar 11,97 -2,44 182,31
Deva Holding 24,68 6,56 176,44
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,15 -1,24
Diriteks Diriliş Tekstil 3,63 10,00 365,38
Ditaş Doğan 29,40 -2,91 208,98
DO-CO 363,10 7,52 -35,62
Doğan Burda 22,50 0,00 270,68
Doğan Holding 2,58 0,39 43,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 0,00 66,67
Doğusan 3,73 2,75 79,33
Doğuş GMYO 8,90 -2,20 96,47
Doğuş Otomotiv 23,86 9,95 150,63
Döktaş Dökümcülük 33,00 -0,12 4,28
Duran Doğan Basım 21,62 1,98 53,99
Dyo Boya 11,39 -0,18 132,45
Eczacıbaşı İlaç 6,86 0,15 87,91
Eczacıbaşı Yatırım 18,81 -1,26 95,28
Edip Gayrimenkul 3,08 -1,60 121,58
Ege Endüstri 1.401,00 4,37 149,04
Ege Gübre 124,70 1,46 152,96
Ege Profil 22,68 3,56 89,47
Ege Seramik 8,44 1,93 129,44
Egeplast 19,50 7,73 56,00
Ekiz Kimya 8,04 -3,48 1218,03
Emek Elektrik 3,57 -4,55 124,53
Eminiş Ambalaj 24,52 9,96 1513,16
Emlak Konut GMYO 1,87 1,08 29,17
Enerjisa Enerji 9,80 -0,41 45,49
Enka İnşaat 7,43 -3,26 33,11
Erbosan 27,80 1,09 11,29
Ereğli Demir Çelik 11,57 2,21 31,35
Ersu Gıda 5,11 -0,58 146,86
Escort Teknoloji 6,10 -2,24 338,85
Esenboğa Elektrik 18,37 -0,70
Etiler Gıda 4,10 2,76 251,15
Euro Kapital Yat. Ort. 4,13 5,63 157,52
Euro Trend Yat. Ort. 5,10 -1,92 327,20
Euro Yat. Ort. 9,30 9,93 726,12
Euro Yatırım Holding 3,13 3,64 108,67
Fade Gıda 5,90 -0,84
Fenerbahçe Futbol 34,80 -3,60 140,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,66 -7,15 67,61
F-M İzmit Piston 124,50 7,33 162,86
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,57 -3,26 50,46
Ford Otosan 117,30 -2,09 77,42
Formet Çelik Kapı 5,05 -3,99 68,33
Frigo Pak Gıda 23,50 6,62 235,46
Galatasaray Sportif 3,89 1,57 91,63
Garanti Bankası 7,76 3,74 -30,34
Garanti Faktoring 10,85 -1,54 180,36
Garanti Yat. Ort. 2,90 -4,61 190,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,46 2,16 200,80
Gediz Ambalaj 19,64 -1,55 190,53
Gentaş 4,56 3,40 121,14
Gersan Elektrik 6,38 -1,85 100,00
Global Men. Değ. 5,07 0,40 169,68
Global Yat. Holding 4,72 -3,87 -3,08
Good-Year 7,50 0,13 85,19
Göltaş Çimento 23,46 -0,76 31,87
Gözde Girişim 6,70 -2,47 30,35
GSD Denizcilik 4,95 -4,07 93,36
GSD Holding 2,29 -1,72 53,69
Gübre Fabrik. 38,00 3,54 320,35
Güler Yat. Holding 13,22 -1,42 551,23
Halk GMYO 2,62 2,34 124,97
Hatay Tekstil 13,28 -1,48 97,21
Hedef Girişim 6,49 1,72 171,97
Hektaş 12,74 0,71 58,85
HUB Girişim 16,80 -0,36 78,94
Hürriyet Gzt. 2,23 -1,76 95,61
ICBC Turkey Bank 6,94 -1,14 31,69
İdealist Danışmanlık 10,36 0,39 212,05
İdealist GMYO 6,24 -0,95 103,92
İhlas Ev Aletleri 1,91 1,06 -38,98
İhlas Gayrimenkul 1,29 0,78 25,33
İhlas Gazetecilik 4,57 -1,51 0,66
İhlas Holding 1,16 -0,85 27,47
İhlas Yayın Holding 1,26 0,00 51,14
İndeks Bilgisayar 16,95 -3,14 80,71
Info Yatırım 11,38 1,52 134,03
İntema 20,26 -3,25 118,79
Inveo Yatırım Holding 29,48 2,29 283,36
İpek Doğal Enerji 11,62 -0,34 50,52
İskenderun Demir Çelik 8,16 2,51 4,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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