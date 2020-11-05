Borsada günlük işlemler (1)
05.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|12,39
|5,18
|566,13
|Acıpayam Selüloz
|15,19
|4,54
|140,55
|Adel Kalemcilik
|19,00
|0,74
|21,02
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,81
|5,64
|96,74
|Afyon Çimento
|4,26
|0,95
|86,98
|Ak Enerji
|2,28
|0,44
|109,17
|Akbank
|5,01
|0,20
|-38,22
|Akçansa
|13,10
|1,16
|35,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,78
|1,50
|221,33
|Akfen GMYO
|3,96
|1,54
|-2,22
|Akın Tekstil
|19,28
|5,41
|39,81
|Akiş GMYO
|3,98
|-2,21
|27,06
|Akmerkez GMYO
|65,55
|0,15
|192,57
|Aksa
|8,68
|3,21
|23,94
|Aksa Enerji
|6,99
|3,10
|83,95
|Aksigorta
|7,36
|1,24
|35,85
|Aksu Enerji
|12,26
|0,99
|-17,55
|Alarko Carrıer
|136,70
|3,33
|128,88
|Alarko GMYO
|17,35
|1,82
|18,04
|Alarko Holding
|6,15
|-0,32
|4,68
|Albaraka Türk
|1,70
|3,66
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,58
|9,95
|195,51
|Alkim Kağıt
|13,42
|0,52
|147,61
|Alkim Kimya
|14,41
|1,41
|132,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|0,00
|521,95
|Altınyunus Çeşme
|47,26
|3,91
|373,07
|Anadolu Efes
|21,28
|2,11
|0,01
|Anadolu Grubu Holding
|19,46
|5,19
|10,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,48
|0,00
|39,36
|Anadolu Isuzu
|16,55
|3,31
|35,99
|Anadolu Sigorta
|6,70
|0,60
|61,31
|Anel Elektrik
|3,38
|-0,29
|91,73
|Arçelik
|27,98
|4,64
|34,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,62
|0,06
|Arena Bilgisayar
|38,66
|4,09
|430,68
|Armada Bilgisayar
|51,35
|0,69
|213,30
|Arsan Tekstil
|5,73
|1,06
|60,06
|Artı Yatırım Holding
|5,75
|-7,41
|609,88
|Aselsan
|17,40
|0,12
|67,13
|Ata GMYO
|3,91
|2,89
|-13,69
|Atakule GMYO
|2,37
|0,85
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|-0,50
|500,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|5,26
|86,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,63
|2,40
|1,67
|Avrasya GMYO
|3,18
|2,58
|110,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|-1,38
|57,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,00
|0,03
|12,92
|Avrupa Yatırım Holding
|5,53
|9,94
|259,09
|Ayen Enerji
|5,63
|1,99
|62,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,20
|2,20
|365,75
|Aygaz
|11,51
|1,32
|-5,24
|Bagfaş
|17,36
|1,88
|3,21
|Bak Ambalaj
|17,49
|3,06
|140,09
|Balatacılar Balatacılık
|9,17
|9,95
|639,52
|Bantaş Ambalaj
|5,23
|2,95
|107,54
|Banvit
|24,92
|0,00
|34,19
|Baştaş Başkent Çimento
|8,75
|5,42
|237,84
|Batı Çimento
|4,01
|2,04
|21,15
|Batısöke Çimento
|2,28
|2,70
|74,05
|Bayrak Taban Sanayi
|7,86
|0,38
|Bera Holding
|9,97
|1,73
|158,96
|Berkosan Yalıtım
|6,17
|-0,64
|125,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|0,34
|18,78
|Beyaz Filo
|11,07
|1,93
|253,69
|Bilici Yatırım
|6,60
|10,00
|130,25
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,00
|49,32
|Birko Mensucat
|1,30
|-9,72
|319,35
|Birlik Mensucat
|2,58
|-0,39
|126,32
|Bizim Mağazaları
|15,00
|1,63
|35,46
|Bomonti Elektrik
|12,00
|-2,44
|837,50
|Borusan Mannesmann
|14,98
|4,98
|30,83
|Borusan Yat. Paz.
|180,60
|5,99
|201,43
|Bosch Fren Sistemleri
|878,00
|-1,35
|205,09
|Bossa
|13,28
|-1,70
|64,76
|Brisa
|15,80
|-0,06
|68,46
|Burçelik
|23,28
|-1,69
|300,69
|Burçelik Vana
|74,00
|4,52
|662,10
|Bursa Çimento
|6,77
|2,58
|69,11
|Carrefoursa
|23,50
|2,53
|398,94
|Casa Emtia Petrol
|41,80
|10,00
|345,15
|Ceo Event Medya
|6,80
|-2,58
|85,68
|Coca Cola İçecek
|50,40
|1,49
|33,12
|Cosmos Yat. Holding
|6,45
|0,94
|216,18
|Credıtwest Faktorıng
|5,00
|3,09
|73,61
|Çelebi
|74,00
|3,64
|-25,52
|Çelik Halat
|15,12
|0,13
|132,62
|Çemaş Döküm
|2,11
|1,93
|68,33
|Çemtaş
|14,45
|4,33
|77,76
|Çimbeton
|135,70
|2,26
|228,89
|Çimentaş
|30,74
|-0,19
|104,93
|Çimsa
|13,52
|0,60
|48,90
|Çuhadaroğlu Metal
|6,51
|-1,21
|104,08
|Dagi Giyim
|9,16
|4,93
|266,40
|Dagi Yatırım Holding
|16,50
|10,00
|630,09
|Dardanel
|28,30
|7,20
|646,70
|Datagate Bilgisayar
|16,59
|4,73
|112,42
|Demısaş Döküm
|6,01
|-0,33
|72,70
|Denge Holding
|5,16
|3,20
|276,64
|Deniz GMYO
|3,36
|1,82
|59,68
|Derimod
|10,40
|3,59
|45,66
|Derlüks Deri
|8,88
|1,25
|119,49
|Desa Deri
|7,10
|-0,28
|56,39
|Despec Bilgisayar
|12,70
|3,42
|199,53
|Deva Holding
|23,60
|-1,34
|164,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,54
|0,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,32
|9,93
|325,64
|Ditaş Doğan
|30,60
|9,99
|221,59
|DO-CO
|307,60
|0,13
|-45,46
|Doğan Burda
|23,00
|0,00
|278,91
|Doğan Holding
|2,60
|5,26
|44,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|1,14
|61,21
|Doğusan
|3,57
|2,59
|71,63
|Doğuş GMYO
|8,69
|-0,11
|91,83
|Doğuş Otomotiv
|20,82
|6,44
|118,70
|Döktaş Dökümcülük
|32,74
|-1,09
|3,46
|Duran Doğan Basım
|22,20
|2,30
|58,12
|Dyo Boya
|11,53
|1,59
|135,31
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|0,28
|93,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,93
|1,18
|96,52
|Edip Gayrimenkul
|3,01
|-0,66
|116,55
|Ege Endüstri
|1.151,00
|-5,89
|104,60
|Ege Gübre
|125,50
|2,45
|154,59
|Ege Profil
|21,86
|2,82
|82,62
|Ege Seramik
|8,37
|5,95
|127,54
|Egeplast
|18,31
|1,50
|46,48
|Ekiz Kimya
|8,27
|1,47
|1255,74
|Emek Elektrik
|3,66
|3,98
|130,19
|Eminiş Ambalaj
|18,45
|9,95
|1113,82
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,71
|22,96
|Enerjisa Enerji
|9,57
|-0,21
|42,07
|Enka İnşaat
|7,57
|4,56
|35,62
|Erbosan
|27,10
|1,04
|8,49
|Ereğli Demir Çelik
|10,17
|-1,83
|15,46
|Ersu Gıda
|5,09
|0,39
|145,89
|Escort Teknoloji
|6,44
|4,72
|363,31
|Esenboğa Elektrik
|18,96
|1,17
|Etiler Gıda
|3,97
|0,51
|240,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,95
|-9,82
|146,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,68
|-9,98
|375,78
|Euro Yat. Ort.
|10,44
|-10,00
|827,38
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|-3,23
|100,00
|Fade Gıda
|5,89
|0,86
|Fenerbahçe Futbol
|34,36
|0,82
|137,46
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.160,30
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,61
|9,97
|66,52
|F-M İzmit Piston
|112,40
|1,81
|137,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,91
|5,12
|54,88
|Ford Otosan
|114,00
|0,97
|72,43
|Formet Çelik Kapı
|5,31
|0,38
|77,00
|Frigo Pak Gıda
|20,82
|1,46
|197,20
|Galatasaray Sportif
|3,37
|0,90
|66,01
|Garanti Bankası
|6,96
|0,43
|-37,52
|Garanti Faktoring
|10,92
|5,00
|182,17
|Garanti Yat. Ort.
|2,91
|-3,64
|191,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,30
|0,43
|195,71
|Gediz Ambalaj
|17,30
|2,85
|155,92
|Gentaş
|4,27
|5,69
|107,08
|Gersan Elektrik
|6,35
|3,25
|99,06
|Global Men. Değ.
|4,80
|1,27
|155,32
|Global Yat. Holding
|4,55
|-1,52
|-6,57
|Good-Year
|6,57
|1,23
|62,22
|Göltaş Çimento
|23,02
|1,50
|29,40
|Gözde Girişim
|6,75
|6,30
|31,32
|GSD Denizcilik
|4,82
|1,90
|88,28
|GSD Holding
|2,21
|1,84
|48,32
|Gübre Fabrik.
|38,56
|9,55
|326,55
|Güler Yat. Holding
|14,43
|2,49
|610,84
|Halk GMYO
|2,58
|1,57
|121,53
|Hatay Tekstil
|12,91
|0,86
|91,71
|Hedef Girişim
|6,39
|4,07
|167,78
|Hektaş
|12,41
|0,40
|54,74
|HUB Girişim
|16,69
|1,21
|77,77
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|1,81
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,80
|0,15
|29,03
|İdealist Danışmanlık
|11,20
|6,26
|237,35
|İdealist GMYO
|6,24
|-0,48
|103,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|1,66
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|1,61
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,48
|-0,44
|-1,32
|İhlas Holding
|1,13
|0,89
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|0,00
|48,74
|İndeks Bilgisayar
|18,10
|7,93
|92,97
|Info Yatırım
|11,61
|3,66
|138,76
|İntema
|22,08
|6,36
|138,44
|Inveo Yatırım Holding
|28,00
|-0,36
|264,11
|İpek Doğal Enerji
|11,41
|2,15
|47,80
|İskenderun Demir Çelik
|7,73
|-0,13
|-1,09
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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