Borsada günlük işlemler (1)
03.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:55
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,96
|2,81
|489,25
|Acıpayam Selüloz
|14,37
|-3,62
|127,57
|Adel Kalemcilik
|18,32
|0,00
|16,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,58
|-2,27
|80,64
|Afyon Çimento
|4,17
|-0,71
|83,03
|Ak Enerji
|2,23
|0,45
|104,59
|Akbank
|5,04
|4,56
|-37,85
|Akçansa
|12,95
|3,85
|33,58
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,32
|2,60
|199,53
|Akfen GMYO
|3,76
|-3,59
|-7,16
|Akın Tekstil
|18,15
|-1,63
|31,62
|Akiş GMYO
|4,08
|0,99
|30,25
|Akmerkez GMYO
|60,00
|-5,21
|167,80
|Aksa
|8,23
|-2,60
|17,52
|Aksa Enerji
|6,57
|6,66
|72,89
|Aksigorta
|7,17
|0,56
|32,34
|Aksu Enerji
|12,03
|1,18
|-19,10
|Alarko Carrıer
|130,00
|-1,52
|117,66
|Alarko GMYO
|16,94
|1,50
|15,25
|Alarko Holding
|6,17
|-0,48
|5,02
|Albaraka Türk
|1,64
|1,86
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,78
|6,50
|163,95
|Alkim Kağıt
|13,30
|-2,06
|145,40
|Alkim Kimya
|13,98
|-0,14
|125,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,41
|-6,59
|487,80
|Altınyunus Çeşme
|45,44
|-1,17
|354,85
|Anadolu Efes
|20,82
|4,26
|-2,15
|Anadolu Grubu Holding
|18,35
|4,86
|4,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,40
|1,94
|38,04
|Anadolu Isuzu
|15,30
|0,13
|25,72
|Anadolu Sigorta
|6,65
|1,68
|60,10
|Anel Elektrik
|3,38
|1,81
|91,73
|Arçelik
|26,34
|0,15
|26,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,12
|-2,65
|Arena Bilgisayar
|36,22
|-0,82
|397,19
|Armada Bilgisayar
|50,50
|-5,08
|208,11
|Arsan Tekstil
|5,48
|-0,72
|53,07
|Artı Yatırım Holding
|5,92
|-9,89
|630,86
|Aselsan
|17,32
|-1,76
|66,36
|Ata GMYO
|3,72
|-2,11
|-17,88
|Atakule GMYO
|2,25
|-1,75
|17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|6,02
|9,85
|502,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|2,40
|76,91
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,25
|2,40
|-1,16
|Avrasya GMYO
|2,82
|-2,76
|86,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,75
|3,38
|51,10
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,03
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|4,58
|-9,84
|197,40
|Ayen Enerji
|5,47
|0,74
|57,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,74
|-4,13
|344,75
|Aygaz
|10,75
|1,90
|-11,49
|Bagfaş
|16,73
|3,21
|-0,54
|Bak Ambalaj
|16,80
|-3,06
|130,62
|Balatacılar Balatacılık
|7,59
|10,00
|512,10
|Bantaş Ambalaj
|4,96
|-4,06
|96,83
|Banvit
|25,00
|-0,08
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|7,75
|-3,13
|199,23
|Batı Çimento
|3,86
|-3,50
|16,62
|Batısöke Çimento
|2,14
|-1,38
|63,36
|Bayrak Taban Sanayi
|7,63
|-4,15
|Bera Holding
|9,42
|2,06
|144,68
|Berkosan Yalıtım
|5,85
|-2,17
|113,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,87
|-1,37
|17,14
|Beyaz Filo
|11,18
|1,91
|257,21
|Bilici Yatırım
|5,84
|3,18
|103,74
|Bim Mağazalar
|68,20
|1,49
|47,59
|Birko Mensucat
|1,59
|6,00
|412,90
|Birlik Mensucat
|2,66
|-4,66
|133,33
|Bizim Mağazaları
|14,26
|-1,79
|28,78
|Bomonti Elektrik
|11,77
|-7,32
|819,53
|Borusan Mannesmann
|13,94
|-0,99
|21,75
|Borusan Yat. Paz.
|160,50
|0,31
|167,89
|Bosch Fren Sistemleri
|884,00
|-0,74
|207,18
|Bossa
|13,25
|0,00
|64,39
|Brisa
|15,80
|-3,25
|68,46
|Burçelik
|21,54
|-5,19
|270,74
|Burçelik Vana
|64,40
|-9,99
|563,23
|Bursa Çimento
|6,46
|-0,31
|61,36
|Carrefoursa
|23,00
|-1,29
|388,32
|Casa Emtia Petrol
|37,50
|-6,06
|299,36
|Ceo Event Medya
|6,82
|1,34
|86,23
|Coca Cola İçecek
|46,38
|0,30
|22,51
|Cosmos Yat. Holding
|6,29
|4,83
|208,33
|Credıtwest Faktorıng
|4,74
|-2,07
|64,58
|Çelebi
|70,20
|-1,54
|-29,34
|Çelik Halat
|15,75
|3,48
|142,31
|Çemaş Döküm
|1,93
|-3,02
|53,97
|Çemtaş
|13,36
|-0,37
|64,35
|Çimbeton
|127,00
|0,16
|207,80
|Çimentaş
|30,84
|-2,10
|105,60
|Çimsa
|12,67
|0,16
|39,54
|Çuhadaroğlu Metal
|6,43
|-6,68
|101,57
|Dagi Giyim
|9,34
|-5,47
|273,60
|Dagi Yatırım Holding
|16,66
|0,00
|637,17
|Dardanel
|25,40
|-2,23
|570,18
|Datagate Bilgisayar
|15,05
|-3,15
|92,70
|Demısaş Döküm
|5,49
|-0,72
|57,76
|Denge Holding
|4,70
|-1,05
|243,07
|Deniz GMYO
|3,25
|-0,61
|54,46
|Derimod
|9,97
|-2,35
|39,64
|Derlüks Deri
|8,51
|-2,63
|110,34
|Desa Deri
|6,69
|0,15
|47,36
|Despec Bilgisayar
|11,93
|-2,29
|181,37
|Deva Holding
|21,76
|-3,03
|143,73
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,05
|-1,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,75
|4,17
|252,56
|Ditaş Doğan
|27,50
|-1,93
|189,01
|DO-CO
|302,70
|0,83
|-46,33
|Doğan Burda
|22,00
|4,76
|262,44
|Doğan Holding
|2,43
|-0,41
|35,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|0,39
|55,76
|Doğusan
|3,50
|0,00
|68,27
|Doğuş GMYO
|8,57
|-1,38
|89,18
|Doğuş Otomotiv
|17,79
|2,36
|86,87
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|0,13
|-0,46
|Duran Doğan Basım
|21,08
|1,05
|50,14
|Dyo Boya
|10,92
|-5,29
|122,86
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|-4,31
|88,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,37
|-1,24
|90,71
|Edip Gayrimenkul
|2,97
|-0,67
|113,67
|Ege Endüstri
|1.111,90
|9,99
|97,65
|Ege Gübre
|121,80
|1,08
|147,08
|Ege Profil
|20,60
|-1,90
|72,10
|Ege Seramik
|7,40
|1,65
|101,17
|Egeplast
|17,73
|-6,39
|41,84
|Ekiz Kimya
|8,11
|-5,70
|1229,51
|Emek Elektrik
|3,52
|5,07
|121,38
|Eminiş Ambalaj
|17,55
|-10,00
|1054,61
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|0,00
|20,19
|Enerjisa Enerji
|9,50
|0,85
|41,03
|Enka İnşaat
|7,15
|-0,69
|28,09
|Erbosan
|26,30
|1,00
|5,28
|Ereğli Demir Çelik
|10,06
|1,62
|14,21
|Ersu Gıda
|4,96
|-2,94
|139,61
|Escort Teknoloji
|6,02
|0,84
|333,09
|Esenboğa Elektrik
|17,04
|-2,57
|Etiler Gıda
|3,80
|1,88
|225,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,99
|9,92
|148,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,74
|9,96
|380,81
|Euro Yat. Ort.
|10,61
|9,95
|842,49
|Euro Yatırım Holding
|2,82
|9,73
|88,00
|Fade Gıda
|5,79
|-1,36
|Fenerbahçe Futbol
|33,86
|-5,10
|134,00
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.159,40
|0,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,76
|0,00
|47,92
|F-M İzmit Piston
|109,80
|-1,52
|131,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,19
|0,63
|45,51
|Ford Otosan
|107,40
|-4,11
|62,45
|Formet Çelik Kapı
|4,81
|-8,21
|60,33
|Frigo Pak Gıda
|18,75
|-3,65
|167,65
|Galatasaray Sportif
|3,28
|-3,53
|61,58
|Garanti Bankası
|6,95
|5,14
|-37,61
|Garanti Faktoring
|10,42
|0,68
|169,25
|Garanti Yat. Ort.
|3,11
|5,42
|212,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,25
|-2,01
|194,12
|Gediz Ambalaj
|16,61
|1,10
|145,71
|Gentaş
|3,95
|0,25
|91,56
|Gersan Elektrik
|6,07
|-1,46
|90,28
|Global Men. Değ.
|4,76
|-3,05
|153,19
|Global Yat. Holding
|4,46
|-6,50
|-8,42
|Good-Year
|6,58
|1,08
|62,47
|Göltaş Çimento
|22,20
|-0,72
|24,79
|Gözde Girişim
|6,10
|4,99
|18,68
|GSD Denizcilik
|4,74
|0,42
|85,16
|GSD Holding
|2,11
|0,48
|41,61
|Gübre Fabrik.
|34,02
|1,80
|276,33
|Güler Yat. Holding
|14,12
|-5,87
|595,57
|Halk GMYO
|2,35
|2,17
|101,78
|Hatay Tekstil
|13,11
|9,98
|94,68
|Hedef Girişim
|5,91
|-3,27
|147,67
|Hektaş
|12,24
|-0,73
|52,62
|HUB Girişim
|16,34
|-1,27
|74,04
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|-0,94
|84,21
|ICBC Turkey Bank
|6,82
|-0,15
|29,41
|İdealist Danışmanlık
|9,59
|2,79
|188,86
|İdealist GMYO
|6,27
|-3,54
|104,90
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-0,55
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|-2,40
|18,53
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|-1,95
|-0,44
|İhlas Holding
|1,11
|0,91
|21,98
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|2,54
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|16,21
|-1,04
|72,82
|Info Yatırım
|10,78
|-2,27
|121,69
|İntema
|18,88
|1,45
|103,89
|Inveo Yatırım Holding
|27,48
|-5,63
|257,35
|İpek Doğal Enerji
|11,13
|2,11
|44,17
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|0,66
|-1,99
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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