Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,96 2,81 489,25 Acıpayam Selüloz 14,37 -3,62 127,57 Adel Kalemcilik 18,32 0,00 16,69 Adese Alışveriş Ticaret 2,58 -2,27 80,64 Afyon Çimento 4,17 -0,71 83,03 Ak Enerji 2,23 0,45 104,59 Akbank 5,04 4,56 -37,85 Akçansa 12,95 3,85 33,58 Akdeniz Yatırım Hold. 6,32 2,60 199,53 Akfen GMYO 3,76 -3,59 -7,16 Akın Tekstil 18,15 -1,63 31,62 Akiş GMYO 4,08 0,99 30,25 Akmerkez GMYO 60,00 -5,21 167,80 Aksa 8,23 -2,60 17,52 Aksa Enerji 6,57 6,66 72,89 Aksigorta 7,17 0,56 32,34 Aksu Enerji 12,03 1,18 -19,10 Alarko Carrıer 130,00 -1,52 117,66 Alarko GMYO 16,94 1,50 15,25 Alarko Holding 6,17 -0,48 5,02 Albaraka Türk 1,64 1,86 7,19 Alcatel Lucent Teletaş 31,78 6,50 163,95 Alkim Kağıt 13,30 -2,06 145,40 Alkim Kimya 13,98 -0,14 125,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,41 -6,59 487,80 Altınyunus Çeşme 45,44 -1,17 354,85 Anadolu Efes 20,82 4,26 -2,15 Anadolu Grubu Holding 18,35 4,86 4,32 Anadolu Hayat Emek. 8,40 1,94 38,04 Anadolu Isuzu 15,30 0,13 25,72 Anadolu Sigorta 6,65 1,68 60,10 Anel Elektrik 3,38 1,81 91,73 Arçelik 26,34 0,15 26,39 ARD Bilişim Teknolojileri 33,12 -2,65 Arena Bilgisayar 36,22 -0,82 397,19 Armada Bilgisayar 50,50 -5,08 208,11 Arsan Tekstil 5,48 -0,72 53,07 Artı Yatırım Holding 5,92 -9,89 630,86 Aselsan 17,32 -1,76 66,36 Ata GMYO 3,72 -2,11 -17,88 Atakule GMYO 2,25 -1,75 17,19 Atlantis Yatırım Holding 6,02 9,85 502,00 Atlas Yat. Ort. 1,71 2,40 76,91 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,25 2,40 -1,16 Avrasya GMYO 2,82 -2,76 86,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,75 3,38 51,10 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,03 12,89 Avrupa Yatırım Holding 4,58 -9,84 197,40 Ayen Enerji 5,47 0,74 57,64 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,74 -4,13 344,75 Aygaz 10,75 1,90 -11,49 Bagfaş 16,73 3,21 -0,54 Bak Ambalaj 16,80 -3,06 130,62 Balatacılar Balatacılık 7,59 10,00 512,10 Bantaş Ambalaj 4,96 -4,06 96,83 Banvit 25,00 -0,08 34,63 Baştaş Başkent Çimento 7,75 -3,13 199,23 Batı Çimento 3,86 -3,50 16,62 Batısöke Çimento 2,14 -1,38 63,36 Bayrak Taban Sanayi 7,63 -4,15 Bera Holding 9,42 2,06 144,68 Berkosan Yalıtım 5,85 -2,17 113,50 Beşiktaş Futbol Yat. 2,87 -1,37 17,14 Beyaz Filo 11,18 1,91 257,21 Bilici Yatırım 5,84 3,18 103,74 Bim Mağazalar 68,20 1,49 47,59 Birko Mensucat 1,59 6,00 412,90 Birlik Mensucat 2,66 -4,66 133,33 Bizim Mağazaları 14,26 -1,79 28,78 Bomonti Elektrik 11,77 -7,32 819,53 Borusan Mannesmann 13,94 -0,99 21,75 Borusan Yat. Paz. 160,50 0,31 167,89 Bosch Fren Sistemleri 884,00 -0,74 207,18 Bossa 13,25 0,00 64,39 Brisa 15,80 -3,25 68,46 Burçelik 21,54 -5,19 270,74 Burçelik Vana 64,40 -9,99 563,23 Bursa Çimento 6,46 -0,31 61,36 Carrefoursa 23,00 -1,29 388,32 Casa Emtia Petrol 37,50 -6,06 299,36 Ceo Event Medya 6,82 1,34 86,23 Coca Cola İçecek 46,38 0,30 22,51 Cosmos Yat. Holding 6,29 4,83 208,33 Credıtwest Faktorıng 4,74 -2,07 64,58 Çelebi 70,20 -1,54 -29,34 Çelik Halat 15,75 3,48 142,31 Çemaş Döküm 1,93 -3,02 53,97 Çemtaş 13,36 -0,37 64,35 Çimbeton 127,00 0,16 207,80 Çimentaş 30,84 -2,10 105,60 Çimsa 12,67 0,16 39,54 Çuhadaroğlu Metal 6,43 -6,68 101,57 Dagi Giyim 9,34 -5,47 273,60 Dagi Yatırım Holding 16,66 0,00 637,17 Dardanel 25,40 -2,23 570,18 Datagate Bilgisayar 15,05 -3,15 92,70 Demısaş Döküm 5,49 -0,72 57,76 Denge Holding 4,70 -1,05 243,07 Deniz GMYO 3,25 -0,61 54,46 Derimod 9,97 -2,35 39,64 Derlüks Deri 8,51 -2,63 110,34 Desa Deri 6,69 0,15 47,36 Despec Bilgisayar 11,93 -2,29 181,37 Deva Holding 21,76 -3,03 143,73 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,05 -1,76 Diriteks Diriliş Tekstil 2,75 4,17 252,56 Ditaş Doğan 27,50 -1,93 189,01 DO-CO 302,70 0,83 -46,33 Doğan Burda 22,00 4,76 262,44 Doğan Holding 2,43 -0,41 35,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 0,39 55,76 Doğusan 3,50 0,00 68,27 Doğuş GMYO 8,57 -1,38 89,18 Doğuş Otomotiv 17,79 2,36 86,87 Döktaş Dökümcülük 31,50 0,13 -0,46 Duran Doğan Basım 21,08 1,05 50,14 Dyo Boya 10,92 -5,29 122,86 Eczacıbaşı İlaç 6,89 -4,31 88,74 Eczacıbaşı Yatırım 18,37 -1,24 90,71 Edip Gayrimenkul 2,97 -0,67 113,67 Ege Endüstri 1.111,90 9,99 97,65 Ege Gübre 121,80 1,08 147,08 Ege Profil 20,60 -1,90 72,10 Ege Seramik 7,40 1,65 101,17 Egeplast 17,73 -6,39 41,84 Ekiz Kimya 8,11 -5,70 1229,51 Emek Elektrik 3,52 5,07 121,38 Eminiş Ambalaj 17,55 -10,00 1054,61 Emlak Konut GMYO 1,74 0,00 20,19 Enerjisa Enerji 9,50 0,85 41,03 Enka İnşaat 7,15 -0,69 28,09 Erbosan 26,30 1,00 5,28 Ereğli Demir Çelik 10,06 1,62 14,21 Ersu Gıda 4,96 -2,94 139,61 Escort Teknoloji 6,02 0,84 333,09 Esenboğa Elektrik 17,04 -2,57 Etiler Gıda 3,80 1,88 225,45 Euro Kapital Yat. Ort. 3,99 9,92 148,79 Euro Trend Yat. Ort. 5,74 9,96 380,81 Euro Yat. Ort. 10,61 9,95 842,49 Euro Yatırım Holding 2,82 9,73 88,00 Fade Gıda 5,79 -1,36 Fenerbahçe Futbol 33,86 -5,10 134,00 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.159,40 0,05 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,76 0,00 47,92 F-M İzmit Piston 109,80 -1,52 131,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,19 0,63 45,51 Ford Otosan 107,40 -4,11 62,45 Formet Çelik Kapı 4,81 -8,21 60,33 Frigo Pak Gıda 18,75 -3,65 167,65 Galatasaray Sportif 3,28 -3,53 61,58 Garanti Bankası 6,95 5,14 -37,61 Garanti Faktoring 10,42 0,68 169,25 Garanti Yat. Ort. 3,11 5,42 212,00 Gedik Y. Men. Değ. 9,25 -2,01 194,12 Gediz Ambalaj 16,61 1,10 145,71 Gentaş 3,95 0,25 91,56 Gersan Elektrik 6,07 -1,46 90,28 Global Men. Değ. 4,76 -3,05 153,19 Global Yat. Holding 4,46 -6,50 -8,42 Good-Year 6,58 1,08 62,47 Göltaş Çimento 22,20 -0,72 24,79 Gözde Girişim 6,10 4,99 18,68 GSD Denizcilik 4,74 0,42 85,16 GSD Holding 2,11 0,48 41,61 Gübre Fabrik. 34,02 1,80 276,33 Güler Yat. Holding 14,12 -5,87 595,57 Halk GMYO 2,35 2,17 101,78 Hatay Tekstil 13,11 9,98 94,68 Hedef Girişim 5,91 -3,27 147,67 Hektaş 12,24 -0,73 52,62 HUB Girişim 16,34 -1,27 74,04 Hürriyet Gzt. 2,10 -0,94 84,21 ICBC Turkey Bank 6,82 -0,15 29,41 İdealist Danışmanlık 9,59 2,79 188,86 İdealist GMYO 6,27 -3,54 104,90 İhlas Ev Aletleri 1,80 -0,55 -42,49 İhlas Gayrimenkul 1,22 -2,40 18,53 İhlas Gazetecilik 4,52 -1,95 -0,44 İhlas Holding 1,11 0,91 21,98 İhlas Yayın Holding 1,21 2,54 45,15 İndeks Bilgisayar 16,21 -1,04 72,82 Info Yatırım 10,78 -2,27 121,69 İntema 18,88 1,45 103,89 Inveo Yatırım Holding 27,48 -5,63 257,35 İpek Doğal Enerji 11,13 2,11 44,17 İskenderun Demir Çelik 7,66 0,66 -1,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor Aydınlı usta, 1 aylık çalışmayla Atatürk'ün de giydiği 1 asırlık çizmenin benzerini yaptı