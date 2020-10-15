Borsada günlük işlemler (1)
15.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,90
|10,00
|432,26
|Acıpayam Selüloz
|17,70
|-0,78
|180,30
|Adel Kalemcilik
|23,42
|-0,17
|49,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,56
|1,59
|79,23
|Afyon Çimento
|4,56
|-3,80
|100,15
|Ak Enerji
|2,65
|1,53
|143,12
|Akbank
|5,09
|-1,36
|-37,24
|Akçansa
|14,08
|-2,43
|45,24
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,56
|2,98
|210,90
|Akfen GMYO
|4,26
|-1,84
|5,19
|Akın Tekstil
|19,98
|-2,63
|44,89
|Akiş GMYO
|3,52
|1,15
|12,37
|Akmerkez GMYO
|81,00
|0,00
|261,53
|Aksa
|7,84
|-4,27
|11,95
|Aksa Enerji
|6,92
|-2,12
|82,11
|Aksigorta
|8,37
|4,10
|54,49
|Aksu Enerji
|12,64
|-4,02
|-15,00
|Alarko Carrıer
|137,50
|0,29
|130,22
|Alarko GMYO
|18,13
|-3,41
|23,35
|Alarko Holding
|6,05
|-2,73
|1,68
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.095,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,58
|-0,63
|3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,80
|1,78
|147,51
|Alkim Kağıt
|13,53
|1,05
|149,64
|Alkim Kimya
|14,60
|2,82
|135,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,00
|9,89
|631,71
|Altınyunus Çeşme
|53,25
|-2,65
|433,03
|Anadolu Efes
|22,86
|0,53
|7,44
|Anadolu Grubu Holding
|20,46
|1,19
|16,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,54
|5,69
|40,34
|Anadolu Isuzu
|16,42
|2,18
|34,92
|Anadolu Sigorta
|7,07
|2,46
|70,22
|Anel Elektrik
|6,85
|0,74
|113,71
|Arçelik
|27,28
|-0,22
|30,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,14
|5,08
|Arena Bilgisayar
|36,80
|-2,59
|405,15
|Armada Bilgisayar
|58,40
|-0,93
|256,31
|Arsan Tekstil
|6,27
|-0,95
|75,14
|Artı Yatırım Holding
|14,28
|-9,96
|1662,96
|Aselsan
|18,18
|0,55
|74,15
|Ata GMYO
|3,80
|-1,81
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,57
|-1,53
|33,85
|Atlantis Yatırım Holding
|5,27
|-9,91
|427,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|-2,94
|70,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,49
|0,84
|8,09
|Avrasya GMYO
|3,13
|-0,95
|107,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-2,70
|78,02
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,10
|0,01
|12,69
|Avrupa Yatırım Holding
|3,82
|-0,78
|148,05
|Ayen Enerji
|6,49
|-3,99
|87,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,78
|1,70
|255,25
|Aygaz
|12,75
|-1,92
|4,97
|Bagfaş
|18,60
|-2,52
|10,58
|Bak Ambalaj
|17,20
|-3,70
|136,11
|Balatacılar Balatacılık
|9,65
|-9,98
|678,23
|Bantaş Ambalaj
|4,81
|-2,43
|90,87
|Banvit
|25,20
|-0,71
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|10,41
|-9,95
|301,93
|Batı Çimento
|4,22
|-1,40
|27,49
|Batısöke Çimento
|2,51
|-1,95
|91,60
|Bayrak Taban Sanayi
|8,61
|-1,03
|Bera Holding
|10,02
|-0,30
|160,26
|Berkosan Yalıtım
|5,66
|-0,88
|106,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,36
|-1,18
|37,14
|Beyaz Filo
|12,27
|9,95
|292,03
|Bilici Yatırım
|5,79
|-0,69
|101,99
|Bim Mağazalar
|69,45
|0,65
|50,29
|Birko Mensucat
|1,51
|-9,58
|387,10
|Birlik Mensucat
|2,66
|0,76
|133,33
|Bizim Mağazaları
|16,78
|3,33
|51,54
|Bomonti Elektrik
|13,05
|-10,00
|919,53
|Borusan Mannesmann
|15,51
|-2,21
|35,46
|Borusan Yat. Paz.
|165,70
|-3,66
|176,57
|Bosch Fren Sistemleri
|828,90
|0,24
|188,03
|Bossa
|12,21
|-3,55
|51,49
|Brisa
|14,68
|4,19
|56,52
|Burçelik
|22,26
|4,51
|283,13
|Burçelik Vana
|59,55
|9,87
|513,29
|Bursa Çimento
|6,92
|-2,95
|72,85
|Carrefoursa
|25,18
|9,96
|434,61
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,07
|219,49
|Ceo Event Medya
|8,14
|10,00
|122,27
|Coca Cola İçecek
|52,00
|0,48
|37,35
|Cosmos Yat. Holding
|9,82
|-9,99
|381,37
|Credıtwest Faktorıng
|5,12
|0,79
|77,78
|Çelebi
|78,00
|-2,07
|-21,49
|Çelik Halat
|15,56
|9,96
|139,38
|Çemaş Döküm
|2,08
|-2,35
|65,93
|Çemtaş
|14,10
|-1,40
|73,45
|Çimbeton
|138,50
|-2,12
|235,68
|Çimentaş
|33,54
|2,69
|123,60
|Çimsa
|13,80
|-2,13
|51,98
|Çuhadaroğlu Metal
|6,80
|1,04
|113,17
|Dagi Giyim
|14,62
|-9,98
|484,80
|Dagi Yatırım Holding
|16,10
|9,97
|612,39
|Dardanel
|28,90
|2,12
|662,53
|Datagate Bilgisayar
|15,60
|1,96
|99,74
|Demısaş Döküm
|6,39
|-2,44
|83,62
|Denge Holding
|4,59
|-9,82
|235,04
|Deniz GMYO
|3,47
|-2,80
|64,91
|Derimod
|9,98
|-3,67
|39,78
|Derlüks Deri
|9,15
|-3,38
|126,16
|Desa Deri
|7,17
|-2,45
|57,93
|Despec Bilgisayar
|12,65
|-0,39
|198,35
|Deva Holding
|20,76
|4,43
|132,53
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,85
|-6,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,44
|9,91
|212,82
|Ditaş Doğan
|32,92
|-1,26
|245,98
|DO-CO
|330,20
|-2,39
|-41,45
|Doğan Burda
|22,90
|-6,53
|277,27
|Doğan Holding
|2,47
|0,41
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-1,83
|62,42
|Doğusan
|3,88
|-1,52
|86,54
|Doğuş GMYO
|9,76
|-0,31
|115,45
|Doğuş Otomotiv
|16,58
|-0,24
|74,16
|Döktaş Dökümcülük
|32,58
|-0,31
|2,95
|Duran Doğan Basım
|22,52
|-1,31
|60,40
|Dyo Boya
|14,24
|9,96
|190,61
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|3,19
|95,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,96
|-3,29
|107,22
|Edip Gayrimenkul
|3,50
|1,16
|151,80
|Ege Endüstri
|785,20
|-3,70
|39,58
|Ege Gübre
|122,70
|-1,29
|148,91
|Ege Profil
|21,40
|-3,17
|78,78
|Ege Seramik
|6,84
|-1,58
|85,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,84
|1,66
|475,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,12
|-0,93
|443,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,22
|-9,63
|510,00
|Egeplast
|18,69
|-6,32
|49,52
|Ekiz Kimya
|9,21
|0,44
|1409,84
|Emek Elektrik
|3,87
|-2,27
|143,40
|Eminiş Ambalaj
|41,74
|-9,97
|2646,05
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|2,11
|34,01
|Enerjisa Enerji
|9,38
|-0,11
|39,25
|Enka İnşaat
|7,13
|-0,28
|27,73
|Erbosan
|27,90
|-3,06
|11,69
|Ereğli Demir Çelik
|9,69
|-1,32
|10,01
|Ersu Gıda
|5,69
|2,52
|174,88
|Escort Teknoloji
|6,28
|-0,79
|351,80
|Esenboğa Elektrik
|13,67
|9,98
|Etiler Gıda
|3,42
|-4,47
|192,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,15
|9,76
|96,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,06
|10,00
|323,85
|Euro Yat. Ort.
|3,41
|10,00
|202,91
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|2,74
|100,00
|Fade Gıda
|6,90
|6,32
|Fenerbahçe Futbol
|35,36
|-1,23
|144,37
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,40
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,35
|3,25
|38,95
|F-M İzmit Piston
|129,80
|10,00
|174,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,41
|0,52
|74,38
|Ford Otosan
|92,05
|-0,75
|39,23
|Formet Çelik Kapı
|6,09
|9,93
|103,00
|Frigo Pak Gıda
|21,20
|-0,47
|202,62
|Galatasaray Sportif
|4,01
|-1,23
|97,54
|Garanti Bankası
|7,01
|-1,54
|-37,07
|Garanti Faktoring
|11,24
|3,98
|190,44
|Garanti Yat. Ort.
|2,84
|5,58
|184,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,32
|2,53
|196,35
|Gediz Ambalaj
|17,99
|-1,96
|166,12
|Gentaş
|3,55
|2,01
|72,16
|Gersan Elektrik
|6,92
|-1,56
|116,93
|Global Men. Değ.
|4,71
|-0,63
|150,53
|Global Yat. Holding
|5,96
|-1,65
|22,38
|Good-Year
|5,91
|-0,84
|45,93
|Göltaş Çimento
|25,04
|-2,80
|40,75
|Gözde Girişim
|6,50
|-1,52
|26,46
|GSD Denizcilik
|5,02
|-2,71
|96,09
|GSD Holding
|2,31
|-2,53
|55,03
|Gübre Fabrik.
|34,20
|2,40
|278,32
|Güler Yat. Holding
|14,82
|9,94
|630,05
|Halk GMYO
|2,59
|-2,63
|122,39
|Hatay Tekstil
|13,72
|-2,28
|103,74
|Hedef Girişim
|5,60
|-4,27
|134,67
|Hektaş
|13,57
|3,04
|69,20
|HUB Girişim
|17,92
|1,36
|90,87
|Hürriyet Gzt.
|2,32
|0,43
|103,51
|ICBC Turkey Bank
|6,75
|-1,46
|28,08
|İdealist Danışmanlık
|11,61
|-8,87
|249,70
|İdealist GMYO
|7,24
|0,56
|136,60
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-1,38
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|-1,85
|32,50
|İhlas Gazetecilik
|6,85
|1,78
|50,88
|İhlas Holding
|1,16
|-1,69
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,40
|-2,78
|67,94
|İndeks Bilgisayar
|17,31
|-1,37
|84,55
|Info Yatırım
|13,37
|4,37
|174,95
|İntema
|19,89
|-1,34
|114,79
|Inveo Yatırım Holding
|29,60
|-0,47
|284,92
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|-4,85
|65,16
|İskenderun Demir Çelik
|7,54
|-0,53
|-3,52
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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