Borsada günlük işlemler (1)
14.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,00
|-10,00
|383,87
|Acıpayam Selüloz
|17,84
|4,08
|182,52
|Adel Kalemcilik
|23,46
|-2,25
|49,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,52
|-2,33
|76,43
|Afyon Çimento
|4,74
|-1,04
|108,05
|Ak Enerji
|2,61
|9,66
|139,45
|Akbank
|5,16
|0,19
|-36,37
|Akçansa
|14,43
|0,77
|48,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,37
|-9,90
|201,90
|Akfen GMYO
|4,34
|2,84
|7,16
|Akın Tekstil
|20,52
|-0,39
|48,80
|Akiş GMYO
|3,48
|-1,42
|11,10
|Akmerkez GMYO
|81,00
|0,68
|261,53
|Aksa
|8,19
|0,61
|16,94
|Aksa Enerji
|7,07
|6,96
|86,05
|Aksigorta
|8,04
|0,25
|48,40
|Aksu Enerji
|13,17
|6,90
|-11,43
|Alarko Carrıer
|137,10
|-5,45
|129,55
|Alarko GMYO
|18,77
|3,02
|27,70
|Alarko Holding
|6,22
|3,32
|4,54
|Albaraka Portföy Start-Up Girişim Sermayesi Yat Fo
|1.095,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,59
|1,92
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,28
|-2,20
|143,19
|Alkim Kağıt
|13,39
|-0,81
|147,06
|Alkim Kimya
|14,20
|-2,14
|128,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,73
|-1,80
|565,85
|Altınyunus Çeşme
|54,70
|0,46
|447,55
|Anadolu Efes
|22,74
|1,61
|6,87
|Anadolu Grubu Holding
|20,22
|0,90
|14,95
|Anadolu Hayat Emek.
|8,08
|1,64
|32,78
|Anadolu Isuzu
|16,07
|-1,17
|32,05
|Anadolu Sigorta
|6,90
|0,44
|66,12
|Anel Elektrik
|6,80
|6,58
|112,15
|Arçelik
|27,34
|2,40
|31,19
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,20
|-4,36
|Arena Bilgisayar
|37,78
|-0,21
|418,60
|Armada Bilgisayar
|58,95
|1,90
|259,67
|Arsan Tekstil
|6,33
|0,16
|76,82
|Artı Yatırım Holding
|15,86
|-9,99
|1858,02
|Aselsan
|18,08
|0,28
|73,20
|Ata GMYO
|3,87
|-1,02
|-14,57
|Atakule GMYO
|2,61
|-2,25
|35,94
|Atlantis Yatırım Holding
|5,85
|9,96
|485,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|6,25
|75,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,37
|0,98
|7,19
|Avrasya GMYO
|3,16
|-1,25
|109,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|-6,20
|82,97
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,90
|0,01
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|3,85
|-1,28
|150,00
|Ayen Enerji
|6,76
|5,13
|94,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,65
|-2,80
|249,32
|Aygaz
|13,00
|2,36
|7,03
|Bagfaş
|19,08
|-0,10
|13,44
|Bak Ambalaj
|17,86
|9,98
|145,17
|Balatacılar Balatacılık
|10,72
|-9,99
|764,52
|Bantaş Ambalaj
|4,93
|-6,10
|95,63
|Banvit
|25,38
|-1,01
|36,67
|Baştaş Başkent Çimento
|11,56
|-9,97
|346,33
|Batı Çimento
|4,28
|0,00
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,56
|5,35
|95,42
|Bayrak Taban Sanayi
|8,70
|-0,11
|Bera Holding
|10,05
|0,90
|161,04
|Berkosan Yalıtım
|5,71
|-0,52
|108,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,40
|0,29
|38,78
|Beyaz Filo
|11,16
|-9,93
|256,57
|Bilici Yatırım
|5,83
|0,34
|103,39
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,22
|49,32
|Birko Mensucat
|1,67
|9,87
|438,71
|Birlik Mensucat
|2,64
|-1,86
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,24
|1,25
|46,66
|Bomonti Elektrik
|14,50
|-0,14
|1032,81
|Borusan Mannesmann
|15,86
|-1,49
|38,52
|Borusan Yat. Paz.
|172,00
|-1,66
|187,08
|Bosch Fren Sistemleri
|826,90
|0,29
|187,34
|Bossa
|12,66
|0,00
|57,07
|Brisa
|14,09
|0,00
|50,23
|Burçelik
|21,30
|-0,09
|266,61
|Burçelik Vana
|54,20
|0,37
|458,19
|Bursa Çimento
|7,13
|-1,66
|78,10
|Carrefoursa
|22,90
|-4,58
|386,20
|Casa Emtia Petrol
|29,98
|-0,07
|219,28
|Ceo Event Medya
|7,40
|9,96
|102,06
|Coca Cola İçecek
|51,75
|4,97
|36,69
|Cosmos Yat. Holding
|10,91
|-9,98
|434,80
|Credıtwest Faktorıng
|5,08
|-2,31
|76,39
|Çelebi
|79,65
|-0,38
|-19,83
|Çelik Halat
|14,15
|9,95
|117,69
|Çemaş Döküm
|2,13
|6,50
|69,92
|Çemtaş
|14,30
|1,71
|75,91
|Çimbeton
|141,50
|-0,98
|242,95
|Çimentaş
|32,66
|-2,86
|117,73
|Çimsa
|14,10
|-1,26
|55,29
|Çuhadaroğlu Metal
|6,73
|9,97
|110,97
|Dagi Giyim
|16,24
|9,95
|549,60
|Dagi Yatırım Holding
|14,64
|9,99
|547,79
|Dardanel
|28,30
|9,95
|646,70
|Datagate Bilgisayar
|15,30
|3,10
|95,90
|Demısaş Döküm
|6,55
|-2,96
|88,22
|Denge Holding
|5,09
|-9,91
|271,53
|Deniz GMYO
|3,57
|-3,25
|69,66
|Derimod
|10,36
|-2,17
|45,10
|Derlüks Deri
|9,47
|-2,67
|134,07
|Desa Deri
|7,35
|-3,67
|61,89
|Despec Bilgisayar
|12,70
|-0,16
|199,53
|Deva Holding
|19,88
|-0,15
|122,68
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,76
|9,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,22
|-9,76
|184,62
|Ditaş Doğan
|33,34
|1,34
|250,39
|DO-CO
|338,30
|-0,73
|-40,02
|Doğan Burda
|24,50
|8,89
|303,62
|Doğan Holding
|2,46
|0,00
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,73
|0,00
|65,45
|Doğusan
|3,94
|-3,90
|89,42
|Doğuş GMYO
|9,79
|-0,41
|116,11
|Doğuş Otomotiv
|16,62
|1,03
|74,58
|Döktaş Dökümcülük
|32,68
|-0,91
|3,27
|Duran Doğan Basım
|22,82
|-2,40
|62,54
|Dyo Boya
|12,95
|-9,94
|164,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,90
|2,53
|89,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,64
|0,49
|114,28
|Edip Gayrimenkul
|3,46
|1,76
|148,92
|Ege Endüstri
|815,40
|5,21
|44,94
|Ege Gübre
|124,30
|-1,51
|152,15
|Ege Profil
|22,10
|-4,66
|84,63
|Ege Seramik
|6,95
|-1,56
|88,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,81
|-9,50
|465,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,14
|9,74
|448,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,35
|8,00
|575,00
|Egeplast
|19,95
|4,67
|59,60
|Ekiz Kimya
|9,17
|-2,34
|1403,28
|Emek Elektrik
|3,96
|-2,22
|149,06
|Eminiş Ambalaj
|46,36
|-9,98
|2950,00
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|-0,52
|31,24
|Enerjisa Enerji
|9,39
|1,51
|39,40
|Enka İnşaat
|7,15
|1,13
|28,09
|Erbosan
|28,78
|-0,07
|15,21
|Ereğli Demir Çelik
|9,82
|1,76
|11,48
|Ersu Gıda
|5,55
|-5,61
|168,12
|Escort Teknoloji
|6,33
|-3,51
|355,40
|Esenboğa Elektrik
|12,43
|10,00
|Etiler Gıda
|3,58
|0,85
|206,61
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,87
|-6,21
|78,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,60
|9,79
|285,32
|Euro Yat. Ort.
|3,10
|9,93
|175,37
|Euro Yatırım Holding
|2,92
|-3,63
|94,67
|Fade Gıda
|6,49
|-1,67
|Fenerbahçe Futbol
|35,80
|0,85
|147,41
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,30
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,15
|-3,76
|34,57
|F-M İzmit Piston
|118,00
|-2,48
|149,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,34
|0,68
|73,47
|Ford Otosan
|92,75
|3,06
|40,29
|Formet Çelik Kapı
|5,54
|9,92
|84,67
|Frigo Pak Gıda
|21,30
|-0,19
|204,05
|Galatasaray Sportif
|4,06
|0,25
|100,00
|Garanti Bankası
|7,12
|0,42
|-36,09
|Garanti Faktoring
|10,81
|0,56
|179,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,69
|3,86
|169,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,09
|-0,11
|189,03
|Gediz Ambalaj
|18,35
|1,33
|171,45
|Gentaş
|3,48
|0,87
|68,77
|Gersan Elektrik
|7,03
|0,86
|120,38
|Global Men. Değ.
|4,74
|-1,66
|152,13
|Global Yat. Holding
|6,06
|0,17
|24,44
|Good-Year
|5,96
|0,68
|47,16
|Göltaş Çimento
|25,76
|-0,16
|44,80
|Gözde Girişim
|6,60
|3,45
|28,40
|GSD Denizcilik
|5,16
|0,39
|101,56
|GSD Holding
|2,37
|0,42
|59,06
|Gübre Fabrik.
|33,40
|-0,65
|269,47
|Güler Yat. Holding
|13,48
|-0,30
|564,04
|Halk GMYO
|2,66
|-5,34
|128,40
|Hatay Tekstil
|14,04
|-0,78
|108,50
|Hedef Girişim
|5,85
|-4,41
|145,15
|Hektaş
|13,17
|-0,53
|64,21
|HUB Girişim
|17,68
|-0,39
|88,31
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|-0,86
|102,63
|ICBC Turkey Bank
|6,85
|-0,44
|29,98
|İdealist Danışmanlık
|12,74
|-7,68
|283,73
|İdealist GMYO
|7,20
|-9,89
|135,29
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|0,00
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,62
|2,53
|35,00
|İhlas Gazetecilik
|6,73
|-9,91
|48,24
|İhlas Holding
|1,18
|2,61
|29,67
|İhlas Yayın Holding
|1,44
|3,60
|72,74
|İndeks Bilgisayar
|17,55
|-0,06
|87,11
|Info Yatırım
|12,81
|9,96
|163,43
|İntema
|20,16
|-2,04
|117,71
|Inveo Yatırım Holding
|29,74
|-1,33
|286,74
|İpek Doğal Enerji
|13,40
|7,11
|73,58
|İskenderun Demir Çelik
|7,58
|0,13
|-3,01
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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