Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,22 9,89 234,41 Acıpayam Selüloz 19,63 9,97 210,86 Adel Kalemcilik 21,28 9,92 35,54 Adese Alışveriş Ticaret 2,20 0,00 54,03 Afyon Çimento 4,24 -0,24 86,11 Ak Enerji 2,03 1,00 86,24 Akbank 4,99 -0,60 -38,47 Akçansa 13,40 2,21 38,22 Akdeniz Yatırım Hold. 5,46 0,00 158,77 Akfen GMYO 3,81 2,42 -5,93 Akın Tekstil 19,45 5,02 41,04 Akiş GMYO 3,44 9,90 9,82 Akmerkez GMYO 93,30 9,96 316,43 Aksa 6,99 0,72 -0,19 Aksa Enerji 6,00 0,00 57,89 Aksigorta 7,57 0,00 39,72 Aksu Enerji 11,10 1,00 -25,35 Alarko Carrıer 155,20 9,99 159,86 Alarko GMYO 16,85 2,87 14,64 Alarko Holding 5,87 -0,17 -1,34 Albaraka Türk 1,49 0,00 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 26,74 -4,09 122,09 Alkim Kağıt 14,01 -2,51 158,50 Alkim Kimya 13,74 0,07 121,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,18 9,55 431,71 Altınyunus Çeşme 82,75 -9,96 728,33 Anadolu Cam 6,29 -5,41 48,60 Anadolu Efes 20,90 -0,38 -1,78 Anadolu Grubu Holding 18,87 -1,31 7,28 Anadolu Hayat Emek. 7,52 0,53 23,58 Anadolu Isuzu 14,80 1,37 21,61 Anadolu Sigorta 6,72 4,35 61,79 Anel Elektrik 5,57 2,77 73,78 Arçelik 23,14 0,09 11,04 ARD Bilişim Teknolojileri 30,70 2,40 Arena Bilgisayar 35,72 -1,22 390,32 Armada Bilgisayar 60,45 -9,78 268,82 Arsan Tekstil 6,20 -1,90 73,18 Artı Yatırım Holding 10,17 9,95 1155,56 Aselsan 18,61 6,59 78,27 Ata GMYO 3,66 -1,35 -19,21 Atakule GMYO 2,34 -1,27 21,87 Atlantis Yatırım Holding 3,32 9,93 232,00 Atlas Yat. Ort. 1,45 -0,68 50,01 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,02 -0,85 4,58 Avrasya GMYO 2,21 -0,45 46,36 Avrasya Petrol ve Tur. 2,53 -0,39 39,01 Avrasya Stratejik GMYF 1.439,40 0,02 11,94 Avrupa Yatırım Holding 3,24 1,57 110,39 Ayen Enerji 6,34 5,14 82,71 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,48 5,33 332,88 Aygaz 11,07 0,27 -8,86 Bagfaş 16,34 0,37 -2,85 Bak Ambalaj 14,73 8,55 102,21 Balatacılar Balatacılık 8,40 9,95 577,42 Bantaş Ambalaj 3,98 -1,49 57,94 Banvit 25,20 -0,71 35,70 Baştaş Başkent Çimento 6,79 -2,16 162,16 Batı Çimento 3,74 0,27 12,99 Batısöke Çimento 1,76 1,15 34,35 Bayrak Taban Sanayi 7,17 -1,38 Bera Holding 10,43 9,91 170,91 Berkosan Yalıtım 5,98 4,00 118,25 Beşiktaş Futbol Yat. 3,44 1,18 40,41 Beyaz Filo 8,68 -5,65 177,33 Bilici Yatırım 5,33 0,76 85,94 Bim Mağazalar 68,70 0,44 48,67 Birko Mensucat 0,89 9,88 187,10 Birlik Mensucat 2,59 -4,07 127,19 Bizim Mağazaları 15,90 0,00 42,35 Bomonti Elektrik 9,27 -10,00 624,22 Borusan Mannesmann 16,67 9,96 45,59 Borusan Yat. Paz. 197,50 9,97 229,64 Bosch Fren Sistemleri 875,40 9,99 204,19 Bossa 12,79 9,97 58,68 Brisa 11,70 3,54 24,75 Burçelik 19,71 -1,10 239,24 Burçelik Vana 55,00 0,00 466,43 Bursa Çimento 6,40 0,79 59,86 Carrefoursa 31,86 9,94 576,43 Casa Emtia Petrol 31,50 -4,55 235,46 Ceo Event Medya 4,28 1,90 16,87 Coca Cola İçecek 44,90 0,85 18,60 Cosmos Yat. Holding 10,43 9,91 411,27 Credıtwest Faktorıng 4,78 -0,21 65,97 Çelebi 73,20 -3,30 -26,32 Çelik Halat 12,18 -0,73 87,38 Çemaş Döküm 1,73 4,85 38,01 Çemtaş 15,66 3,30 92,64 Çimbeton 138,90 9,98 236,65 Çimentaş 36,04 1,07 140,27 Çimsa 13,40 1,90 47,58 Çuhadaroğlu Metal 5,77 2,67 80,88 Dagi Giyim 11,06 0,55 342,40 Dagi Yatırım Holding 8,60 6,04 280,53 Dardanel 22,18 9,91 485,22 Datagate Bilgisayar 13,78 0,73 76,44 Demısaş Döküm 6,30 -0,63 81,03 Denge Holding 4,05 -1,70 195,62 Deniz GMYO 3,40 5,92 61,58 Denizli Cam 6,96 -3,33 -16,55 Derimod 8,15 -1,33 14,15 Derlüks Deri 7,96 0,25 96,75 Desa Deri 6,62 0,61 45,81 Despec Bilgisayar 11,99 3,72 182,78 Deva Holding 18,37 -0,43 105,76 Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,56 5,64 Diriteks Diriliş Tekstil 2,05 9,63 162,82 Ditaş Doğan 31,00 -3,00 225,80 DO-CO 312,00 -0,73 -44,68 Doğan Burda 19,50 -2,50 221,25 Doğan Holding 2,34 0,86 30,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 0,41 49,09 Doğusan 3,71 -2,37 78,37 Doğuş GMYO 9,86 -1,30 117,66 Doğuş Otomotiv 15,59 -0,38 63,76 Döktaş Dökümcülük 31,92 -0,99 0,87 Duran Doğan Basım 21,60 5,57 53,85 Dyo Boya 7,94 9,97 62,04 Eczacıbaşı İlaç 6,69 -0,15 83,26 Eczacıbaşı Yatırım 18,86 -0,26 95,80 Edip Gayrimenkul 3,06 0,99 120,14 Ege Endüstri 723,00 0,18 28,52 Ege Gübre 117,20 -0,34 137,75 Ege Profil 23,24 1,48 94,15 Ege Seramik 6,62 3,60 79,96 Egeli & Co Tarım Girişim 1,43 10,00 346,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,44 9,92 269,23 Egeli&Co Yatırım Holding 0,96 9,09 380,00 Egeplast 19,50 -1,17 56,00 Ekiz Kimya 9,56 -3,34 1467,21 Emek Elektrik 3,52 -1,95 121,38 Eminiş Ambalaj 36,30 10,00 2288,16 Emlak Konut GMYO 1,71 -1,16 18,12 Enerjisa Enerji 8,81 1,03 30,79 Enka İnşaat 6,92 1,62 23,97 Erbosan 27,18 3,98 8,81 Ereğli Demir Çelik 9,32 1,53 5,81 Ersu Gıda 5,41 0,37 161,35 Escort Teknoloji 4,45 9,88 220,14 Etiler Gıda 3,45 -2,27 195,48 Euro Kapital Yat. Ort. 2,40 -3,61 49,65 Euro Trend Yat. Ort. 2,69 1,13 125,33 Euro Yat. Ort. 2,23 -3,88 98,09 Euro Yatırım Holding 3,00 9,89 100,00 Fade Gıda 6,61 -2,36 Fenerbahçe Futbol 30,00 2,25 107,33 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,50 0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,43 -5,89 18,82 F-M İzmit Piston 131,50 3,14 177,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,70 1,11 65,15 Ford Otosan 87,00 -0,29 31,59 Formet Çelik Kapı 4,09 2,51 36,33 Frigo Pak Gıda 23,00 4,74 228,32 Galatasaray Sportif 4,43 1,14 118,23 Garanti Bankası 6,90 -1,29 -38,06 Garanti Faktoring 11,16 0,18 188,37 Garanti Yat. Ort. 2,45 -2,39 129,40 Gedik Y. Men. Değ. 8,81 -0,23 180,13 Gediz Ambalaj 17,80 0,28 163,31 Gentaş 3,05 -2,87 47,91 Gersan Elektrik 6,81 -1,16 113,48 Global Men. Değ. 4,65 -2,92 147,34 Global Yat. Holding 4,57 -3,38 -6,16 Good-Year 5,12 -0,78 26,42 Göltaş Çimento 24,40 0,08 37,16 Gözde Girişim 5,60 -3,61 8,95 GSD Denizcilik 4,42 3,51 72,66 GSD Holding 2,09 1,46 40,27 Gübre Fabrik. 29,20 3,55 223,01 Güler Yat. Holding 13,93 -4,91 586,21 Halk GMYO 2,33 -1,69 100,06 Hatay Tekstil 12,92 -4,08 91,86 Hedef Girişim 4,60 -4,56 92,77 Hektaş 12,36 -0,24 54,11 HUB Girişim 17,73 -0,56 88,85 Hürriyet Gzt. 2,02 1,51 77,19 ICBC Turkey Bank 7,02 0,29 33,21 İdealist Danışmanlık 9,65 9,91 190,66 İdealist GMYO 6,30 -3,08 105,88 İhlas Ev Aletleri 2,24 -2,18 -28,43 İhlas Gayrimenkul 1,43 -1,38 19,17 İhlas Gazetecilik 6,80 4,62 49,78 İhlas Holding 1,07 -1,83 17,58 İhlas Yayın Holding 1,27 0,79 52,34 İndeks Bilgisayar 16,71 -2,91 78,15 Info Yatırım 9,43 -4,75 93,93 İntema 23,28 -2,59 151,40 Inveo Yatırım Holding 24,50 -0,97 218,60 İpek Doğal Enerji 11,57 -0,43 49,87 İskenderun Demir Çelik 7,09 -0,42 -9,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara