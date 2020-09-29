Borsada günlük işlemler (1)
29.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,22
|9,89
|234,41
|Acıpayam Selüloz
|19,63
|9,97
|210,86
|Adel Kalemcilik
|21,28
|9,92
|35,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|0,00
|54,03
|Afyon Çimento
|4,24
|-0,24
|86,11
|Ak Enerji
|2,03
|1,00
|86,24
|Akbank
|4,99
|-0,60
|-38,47
|Akçansa
|13,40
|2,21
|38,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,46
|0,00
|158,77
|Akfen GMYO
|3,81
|2,42
|-5,93
|Akın Tekstil
|19,45
|5,02
|41,04
|Akiş GMYO
|3,44
|9,90
|9,82
|Akmerkez GMYO
|93,30
|9,96
|316,43
|Aksa
|6,99
|0,72
|-0,19
|Aksa Enerji
|6,00
|0,00
|57,89
|Aksigorta
|7,57
|0,00
|39,72
|Aksu Enerji
|11,10
|1,00
|-25,35
|Alarko Carrıer
|155,20
|9,99
|159,86
|Alarko GMYO
|16,85
|2,87
|14,64
|Alarko Holding
|5,87
|-0,17
|-1,34
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,74
|-4,09
|122,09
|Alkim Kağıt
|14,01
|-2,51
|158,50
|Alkim Kimya
|13,74
|0,07
|121,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,18
|9,55
|431,71
|Altınyunus Çeşme
|82,75
|-9,96
|728,33
|Anadolu Cam
|6,29
|-5,41
|48,60
|Anadolu Efes
|20,90
|-0,38
|-1,78
|Anadolu Grubu Holding
|18,87
|-1,31
|7,28
|Anadolu Hayat Emek.
|7,52
|0,53
|23,58
|Anadolu Isuzu
|14,80
|1,37
|21,61
|Anadolu Sigorta
|6,72
|4,35
|61,79
|Anel Elektrik
|5,57
|2,77
|73,78
|Arçelik
|23,14
|0,09
|11,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,70
|2,40
|Arena Bilgisayar
|35,72
|-1,22
|390,32
|Armada Bilgisayar
|60,45
|-9,78
|268,82
|Arsan Tekstil
|6,20
|-1,90
|73,18
|Artı Yatırım Holding
|10,17
|9,95
|1155,56
|Aselsan
|18,61
|6,59
|78,27
|Ata GMYO
|3,66
|-1,35
|-19,21
|Atakule GMYO
|2,34
|-1,27
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|3,32
|9,93
|232,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-0,68
|50,01
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,02
|-0,85
|4,58
|Avrasya GMYO
|2,21
|-0,45
|46,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,53
|-0,39
|39,01
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,40
|0,02
|11,94
|Avrupa Yatırım Holding
|3,24
|1,57
|110,39
|Ayen Enerji
|6,34
|5,14
|82,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,48
|5,33
|332,88
|Aygaz
|11,07
|0,27
|-8,86
|Bagfaş
|16,34
|0,37
|-2,85
|Bak Ambalaj
|14,73
|8,55
|102,21
|Balatacılar Balatacılık
|8,40
|9,95
|577,42
|Bantaş Ambalaj
|3,98
|-1,49
|57,94
|Banvit
|25,20
|-0,71
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|6,79
|-2,16
|162,16
|Batı Çimento
|3,74
|0,27
|12,99
|Batısöke Çimento
|1,76
|1,15
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,17
|-1,38
|Bera Holding
|10,43
|9,91
|170,91
|Berkosan Yalıtım
|5,98
|4,00
|118,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,44
|1,18
|40,41
|Beyaz Filo
|8,68
|-5,65
|177,33
|Bilici Yatırım
|5,33
|0,76
|85,94
|Bim Mağazalar
|68,70
|0,44
|48,67
|Birko Mensucat
|0,89
|9,88
|187,10
|Birlik Mensucat
|2,59
|-4,07
|127,19
|Bizim Mağazaları
|15,90
|0,00
|42,35
|Bomonti Elektrik
|9,27
|-10,00
|624,22
|Borusan Mannesmann
|16,67
|9,96
|45,59
|Borusan Yat. Paz.
|197,50
|9,97
|229,64
|Bosch Fren Sistemleri
|875,40
|9,99
|204,19
|Bossa
|12,79
|9,97
|58,68
|Brisa
|11,70
|3,54
|24,75
|Burçelik
|19,71
|-1,10
|239,24
|Burçelik Vana
|55,00
|0,00
|466,43
|Bursa Çimento
|6,40
|0,79
|59,86
|Carrefoursa
|31,86
|9,94
|576,43
|Casa Emtia Petrol
|31,50
|-4,55
|235,46
|Ceo Event Medya
|4,28
|1,90
|16,87
|Coca Cola İçecek
|44,90
|0,85
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|10,43
|9,91
|411,27
|Credıtwest Faktorıng
|4,78
|-0,21
|65,97
|Çelebi
|73,20
|-3,30
|-26,32
|Çelik Halat
|12,18
|-0,73
|87,38
|Çemaş Döküm
|1,73
|4,85
|38,01
|Çemtaş
|15,66
|3,30
|92,64
|Çimbeton
|138,90
|9,98
|236,65
|Çimentaş
|36,04
|1,07
|140,27
|Çimsa
|13,40
|1,90
|47,58
|Çuhadaroğlu Metal
|5,77
|2,67
|80,88
|Dagi Giyim
|11,06
|0,55
|342,40
|Dagi Yatırım Holding
|8,60
|6,04
|280,53
|Dardanel
|22,18
|9,91
|485,22
|Datagate Bilgisayar
|13,78
|0,73
|76,44
|Demısaş Döküm
|6,30
|-0,63
|81,03
|Denge Holding
|4,05
|-1,70
|195,62
|Deniz GMYO
|3,40
|5,92
|61,58
|Denizli Cam
|6,96
|-3,33
|-16,55
|Derimod
|8,15
|-1,33
|14,15
|Derlüks Deri
|7,96
|0,25
|96,75
|Desa Deri
|6,62
|0,61
|45,81
|Despec Bilgisayar
|11,99
|3,72
|182,78
|Deva Holding
|18,37
|-0,43
|105,76
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,56
|5,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,05
|9,63
|162,82
|Ditaş Doğan
|31,00
|-3,00
|225,80
|DO-CO
|312,00
|-0,73
|-44,68
|Doğan Burda
|19,50
|-2,50
|221,25
|Doğan Holding
|2,34
|0,86
|30,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|0,41
|49,09
|Doğusan
|3,71
|-2,37
|78,37
|Doğuş GMYO
|9,86
|-1,30
|117,66
|Doğuş Otomotiv
|15,59
|-0,38
|63,76
|Döktaş Dökümcülük
|31,92
|-0,99
|0,87
|Duran Doğan Basım
|21,60
|5,57
|53,85
|Dyo Boya
|7,94
|9,97
|62,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|-0,15
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,86
|-0,26
|95,80
|Edip Gayrimenkul
|3,06
|0,99
|120,14
|Ege Endüstri
|723,00
|0,18
|28,52
|Ege Gübre
|117,20
|-0,34
|137,75
|Ege Profil
|23,24
|1,48
|94,15
|Ege Seramik
|6,62
|3,60
|79,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,43
|10,00
|346,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,44
|9,92
|269,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,96
|9,09
|380,00
|Egeplast
|19,50
|-1,17
|56,00
|Ekiz Kimya
|9,56
|-3,34
|1467,21
|Emek Elektrik
|3,52
|-1,95
|121,38
|Eminiş Ambalaj
|36,30
|10,00
|2288,16
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|-1,16
|18,12
|Enerjisa Enerji
|8,81
|1,03
|30,79
|Enka İnşaat
|6,92
|1,62
|23,97
|Erbosan
|27,18
|3,98
|8,81
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|1,53
|5,81
|Ersu Gıda
|5,41
|0,37
|161,35
|Escort Teknoloji
|4,45
|9,88
|220,14
|Etiler Gıda
|3,45
|-2,27
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,40
|-3,61
|49,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,69
|1,13
|125,33
|Euro Yat. Ort.
|2,23
|-3,88
|98,09
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|9,89
|100,00
|Fade Gıda
|6,61
|-2,36
|Fenerbahçe Futbol
|30,00
|2,25
|107,33
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,50
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,43
|-5,89
|18,82
|F-M İzmit Piston
|131,50
|3,14
|177,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,70
|1,11
|65,15
|Ford Otosan
|87,00
|-0,29
|31,59
|Formet Çelik Kapı
|4,09
|2,51
|36,33
|Frigo Pak Gıda
|23,00
|4,74
|228,32
|Galatasaray Sportif
|4,43
|1,14
|118,23
|Garanti Bankası
|6,90
|-1,29
|-38,06
|Garanti Faktoring
|11,16
|0,18
|188,37
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|-2,39
|129,40
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,81
|-0,23
|180,13
|Gediz Ambalaj
|17,80
|0,28
|163,31
|Gentaş
|3,05
|-2,87
|47,91
|Gersan Elektrik
|6,81
|-1,16
|113,48
|Global Men. Değ.
|4,65
|-2,92
|147,34
|Global Yat. Holding
|4,57
|-3,38
|-6,16
|Good-Year
|5,12
|-0,78
|26,42
|Göltaş Çimento
|24,40
|0,08
|37,16
|Gözde Girişim
|5,60
|-3,61
|8,95
|GSD Denizcilik
|4,42
|3,51
|72,66
|GSD Holding
|2,09
|1,46
|40,27
|Gübre Fabrik.
|29,20
|3,55
|223,01
|Güler Yat. Holding
|13,93
|-4,91
|586,21
|Halk GMYO
|2,33
|-1,69
|100,06
|Hatay Tekstil
|12,92
|-4,08
|91,86
|Hedef Girişim
|4,60
|-4,56
|92,77
|Hektaş
|12,36
|-0,24
|54,11
|HUB Girişim
|17,73
|-0,56
|88,85
|Hürriyet Gzt.
|2,02
|1,51
|77,19
|ICBC Turkey Bank
|7,02
|0,29
|33,21
|İdealist Danışmanlık
|9,65
|9,91
|190,66
|İdealist GMYO
|6,30
|-3,08
|105,88
|İhlas Ev Aletleri
|2,24
|-2,18
|-28,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-1,38
|19,17
|İhlas Gazetecilik
|6,80
|4,62
|49,78
|İhlas Holding
|1,07
|-1,83
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,27
|0,79
|52,34
|İndeks Bilgisayar
|16,71
|-2,91
|78,15
|Info Yatırım
|9,43
|-4,75
|93,93
|İntema
|23,28
|-2,59
|151,40
|Inveo Yatırım Holding
|24,50
|-0,97
|218,60
|İpek Doğal Enerji
|11,57
|-0,43
|49,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,09
|-0,42
|-9,28
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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