Borsada günlük işlemler (1)
25.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,15
|6,63
|176,88
|Acıpayam Selüloz
|16,23
|9,96
|157,02
|Adel Kalemcilik
|19,85
|0,66
|26,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|-2,54
|61,03
|Afyon Çimento
|4,16
|0,73
|82,59
|Ak Enerji
|2,06
|3,00
|88,99
|Akbank
|5,10
|1,19
|-37,11
|Akçansa
|13,03
|-1,29
|34,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,50
|-1,43
|160,66
|Akfen GMYO
|3,64
|2,82
|-10,12
|Akın Tekstil
|18,62
|7,20
|35,03
|Akiş GMYO
|2,85
|1,42
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|77,30
|9,80
|245,02
|Aksa
|7,03
|0,57
|0,38
|Aksa Enerji
|5,81
|0,52
|52,89
|Aksigorta
|7,39
|0,54
|36,40
|Aksu Enerji
|10,69
|1,91
|-28,11
|Alarko Carrıer
|128,30
|9,94
|114,82
|Alarko GMYO
|16,17
|-1,76
|10,01
|Alarko Holding
|5,90
|-2,16
|-0,84
|Albaraka Türk
|1,51
|-1,31
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,26
|2,98
|118,11
|Alkim Kağıt
|13,80
|1,10
|154,62
|Alkim Kimya
|13,72
|1,48
|121,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,81
|5,85
|341,46
|Altınyunus Çeşme
|102,10
|-9,96
|922,02
|Anadolu Cam
|6,09
|2,87
|43,87
|Anadolu Efes
|20,80
|-1,52
|-2,25
|Anadolu Grubu Holding
|18,95
|4,06
|7,73
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|-1,19
|23,25
|Anadolu Isuzu
|14,48
|3,13
|18,98
|Anadolu Sigorta
|6,49
|0,62
|56,25
|Anel Elektrik
|5,48
|2,05
|70,97
|Arçelik
|23,20
|0,26
|11,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,36
|0,46
|Arena Bilgisayar
|36,06
|-1,21
|394,99
|Armada Bilgisayar
|66,00
|-9,96
|302,68
|Arsan Tekstil
|5,96
|0,00
|66,48
|Artı Yatırım Holding
|8,41
|9,93
|938,27
|Aselsan
|17,22
|1,47
|64,96
|Ata GMYO
|3,75
|-3,35
|-17,22
|Atakule GMYO
|2,31
|-2,53
|20,31
|Atlantis Yatırım Holding
|2,75
|10,00
|175,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|52,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,15
|1,43
|5,55
|Avrasya GMYO
|2,26
|-0,44
|49,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|3,32
|36,81
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,50
|0,22
|12,72
|Avrupa Yatırım Holding
|3,11
|7,61
|101,95
|Ayen Enerji
|5,85
|0,52
|68,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,36
|7,59
|281,74
|Aygaz
|11,22
|-0,27
|-7,62
|Bagfaş
|16,54
|2,86
|-1,66
|Bak Ambalaj
|13,20
|4,76
|81,20
|Balatacılar Balatacılık
|6,95
|9,97
|460,48
|Bantaş Ambalaj
|4,00
|-0,50
|58,73
|Banvit
|25,50
|0,16
|37,32
|Baştaş Başkent Çimento
|6,59
|-0,90
|154,44
|Batı Çimento
|3,79
|-0,26
|14,50
|Batısöke Çimento
|1,76
|1,15
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,19
|5,74
|Bera Holding
|8,97
|-1,21
|132,99
|Berkosan Yalıtım
|6,02
|-1,63
|119,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,65
|-1,08
|48,98
|Beyaz Filo
|8,37
|-9,90
|167,43
|Bilici Yatırım
|5,19
|0,97
|81,06
|Bim Mağazalar
|69,20
|0,29
|49,75
|Birko Mensucat
|0,74
|-8,64
|138,71
|Birlik Mensucat
|2,63
|0,38
|130,70
|Bizim Mağazaları
|15,82
|0,19
|41,63
|Bomonti Elektrik
|9,43
|9,91
|636,72
|Borusan Mannesmann
|13,79
|0,66
|20,44
|Borusan Yat. Paz.
|163,30
|9,97
|172,56
|Bosch Fren Sistemleri
|820,50
|1,30
|185,11
|Bossa
|10,58
|0,95
|31,27
|Brisa
|11,50
|0,70
|22,61
|Burçelik
|20,24
|-1,56
|248,36
|Burçelik Vana
|56,85
|-0,26
|485,48
|Bursa Çimento
|6,46
|4,36
|61,36
|Carrefoursa
|26,36
|9,92
|459,66
|Casa Emtia Petrol
|31,86
|0,00
|239,30
|Ceo Event Medya
|4,25
|-0,70
|16,05
|Coca Cola İçecek
|44,92
|-0,18
|18,65
|Cosmos Yat. Holding
|8,63
|9,94
|323,04
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|-2,53
|60,76
|Çelebi
|68,85
|1,47
|-30,70
|Çelik Halat
|11,99
|2,57
|84,46
|Çemaş Döküm
|1,62
|0,62
|29,24
|Çemtaş
|14,96
|10,00
|84,03
|Çimbeton
|114,90
|9,95
|178,48
|Çimentaş
|36,28
|6,08
|141,87
|Çimsa
|12,41
|-0,32
|36,67
|Çuhadaroğlu Metal
|5,79
|-3,50
|81,50
|Dagi Giyim
|11,04
|9,96
|341,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,98
|-0,37
|253,10
|Dardanel
|18,35
|9,95
|384,17
|Datagate Bilgisayar
|12,44
|8,55
|59,28
|Demısaş Döküm
|6,36
|-3,20
|82,76
|Denge Holding
|4,16
|1,22
|203,65
|Deniz GMYO
|3,16
|-0,32
|50,18
|Denizli Cam
|7,00
|-0,28
|-16,07
|Derimod
|7,70
|3,49
|7,84
|Derlüks Deri
|8,09
|-1,22
|99,96
|Desa Deri
|6,37
|3,41
|40,31
|Despec Bilgisayar
|10,51
|1,94
|147,88
|Deva Holding
|18,76
|-0,27
|110,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,27
|-6,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,87
|-0,53
|139,74
|Ditaş Doğan
|31,80
|0,13
|234,21
|DO-CO
|308,80
|-0,32
|-45,25
|Doğan Burda
|19,50
|-2,50
|221,25
|Doğan Holding
|2,34
|-0,43
|30,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|-0,40
|49,70
|Doğusan
|3,66
|-3,68
|75,96
|Doğuş GMYO
|10,11
|0,90
|123,18
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|6,60
|67,86
|Döktaş Dökümcülük
|33,26
|-0,83
|5,10
|Duran Doğan Basım
|18,60
|0,00
|32,48
|Dyo Boya
|6,93
|2,36
|41,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|-0,74
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,48
|-3,65
|91,85
|Edip Gayrimenkul
|3,13
|-2,80
|125,18
|Ege Endüstri
|728,90
|0,08
|29,57
|Ege Gübre
|120,30
|3,62
|144,04
|Ege Profil
|24,30
|2,02
|103,01
|Ege Seramik
|6,42
|0,94
|74,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,19
|9,17
|271,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,20
|9,09
|207,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,82
|9,33
|310,00
|Egeplast
|19,21
|-6,20
|53,68
|Ekiz Kimya
|9,83
|-4,38
|1511,48
|Emek Elektrik
|3,56
|0,56
|123,90
|Eminiş Ambalaj
|30,00
|9,33
|1873,68
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|1,15
|21,57
|Enerjisa Enerji
|8,66
|-0,12
|28,56
|Enka İnşaat
|6,75
|-1,03
|20,93
|Erbosan
|24,40
|2,43
|-2,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,14
|-1,19
|3,76
|Ersu Gıda
|5,46
|-2,85
|163,77
|Escort Teknoloji
|3,88
|-2,51
|179,14
|Etiler Gıda
|3,40
|-6,85
|191,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,46
|-1,99
|53,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,67
|-2,20
|123,65
|Euro Yat. Ort.
|2,26
|2,26
|100,76
|Euro Yatırım Holding
|2,49
|-0,40
|66,00
|Fade Gıda
|6,77
|1,50
|Fenerbahçe Futbol
|29,12
|-2,80
|101,24
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,10
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,25
|9,83
|14,88
|F-M İzmit Piston
|132,90
|5,73
|180,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,65
|-1,09
|64,50
|Ford Otosan
|87,20
|-1,19
|31,89
|Formet Çelik Kapı
|4,16
|-0,95
|38,67
|Frigo Pak Gıda
|22,46
|-2,18
|220,61
|Galatasaray Sportif
|4,86
|-1,62
|139,41
|Garanti Bankası
|7,17
|2,28
|-35,64
|Garanti Faktoring
|11,16
|1,45
|188,37
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|-1,54
|139,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,95
|0,67
|184,58
|Gediz Ambalaj
|17,56
|3,11
|159,76
|Gentaş
|2,92
|2,10
|41,61
|Gersan Elektrik
|7,10
|-2,87
|122,57
|Global Men. Değ.
|4,81
|0,63
|155,85
|Global Yat. Holding
|4,43
|2,31
|-9,03
|Good-Year
|5,24
|-0,57
|29,38
|Göltaş Çimento
|25,08
|1,21
|40,98
|Gözde Girişim
|5,75
|3,05
|11,87
|GSD Denizcilik
|4,31
|0,47
|68,36
|GSD Holding
|2,08
|0,00
|39,60
|Gübre Fabrik.
|28,56
|-0,14
|215,93
|Güler Yat. Holding
|15,34
|-1,10
|655,67
|Halk GMYO
|2,34
|0,00
|100,92
|Hatay Tekstil
|12,25
|4,08
|81,91
|Hedef Girişim
|4,55
|-0,22
|90,67
|Hektaş
|12,62
|-0,24
|57,36
|HUB Girişim
|18,16
|-0,16
|93,43
|Hürriyet Gzt.
|1,98
|-10,00
|73,68
|ICBC Turkey Bank
|7,29
|-1,22
|38,33
|İdealist Danışmanlık
|8,16
|9,53
|145,78
|İdealist GMYO
|6,21
|-4,46
|102,94
|İhlas Ev Aletleri
|2,21
|-0,45
|-29,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|-5,81
|21,67
|İhlas Gazetecilik
|6,01
|0,67
|32,38
|İhlas Holding
|1,08
|-2,70
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|-3,82
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|15,90
|0,63
|69,51
|Info Yatırım
|10,20
|-7,27
|109,76
|İntema
|25,70
|2,80
|177,54
|Inveo Yatırım Holding
|25,14
|2,86
|226,92
|İpek Doğal Enerji
|11,82
|1,46
|53,11
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|-0,56
|-9,15
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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