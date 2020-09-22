Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
22.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,24
|2,42
|127,96
|Acıpayam Selüloz
|12,20
|5,26
|93,20
|Adel Kalemcilik
|18,79
|-1,05
|19,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,10
|0,96
|47,03
|Afyon Çimento
|4,02
|-0,50
|76,45
|Ak Enerji
|2,00
|2,04
|83,49
|Akbank
|4,74
|0,42
|-41,55
|Akçansa
|12,87
|1,74
|32,76
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,52
|4,94
|161,61
|Akfen GMYO
|3,51
|-6,40
|-13,33
|Akın Tekstil
|16,30
|3,03
|18,20
|Akiş GMYO
|2,76
|0,73
|-11,89
|Akmerkez GMYO
|58,20
|9,92
|159,77
|Aksa
|7,01
|1,59
|0,10
|Aksa Enerji
|5,70
|-0,52
|50,00
|Aksigorta
|7,28
|1,39
|34,37
|Aksu Enerji
|10,45
|0,67
|-29,72
|Alarko Carrıer
|107,70
|-0,28
|80,32
|Alarko GMYO
|15,82
|-0,19
|7,63
|Alarko Holding
|5,67
|2,90
|-4,71
|Albaraka Türk
|1,47
|0,68
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,00
|-1,19
|107,64
|Alkim Kağıt
|13,80
|-1,57
|154,62
|Alkim Kimya
|13,95
|-2,38
|124,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|1,43
|246,34
|Altınyunus Çeşme
|93,80
|9,96
|838,94
|Anadolu Cam
|5,75
|1,23
|35,84
|Anadolu Efes
|20,70
|2,88
|-2,72
|Anadolu Grubu Holding
|17,92
|0,50
|1,88
|Anadolu Hayat Emek.
|7,40
|-0,67
|21,61
|Anadolu Isuzu
|13,69
|0,51
|12,49
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-0,63
|51,92
|Anel Elektrik
|5,35
|1,90
|66,91
|Arçelik
|23,24
|0,69
|11,52
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,00
|-6,57
|Arena Bilgisayar
|37,88
|3,78
|419,97
|Armada Bilgisayar
|74,00
|-9,98
|351,49
|Arsan Tekstil
|5,99
|5,09
|67,32
|Artı Yatırım Holding
|8,78
|9,89
|983,95
|Aselsan
|16,34
|0,74
|56,53
|Ata GMYO
|3,73
|3,04
|-17,66
|Atakule GMYO
|2,30
|1,77
|19,79
|Atlantis Yatırım Holding
|2,28
|-1,30
|128,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|47,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,29
|-0,08
|-0,86
|Avrasya GMYO
|2,16
|3,85
|43,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|3,04
|30,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,20
|0,02
|12,47
|Avrupa Yatırım Holding
|3,21
|9,93
|108,44
|Ayen Enerji
|5,77
|6,07
|66,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,34
|-8,25
|280,82
|Aygaz
|10,93
|-0,18
|-10,01
|Bagfaş
|16,05
|1,58
|-4,58
|Bak Ambalaj
|12,72
|-4,93
|74,61
|Balatacılar Balatacılık
|5,23
|9,87
|321,77
|Bantaş Ambalaj
|3,95
|3,95
|56,75
|Banvit
|24,80
|0,81
|33,55
|Baştaş Başkent Çimento
|6,08
|9,95
|134,75
|Batı Çimento
|3,68
|-0,54
|11,18
|Batısöke Çimento
|1,70
|0,59
|29,77
|Bayrak Taban Sanayi
|6,65
|-2,21
|Bera Holding
|9,30
|-0,21
|141,56
|Berkosan Yalıtım
|6,35
|9,86
|131,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,76
|-1,57
|53,47
|Beyaz Filo
|9,39
|9,95
|200,02
|Bilici Yatırım
|5,30
|6,43
|84,90
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,29
|49,32
|Birko Mensucat
|0,68
|9,68
|119,35
|Birlik Mensucat
|2,64
|0,76
|131,58
|Bizim Mağazaları
|15,76
|1,87
|41,09
|Bomonti Elektrik
|7,12
|9,88
|456,25
|Borusan Mannesmann
|13,43
|3,71
|17,29
|Borusan Yat. Paz.
|123,80
|9,95
|106,63
|Bosch Fren Sistemleri
|823,00
|-1,22
|185,98
|Bossa
|10,52
|-6,41
|30,52
|Brisa
|11,18
|0,90
|19,20
|Burçelik
|20,08
|-2,05
|245,61
|Burçelik Vana
|55,10
|0,18
|467,46
|Bursa Çimento
|5,80
|2,11
|44,88
|Carrefoursa
|19,82
|9,99
|320,81
|Casa Emtia Petrol
|31,00
|-3,13
|230,14
|Ceo Event Medya
|4,18
|1,70
|14,14
|Coca Cola İçecek
|44,40
|-0,45
|17,28
|Cosmos Yat. Holding
|7,31
|9,92
|258,33
|Credıtwest Faktorıng
|4,69
|9,84
|62,85
|Çelebi
|67,20
|0,45
|-32,36
|Çelik Halat
|11,69
|-1,18
|79,85
|Çemaş Döküm
|1,54
|0,00
|22,86
|Çemtaş
|12,64
|1,77
|55,49
|Çimbeton
|96,80
|-4,82
|134,61
|Çimentaş
|30,88
|-7,27
|105,87
|Çimsa
|12,49
|3,39
|37,56
|Çuhadaroğlu Metal
|5,80
|7,81
|81,82
|Dagi Giyim
|12,38
|0,73
|395,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,23
|-0,82
|219,91
|Dardanel
|13,80
|9,96
|264,12
|Datagate Bilgisayar
|11,06
|3,95
|41,61
|Demısaş Döküm
|6,34
|-3,65
|82,18
|Denge Holding
|4,07
|10,00
|197,08
|Deniz GMYO
|3,07
|-0,32
|45,90
|Denizli Cam
|7,04
|1,59
|-15,59
|Derimod
|7,36
|-1,08
|3,08
|Derlüks Deri
|8,25
|1,60
|103,92
|Desa Deri
|6,17
|1,15
|35,90
|Despec Bilgisayar
|10,08
|-0,59
|137,74
|Deva Holding
|18,98
|0,26
|112,60
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,30
|4,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,84
|0,55
|135,90
|Ditaş Doğan
|32,70
|6,17
|243,66
|DO-CO
|308,10
|-1,44
|-45,37
|Doğan Burda
|20,00
|0,00
|229,49
|Doğan Holding
|2,30
|0,44
|28,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,53
|2,43
|53,33
|Doğusan
|3,56
|-0,56
|71,15
|Doğuş GMYO
|10,26
|0,00
|126,49
|Doğuş Otomotiv
|14,65
|0,55
|53,89
|Döktaş Dökümcülük
|31,06
|1,84
|-1,85
|Duran Doğan Basım
|18,47
|3,59
|31,55
|Dyo Boya
|6,50
|-0,15
|32,65
|Eczacıbaşı İlaç
|6,71
|0,60
|83,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,38
|0,31
|101,20
|Edip Gayrimenkul
|3,38
|9,74
|143,17
|Ege Endüstri
|728,80
|1,53
|29,55
|Ege Gübre
|119,00
|3,48
|141,40
|Ege Profil
|19,70
|-7,69
|64,58
|Ege Seramik
|6,39
|2,24
|73,71
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,21
|6,14
|278,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,19
|8,18
|205,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|1,27
|300,00
|Egeplast
|20,12
|7,31
|60,96
|Ekiz Kimya
|9,96
|-5,14
|1532,79
|Emek Elektrik
|3,69
|0,82
|132,08
|Eminiş Ambalaj
|22,70
|9,98
|1393,42
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|0,00
|19,50
|Enerjisa Enerji
|8,65
|-1,03
|28,41
|Enka İnşaat
|6,87
|-0,15
|23,08
|Erbosan
|24,10
|5,79
|-3,52
|Ereğli Demir Çelik
|9,24
|1,99
|4,90
|Ersu Gıda
|5,28
|10,00
|155,07
|Escort Teknoloji
|3,80
|4,40
|173,38
|Etiler Gıda
|3,15
|-1,56
|169,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,37
|3,04
|47,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|9,80
|181,45
|Euro Yat. Ort.
|2,16
|2,86
|91,87
|Euro Yatırım Holding
|2,28
|7,04
|52,00
|Fade Gıda
|6,41
|-4,19
|Fenerbahçe Futbol
|33,78
|-3,21
|133,45
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,90
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,64
|1,09
|1,53
|F-M İzmit Piston
|121,10
|-9,90
|155,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,98
|8,17
|68,79
|Ford Otosan
|87,90
|-0,23
|32,95
|Formet Çelik Kapı
|3,48
|9,78
|16,00
|Frigo Pak Gıda
|20,64
|-1,71
|194,63
|Galatasaray Sportif
|4,80
|9,84
|136,45
|Garanti Bankası
|6,47
|-0,15
|-41,92
|Garanti Faktoring
|11,20
|5,16
|189,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,58
|4,45
|141,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,83
|0,68
|180,77
|Gediz Ambalaj
|17,71
|4,79
|161,98
|Gentaş
|2,82
|0,00
|36,76
|Gersan Elektrik
|6,97
|-1,69
|118,50
|Global Men. Değ.
|4,58
|-0,65
|143,62
|Global Yat. Holding
|4,30
|1,18
|-11,70
|Good-Year
|4,86
|0,00
|20,00
|Göltaş Çimento
|24,02
|-0,66
|35,02
|Gözde Girişim
|5,19
|-0,38
|0,97
|GSD Denizcilik
|4,24
|-0,24
|65,63
|GSD Holding
|2,03
|1,00
|36,24
|Gübre Fabrik.
|28,82
|-0,28
|218,81
|Güler Yat. Holding
|15,79
|-3,66
|677,83
|Halk GMYO
|2,41
|1,26
|106,93
|Hatay Tekstil
|11,56
|-1,20
|71,67
|Hedef Girişim
|4,10
|2,76
|71,82
|Hektaş
|12,30
|0,16
|53,37
|HUB Girişim
|18,11
|1,80
|92,89
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|4,60
|59,65
|ICBC Turkey Bank
|6,71
|2,44
|27,32
|İdealist Danışmanlık
|8,80
|7,45
|165,06
|İdealist GMYO
|6,27
|10,00
|104,90
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|1,85
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|1,44
|17,50
|İhlas Gazetecilik
|4,94
|-1,40
|8,81
|İhlas Holding
|1,06
|3,92
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|0,81
|48,74
|İndeks Bilgisayar
|15,82
|4,56
|68,66
|Info Yatırım
|10,40
|6,67
|113,87
|İntema
|23,02
|9,93
|148,60
|Inveo Yatırım Holding
|24,02
|0,42
|212,35
|İpek Doğal Enerji
|11,63
|0,87
|50,65
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|1,28
|-9,15
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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