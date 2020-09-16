Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
16.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,04
|9,78
|117,20
|Acıpayam Selüloz
|11,63
|9,92
|84,17
|Adel Kalemcilik
|18,95
|0,42
|20,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|1,89
|51,23
|Afyon Çimento
|4,17
|1,71
|83,03
|Ak Enerji
|2,01
|0,50
|84,40
|Akbank
|4,89
|0,00
|-39,70
|Akçansa
|13,20
|4,43
|36,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,84
|9,98
|176,78
|Akfen GMYO
|3,35
|0,60
|-17,28
|Akın Tekstil
|15,96
|3,37
|15,74
|Akiş GMYO
|2,84
|-0,35
|-9,34
|Akmerkez GMYO
|46,44
|10,00
|107,28
|Aksa
|6,91
|-0,43
|-1,33
|Aksa Enerji
|5,59
|0,72
|47,11
|Aksigorta
|7,09
|-1,12
|30,86
|Aksu Enerji
|10,73
|-0,28
|-27,84
|Alarko Carrıer
|102,10
|8,10
|70,95
|Alarko GMYO
|15,45
|-0,83
|5,12
|Alarko Holding
|5,47
|-3,19
|-8,07
|Albaraka Türk
|1,51
|-0,66
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,24
|-1,72
|117,94
|Alkim Kağıt
|14,07
|2,03
|159,61
|Alkim Kimya
|13,95
|0,50
|124,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,38
|-5,48
|236,59
|Altınyunus Çeşme
|77,30
|9,96
|673,77
|Anadolu Cam
|5,54
|0,00
|30,88
|Anadolu Efes
|20,86
|-1,23
|-1,96
|Anadolu Grubu Holding
|17,66
|2,67
|0,40
|Anadolu Hayat Emek.
|7,44
|0,27
|22,27
|Anadolu Isuzu
|14,07
|2,03
|15,61
|Anadolu Sigorta
|6,30
|0,96
|51,68
|Anel Elektrik
|5,54
|-0,36
|72,84
|Arçelik
|23,08
|0,52
|10,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,90
|3,75
|Arena Bilgisayar
|37,80
|-0,53
|418,88
|Armada Bilgisayar
|78,45
|9,95
|378,65
|Arsan Tekstil
|5,40
|-0,55
|50,84
|Artı Yatırım Holding
|6,01
|9,87
|641,98
|Aselsan
|16,67
|-0,12
|59,69
|Ata GMYO
|3,47
|0,00
|-23,40
|Atakule GMYO
|2,41
|2,99
|25,52
|Atlantis Yatırım Holding
|2,40
|6,67
|140,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|58,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,17
|-1,13
|-1,76
|Avrasya GMYO
|2,29
|-0,43
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|0,84
|32,42
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,60
|-0,15
|12,42
|Avrupa Yatırım Holding
|2,45
|4,26
|59,09
|Ayen Enerji
|5,41
|-0,92
|55,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,09
|1,43
|223,74
|Aygaz
|11,42
|-0,61
|-5,98
|Bagfaş
|15,76
|2,40
|-6,30
|Bak Ambalaj
|12,08
|7,86
|65,83
|Balatacılar Balatacılık
|3,60
|9,76
|190,32
|Bantaş Ambalaj
|3,99
|2,31
|58,33
|Banvit
|25,60
|-1,92
|37,86
|Baştaş Başkent Çimento
|4,85
|-3,19
|87,26
|Batı Çimento
|3,65
|1,11
|10,27
|Batısöke Çimento
|1,76
|0,57
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|-1,66
|Bera Holding
|9,70
|4,98
|151,95
|Berkosan Yalıtım
|6,50
|9,98
|137,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,49
|2,35
|42,45
|Beyaz Filo
|6,43
|9,91
|105,44
|Bilici Yatırım
|5,15
|1,18
|79,66
|Bim Mağazalar
|69,60
|-0,71
|50,62
|Birko Mensucat
|0,56
|9,80
|80,65
|Birlik Mensucat
|2,84
|9,65
|149,12
|Bizim Mağazaları
|15,61
|-0,38
|39,75
|Bomonti Elektrik
|5,25
|1,16
|310,16
|Borusan Mannesmann
|13,60
|3,50
|18,78
|Borusan Yat. Paz.
|102,60
|9,97
|71,25
|Bosch Fren Sistemleri
|914,00
|5,06
|217,60
|Bossa
|9,97
|0,61
|23,70
|Brisa
|11,60
|-0,60
|23,68
|Burçelik
|21,48
|1,80
|269,71
|Burçelik Vana
|57,75
|1,32
|494,75
|Bursa Çimento
|5,92
|0,34
|47,87
|Carrefoursa
|13,55
|9,98
|187,69
|Casa Emtia Petrol
|29,86
|-4,48
|218,00
|Ceo Event Medya
|4,33
|0,23
|18,23
|Coca Cola İçecek
|45,14
|-0,79
|19,23
|Cosmos Yat. Holding
|5,00
|6,38
|145,10
|Credıtwest Faktorıng
|5,01
|9,87
|73,96
|Çelebi
|70,05
|-0,99
|-29,49
|Çelik Halat
|12,20
|-0,57
|87,69
|Çemaş Döküm
|1,65
|5,10
|31,63
|Çemtaş
|11,99
|3,18
|47,50
|Çimbeton
|102,10
|9,96
|147,46
|Çimentaş
|36,16
|9,98
|141,07
|Çimsa
|12,16
|3,23
|33,92
|Çuhadaroğlu Metal
|5,34
|0,38
|67,40
|Dagi Giyim
|11,10
|3,45
|344,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,51
|9,96
|232,30
|Dardanel
|12,19
|-0,08
|221,64
|Datagate Bilgisayar
|11,05
|-1,78
|41,49
|Demısaş Döküm
|6,05
|4,85
|73,85
|Denge Holding
|3,06
|9,68
|123,36
|Deniz GMYO
|3,06
|0,33
|45,43
|Denizli Cam
|7,65
|1,32
|-8,27
|Derimod
|7,66
|3,79
|7,28
|Derlüks Deri
|8,15
|-1,57
|101,44
|Desa Deri
|6,49
|2,53
|42,95
|Despec Bilgisayar
|9,73
|4,18
|129,48
|Deva Holding
|19,90
|2,68
|122,90
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,14
|-4,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,83
|-3,17
|134,62
|Ditaş Doğan
|32,90
|0,61
|245,77
|DO-CO
|324,60
|-0,49
|-42,45
|Doğan Burda
|22,60
|9,92
|272,32
|Doğan Holding
|2,21
|-0,90
|23,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,93
|0,69
|77,58
|Doğusan
|3,68
|-1,87
|76,92
|Doğuş GMYO
|11,01
|1,29
|143,05
|Doğuş Otomotiv
|14,79
|-0,74
|55,36
|Döktaş Dökümcülük
|34,00
|6,38
|7,44
|Duran Doğan Basım
|18,41
|-1,50
|31,13
|Dyo Boya
|6,73
|1,36
|37,35
|Eczacıbaşı İlaç
|6,82
|-1,02
|86,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,05
|3,74
|87,39
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|9,86
|124,46
|Ege Endüstri
|755,00
|1,48
|34,21
|Ege Gübre
|126,20
|1,28
|156,01
|Ege Profil
|18,09
|9,37
|51,13
|Ege Seramik
|6,10
|-1,77
|65,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|9,65
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|9,26
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,88
|10,00
|340,00
|Egeplast
|16,84
|-2,04
|34,72
|Ekiz Kimya
|11,63
|9,92
|1806,56
|Emek Elektrik
|3,60
|1,41
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|15,52
|9,99
|921,05
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|-1,10
|23,65
|Enerjisa Enerji
|8,62
|-1,26
|27,97
|Enka İnşaat
|6,71
|-0,74
|20,21
|Erbosan
|24,20
|2,72
|-3,12
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|-0,87
|3,31
|Ersu Gıda
|4,59
|-1,08
|121,74
|Escort Teknoloji
|3,75
|2,46
|169,78
|Etiler Gıda
|3,14
|-6,82
|168,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,47
|6,93
|54,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,31
|10,00
|93,50
|Euro Yat. Ort.
|2,13
|5,97
|89,21
|Euro Yatırım Holding
|2,13
|5,45
|42,00
|Fade Gıda
|6,81
|0,59
|Fenerbahçe Futbol
|32,06
|-5,82
|121,56
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,90
|-0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,18
|0,00
|-8,53
|F-M İzmit Piston
|101,00
|9,90
|113,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,44
|1,06
|61,77
|Ford Otosan
|90,95
|-2,31
|37,56
|Formet Çelik Kapı
|3,28
|-1,50
|9,33
|Frigo Pak Gıda
|23,50
|-0,84
|235,46
|Galatasaray Sportif
|3,83
|6,39
|88,67
|Garanti Bankası
|6,71
|-0,74
|-39,77
|Garanti Faktoring
|10,69
|-1,02
|176,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,58
|-2,64
|141,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,99
|-0,11
|185,85
|Gedik Yatırım Holding
|24,22
|-0,74
|214,95
|Gediz Ambalaj
|16,91
|9,95
|150,15
|Gentaş
|2,86
|0,70
|38,70
|Gersan Elektrik
|6,77
|-1,17
|112,23
|Global Men. Değ.
|4,69
|-1,05
|149,47
|Global Yat. Holding
|4,35
|-0,46
|-10,68
|Good-Year
|4,92
|-1,01
|21,48
|Göltaş Çimento
|27,02
|3,05
|51,88
|Gözde Girişim
|5,43
|-0,18
|5,64
|GSD Denizcilik
|4,35
|-1,36
|69,92
|GSD Holding
|2,09
|-2,79
|40,27
|Gübre Fabrik.
|28,40
|-0,70
|214,16
|Güler Yat. Holding
|16,38
|-3,02
|706,90
|Halk GMYO
|2,39
|7,17
|105,22
|Hatay Tekstil
|12,02
|1,52
|78,50
|Hedef Girişim
|3,87
|3,75
|62,18
|Hektaş
|12,40
|-0,80
|54,61
|HUB Girişim
|18,62
|-1,06
|98,33
|Hürriyet Gzt.
|1,75
|4,79
|53,51
|ICBC Turkey Bank
|7,55
|-2,08
|43,26
|İdealist Danışmanlık
|6,60
|10,00
|98,80
|İdealist GMYO
|5,75
|3,79
|87,91
|İhlas Ev Aletleri
|2,30
|2,68
|-26,52
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|-0,68
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|5,07
|3,05
|11,67
|İhlas Holding
|1,09
|3,81
|19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|-1,63
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|14,32
|-0,90
|52,67
|Info Yatırım
|8,85
|9,94
|82,00
|İntema
|18,76
|-4,24
|102,59
|İpek Doğal Enerji
|12,05
|-0,25
|56,09
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|-0,69
|-7,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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