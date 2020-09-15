Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
15.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,68
|2,51
|97,85
|Acıpayam Selüloz
|10,58
|9,98
|67,55
|Adel Kalemcilik
|18,87
|0,91
|20,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|0,95
|48,43
|Afyon Çimento
|4,10
|0,24
|79,96
|Ak Enerji
|2,00
|1,52
|83,49
|Akbank
|4,89
|0,00
|-39,70
|Akçansa
|12,64
|-0,78
|30,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,31
|0,57
|151,66
|Akfen GMYO
|3,33
|-0,60
|-17,78
|Akın Tekstil
|15,44
|3,35
|11,97
|Akiş GMYO
|2,85
|1,42
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|42,22
|2,28
|88,44
|Aksa
|6,94
|-0,43
|-0,90
|Aksa Enerji
|5,55
|0,36
|46,05
|Aksigorta
|7,17
|-0,69
|32,34
|Aksu Enerji
|10,76
|1,70
|-27,64
|Alarko Carrıer
|94,45
|2,38
|58,14
|Alarko GMYO
|15,58
|-0,19
|6,00
|Alarko Holding
|5,65
|9,92
|-5,04
|Albaraka Türk
|1,52
|2,01
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,70
|1,29
|121,76
|Alkim Kağıt
|13,79
|0,07
|154,44
|Alkim Kimya
|13,88
|0,95
|123,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,46
|4,29
|256,10
|Altınyunus Çeşme
|70,30
|9,93
|603,70
|Anadolu Cam
|5,54
|1,09
|30,88
|Anadolu Efes
|21,12
|1,54
|-0,74
|Anadolu Grubu Holding
|17,20
|1,47
|-2,22
|Anadolu Hayat Emek.
|7,42
|-1,07
|21,94
|Anadolu Isuzu
|13,79
|1,10
|13,31
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,32
|50,23
|Anel Elektrik
|5,56
|-0,71
|73,47
|Arçelik
|22,96
|1,32
|10,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,82
|0,07
|Arena Bilgisayar
|38,00
|1,06
|421,62
|Armada Bilgisayar
|71,35
|9,94
|335,33
|Arsan Tekstil
|5,43
|1,88
|51,68
|Artı Yatırım Holding
|5,47
|9,84
|575,31
|Aselsan
|16,69
|-0,24
|59,88
|Ata GMYO
|3,47
|0,00
|-23,40
|Atakule GMYO
|2,34
|0,43
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|2,25
|1,35
|125,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-1,94
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,32
|-2,06
|-0,64
|Avrasya GMYO
|2,30
|0,00
|52,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,39
|-2,05
|31,32
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.447,80
|0,01
|12,59
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|9,81
|52,60
|Ayen Enerji
|5,46
|-0,36
|57,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,99
|-4,90
|219,18
|Aygaz
|11,49
|-0,95
|-5,40
|Bagfaş
|15,39
|1,45
|-8,50
|Bak Ambalaj
|11,20
|0,18
|53,75
|Balatacılar Balatacılık
|3,28
|9,70
|164,52
|Bantaş Ambalaj
|3,90
|0,26
|54,76
|Banvit
|26,10
|-2,61
|40,55
|Baştaş Başkent Çimento
|5,01
|-1,57
|93,44
|Batı Çimento
|3,61
|-1,63
|9,06
|Batısöke Çimento
|1,75
|-1,13
|33,59
|Bayrak Taban Sanayi
|7,24
|-6,46
|Bera Holding
|9,24
|-0,65
|140,00
|Berkosan Yalıtım
|5,91
|9,85
|115,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,41
|-7,84
|39,18
|Beyaz Filo
|5,85
|9,96
|86,91
|Bilici Yatırım
|5,09
|0,00
|77,57
|Bim Mağazalar
|70,10
|-0,28
|51,70
|Birko Mensucat
|0,51
|8,51
|64,52
|Birlik Mensucat
|2,59
|3,19
|127,19
|Bizim Mağazaları
|15,67
|0,51
|40,29
|Bomonti Elektrik
|5,19
|-0,95
|305,47
|Borusan Mannesmann
|13,14
|-1,28
|14,76
|Borusan Yat. Paz.
|93,30
|3,67
|55,72
|Bosch Fren Sistemleri
|870,00
|-3,33
|202,31
|Bossa
|9,91
|-2,75
|22,95
|Brisa
|11,67
|-2,18
|24,43
|Burçelik
|21,10
|-3,21
|263,17
|Burçelik Vana
|57,00
|-3,39
|487,02
|Bursa Çimento
|5,90
|-1,01
|47,38
|Carrefoursa
|12,32
|10,00
|161,57
|Casa Emtia Petrol
|31,26
|0,13
|232,91
|Ceo Event Medya
|4,32
|-0,46
|17,96
|Coca Cola İçecek
|45,50
|0,93
|20,18
|Cosmos Yat. Holding
|4,70
|8,05
|130,39
|Credıtwest Faktorıng
|4,56
|-9,88
|58,33
|Çelebi
|70,75
|-1,05
|-28,79
|Çelik Halat
|12,27
|1,07
|88,77
|Çemaş Döküm
|1,57
|0,00
|25,25
|Çemtaş
|11,62
|0,61
|42,95
|Çimbeton
|92,85
|9,95
|125,04
|Çimentaş
|32,88
|4,38
|119,20
|Çimsa
|11,78
|0,86
|29,74
|Çuhadaroğlu Metal
|5,32
|-0,37
|66,77
|Dagi Giyim
|10,73
|0,00
|329,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,83
|-0,87
|202,21
|Dardanel
|12,20
|-2,01
|221,90
|Datagate Bilgisayar
|11,25
|-1,23
|44,05
|Demısaş Döküm
|5,77
|1,05
|65,80
|Denge Holding
|2,79
|-0,36
|103,65
|Deniz GMYO
|3,05
|-1,29
|44,95
|Denizli Cam
|7,55
|-3,21
|-9,47
|Derimod
|7,38
|1,10
|3,36
|Derlüks Deri
|8,28
|-1,43
|104,66
|Desa Deri
|6,33
|-2,47
|39,43
|Despec Bilgisayar
|9,34
|-0,74
|120,28
|Deva Holding
|19,38
|1,25
|117,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,46
|-0,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,89
|-3,57
|142,31
|Ditaş Doğan
|32,70
|-6,52
|243,66
|DO-CO
|326,20
|-0,09
|-42,16
|Doğan Burda
|20,56
|-8,62
|238,71
|Doğan Holding
|2,23
|3,72
|24,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,91
|1,39
|76,36
|Doğusan
|3,75
|-0,27
|80,29
|Doğuş GMYO
|10,87
|-2,86
|139,96
|Doğuş Otomotiv
|14,90
|-2,93
|56,51
|Döktaş Dökümcülük
|31,96
|5,62
|0,99
|Duran Doğan Basım
|18,69
|0,38
|33,12
|Dyo Boya
|6,64
|-2,21
|35,51
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|3,92
|88,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|17,40
|7,74
|80,64
|Edip Gayrimenkul
|2,84
|8,81
|104,32
|Ege Endüstri
|744,00
|1,50
|32,25
|Ege Gübre
|124,60
|9,97
|152,76
|Ege Profil
|16,54
|0,30
|38,18
|Ege Seramik
|6,21
|9,91
|68,82
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,14
|9,62
|256,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,08
|9,09
|176,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|9,59
|300,00
|Egeplast
|17,19
|0,82
|37,52
|Ekiz Kimya
|10,58
|9,98
|1634,43
|Emek Elektrik
|3,55
|-1,93
|123,27
|Eminiş Ambalaj
|14,11
|9,98
|828,29
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-1,09
|25,03
|Enerjisa Enerji
|8,73
|0,23
|29,60
|Enka İnşaat
|6,76
|1,20
|21,10
|Erbosan
|23,56
|0,17
|-5,68
|Ereğli Demir Çelik
|9,18
|0,33
|4,22
|Ersu Gıda
|4,64
|1,53
|124,15
|Escort Teknoloji
|3,66
|-1,61
|163,31
|Etiler Gıda
|3,37
|-2,32
|188,62
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,31
|10,00
|44,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,10
|6,60
|75,91
|Euro Yat. Ort.
|2,01
|1,52
|78,55
|Euro Yatırım Holding
|2,02
|4,12
|34,67
|Fade Gıda
|6,77
|9,90
|Fenerbahçe Futbol
|34,04
|-9,99
|135,25
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,10
|0,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,18
|-3,24
|-8,53
|F-M İzmit Piston
|91,90
|0,44
|94,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,31
|0,08
|60,08
|Ford Otosan
|93,10
|7,63
|40,82
|Formet Çelik Kapı
|3,33
|-5,40
|11,00
|Frigo Pak Gıda
|23,70
|4,77
|238,31
|Galatasaray Sportif
|3,60
|-10,00
|77,34
|Garanti Bankası
|6,76
|-0,29
|-39,32
|Garanti Faktoring
|10,80
|-1,01
|179,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,65
|-3,64
|148,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,00
|-0,33
|186,17
|Gedik Yatırım Holding
|24,40
|-0,41
|217,30
|Gediz Ambalaj
|15,38
|5,78
|127,51
|Gentaş
|2,84
|0,00
|37,73
|Gersan Elektrik
|6,85
|0,29
|114,73
|Global Men. Değ.
|4,74
|-0,84
|152,13
|Global Yat. Holding
|4,37
|-0,23
|-10,27
|Good-Year
|4,97
|-0,60
|22,72
|Göltaş Çimento
|26,22
|-4,03
|47,39
|Gözde Girişim
|5,44
|-1,63
|5,84
|GSD Denizcilik
|4,41
|0,00
|72,27
|GSD Holding
|2,15
|1,90
|44,30
|Gübre Fabrik.
|28,60
|1,27
|216,37
|Güler Yat. Holding
|16,89
|-0,24
|732,02
|Halk GMYO
|2,23
|-1,33
|91,48
|Hatay Tekstil
|11,84
|-4,28
|75,82
|Hedef Girişim
|3,73
|1,36
|56,31
|Hektaş
|12,50
|-1,34
|55,86
|HUB Girişim
|18,82
|0,05
|100,46
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|-3,47
|46,49
|ICBC Turkey Bank
|7,71
|0,78
|46,30
|İdealist Danışmanlık
|6,00
|9,89
|80,72
|İdealist GMYO
|5,54
|9,92
|81,05
|İhlas Ev Aletleri
|2,24
|5,16
|-28,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|-1,35
|21,67
|İhlas Gazetecilik
|4,92
|3,14
|8,37
|İhlas Holding
|1,05
|-0,94
|15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,23
|0,82
|47,54
|İndeks Bilgisayar
|14,45
|-1,90
|54,06
|Info Yatırım
|8,05
|4,95
|65,55
|İntema
|19,59
|3,11
|111,56
|İpek Doğal Enerji
|12,08
|1,00
|56,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|0,42
|-7,23
(Sürecek)
Kaynak: AA
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