Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
10.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,63
|4,31
|95,16
|Acıpayam Selüloz
|9,18
|-1,18
|45,38
|Adel Kalemcilik
|18,30
|-0,05
|16,56
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|-2,30
|48,43
|Afyon Çimento
|4,08
|-2,86
|79,08
|Ak Enerji
|1,94
|-5,83
|77,98
|Akbank
|4,93
|0,82
|-39,21
|Akçansa
|12,32
|0,24
|27,08
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,14
|-1,72
|143,60
|Akfen GMYO
|3,35
|0,30
|-17,28
|Akın Tekstil
|15,06
|-2,33
|9,21
|Akiş GMYO
|2,75
|0,73
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|41,78
|-0,52
|86,48
|Aksa
|6,75
|0,15
|-3,62
|Aksa Enerji
|5,48
|-4,70
|44,21
|Aksigorta
|7,35
|0,27
|35,66
|Aksu Enerji
|10,55
|-2,59
|-29,05
|Alarko Carrıer
|92,05
|-1,55
|54,12
|Alarko GMYO
|14,83
|-0,60
|0,90
|Alarko Holding
|5,17
|-0,96
|-13,11
|Albaraka Türk
|1,50
|2,74
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,12
|5,69
|125,25
|Alkim Kağıt
|14,16
|2,61
|161,27
|Alkim Kimya
|14,10
|6,82
|127,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|10,00
|248,78
|Altınyunus Çeşme
|52,90
|9,98
|429,53
|Anadolu Cam
|5,37
|1,70
|26,86
|Anadolu Efes
|20,04
|0,65
|-5,82
|Anadolu Grubu Holding
|17,15
|-0,87
|-2,50
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|-1,20
|21,77
|Anadolu Isuzu
|13,82
|2,98
|13,56
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-0,79
|50,72
|Anel Elektrik
|5,55
|0,36
|73,15
|Arçelik
|22,76
|3,36
|9,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,84
|-0,55
|Arena Bilgisayar
|36,20
|-4,84
|396,91
|Armada Bilgisayar
|61,55
|-1,83
|275,53
|Arsan Tekstil
|5,31
|0,95
|48,32
|Artı Yatırım Holding
|4,12
|9,87
|408,64
|Aselsan
|16,67
|0,66
|59,69
|Ata GMYO
|3,41
|-0,29
|-24,72
|Atakule GMYO
|2,24
|-3,03
|16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|2,30
|0,00
|130,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|0,00
|56,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,12
|0,31
|-2,13
|Avrasya GMYO
|2,23
|0,00
|47,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,44
|-0,41
|34,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.453,10
|0,02
|13,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|0,00
|15,58
|Ayen Enerji
|5,54
|-3,99
|59,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,50
|9,97
|242,47
|Aygaz
|11,30
|-1,82
|-6,96
|Bagfaş
|15,02
|-1,05
|-10,70
|Bak Ambalaj
|10,92
|1,02
|49,90
|Balatacılar Balatacılık
|2,48
|9,73
|100,00
|Bantaş Ambalaj
|3,94
|2,87
|56,35
|Banvit
|24,26
|1,08
|30,64
|Baştaş Başkent Çimento
|4,21
|4,99
|62,55
|Batı Çimento
|3,59
|0,84
|8,46
|Batısöke Çimento
|1,76
|0,00
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,42
|4,95
|Bera Holding
|9,31
|4,02
|141,82
|Berkosan Yalıtım
|5,37
|9,82
|95,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,98
|-9,95
|62,45
|Beyaz Filo
|4,40
|-2,22
|40,58
|Bilici Yatırım
|5,12
|6,00
|78,62
|Bim Mağazalar
|67,70
|-0,73
|46,51
|Birko Mensucat
|0,42
|-2,33
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,46
|0,00
|115,79
|Bizim Mağazaları
|15,82
|-0,19
|41,63
|Bomonti Elektrik
|5,27
|-2,41
|311,72
|Borusan Mannesmann
|12,71
|0,55
|11,00
|Borusan Yat. Paz.
|90,20
|0,28
|50,55
|Bosch Fren Sistemleri
|865,00
|-4,53
|200,58
|Bossa
|9,54
|-0,31
|18,36
|Brisa
|11,45
|1,15
|22,08
|Burçelik
|21,78
|-1,36
|274,87
|Burçelik Vana
|57,75
|-0,35
|494,75
|Bursa Çimento
|5,66
|1,07
|41,38
|Carrefoursa
|9,27
|1,76
|96,82
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,13
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,23
|0,24
|15,50
|Coca Cola İçecek
|45,24
|2,35
|19,49
|Cosmos Yat. Holding
|4,23
|9,87
|107,35
|Credıtwest Faktorıng
|5,89
|-0,34
|104,51
|Çelebi
|67,80
|1,12
|-31,76
|Çelik Halat
|12,77
|-2,89
|96,46
|Çemaş Döküm
|1,55
|1,97
|23,65
|Çemtaş
|11,52
|-1,12
|41,71
|Çimbeton
|75,35
|-0,20
|82,62
|Çimentaş
|29,50
|-1,60
|96,67
|Çimsa
|11,52
|-1,37
|26,87
|Çuhadaroğlu Metal
|5,46
|-3,02
|71,16
|Dagi Giyim
|11,33
|10,00
|353,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,12
|4,40
|215,04
|Dardanel
|12,26
|-4,22
|223,48
|Datagate Bilgisayar
|11,89
|-0,50
|52,24
|Demısaş Döküm
|5,61
|-5,08
|61,21
|Denge Holding
|2,70
|-4,26
|97,08
|Deniz GMYO
|3,10
|0,65
|47,33
|Denizli Cam
|7,50
|4,31
|-10,07
|Derimod
|7,25
|2,11
|1,54
|Derlüks Deri
|8,44
|-0,47
|108,61
|Desa Deri
|7,10
|9,91
|56,39
|Despec Bilgisayar
|8,97
|1,70
|111,56
|Deva Holding
|18,88
|0,43
|111,48
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|6,20
|9,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,38
|-9,85
|205,13
|Ditaş Doğan
|39,00
|-2,30
|309,87
|DO-CO
|320,00
|-0,84
|-43,26
|Doğan Burda
|23,40
|-3,70
|285,50
|Doğan Holding
|2,16
|0,47
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-1,87
|58,79
|Doğusan
|3,70
|-5,61
|77,88
|Doğuş GMYO
|10,48
|-1,96
|131,35
|Doğuş Otomotiv
|14,62
|0,14
|53,57
|Döktaş Dökümcülük
|29,38
|3,96
|-7,16
|Duran Doğan Basım
|18,55
|-0,64
|32,12
|Dyo Boya
|6,38
|-4,49
|30,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,55
|0,15
|79,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,45
|-0,77
|60,40
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|-1,24
|71,94
|Ege Endüstri
|740,00
|2,11
|31,54
|Ege Gübre
|102,40
|1,89
|107,73
|Ege Profil
|15,86
|0,89
|32,50
|Ege Seramik
|5,43
|-2,16
|47,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,93
|4,49
|190,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|4,55
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|230,00
|Egeplast
|15,35
|0,33
|22,80
|Ekiz Kimya
|8,75
|1,86
|1334,43
|Emek Elektrik
|3,43
|-4,72
|115,72
|Eminiş Ambalaj
|10,61
|9,95
|598,03
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|0,00
|24,34
|Enerjisa Enerji
|8,33
|-0,72
|23,66
|Enka İnşaat
|6,71
|-0,30
|20,21
|Erbosan
|22,74
|0,62
|-8,97
|Ereğli Demir Çelik
|9,02
|-0,11
|2,40
|Ersu Gıda
|4,44
|0,23
|114,49
|Escort Teknoloji
|3,56
|-1,11
|156,12
|Etiler Gıda
|3,27
|-9,42
|180,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,98
|-1,49
|23,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,85
|0,00
|54,96
|Euro Yat. Ort.
|2,00
|-6,98
|77,66
|Euro Yatırım Holding
|1,90
|-2,56
|26,67
|Fade Gıda
|5,80
|1,75
|Fenerbahçe Futbol
|44,32
|-9,99
|206,29
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,30
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,93
|2,88
|-14,00
|F-M İzmit Piston
|89,45
|1,65
|88,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,60
|6,42
|50,85
|Ford Otosan
|86,75
|0,52
|31,21
|Formet Çelik Kapı
|3,56
|0,00
|18,67
|Frigo Pak Gıda
|23,40
|8,84
|234,03
|Galatasaray Sportif
|4,31
|-9,83
|112,32
|Garanti Bankası
|6,83
|1,04
|-38,69
|Garanti Faktoring
|10,91
|-2,68
|181,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|1,33
|113,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,03
|0,11
|187,13
|Gedik Yatırım Holding
|25,60
|2,40
|232,90
|Gediz Ambalaj
|13,93
|1,90
|106,07
|Gentaş
|2,84
|2,53
|37,73
|Gersan Elektrik
|6,91
|0,44
|116,61
|Global Men. Değ.
|4,59
|-1,08
|144,15
|Global Yat. Holding
|4,39
|-2,23
|-9,86
|Good-Year
|5,07
|3,05
|25,19
|Göltaş Çimento
|24,00
|-2,28
|34,91
|Gözde Girişim
|5,37
|1,51
|4,47
|GSD Denizcilik
|4,50
|3,21
|75,78
|GSD Holding
|2,15
|-2,71
|44,30
|Gübre Fabrik.
|28,40
|0,00
|214,16
|Güler Yat. Holding
|17,82
|10,00
|777,83
|Halk GMYO
|2,11
|-0,94
|81,17
|Hatay Tekstil
|13,45
|-9,97
|99,73
|Hedef Girişim
|3,57
|0,00
|49,60
|Hektaş
|12,32
|1,32
|53,62
|HUB Girişim
|19,44
|3,40
|107,06
|Hürriyet Gzt.
|1,84
|-1,08
|61,40
|ICBC Turkey Bank
|7,37
|-5,63
|39,85
|İdealist Danışmanlık
|4,52
|2,73
|36,14
|İdealist GMYO
|4,67
|-0,43
|52,61
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|0,50
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|2,84
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|4,82
|5,47
|6,17
|İhlas Holding
|0,98
|2,08
|7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|0,00
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|14,39
|-1,17
|53,42
|Info Yatırım
|7,46
|2,75
|53,41
|İntema
|21,30
|9,96
|130,02
|İpek Doğal Enerji
|11,92
|-6,22
|54,40
|İskenderun Demir Çelik
|7,15
|-0,56
|-8,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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