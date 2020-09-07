Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
07.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,45
|2,07
|85,48
|Acıpayam Selüloz
|9,05
|3,90
|43,32
|Adel Kalemcilik
|18,13
|0,72
|15,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,14
|4,90
|49,83
|Afyon Çimento
|4,06
|1,25
|78,21
|Ak Enerji
|1,89
|2,16
|73,39
|Akbank
|4,93
|0,20
|-39,21
|Akçansa
|11,80
|1,11
|21,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,52
|-3,50
|161,61
|Akfen GMYO
|3,29
|4,11
|-18,77
|Akın Tekstil
|15,04
|5,25
|9,06
|Akiş GMYO
|2,75
|0,73
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|39,82
|1,32
|77,73
|Aksa
|6,79
|3,19
|-3,05
|Aksa Enerji
|5,40
|2,86
|42,11
|Aksigorta
|7,27
|0,28
|34,19
|Aksu Enerji
|10,35
|0,58
|-30,40
|Alarko Carrıer
|86,15
|2,56
|44,24
|Alarko GMYO
|15,02
|4,23
|2,19
|Alarko Holding
|5,11
|0,99
|-14,12
|Albaraka Türk
|1,49
|2,05
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,06
|0,00
|108,14
|Alkim Kağıt
|13,42
|2,13
|147,61
|Alkim Kimya
|12,85
|2,23
|107,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,31
|-2,24
|219,51
|Altınyunus Çeşme
|47,04
|-5,73
|370,87
|Anadolu Cam
|5,36
|0,94
|26,63
|Anadolu Efes
|20,04
|-0,30
|-5,82
|Anadolu Grubu Holding
|16,49
|0,43
|-6,25
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|2,18
|23,25
|Anadolu Isuzu
|13,56
|3,35
|11,42
|Anadolu Sigorta
|6,29
|0,16
|51,44
|Anel Elektrik
|5,57
|2,77
|73,78
|Arçelik
|21,86
|-0,64
|4,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,84
|9,95
|Arena Bilgisayar
|34,50
|9,87
|373,58
|Armada Bilgisayar
|51,85
|9,90
|216,35
|Arsan Tekstil
|5,04
|2,65
|40,78
|Artı Yatırım Holding
|3,10
|9,93
|282,72
|Aselsan
|16,90
|0,12
|61,89
|Ata GMYO
|3,38
|0,90
|-25,39
|Atakule GMYO
|2,33
|3,56
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|2,25
|-6,25
|125,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|1,39
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,15
|2,81
|-1,91
|Avrasya GMYO
|2,27
|5,58
|50,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|2,60
|30,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,80
|0,02
|12,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,79
|5,92
|16,23
|Ayen Enerji
|5,55
|1,65
|59,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,10
|3,92
|178,54
|Aygaz
|11,36
|2,62
|-6,47
|Bagfaş
|15,17
|1,34
|-9,81
|Bak Ambalaj
|10,65
|0,38
|46,20
|Balatacılar Balatacılık
|2,28
|-4,60
|83,87
|Bantaş Ambalaj
|3,85
|4,90
|52,78
|Banvit
|24,36
|0,66
|31,18
|Baştaş Başkent Çimento
|4,04
|1,00
|55,98
|Batı Çimento
|3,52
|1,15
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,67
|1,21
|27,48
|Bayrak Taban Sanayi
|7,34
|-1,48
|Bera Holding
|9,39
|-1,98
|143,90
|Berkosan Yalıtım
|4,70
|3,52
|71,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,66
|9,25
|49,39
|Beyaz Filo
|4,27
|9,77
|36,43
|Bilici Yatırım
|4,88
|0,41
|70,24
|Bim Mağazalar
|67,70
|-0,07
|46,51
|Birko Mensucat
|0,44
|2,33
|41,94
|Birlik Mensucat
|2,52
|0,80
|121,05
|Bizim Mağazaları
|16,03
|1,78
|43,51
|Bomonti Elektrik
|5,10
|8,51
|298,44
|Borusan Mannesmann
|12,53
|1,87
|9,43
|Borusan Yat. Paz.
|85,00
|0,77
|41,87
|Bosch Fren Sistemleri
|855,00
|-0,55
|197,10
|Bossa
|9,30
|1,97
|15,38
|Brisa
|11,32
|0,98
|20,70
|Burçelik
|22,74
|-0,87
|291,39
|Burçelik Vana
|60,65
|-0,16
|524,61
|Bursa Çimento
|5,54
|-0,54
|38,38
|Carrefoursa
|7,66
|1,86
|62,63
|Casa Emtia Petrol
|29,94
|-0,20
|218,85
|Ceo Event Medya
|4,24
|3,16
|15,78
|Coca Cola İçecek
|45,08
|2,50
|19,07
|Cosmos Yat. Holding
|3,19
|10,00
|56,37
|Credıtwest Faktorıng
|6,47
|-9,89
|124,65
|Çelebi
|68,65
|0,81
|-30,90
|Çelik Halat
|12,50
|1,96
|92,31
|Çemaş Döküm
|1,53
|3,38
|22,06
|Çemtaş
|11,40
|1,69
|40,24
|Çimbeton
|71,70
|2,72
|73,78
|Çimentaş
|27,18
|7,26
|81,20
|Çimsa
|11,38
|1,25
|25,33
|Çuhadaroğlu Metal
|5,56
|3,73
|74,29
|Dagi Giyim
|9,90
|-3,88
|296,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,40
|2,40
|183,19
|Dardanel
|12,37
|2,23
|226,39
|Datagate Bilgisayar
|12,07
|6,44
|54,55
|Demısaş Döküm
|5,41
|2,08
|55,46
|Denge Holding
|2,80
|-2,10
|104,38
|Deniz GMYO
|3,11
|-0,32
|47,80
|Denizli Cam
|6,92
|1,17
|-17,03
|Derimod
|6,75
|2,12
|-5,46
|Derlüks Deri
|8,58
|0,70
|112,07
|Desa Deri
|5,87
|2,09
|29,30
|Despec Bilgisayar
|8,54
|4,15
|101,42
|Deva Holding
|18,94
|1,18
|112,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|4,67
|9,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,67
|9,88
|242,31
|Ditaş Doğan
|33,00
|10,00
|246,82
|DO-CO
|327,90
|2,63
|-41,86
|Doğan Burda
|30,00
|5,26
|394,23
|Doğan Holding
|2,15
|0,00
|19,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|1,89
|63,03
|Doğusan
|3,73
|0,81
|79,33
|Doğuş GMYO
|11,27
|4,26
|148,79
|Doğuş Otomotiv
|14,44
|-0,96
|51,68
|Döktaş Dökümcülük
|28,36
|2,46
|-10,38
|Duran Doğan Basım
|17,00
|0,12
|21,08
|Dyo Boya
|6,14
|3,89
|25,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|4,23
|75,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,48
|2,18
|60,71
|Edip Gayrimenkul
|2,49
|5,51
|79,14
|Ege Endüstri
|726,50
|-0,40
|29,14
|Ege Gübre
|97,20
|0,05
|97,18
|Ege Profil
|15,93
|1,34
|33,08
|Ege Seramik
|5,30
|1,53
|44,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,90
|1,12
|181,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|0,00
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|235,00
|Egeplast
|15,25
|-0,33
|22,00
|Ekiz Kimya
|8,73
|0,34
|1331,15
|Emek Elektrik
|3,35
|9,84
|110,69
|Eminiş Ambalaj
|7,99
|9,90
|425,66
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|4,60
|25,72
|Enerjisa Enerji
|8,28
|1,10
|22,92
|Enka İnşaat
|6,68
|1,37
|19,67
|Erbosan
|22,04
|0,46
|-11,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|1,82
|1,49
|Ersu Gıda
|4,57
|1,56
|120,77
|Escort Teknoloji
|3,57
|5,00
|156,83
|Etiler Gıda
|3,77
|9,91
|222,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,01
|5,24
|25,33
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,85
|3,93
|54,96
|Euro Yat. Ort.
|2,17
|9,60
|92,76
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|3,24
|27,33
|Fade Gıda
|5,79
|-4,14
|Fenerbahçe Futbol
|40,72
|9,99
|181,41
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.152,80
|-0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,79
|1,07
|-17,07
|F-M İzmit Piston
|82,00
|-0,06
|73,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,14
|7,22
|44,86
|Ford Otosan
|86,80
|2,72
|31,29
|Formet Çelik Kapı
|3,90
|9,86
|30,00
|Frigo Pak Gıda
|23,38
|-4,10
|233,74
|Galatasaray Sportif
|3,96
|10,00
|95,07
|Garanti Bankası
|6,82
|0,29
|-38,78
|Garanti Faktoring
|11,01
|-1,70
|184,50
|Garanti Yat. Ort.
|2,22
|6,22
|107,87
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,14
|1,33
|190,62
|Gedik Yatırım Holding
|25,58
|2,08
|232,64
|Gediz Ambalaj
|13,12
|0,92
|94,08
|Gentaş
|2,75
|2,23
|33,36
|Gersan Elektrik
|7,03
|2,03
|120,38
|Global Men. Değ.
|4,68
|0,43
|148,94
|Global Yat. Holding
|4,40
|0,69
|-9,65
|Good-Year
|4,84
|1,26
|19,51
|Göltaş Çimento
|22,66
|1,98
|27,37
|Gözde Girişim
|5,40
|1,89
|5,06
|GSD Denizcilik
|4,86
|9,95
|89,84
|GSD Holding
|2,30
|2,68
|54,36
|Gübre Fabrik.
|29,50
|-1,07
|226,33
|Güler Yat. Holding
|18,62
|-2,00
|817,24
|Halk GMYO
|2,05
|1,99
|76,02
|Hatay Tekstil
|13,09
|10,00
|94,39
|Hedef Girişim
|3,67
|-0,81
|53,80
|Hektaş
|12,12
|0,08
|51,12
|HUB Girişim
|19,62
|0,15
|108,98
|Hürriyet Gzt.
|1,90
|3,83
|66,67
|ICBC Turkey Bank
|7,79
|1,04
|47,82
|İdealist Danışmanlık
|4,45
|1,83
|34,04
|İdealist GMYO
|4,76
|1,71
|55,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,99
|7,57
|-36,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|2,86
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|3,79
|2,16
|-16,52
|İhlas Holding
|0,92
|6,98
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|1,68
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|14,28
|7,13
|52,24
|Info Yatırım
|7,12
|5,17
|46,42
|İntema
|19,04
|-1,60
|105,62
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|0,35
|49,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|3,73
|-11,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA