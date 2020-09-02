Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
02.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,49
|-1,97
|87,63
|Acıpayam Selüloz
|8,75
|1,04
|38,57
|Adel Kalemcilik
|17,60
|-0,23
|12,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|2,06
|38,63
|Afyon Çimento
|4,01
|2,04
|76,01
|Ak Enerji
|1,93
|2,66
|77,06
|Akbank
|4,92
|-0,61
|-39,33
|Akçansa
|11,90
|-1,41
|22,75
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|9,98
|145,50
|Akfen GMYO
|3,02
|-0,66
|-25,43
|Akın Tekstil
|13,99
|1,38
|1,45
|Akiş GMYO
|2,67
|1,14
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|42,26
|0,38
|88,62
|Aksa
|6,70
|0,30
|-4,33
|Aksa Enerji
|5,54
|5,93
|45,79
|Aksigorta
|7,30
|0,55
|34,74
|Aksu Enerji
|10,08
|1,51
|-32,21
|Alarko Carrıer
|84,15
|2,68
|40,89
|Alarko GMYO
|14,16
|-1,26
|-3,66
|Alarko Holding
|4,95
|0,20
|-16,81
|Albaraka Türk
|1,46
|-2,01
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,90
|-0,88
|123,42
|Alkim Kağıt
|13,30
|-0,75
|145,40
|Alkim Kimya
|12,59
|-0,63
|103,00
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,48
|9,63
|260,98
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|-5,45
|420,52
|Anadolu Cam
|5,26
|0,19
|24,27
|Anadolu Efes
|19,17
|-0,47
|-9,91
|Anadolu Grubu Holding
|16,47
|0,55
|-6,37
|Anadolu Hayat Emek.
|7,35
|-0,68
|20,79
|Anadolu Isuzu
|13,06
|1,24
|7,31
|Anadolu Sigorta
|6,35
|-1,24
|52,88
|Anel Elektrik
|5,43
|-0,91
|69,41
|Arçelik
|20,70
|-1,90
|-0,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,80
|-0,37
|Arena Bilgisayar
|31,60
|-3,54
|333,77
|Armada Bilgisayar
|39,00
|-3,94
|137,95
|Arsan Tekstil
|4,91
|-0,81
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|2,34
|6,36
|188,89
|Aselsan
|16,60
|-1,37
|59,02
|Ata GMYO
|3,32
|-1,19
|-26,71
|Atakule GMYO
|2,21
|-1,34
|15,10
|Atlantis Yatırım Holding
|2,20
|2,33
|120,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,86
|-0,46
|-4,07
|Avrasya GMYO
|2,17
|1,88
|43,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|-1,28
|26,92
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.453,20
|0,06
|13,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,66
|3,75
|7,79
|Ayen Enerji
|5,72
|1,60
|64,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,22
|4,36
|184,02
|Aygaz
|11,13
|-1,42
|-8,36
|Bagfaş
|14,60
|1,67
|-13,20
|Bak Ambalaj
|11,29
|9,93
|54,98
|Balatacılar Balatacılık
|2,31
|10,00
|86,29
|Bantaş Ambalaj
|3,69
|1,93
|46,43
|Banvit
|23,74
|-1,66
|27,84
|Baştaş Başkent Çimento
|4,09
|-0,49
|57,92
|Batı Çimento
|3,60
|1,69
|8,76
|Batısöke Çimento
|1,67
|-1,18
|27,48
|Bayrak Taban Sanayi
|6,74
|-0,30
|Bera Holding
|9,15
|9,98
|137,66
|Berkosan Yalıtım
|4,81
|5,02
|75,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,41
|10,00
|39,18
|Beyaz Filo
|3,93
|9,78
|25,57
|Bilici Yatırım
|4,95
|-1,59
|72,69
|Bim Mağazalar
|68,20
|0,66
|47,59
|Birko Mensucat
|0,44
|2,33
|41,94
|Birlik Mensucat
|2,68
|9,84
|135,09
|Bizim Mağazaları
|15,80
|-1,86
|41,45
|Bomonti Elektrik
|5,03
|-3,27
|292,97
|Borusan Mannesmann
|12,37
|0,00
|8,03
|Borusan Yat. Paz.
|84,50
|2,18
|41,04
|Bosch Fren Sistemleri
|889,00
|6,47
|208,92
|Bossa
|9,11
|1,45
|13,03
|Brisa
|11,10
|-0,27
|18,35
|Burçelik
|23,00
|-1,29
|295,87
|Burçelik Vana
|65,20
|4,15
|571,47
|Bursa Çimento
|5,40
|0,00
|34,89
|Carrefoursa
|7,50
|0,67
|59,24
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|-0,20
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,13
|-3,28
|12,77
|Coca Cola İçecek
|44,66
|4,35
|17,96
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|-1,35
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|7,97
|-0,99
|176,74
|Çelebi
|68,80
|-1,64
|-30,75
|Çelik Halat
|12,43
|-0,32
|91,23
|Çemaş Döküm
|1,51
|2,03
|20,46
|Çemtaş
|11,60
|-1,86
|42,70
|Çimbeton
|71,70
|2,43
|73,78
|Çimentaş
|25,16
|2,69
|67,73
|Çimsa
|11,37
|1,16
|25,22
|Çuhadaroğlu Metal
|5,36
|-2,90
|68,03
|Dagi Giyim
|9,66
|0,73
|286,40
|Dagi Yatırım Holding
|6,26
|-1,88
|176,99
|Dardanel
|12,28
|2,33
|224,01
|Datagate Bilgisayar
|9,80
|9,99
|25,48
|Demısaş Döküm
|5,36
|1,52
|54,02
|Denge Holding
|2,68
|0,00
|95,62
|Deniz GMYO
|3,17
|-3,94
|50,65
|Denizli Cam
|6,83
|-0,29
|-18,11
|Derimod
|6,43
|1,10
|-9,94
|Derlüks Deri
|8,53
|-1,39
|110,84
|Desa Deri
|5,79
|-0,52
|27,53
|Despec Bilgisayar
|8,26
|6,86
|94,81
|Deva Holding
|19,19
|-3,66
|114,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,21
|4,74
|183,33
|Ditaş Doğan
|27,40
|0,37
|187,96
|DO-CO
|317,70
|0,03
|-43,67
|Doğan Burda
|28,80
|-4,51
|374,46
|Doğan Holding
|2,11
|0,00
|17,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|1,56
|58,18
|Doğusan
|4,26
|-9,94
|104,81
|Doğuş GMYO
|10,15
|-4,69
|124,06
|Doğuş Otomotiv
|14,45
|0,42
|51,79
|Döktaş Dökümcülük
|27,88
|-4,78
|-11,90
|Duran Doğan Basım
|16,37
|0,43
|16,60
|Dyo Boya
|5,80
|-1,19
|18,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|-1,49
|63,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,00
|-2,66
|55,72
|Edip Gayrimenkul
|2,35
|-2,89
|69,06
|Ege Endüstri
|700,00
|-1,55
|24,43
|Ege Gübre
|97,35
|-0,66
|97,48
|Ege Profil
|15,67
|-2,06
|30,91
|Ege Seramik
|5,27
|0,38
|43,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,88
|-2,22
|175,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|1,12
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|225,00
|Egeplast
|15,30
|0,33
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,73
|-3,00
|1331,15
|Emek Elektrik
|2,95
|-1,67
|85,53
|Eminiş Ambalaj
|6,01
|9,87
|295,39
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|0,57
|22,26
|Enerjisa Enerji
|8,29
|-1,07
|23,07
|Enka İnşaat
|6,48
|-0,46
|16,09
|Erbosan
|21,58
|-1,10
|-13,61
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|0,93
|-1,57
|Ersu Gıda
|4,43
|-3,28
|114,01
|Escort Teknoloji
|3,47
|2,97
|149,64
|Etiler Gıda
|2,84
|9,65
|143,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|0,52
|19,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,92
|6,08
|60,83
|Euro Yat. Ort.
|1,82
|-1,09
|61,67
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|0,58
|16,00
|Fade Gıda
|5,19
|9,96
|Fenerbahçe Futbol
|31,02
|10,00
|114,37
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,00
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,78
|5,29
|-17,29
|F-M İzmit Piston
|83,00
|-0,24
|75,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,80
|-4,51
|40,44
|Ford Otosan
|82,45
|0,49
|24,71
|Formet Çelik Kapı
|3,35
|-1,47
|11,67
|Frigo Pak Gıda
|23,16
|9,97
|230,60
|Galatasaray Sportif
|3,48
|9,78
|71,43
|Garanti Bankası
|6,85
|-0,58
|-38,51
|Garanti Faktoring
|11,09
|-0,98
|186,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|0,00
|100,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,11
|0,22
|189,67
|Gedik Yatırım Holding
|24,32
|1,93
|216,25
|Gediz Ambalaj
|12,83
|3,80
|89,79
|Gentaş
|2,75
|3,00
|33,36
|Gersan Elektrik
|7,20
|9,92
|125,71
|Global Men. Değ.
|4,79
|-1,24
|154,79
|Global Yat. Holding
|4,47
|-0,45
|-8,21
|Good-Year
|4,81
|-2,43
|18,77
|Göltaş Çimento
|23,66
|9,94
|33,00
|Gözde Girişim
|5,39
|-2,18
|4,86
|GSD Denizcilik
|4,06
|1,50
|58,59
|GSD Holding
|2,08
|0,48
|39,60
|Gübre Fabrik.
|29,14
|0,00
|222,35
|Güler Yat. Holding
|18,62
|-1,69
|817,24
|Halk GMYO
|2,03
|-0,49
|74,31
|Hatay Tekstil
|10,70
|9,97
|58,90
|Hedef Girişim
|3,88
|5,15
|48,66
|Hektaş
|12,09
|1,43
|50,75
|HUB Girişim
|20,48
|2,40
|118,14
|Hürriyet Gzt.
|1,89
|-0,53
|65,79
|ICBC Turkey Bank
|7,56
|-3,20
|43,45
|İdealist Danışmanlık
|4,40
|6,28
|32,53
|İdealist GMYO
|4,80
|-1,23
|56,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|2,15
|-39,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-1,38
|19,17
|İhlas Gazetecilik
|3,54
|9,94
|-22,03
|İhlas Holding
|0,88
|3,53
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|3,45
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|13,91
|7,75
|48,30
|Info Yatırım
|6,84
|3,95
|40,66
|İntema
|19,42
|7,89
|109,72
|İpek Doğal Enerji
|11,71
|-1,26
|51,68
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|-0,30
|-14,40
(Sürecek)
Kaynak: AA