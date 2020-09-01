Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
01.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,56
|-1,66
|91,40
|Acıpayam Selüloz
|8,66
|-1,48
|37,14
|Adel Kalemcilik
|17,64
|-3,40
|12,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|0,52
|35,83
|Afyon Çimento
|3,93
|0,51
|72,50
|Ak Enerji
|1,88
|2,73
|72,48
|Akbank
|4,95
|1,23
|-38,96
|Akçansa
|12,07
|4,23
|24,51
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,71
|0,64
|123,22
|Akfen GMYO
|3,04
|-1,30
|-24,94
|Akın Tekstil
|13,80
|-0,72
|0,07
|Akiş GMYO
|2,64
|-1,12
|-15,72
|Akmerkez GMYO
|42,10
|-4,27
|87,91
|Aksa
|6,68
|-0,30
|-4,62
|Aksa Enerji
|5,23
|1,95
|37,63
|Aksigorta
|7,26
|-0,41
|34,00
|Aksu Enerji
|9,93
|-0,30
|-33,22
|Alarko Carrıer
|81,95
|-0,36
|37,21
|Alarko GMYO
|14,34
|1,92
|-2,44
|Alarko Holding
|4,94
|0,00
|-16,97
|Albaraka Türk
|1,49
|2,05
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,14
|-4,10
|125,42
|Alkim Kağıt
|13,40
|0,90
|147,24
|Alkim Kimya
|12,67
|0,96
|104,29
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|4,65
|229,27
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|8,91
|450,55
|Anadolu Cam
|5,25
|2,94
|24,03
|Anadolu Efes
|19,26
|-0,87
|-9,48
|Anadolu Grubu Holding
|16,38
|1,93
|-6,88
|Anadolu Hayat Emek.
|7,40
|-0,80
|21,61
|Anadolu Isuzu
|12,90
|-0,69
|6,00
|Anadolu Sigorta
|6,43
|0,63
|54,81
|Anel Elektrik
|5,48
|-7,12
|70,97
|Arçelik
|21,10
|0,19
|1,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,90
|2,22
|Arena Bilgisayar
|32,76
|7,76
|349,69
|Armada Bilgisayar
|40,60
|1,15
|147,71
|Arsan Tekstil
|4,95
|0,61
|38,27
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|-1,79
|171,60
|Aselsan
|16,83
|3,63
|61,22
|Ata GMYO
|3,36
|0,30
|-25,83
|Atakule GMYO
|2,24
|1,82
|16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|1,90
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-1,36
|50,01
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,92
|0,86
|-3,62
|Avrasya GMYO
|2,13
|2,40
|41,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,34
|-2,50
|28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,40
|0,01
|12,95
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|3,90
|Ayen Enerji
|5,63
|9,96
|62,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,96
|1,71
|172,15
|Aygaz
|11,29
|-1,05
|-7,05
|Bagfaş
|14,36
|1,63
|-14,63
|Bak Ambalaj
|10,27
|1,18
|40,98
|Balatacılar Balatacılık
|2,10
|9,95
|69,35
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-0,28
|43,65
|Banvit
|24,14
|2,72
|29,99
|Baştaş Başkent Çimento
|4,11
|-1,91
|58,69
|Batı Çimento
|3,54
|-0,56
|6,95
|Batısöke Çimento
|1,69
|5,62
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|6,76
|2,11
|Bera Holding
|8,32
|-2,58
|116,10
|Berkosan Yalıtım
|4,58
|-6,53
|67,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,10
|4,38
|26,53
|Beyaz Filo
|3,58
|2,29
|14,38
|Bilici Yatırım
|5,03
|0,00
|75,48
|Bim Mağazalar
|67,75
|-0,15
|46,62
|Birko Mensucat
|0,43
|-6,52
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,44
|0,41
|114,04
|Bizim Mağazaları
|16,10
|0,06
|44,14
|Bomonti Elektrik
|5,20
|4,00
|306,25
|Borusan Mannesmann
|12,37
|0,24
|8,03
|Borusan Yat. Paz.
|82,70
|0,06
|38,03
|Bosch Fren Sistemleri
|835,00
|-4,40
|190,15
|Bossa
|8,98
|0,90
|11,41
|Brisa
|11,13
|-2,28
|18,67
|Burçelik
|23,30
|-9,97
|301,03
|Burçelik Vana
|62,60
|-9,99
|544,70
|Bursa Çimento
|5,40
|1,89
|34,89
|Carrefoursa
|7,45
|-5,46
|58,17
|Casa Emtia Petrol
|30,06
|6,22
|220,13
|Ceo Event Medya
|4,27
|3,64
|16,60
|Coca Cola İçecek
|42,80
|-0,97
|13,05
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|-0,67
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|8,05
|1,39
|179,51
|Çelebi
|69,95
|0,00
|-29,59
|Çelik Halat
|12,47
|-1,11
|91,85
|Çemaş Döküm
|1,48
|-1,33
|18,07
|Çemtaş
|11,82
|7,07
|45,41
|Çimbeton
|70,00
|4,40
|69,66
|Çimentaş
|24,50
|2,17
|63,33
|Çimsa
|11,24
|-1,75
|23,79
|Çuhadaroğlu Metal
|5,52
|-5,15
|73,04
|Dagi Giyim
|9,59
|0,74
|283,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,38
|-2,00
|182,30
|Dardanel
|12,00
|-2,44
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|8,91
|2,41
|14,08
|Demısaş Döküm
|5,28
|0,00
|51,72
|Denge Holding
|2,68
|7,20
|95,62
|Deniz GMYO
|3,30
|0,92
|56,83
|Denizli Cam
|6,85
|0,29
|-17,87
|Derimod
|6,36
|1,44
|-10,92
|Derlüks Deri
|8,65
|-4,95
|113,80
|Desa Deri
|5,82
|-0,68
|28,19
|Despec Bilgisayar
|7,73
|0,26
|82,31
|Deva Holding
|19,92
|1,12
|123,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,11
|5,50
|170,51
|Ditaş Doğan
|27,30
|0,37
|186,91
|DO-CO
|317,60
|-0,53
|-43,69
|Doğan Burda
|30,16
|-3,89
|396,87
|Doğan Holding
|2,11
|0,48
|17,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|-0,39
|55,76
|Doğusan
|4,73
|10,00
|127,40
|Doğuş GMYO
|10,65
|-7,39
|135,10
|Doğuş Otomotiv
|14,39
|-2,11
|51,16
|Döktaş Dökümcülük
|29,28
|-7,92
|-7,48
|Duran Doğan Basım
|16,30
|0,00
|16,10
|Dyo Boya
|5,87
|-0,84
|19,80
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|1,68
|65,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,41
|2,32
|59,98
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|2,98
|74,10
|Ege Endüstri
|711,00
|0,42
|26,39
|Ege Gübre
|98,00
|0,56
|98,80
|Ege Profil
|16,00
|3,69
|33,67
|Ege Seramik
|5,25
|-0,76
|42,72
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,90
|-1,10
|181,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|0,00
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,65
|-2,99
|225,00
|Egeplast
|15,25
|0,00
|22,00
|Ekiz Kimya
|9,00
|3,45
|1375,41
|Emek Elektrik
|3,00
|0,67
|88,68
|Eminiş Ambalaj
|5,47
|9,84
|259,87
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|0,00
|21,57
|Enerjisa Enerji
|8,38
|2,70
|24,41
|Enka İnşaat
|6,51
|1,88
|16,63
|Erbosan
|21,82
|1,30
|-12,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|-1,49
|-2,48
|Ersu Gıda
|4,58
|1,33
|121,26
|Escort Teknoloji
|3,37
|1,51
|142,45
|Etiler Gıda
|2,59
|9,75
|121,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,91
|2,69
|19,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,81
|9,70
|51,61
|Euro Yat. Ort.
|1,84
|2,22
|63,45
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|4,85
|15,33
|Fade Gıda
|4,72
|-3,87
|Fenerbahçe Futbol
|28,20
|9,98
|94,89
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.149,70
|-0,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,59
|-2,18
|-21,44
|F-M İzmit Piston
|83,20
|-0,95
|75,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,31
|1,43
|47,07
|Ford Otosan
|82,05
|-2,90
|24,10
|Formet Çelik Kapı
|3,40
|2,10
|13,33
|Frigo Pak Gıda
|38,96
|9,99
|200,62
|Galatasaray Sportif
|3,17
|2,26
|56,16
|Garanti Bankası
|6,89
|1,92
|-38,15
|Garanti Faktoring
|11,20
|1,36
|189,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|-0,47
|100,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,09
|-3,40
|189,03
|Gedik Yatırım Holding
|23,86
|-4,18
|210,27
|Gediz Ambalaj
|12,36
|-5,36
|82,84
|Gentaş
|2,67
|-0,74
|29,49
|Gersan Elektrik
|6,55
|4,30
|105,33
|Global Men. Değ.
|4,85
|0,00
|157,98
|Global Yat. Holding
|4,49
|-0,44
|-7,80
|Good-Year
|4,93
|4,45
|21,73
|Göltaş Çimento
|21,52
|0,28
|20,97
|Gözde Girişim
|5,51
|-5,65
|7,20
|GSD Denizcilik
|4,00
|0,00
|56,25
|GSD Holding
|2,07
|-1,43
|38,93
|Gübre Fabrik.
|29,14
|-1,82
|222,35
|Güler Yat. Holding
|18,94
|-2,87
|833,00
|Halk GMYO
|2,04
|0,49
|75,16
|Halk Sigorta
|3,43
|-1,72
|104,94
|Hatay Tekstil
|9,73
|-0,21
|44,49
|Hedef Girişim
|3,69
|-2,38
|41,38
|Hektaş
|11,92
|1,27
|48,63
|HUB Girişim
|20,00
|-5,57
|113,02
|Hürriyet Gzt.
|1,90
|4,97
|66,67
|ICBC Turkey Bank
|7,81
|0,26
|48,20
|İdealist Danışmanlık
|4,14
|-0,24
|24,70
|İdealist GMYO
|4,86
|1,25
|58,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|3,91
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|2,11
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|3,22
|1,58
|-29,07
|İhlas Holding
|0,85
|2,41
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|2,65
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|12,91
|1,18
|37,64
|Info Yatırım
|6,58
|-1,64
|35,32
|İntema
|18,00
|-9,09
|94,38
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|2,24
|53,63
|İskenderun Demir Çelik
|6,71
|-1,03
|-14,14
(Sürecek)
Kaynak: AA