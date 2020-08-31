Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
31.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,62
|4,93
|94,62
|Acıpayam Selüloz
|8,79
|-1,46
|39,20
|Adel Kalemcilik
|18,26
|0,05
|16,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|-2,03
|35,13
|Afyon Çimento
|3,91
|-0,76
|71,62
|Ak Enerji
|1,83
|-5,18
|67,89
|Akbank
|4,89
|-2,40
|-39,70
|Akçansa
|11,58
|-3,02
|19,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,68
|-3,11
|121,80
|Akfen GMYO
|3,08
|-2,53
|-23,95
|Akın Tekstil
|13,90
|-2,52
|0,80
|Akiş GMYO
|2,67
|-2,91
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|43,98
|0,18
|96,30
|Aksa
|6,70
|-0,30
|-4,33
|Aksa Enerji
|5,13
|-2,84
|35,00
|Aksigorta
|7,29
|1,96
|34,55
|Aksu Enerji
|9,96
|-2,45
|-33,02
|Alarko Carrıer
|82,25
|-2,61
|37,71
|Alarko GMYO
|14,07
|-3,50
|-4,27
|Alarko Holding
|4,94
|0,41
|-16,97
|Albaraka Türk
|1,46
|-2,67
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,30
|5,28
|135,05
|Alkim Kağıt
|13,28
|-2,99
|145,03
|Alkim Kimya
|12,55
|-1,88
|102,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|1,57
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|50,50
|-2,60
|405,51
|Anadolu Cam
|5,10
|-3,23
|20,49
|Anadolu Efes
|19,43
|-0,56
|-8,68
|Anadolu Grubu Holding
|16,07
|-3,43
|-8,64
|Anadolu Hayat Emek.
|7,46
|1,91
|22,59
|Anadolu Isuzu
|12,99
|-1,96
|6,74
|Anadolu Sigorta
|6,39
|1,43
|53,85
|Anel Elektrik
|5,90
|1,90
|84,07
|Arçelik
|21,06
|-2,59
|1,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,38
|-1,20
|Arena Bilgisayar
|30,40
|4,83
|317,30
|Armada Bilgisayar
|40,14
|9,97
|144,91
|Arsan Tekstil
|4,92
|-0,40
|37,43
|Artı Yatırım Holding
|2,24
|-9,68
|176,54
|Aselsan
|16,24
|-3,04
|55,57
|Ata GMYO
|3,35
|-1,18
|-26,05
|Atakule GMYO
|2,20
|-3,93
|14,58
|Atlantis Yatırım Holding
|2,11
|0,48
|111,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-2,00
|52,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,81
|-1,46
|-4,44
|Avrasya GMYO
|2,08
|0,97
|37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,40
|-3,23
|31,87
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,00
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-1,23
|4,55
|Ayen Enerji
|5,12
|-3,21
|47,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,86
|-1,51
|167,58
|Aygaz
|11,41
|-2,06
|-6,06
|Bagfaş
|14,13
|-2,42
|-15,99
|Bak Ambalaj
|10,15
|3,47
|39,33
|Balatacılar Balatacılık
|1,91
|-4,50
|54,03
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|-2,42
|44,05
|Banvit
|23,50
|0,17
|26,55
|Baştaş Başkent Çimento
|4,19
|1,45
|61,78
|Batı Çimento
|3,56
|-4,56
|7,55
|Batısöke Çimento
|1,60
|-3,61
|22,14
|Bayrak Taban Sanayi
|6,62
|4,25
|Bera Holding
|8,54
|-0,47
|121,82
|Berkosan Yalıtım
|4,90
|2,73
|78,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,97
|0,34
|21,22
|Beyaz Filo
|3,50
|-0,57
|11,83
|Bilici Yatırım
|5,03
|-1,18
|75,48
|Bim Mağazalar
|67,85
|-2,79
|46,83
|Birko Mensucat
|0,46
|9,52
|48,39
|Birlik Mensucat
|2,43
|2,53
|113,16
|Bizim Mağazaları
|16,09
|5,72
|44,05
|Bomonti Elektrik
|5,00
|-4,76
|290,63
|Borusan Mannesmann
|12,34
|-2,53
|7,77
|Borusan Yat. Paz.
|82,65
|-3,56
|37,95
|Bosch Fren Sistemleri
|873,40
|-2,32
|203,50
|Bossa
|8,90
|-2,41
|10,42
|Brisa
|11,39
|-3,56
|21,44
|Burçelik
|25,88
|7,74
|345,44
|Burçelik Vana
|69,55
|9,53
|616,27
|Bursa Çimento
|5,30
|-2,57
|32,39
|Carrefoursa
|7,88
|1,94
|67,30
|Casa Emtia Petrol
|28,30
|1,07
|201,38
|Ceo Event Medya
|4,12
|3,00
|12,50
|Coca Cola İçecek
|43,22
|-0,14
|14,16
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|-0,33
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|7,94
|9,97
|175,69
|Çelebi
|69,95
|-1,93
|-29,59
|Çelik Halat
|12,61
|-0,39
|94,00
|Çemaş Döküm
|1,50
|-2,60
|19,66
|Çemtaş
|11,04
|0,82
|35,81
|Çimbeton
|67,05
|-4,21
|62,51
|Çimentaş
|23,98
|-1,56
|59,87
|Çimsa
|11,44
|-2,47
|25,99
|Çuhadaroğlu Metal
|5,82
|3,56
|82,45
|Dagi Giyim
|9,52
|-1,65
|280,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,51
|-0,31
|188,05
|Dardanel
|12,30
|-1,20
|224,54
|Datagate Bilgisayar
|8,70
|0,23
|11,40
|Demısaş Döküm
|5,28
|-2,04
|51,72
|Denge Holding
|2,50
|1,63
|82,48
|Deniz GMYO
|3,27
|0,00
|55,41
|Denizli Cam
|6,83
|-2,29
|-18,11
|Derimod
|6,27
|0,32
|-12,18
|Derlüks Deri
|9,10
|-4,81
|124,92
|Desa Deri
|5,86
|3,35
|29,07
|Despec Bilgisayar
|7,71
|3,21
|81,84
|Deva Holding
|19,70
|2,28
|120,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,00
|-3,85
|156,41
|Ditaş Doğan
|27,20
|-2,23
|185,86
|DO-CO
|319,30
|-2,21
|-43,39
|Doğan Burda
|31,38
|8,28
|416,97
|Doğan Holding
|2,10
|-0,94
|16,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-2,64
|56,36
|Doğusan
|4,30
|9,97
|106,73
|Doğuş GMYO
|11,50
|2,40
|153,86
|Doğuş Otomotiv
|14,70
|-5,77
|54,41
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|5,51
|0,49
|Duran Doğan Basım
|16,30
|0,99
|16,10
|Dyo Boya
|5,92
|-1,82
|20,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,95
|3,12
|62,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,06
|0,13
|56,35
|Edip Gayrimenkul
|2,35
|-1,26
|69,06
|Ege Endüstri
|708,00
|-4,23
|25,85
|Ege Gübre
|97,45
|-1,57
|97,68
|Ege Profil
|15,43
|-2,09
|28,91
|Ege Seramik
|5,29
|-1,86
|43,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,91
|-1,09
|184,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|-1,11
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,67
|-2,90
|235,00
|Egeplast
|15,25
|-0,39
|22,00
|Ekiz Kimya
|8,70
|-1,25
|1326,23
|Emek Elektrik
|2,98
|-1,00
|87,42
|Eminiş Ambalaj
|4,98
|9,93
|227,63
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|-3,83
|21,57
|Enerjisa Enerji
|8,16
|0,37
|21,14
|Enka İnşaat
|6,39
|-1,54
|14,48
|Erbosan
|21,54
|0,19
|-13,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,72
|-1,80
|-1,00
|Ersu Gıda
|4,52
|8,39
|118,36
|Escort Teknoloji
|3,32
|0,91
|138,85
|Etiler Gıda
|2,36
|9,77
|102,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|-1,59
|15,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|38,21
|Euro Yat. Ort.
|1,80
|4,05
|59,89
|Euro Yatırım Holding
|1,65
|-0,60
|10,00
|Fade Gıda
|4,91
|-4,29
|Fenerbahçe Futbol
|25,64
|4,14
|77,19
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,70
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,67
|-3,42
|-19,69
|F-M İzmit Piston
|84,00
|-2,95
|77,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,15
|7,21
|44,99
|Ford Otosan
|84,50
|-3,76
|27,81
|Formet Çelik Kapı
|3,33
|9,90
|11,00
|Frigo Pak Gıda
|35,42
|10,00
|173,30
|Galatasaray Sportif
|3,10
|0,98
|52,71
|Garanti Bankası
|6,76
|-2,31
|-39,32
|Garanti Faktoring
|11,05
|-3,32
|185,53
|Garanti Yat. Ort.
|2,15
|-0,92
|101,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,41
|-7,20
|199,21
|Gedik Yatırım Holding
|24,90
|-6,46
|223,80
|Gediz Ambalaj
|13,06
|-2,10
|93,20
|Gentaş
|2,69
|-3,24
|30,46
|Gersan Elektrik
|6,28
|-0,95
|96,87
|Global Men. Değ.
|4,85
|-3,96
|157,98
|Global Yat. Holding
|4,51
|-1,10
|-7,39
|Good-Year
|4,72
|0,21
|16,54
|Göltaş Çimento
|21,46
|2,39
|20,63
|Gözde Girişim
|5,84
|4,47
|13,62
|GSD Denizcilik
|4,00
|0,00
|56,25
|GSD Holding
|2,10
|-4,55
|40,94
|Gübre Fabrik.
|29,68
|1,92
|228,32
|Güler Yat. Holding
|19,50
|2,63
|860,59
|Halk GMYO
|2,03
|-2,87
|74,31
|Halk Sigorta
|3,49
|-1,41
|108,52
|Hatay Tekstil
|9,75
|-0,20
|44,79
|Hedef Girişim
|3,78
|1,34
|44,83
|Hektaş
|11,77
|-2,00
|46,76
|HUB Girişim
|21,18
|8,17
|125,59
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|0,00
|58,77
|ICBC Turkey Bank
|7,79
|9,87
|47,82
|İdealist Danışmanlık
|4,15
|-2,12
|25,00
|İdealist GMYO
|4,80
|3,23
|56,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,79
|-1,65
|-42,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-4,05
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|3,17
|0,63
|-30,18
|İhlas Holding
|0,83
|1,22
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,00
|35,55
|İndeks Bilgisayar
|12,76
|1,92
|36,04
|Info Yatırım
|6,69
|-2,19
|37,58
|İntema
|19,80
|10,00
|113,82
|İpek Doğal Enerji
|11,60
|-4,29
|50,26
|İskenderun Demir Çelik
|6,78
|-0,29
|-13,25
(Sürecek)
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