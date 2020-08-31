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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
31.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:36

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,62 4,93 94,62
Acıpayam Selüloz 8,79 -1,46 39,20
Adel Kalemcilik 18,26 0,05 16,31
Adese Alışveriş Ticaret 1,93 -2,03 35,13
Afyon Çimento 3,91 -0,76 71,62
Ak Enerji 1,83 -5,18 67,89
Akbank 4,89 -2,40 -39,70
Akçansa 11,58 -3,02 19,45
Akdeniz Yatırım Hold. 4,68 -3,11 121,80
Akfen GMYO 3,08 -2,53 -23,95
Akın Tekstil 13,90 -2,52 0,80
Akiş GMYO 2,67 -2,91 -14,76
Akmerkez GMYO 43,98 0,18 96,30
Aksa 6,70 -0,30 -4,33
Aksa Enerji 5,13 -2,84 35,00
Aksigorta 7,29 1,96 34,55
Aksu Enerji 9,96 -2,45 -33,02
Alarko Carrıer 82,25 -2,61 37,71
Alarko GMYO 14,07 -3,50 -4,27
Alarko Holding 4,94 0,41 -16,97
Albaraka Türk 1,46 -2,67 -4,58
Alcatel Lucent Teletaş 28,30 5,28 135,05
Alkim Kağıt 13,28 -2,99 145,03
Alkim Kimya 12,55 -1,88 102,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,29 1,57 214,63
Altınyunus Çeşme 50,50 -2,60 405,51
Anadolu Cam 5,10 -3,23 20,49
Anadolu Efes 19,43 -0,56 -8,68
Anadolu Grubu Holding 16,07 -3,43 -8,64
Anadolu Hayat Emek. 7,46 1,91 22,59
Anadolu Isuzu 12,99 -1,96 6,74
Anadolu Sigorta 6,39 1,43 53,85
Anel Elektrik 5,90 1,90 84,07
Arçelik 21,06 -2,59 1,06
ARD Bilişim Teknolojileri 26,38 -1,20
Arena Bilgisayar 30,40 4,83 317,30
Armada Bilgisayar 40,14 9,97 144,91
Arsan Tekstil 4,92 -0,40 37,43
Artı Yatırım Holding 2,24 -9,68 176,54
Aselsan 16,24 -3,04 55,57
Ata GMYO 3,35 -1,18 -26,05
Atakule GMYO 2,20 -3,93 14,58
Atlantis Yatırım Holding 2,11 0,48 111,00
Atlas Yat. Ort. 1,47 -2,00 52,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,81 -1,46 -4,44
Avrasya GMYO 2,08 0,97 37,75
Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 -3,23 31,87
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,30 0,00 12,94
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -1,23 4,55
Ayen Enerji 5,12 -3,21 47,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,86 -1,51 167,58
Aygaz 11,41 -2,06 -6,06
Bagfaş 14,13 -2,42 -15,99
Bak Ambalaj 10,15 3,47 39,33
Balatacılar Balatacılık 1,91 -4,50 54,03
Bantaş Ambalaj 3,63 -2,42 44,05
Banvit 23,50 0,17 26,55
Baştaş Başkent Çimento 4,19 1,45 61,78
Batı Çimento 3,56 -4,56 7,55
Batısöke Çimento 1,60 -3,61 22,14
Bayrak Taban Sanayi 6,62 4,25
Bera Holding 8,54 -0,47 121,82
Berkosan Yalıtım 4,90 2,73 78,83
Beşiktaş Futbol Yat. 2,97 0,34 21,22
Beyaz Filo 3,50 -0,57 11,83
Bilici Yatırım 5,03 -1,18 75,48
Bim Mağazalar 67,85 -2,79 46,83
Birko Mensucat 0,46 9,52 48,39
Birlik Mensucat 2,43 2,53 113,16
Bizim Mağazaları 16,09 5,72 44,05
Bomonti Elektrik 5,00 -4,76 290,63
Borusan Mannesmann 12,34 -2,53 7,77
Borusan Yat. Paz. 82,65 -3,56 37,95
Bosch Fren Sistemleri 873,40 -2,32 203,50
Bossa 8,90 -2,41 10,42
Brisa 11,39 -3,56 21,44
Burçelik 25,88 7,74 345,44
Burçelik Vana 69,55 9,53 616,27
Bursa Çimento 5,30 -2,57 32,39
Carrefoursa 7,88 1,94 67,30
Casa Emtia Petrol 28,30 1,07 201,38
Ceo Event Medya 4,12 3,00 12,50
Coca Cola İçecek 43,22 -0,14 14,16
Cosmos Yat. Holding 2,98 -0,33 46,08
Credıtwest Faktorıng 7,94 9,97 175,69
Çelebi 69,95 -1,93 -29,59
Çelik Halat 12,61 -0,39 94,00
Çemaş Döküm 1,50 -2,60 19,66
Çemtaş 11,04 0,82 35,81
Çimbeton 67,05 -4,21 62,51
Çimentaş 23,98 -1,56 59,87
Çimsa 11,44 -2,47 25,99
Çuhadaroğlu Metal 5,82 3,56 82,45
Dagi Giyim 9,52 -1,65 280,80
Dagi Yatırım Holding 6,51 -0,31 188,05
Dardanel 12,30 -1,20 224,54
Datagate Bilgisayar 8,70 0,23 11,40
Demısaş Döküm 5,28 -2,04 51,72
Denge Holding 2,50 1,63 82,48
Deniz GMYO 3,27 0,00 55,41
Denizli Cam 6,83 -2,29 -18,11
Derimod 6,27 0,32 -12,18
Derlüks Deri 9,10 -4,81 124,92
Desa Deri 5,86 3,35 29,07
Despec Bilgisayar 7,71 3,21 81,84
Deva Holding 19,70 2,28 120,66
Diriteks Diriliş Tekstil 2,00 -3,85 156,41
Ditaş Doğan 27,20 -2,23 185,86
DO-CO 319,30 -2,21 -43,39
Doğan Burda 31,38 8,28 416,97
Doğan Holding 2,10 -0,94 16,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 -2,64 56,36
Doğusan 4,30 9,97 106,73
Doğuş GMYO 11,50 2,40 153,86
Doğuş Otomotiv 14,70 -5,77 54,41
Döktaş Dökümcülük 31,80 5,51 0,49
Duran Doğan Basım 16,30 0,99 16,10
Dyo Boya 5,92 -1,82 20,82
Eczacıbaşı İlaç 5,95 3,12 62,99
Eczacıbaşı Yatırım 15,06 0,13 56,35
Edip Gayrimenkul 2,35 -1,26 69,06
Ege Endüstri 708,00 -4,23 25,85
Ege Gübre 97,45 -1,57 97,68
Ege Profil 15,43 -2,09 28,91
Ege Seramik 5,29 -1,86 43,81
Egeli & Co Tarım Girişim 0,91 -1,09 184,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 -1,11 128,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,67 -2,90 235,00
Egeplast 15,25 -0,39 22,00
Ekiz Kimya 8,70 -1,25 1326,23
Emek Elektrik 2,98 -1,00 87,42
Eminiş Ambalaj 4,98 9,93 227,63
Emlak Konut GMYO 1,76 -3,83 21,57
Enerjisa Enerji 8,16 0,37 21,14
Enka İnşaat 6,39 -1,54 14,48
Erbosan 21,54 0,19 -13,77
Ereğli Demir Çelik 8,72 -1,80 -1,00
Ersu Gıda 4,52 8,39 118,36
Escort Teknoloji 3,32 0,91 138,85
Etiler Gıda 2,36 9,77 102,12
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -1,59 15,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,65 0,00 38,21
Euro Yat. Ort. 1,80 4,05 59,89
Euro Yatırım Holding 1,65 -0,60 10,00
Fade Gıda 4,91 -4,29
Fenerbahçe Futbol 25,64 4,14 77,19
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,70 0,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,67 -3,42 -19,69
F-M İzmit Piston 84,00 -2,95 77,35
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,15 7,21 44,99
Ford Otosan 84,50 -3,76 27,81
Formet Çelik Kapı 3,33 9,90 11,00
Frigo Pak Gıda 35,42 10,00 173,30
Galatasaray Sportif 3,10 0,98 52,71
Garanti Bankası 6,76 -2,31 -39,32
Garanti Faktoring 11,05 -3,32 185,53
Garanti Yat. Ort. 2,15 -0,92 101,31
Gedik Y. Men. Değ. 9,41 -7,20 199,21
Gedik Yatırım Holding 24,90 -6,46 223,80
Gediz Ambalaj 13,06 -2,10 93,20
Gentaş 2,69 -3,24 30,46
Gersan Elektrik 6,28 -0,95 96,87
Global Men. Değ. 4,85 -3,96 157,98
Global Yat. Holding 4,51 -1,10 -7,39
Good-Year 4,72 0,21 16,54
Göltaş Çimento 21,46 2,39 20,63
Gözde Girişim 5,84 4,47 13,62
GSD Denizcilik 4,00 0,00 56,25
GSD Holding 2,10 -4,55 40,94
Gübre Fabrik. 29,68 1,92 228,32
Güler Yat. Holding 19,50 2,63 860,59
Halk GMYO 2,03 -2,87 74,31
Halk Sigorta 3,49 -1,41 108,52
Hatay Tekstil 9,75 -0,20 44,79
Hedef Girişim 3,78 1,34 44,83
Hektaş 11,77 -2,00 46,76
HUB Girişim 21,18 8,17 125,59
Hürriyet Gzt. 1,81 0,00 58,77
ICBC Turkey Bank 7,79 9,87 47,82
İdealist Danışmanlık 4,15 -2,12 25,00
İdealist GMYO 4,80 3,23 56,86
İhlas Ev Aletleri 1,79 -1,65 -42,81
İhlas Gayrimenkul 1,42 -4,05 18,33
İhlas Gazetecilik 3,17 0,63 -30,18
İhlas Holding 0,83 1,22 -8,79
İhlas Yayın Holding 1,13 0,00 35,55
İndeks Bilgisayar 12,76 1,92 36,04
Info Yatırım 6,69 -2,19 37,58
İntema 19,80 10,00 113,82
İpek Doğal Enerji 11,60 -4,29 50,26
İskenderun Demir Çelik 6,78 -0,29 -13,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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