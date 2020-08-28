Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
28.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,45
|-3,63
|85,48
|Acıpayam Selüloz
|8,92
|-0,78
|41,26
|Adel Kalemcilik
|18,25
|7,16
|16,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-2,48
|37,93
|Afyon Çimento
|3,94
|0,51
|72,94
|Ak Enerji
|1,93
|-1,03
|77,06
|Akbank
|5,01
|-0,40
|-38,22
|Akçansa
|11,94
|-1,16
|23,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,83
|-0,62
|128,91
|Akfen GMYO
|3,16
|-0,94
|-21,98
|Akın Tekstil
|14,26
|-0,97
|3,41
|Akiş GMYO
|2,75
|-4,18
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|43,90
|-4,57
|95,94
|Aksa
|6,72
|0,15
|-4,05
|Aksa Enerji
|5,28
|-1,31
|38,95
|Aksigorta
|7,15
|0,28
|31,97
|Aksu Enerji
|10,21
|0,99
|-31,34
|Alarko Carrıer
|84,45
|1,14
|41,40
|Alarko GMYO
|14,58
|0,41
|-0,80
|Alarko Holding
|4,92
|1,23
|-17,31
|Albaraka Türk
|1,50
|-0,66
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,88
|0,67
|123,26
|Alkim Kağıt
|13,69
|-2,28
|152,59
|Alkim Kimya
|12,79
|-0,62
|106,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,27
|6,72
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|51,85
|9,90
|419,02
|Anadolu Cam
|5,27
|-0,57
|24,50
|Anadolu Efes
|19,54
|-0,66
|-8,17
|Anadolu Grubu Holding
|16,64
|-0,24
|-5,40
|Anadolu Hayat Emek.
|7,32
|0,55
|20,29
|Anadolu Isuzu
|13,25
|-1,56
|8,87
|Anadolu Sigorta
|6,30
|0,00
|51,68
|Anel Elektrik
|5,79
|4,14
|80,64
|Arçelik
|21,62
|-1,82
|3,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,70
|-0,89
|Arena Bilgisayar
|29,00
|2,84
|298,08
|Armada Bilgisayar
|36,50
|-1,35
|122,70
|Arsan Tekstil
|4,94
|-1,98
|37,99
|Artı Yatırım Holding
|2,48
|6,90
|206,17
|Aselsan
|16,75
|-1,06
|60,45
|Ata GMYO
|3,39
|-1,17
|-25,17
|Atakule GMYO
|2,29
|-2,55
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,10
|-2,33
|110,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|55,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|-1,44
|-3,03
|Avrasya GMYO
|2,06
|-1,44
|36,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,48
|-1,98
|36,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,00
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-0,61
|5,84
|Ayen Enerji
|5,29
|-1,31
|52,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,95
|-0,83
|171,69
|Aygaz
|11,65
|-0,68
|-4,08
|Bagfaş
|14,48
|-1,09
|-13,91
|Bak Ambalaj
|9,81
|0,41
|34,67
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|1,01
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|3,72
|0,81
|47,62
|Banvit
|23,46
|-0,59
|26,33
|Baştaş Başkent Çimento
|4,13
|-1,67
|59,46
|Batı Çimento
|3,73
|3,32
|12,69
|Batısöke Çimento
|1,66
|-4,05
|26,72
|Bayrak Taban Sanayi
|6,35
|0,79
|Bera Holding
|8,58
|5,93
|122,86
|Berkosan Yalıtım
|4,77
|2,14
|74,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,96
|-2,95
|20,82
|Beyaz Filo
|3,52
|1,73
|12,47
|Bilici Yatırım
|5,09
|3,74
|77,57
|Bim Mağazalar
|69,80
|-1,83
|51,05
|Birko Mensucat
|0,42
|2,44
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,37
|-2,07
|107,89
|Bizim Mağazaları
|15,22
|1,06
|36,26
|Bomonti Elektrik
|5,25
|-1,13
|310,16
|Borusan Mannesmann
|12,66
|-0,78
|10,57
|Borusan Yat. Paz.
|85,70
|-1,21
|43,04
|Bosch Fren Sistemleri
|894,10
|-3,12
|210,69
|Bossa
|9,12
|-0,87
|13,15
|Brisa
|11,81
|-0,34
|25,92
|Burçelik
|24,02
|9,28
|313,43
|Burçelik Vana
|63,50
|9,96
|553,96
|Bursa Çimento
|5,44
|-2,51
|35,88
|Carrefoursa
|7,73
|2,93
|64,12
|Casa Emtia Petrol
|28,00
|4,17
|198,19
|Ceo Event Medya
|4,00
|-1,48
|9,22
|Coca Cola İçecek
|43,28
|-0,05
|14,32
|Cosmos Yat. Holding
|2,99
|2,40
|46,57
|Credıtwest Faktorıng
|7,22
|-2,43
|150,69
|Çelebi
|73,30
|0,55
|-28,21
|Çelik Halat
|12,66
|-2,01
|94,77
|Çemaş Döküm
|1,54
|0,65
|22,86
|Çemtaş
|10,95
|-3,78
|34,70
|Çimbeton
|70,00
|-0,21
|69,66
|Çimentaş
|24,36
|0,16
|62,40
|Çimsa
|11,73
|-0,59
|29,19
|Çuhadaroğlu Metal
|5,62
|-4,10
|76,18
|Dagi Giyim
|9,68
|-0,21
|287,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,53
|0,15
|188,94
|Dardanel
|12,45
|-2,58
|228,50
|Datagate Bilgisayar
|8,68
|-1,03
|11,14
|Demısaş Döküm
|5,39
|-2,36
|54,89
|Denge Holding
|2,46
|-3,15
|79,56
|Deniz GMYO
|3,27
|-0,91
|55,41
|Denizli Cam
|6,99
|-2,37
|-16,19
|Derimod
|6,25
|-0,48
|-12,46
|Derlüks Deri
|9,56
|-0,31
|136,29
|Desa Deri
|5,67
|-0,87
|24,89
|Despec Bilgisayar
|7,47
|3,03
|76,18
|Deva Holding
|19,26
|-0,36
|115,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,08
|-5,45
|166,67
|Ditaş Doğan
|27,82
|-1,42
|192,38
|DO-CO
|326,50
|-0,73
|-42,11
|Doğan Burda
|28,98
|5,77
|377,43
|Doğan Holding
|2,12
|-1,40
|18,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|-3,99
|60,61
|Doğusan
|3,91
|9,83
|87,98
|Doğuş GMYO
|11,23
|-3,36
|147,90
|Doğuş Otomotiv
|15,60
|4,70
|63,87
|Döktaş Dökümcülük
|30,14
|10,00
|-4,76
|Duran Doğan Basım
|16,14
|0,25
|14,96
|Dyo Boya
|6,03
|-2,90
|23,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|-0,52
|58,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,04
|2,66
|56,14
|Edip Gayrimenkul
|2,38
|-2,46
|71,22
|Ege Endüstri
|739,30
|-3,37
|31,42
|Ege Gübre
|99,00
|0,61
|100,83
|Ege Profil
|15,76
|-1,50
|31,66
|Ege Seramik
|5,39
|-2,00
|46,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,92
|-1,08
|187,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|-1,10
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|1,47
|245,00
|Egeplast
|15,31
|0,07
|22,48
|Ekiz Kimya
|8,81
|0,00
|1344,26
|Emek Elektrik
|3,01
|0,33
|89,31
|Eminiş Ambalaj
|4,53
|9,95
|198,03
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-2,14
|26,41
|Enerjisa Enerji
|8,13
|-0,73
|20,69
|Enka İnşaat
|6,49
|-1,07
|16,27
|Erbosan
|21,50
|-1,38
|-13,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,88
|0,34
|0,81
|Ersu Gıda
|4,17
|1,46
|101,45
|Escort Teknoloji
|3,29
|-1,20
|136,69
|Etiler Gıda
|2,15
|9,50
|84,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|-2,07
|17,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|38,21
|Euro Yat. Ort.
|1,73
|6,79
|53,68
|Euro Yatırım Holding
|1,66
|-0,60
|10,67
|Fade Gıda
|5,13
|-3,02
|Fenerbahçe Futbol
|24,62
|0,90
|70,15
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,70
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,80
|0,00
|-16,85
|F-M İzmit Piston
|86,55
|-7,43
|82,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,40
|0,00
|35,24
|Ford Otosan
|87,80
|2,33
|32,80
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|1,00
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|32,20
|5,50
|148,46
|Galatasaray Sportif
|3,07
|-1,29
|51,23
|Garanti Bankası
|6,92
|-1,00
|-37,88
|Garanti Faktoring
|11,43
|-2,72
|195,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|0,93
|103,18
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,14
|-0,10
|222,42
|Gedik Yatırım Holding
|26,62
|10,00
|246,16
|Gediz Ambalaj
|13,34
|-2,20
|97,34
|Gentaş
|2,78
|-0,36
|34,82
|Gersan Elektrik
|6,34
|0,16
|98,75
|Global Men. Değ.
|5,05
|0,40
|168,62
|Global Yat. Holding
|4,56
|2,47
|-6,37
|Good-Year
|4,71
|0,43
|16,30
|Göltaş Çimento
|20,96
|2,54
|17,82
|Gözde Girişim
|5,59
|6,88
|8,75
|GSD Denizcilik
|4,00
|-1,96
|56,25
|GSD Holding
|2,20
|-0,45
|47,65
|Gübre Fabrik.
|29,12
|4,07
|222,12
|Güler Yat. Holding
|19,00
|0,80
|835,96
|Güneş Sigorta
|6,45
|-2,12
|195,87
|Halk GMYO
|2,09
|-1,42
|79,46
|Halk Sigorta
|3,54
|0,00
|111,51
|Hatay Tekstil
|9,77
|-0,91
|45,09
|Hedef Girişim
|3,73
|-3,37
|42,91
|Hektaş
|12,01
|-0,99
|49,75
|HUB Girişim
|19,58
|-2,49
|108,55
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|-1,09
|58,77
|ICBC Turkey Bank
|7,09
|9,92
|34,54
|İdealist Danışmanlık
|4,24
|1,68
|27,71
|İdealist GMYO
|4,65
|3,10
|51,96
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|-1,62
|-41,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|-1,33
|23,33
|İhlas Gazetecilik
|3,15
|-3,08
|-30,62
|İhlas Holding
|0,82
|0,00
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-3,42
|35,55
|İndeks Bilgisayar
|12,52
|0,00
|33,48
|Info Yatırım
|6,84
|3,32
|40,66
|İntema
|18,00
|4,05
|94,38
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|0,08
|56,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|-0,15
|-12,99
(Sürecek)
Kaynak: AA