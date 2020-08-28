Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,45 -3,63 85,48 Acıpayam Selüloz 8,92 -0,78 41,26 Adel Kalemcilik 18,25 7,16 16,24 Adese Alışveriş Ticaret 1,97 -2,48 37,93 Afyon Çimento 3,94 0,51 72,94 Ak Enerji 1,93 -1,03 77,06 Akbank 5,01 -0,40 -38,22 Akçansa 11,94 -1,16 23,16 Akdeniz Yatırım Hold. 4,83 -0,62 128,91 Akfen GMYO 3,16 -0,94 -21,98 Akın Tekstil 14,26 -0,97 3,41 Akiş GMYO 2,75 -4,18 -12,21 Akmerkez GMYO 43,90 -4,57 95,94 Aksa 6,72 0,15 -4,05 Aksa Enerji 5,28 -1,31 38,95 Aksigorta 7,15 0,28 31,97 Aksu Enerji 10,21 0,99 -31,34 Alarko Carrıer 84,45 1,14 41,40 Alarko GMYO 14,58 0,41 -0,80 Alarko Holding 4,92 1,23 -17,31 Albaraka Türk 1,50 -0,66 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 26,88 0,67 123,26 Alkim Kağıt 13,69 -2,28 152,59 Alkim Kimya 12,79 -0,62 106,22 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,27 6,72 209,76 Altınyunus Çeşme 51,85 9,90 419,02 Anadolu Cam 5,27 -0,57 24,50 Anadolu Efes 19,54 -0,66 -8,17 Anadolu Grubu Holding 16,64 -0,24 -5,40 Anadolu Hayat Emek. 7,32 0,55 20,29 Anadolu Isuzu 13,25 -1,56 8,87 Anadolu Sigorta 6,30 0,00 51,68 Anel Elektrik 5,79 4,14 80,64 Arçelik 21,62 -1,82 3,74 ARD Bilişim Teknolojileri 26,70 -0,89 Arena Bilgisayar 29,00 2,84 298,08 Armada Bilgisayar 36,50 -1,35 122,70 Arsan Tekstil 4,94 -1,98 37,99 Artı Yatırım Holding 2,48 6,90 206,17 Aselsan 16,75 -1,06 60,45 Ata GMYO 3,39 -1,17 -25,17 Atakule GMYO 2,29 -2,55 19,27 Atlantis Yatırım Holding 2,10 -2,33 110,00 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 55,19 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 -1,44 -3,03 Avrasya GMYO 2,06 -1,44 36,42 Avrasya Petrol ve Tur. 2,48 -1,98 36,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,30 0,00 12,94 Avrupa Yatırım Holding 1,63 -0,61 5,84 Ayen Enerji 5,29 -1,31 52,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,95 -0,83 171,69 Aygaz 11,65 -0,68 -4,08 Bagfaş 14,48 -1,09 -13,91 Bak Ambalaj 9,81 0,41 34,67 Balatacılar Balatacılık 2,00 1,01 61,29 Bantaş Ambalaj 3,72 0,81 47,62 Banvit 23,46 -0,59 26,33 Baştaş Başkent Çimento 4,13 -1,67 59,46 Batı Çimento 3,73 3,32 12,69 Batısöke Çimento 1,66 -4,05 26,72 Bayrak Taban Sanayi 6,35 0,79 Bera Holding 8,58 5,93 122,86 Berkosan Yalıtım 4,77 2,14 74,09 Beşiktaş Futbol Yat. 2,96 -2,95 20,82 Beyaz Filo 3,52 1,73 12,47 Bilici Yatırım 5,09 3,74 77,57 Bim Mağazalar 69,80 -1,83 51,05 Birko Mensucat 0,42 2,44 35,48 Birlik Mensucat 2,37 -2,07 107,89 Bizim Mağazaları 15,22 1,06 36,26 Bomonti Elektrik 5,25 -1,13 310,16 Borusan Mannesmann 12,66 -0,78 10,57 Borusan Yat. Paz. 85,70 -1,21 43,04 Bosch Fren Sistemleri 894,10 -3,12 210,69 Bossa 9,12 -0,87 13,15 Brisa 11,81 -0,34 25,92 Burçelik 24,02 9,28 313,43 Burçelik Vana 63,50 9,96 553,96 Bursa Çimento 5,44 -2,51 35,88 Carrefoursa 7,73 2,93 64,12 Casa Emtia Petrol 28,00 4,17 198,19 Ceo Event Medya 4,00 -1,48 9,22 Coca Cola İçecek 43,28 -0,05 14,32 Cosmos Yat. Holding 2,99 2,40 46,57 Credıtwest Faktorıng 7,22 -2,43 150,69 Çelebi 73,30 0,55 -28,21 Çelik Halat 12,66 -2,01 94,77 Çemaş Döküm 1,54 0,65 22,86 Çemtaş 10,95 -3,78 34,70 Çimbeton 70,00 -0,21 69,66 Çimentaş 24,36 0,16 62,40 Çimsa 11,73 -0,59 29,19 Çuhadaroğlu Metal 5,62 -4,10 76,18 Dagi Giyim 9,68 -0,21 287,20 Dagi Yatırım Holding 6,53 0,15 188,94 Dardanel 12,45 -2,58 228,50 Datagate Bilgisayar 8,68 -1,03 11,14 Demısaş Döküm 5,39 -2,36 54,89 Denge Holding 2,46 -3,15 79,56 Deniz GMYO 3,27 -0,91 55,41 Denizli Cam 6,99 -2,37 -16,19 Derimod 6,25 -0,48 -12,46 Derlüks Deri 9,56 -0,31 136,29 Desa Deri 5,67 -0,87 24,89 Despec Bilgisayar 7,47 3,03 76,18 Deva Holding 19,26 -0,36 115,73 Diriteks Diriliş Tekstil 2,08 -5,45 166,67 Ditaş Doğan 27,82 -1,42 192,38 DO-CO 326,50 -0,73 -42,11 Doğan Burda 28,98 5,77 377,43 Doğan Holding 2,12 -1,40 18,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 -3,99 60,61 Doğusan 3,91 9,83 87,98 Doğuş GMYO 11,23 -3,36 147,90 Doğuş Otomotiv 15,60 4,70 63,87 Döktaş Dökümcülük 30,14 10,00 -4,76 Duran Doğan Basım 16,14 0,25 14,96 Dyo Boya 6,03 -2,90 23,06 Eczacıbaşı İlaç 5,77 -0,52 58,06 Eczacıbaşı Yatırım 15,04 2,66 56,14 Edip Gayrimenkul 2,38 -2,46 71,22 Ege Endüstri 739,30 -3,37 31,42 Ege Gübre 99,00 0,61 100,83 Ege Profil 15,76 -1,50 31,66 Ege Seramik 5,39 -2,00 46,53 Egeli & Co Tarım Girişim 0,92 -1,08 187,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,90 -1,10 130,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 1,47 245,00 Egeplast 15,31 0,07 22,48 Ekiz Kimya 8,81 0,00 1344,26 Emek Elektrik 3,01 0,33 89,31 Eminiş Ambalaj 4,53 9,95 198,03 Emlak Konut GMYO 1,83 -2,14 26,41 Enerjisa Enerji 8,13 -0,73 20,69 Enka İnşaat 6,49 -1,07 16,27 Erbosan 21,50 -1,38 -13,93 Ereğli Demir Çelik 8,88 0,34 0,81 Ersu Gıda 4,17 1,46 101,45 Escort Teknoloji 3,29 -1,20 136,69 Etiler Gıda 2,15 9,50 84,14 Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 -2,07 17,85 Euro Trend Yat. Ort. 1,65 0,00 38,21 Euro Yat. Ort. 1,73 6,79 53,68 Euro Yatırım Holding 1,66 -0,60 10,67 Fade Gıda 5,13 -3,02 Fenerbahçe Futbol 24,62 0,90 70,15 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,70 0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 0,00 -16,85 F-M İzmit Piston 86,55 -7,43 82,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 0,00 35,24 Ford Otosan 87,80 2,33 32,80 Formet Çelik Kapı 3,03 1,00 1,00 Frigo Pak Gıda 32,20 5,50 148,46 Galatasaray Sportif 3,07 -1,29 51,23 Garanti Bankası 6,92 -1,00 -37,88 Garanti Faktoring 11,43 -2,72 195,35 Garanti Yat. Ort. 2,17 0,93 103,18 Gedik Y. Men. Değ. 10,14 -0,10 222,42 Gedik Yatırım Holding 26,62 10,00 246,16 Gediz Ambalaj 13,34 -2,20 97,34 Gentaş 2,78 -0,36 34,82 Gersan Elektrik 6,34 0,16 98,75 Global Men. Değ. 5,05 0,40 168,62 Global Yat. Holding 4,56 2,47 -6,37 Good-Year 4,71 0,43 16,30 Göltaş Çimento 20,96 2,54 17,82 Gözde Girişim 5,59 6,88 8,75 GSD Denizcilik 4,00 -1,96 56,25 GSD Holding 2,20 -0,45 47,65 Gübre Fabrik. 29,12 4,07 222,12 Güler Yat. Holding 19,00 0,80 835,96 Güneş Sigorta 6,45 -2,12 195,87 Halk GMYO 2,09 -1,42 79,46 Halk Sigorta 3,54 0,00 111,51 Hatay Tekstil 9,77 -0,91 45,09 Hedef Girişim 3,73 -3,37 42,91 Hektaş 12,01 -0,99 49,75 HUB Girişim 19,58 -2,49 108,55 Hürriyet Gzt. 1,81 -1,09 58,77 ICBC Turkey Bank 7,09 9,92 34,54 İdealist Danışmanlık 4,24 1,68 27,71 İdealist GMYO 4,65 3,10 51,96 İhlas Ev Aletleri 1,82 -1,62 -41,85 İhlas Gayrimenkul 1,48 -1,33 23,33 İhlas Gazetecilik 3,15 -3,08 -30,62 İhlas Holding 0,82 0,00 -9,89 İhlas Yayın Holding 1,13 -3,42 35,55 İndeks Bilgisayar 12,52 0,00 33,48 Info Yatırım 6,84 3,32 40,66 İntema 18,00 4,05 94,38 İpek Doğal Enerji 12,12 0,08 56,99 İskenderun Demir Çelik 6,80 -0,15 -12,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA