Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,47 -5,71 86,56 Acıpayam Selüloz 8,88 -2,74 40,62 Adel Kalemcilik 16,52 -0,84 5,22 Adese Alışveriş Ticaret 1,94 1,57 35,83 Afyon Çimento 3,80 -3,80 66,79 Ak Enerji 1,77 -3,28 62,39 Akbank 4,88 -2,40 -39,83 Akçansa 11,86 -1,58 22,34 Akdeniz Yatırım Hold. 5,24 9,85 148,34 Akfen GMYO 3,11 0,32 -23,21 Akın Tekstil 14,32 -2,65 3,84 Akiş GMYO 2,75 3,00 -12,21 Akmerkez GMYO 44,72 -0,18 99,60 Aksa 6,82 -1,02 -2,62 Aksa Enerji 4,88 -4,50 28,42 Aksigorta 6,77 -1,17 24,96 Aksu Enerji 9,94 -0,40 -33,15 Alarko Carrıer 84,95 -2,80 42,23 Alarko GMYO 14,60 -2,14 -0,67 Alarko Holding 4,73 -1,66 -20,50 Albaraka Türk 1,48 -3,27 -3,27 Alcatel Lucent Teletaş 24,50 -1,21 103,49 Alkim Kağıt 14,45 5,32 166,62 Alkim Kimya 12,90 0,78 108,00 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,16 -4,13 182,93 Altınyunus Çeşme 42,10 -6,44 321,42 Anadolu Cam 5,20 -0,95 22,85 Anadolu Efes 19,90 0,51 -6,48 Anadolu Grubu Holding 16,70 -2,28 -5,06 Anadolu Hayat Emek. 7,27 -0,27 19,47 Anadolu Isuzu 13,39 -4,70 10,02 Anadolu Sigorta 6,30 0,48 51,68 Anel Elektrik 5,31 0,00 65,67 Arçelik 21,86 -2,15 4,89 ARD Bilişim Teknolojileri 27,54 -1,15 Arena Bilgisayar 26,38 1,46 262,11 Armada Bilgisayar 33,32 0,79 103,29 Arsan Tekstil 4,98 -3,49 39,11 Artı Yatırım Holding 2,12 -9,79 161,73 Aselsan 16,93 -1,51 62,18 Ata GMYO 3,35 3,08 -26,05 Atakule GMYO 2,27 -2,58 18,23 Atlantis Yatırım Holding 2,13 0,47 113,00 Atlas Yat. Ort. 1,61 2,55 66,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,76 -2,45 -4,82 Avrasya GMYO 2,04 -4,23 35,10 Avrasya Petrol ve Tur. 2,47 0,41 35,71 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,10 0,01 12,92 Avrupa Yatırım Holding 1,63 -2,98 5,84 Ayen Enerji 5,22 -1,88 50,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,85 6,36 167,12 Aygaz 11,74 -1,34 -3,34 Bagfaş 13,99 1,23 -16,83 Bak Ambalaj 9,73 1,04 33,57 Balatacılar Balatacılık 2,01 -6,51 62,10 Bantaş Ambalaj 3,55 -2,20 40,87 Banvit 23,70 0,00 27,63 Baştaş Başkent Çimento 4,15 3,75 60,23 Batı Çimento 3,37 -1,75 1,81 Batısöke Çimento 1,58 -1,86 20,61 Bayrak Taban Sanayi 6,33 -2,47 Bera Holding 8,35 -2,11 116,88 Berkosan Yalıtım 4,62 2,90 68,61 Beşiktaş Futbol Yat. 2,99 -5,97 22,04 Beyaz Filo 3,44 -0,86 9,91 Bilici Yatırım 7,39 -0,54 71,87 Bim Mağazalar 69,60 0,07 50,62 Birko Mensucat 0,41 -2,38 32,26 Birlik Mensucat 2,41 2,99 111,40 Bizim Mağazaları 14,52 -1,02 29,99 Bomonti Elektrik 5,90 -1,50 360,94 Borusan Mannesmann 12,50 -1,57 9,17 Borusan Yat. Paz. 85,40 -3,01 42,54 Bosch Fren Sistemleri 925,00 9,62 221,43 Bossa 9,22 1,32 14,39 Brisa 12,32 4,14 31,36 Burçelik 21,26 -7,57 265,92 Burçelik Vana 54,10 -8,31 457,16 Bursa Çimento 5,31 -3,98 32,64 Carrefoursa 6,21 -0,48 31,85 Casa Emtia Petrol 27,50 -2,83 192,86 Ceo Event Medya 4,32 9,92 17,96 Coca Cola İçecek 43,48 -0,82 14,85 Cosmos Yat. Holding 2,93 0,00 43,63 Credıtwest Faktorıng 6,90 9,87 139,58 Çelebi 73,50 1,80 -28,01 Çelik Halat 12,42 -0,16 91,08 Çemaş Döküm 1,52 -3,80 21,26 Çemtaş 10,53 0,29 29,54 Çimbeton 69,65 -3,40 68,81 Çimentaş 24,22 -2,73 61,47 Çimsa 11,77 -1,51 29,63 Çuhadaroğlu Metal 5,11 9,89 60,19 Dagi Giyim 9,70 1,04 288,00 Dagi Yatırım Holding 6,77 1,35 199,56 Dardanel 11,69 -1,76 208,44 Datagate Bilgisayar 8,55 -1,84 9,48 Demısaş Döküm 5,40 4,25 55,17 Denge Holding 2,50 1,63 82,48 Deniz GMYO 3,15 -6,25 49,70 Denizli Cam 6,96 -1,14 -16,55 Derimod 6,30 0,16 -11,76 Derlüks Deri 8,92 -7,08 120,48 Desa Deri 5,76 -2,54 26,87 Despec Bilgisayar 6,90 -1,99 62,74 Deva Holding 19,08 -1,14 113,72 Diriteks Diriliş Tekstil 2,09 -5,00 167,95 Ditaş Doğan 27,50 -1,65 189,01 DO-CO 327,50 -0,76 -41,93 Doğan Burda 27,02 -0,07 345,14 Doğan Holding 2,05 -2,38 14,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,54 -1,93 53,94 Doğusan 2,95 1,72 41,83 Doğuş GMYO 13,54 4,96 198,90 Doğuş Otomotiv 14,71 -3,79 54,52 Döktaş Dökümcülük 26,68 0,68 -15,69 Duran Doğan Basım 15,94 -1,06 13,53 Dyo Boya 5,79 1,05 18,16 Eczacıbaşı İlaç 5,64 -1,23 54,49 Eczacıbaşı Yatırım 14,20 -0,56 47,42 Edip Gayrimenkul 2,31 0,43 66,19 Ege Endüstri 716,00 1,92 27,27 Ege Gübre 94,50 -2,48 91,70 Ege Profil 15,92 -2,93 33,00 Ege Seramik 5,28 -1,68 43,54 Egeli & Co Tarım Girişim 0,96 0,00 200,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,93 0,00 138,46 Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 4,48 250,00 Egeplast 15,60 0,65 24,80 Ekiz Kimya 8,50 -3,41 1293,44 Emek Elektrik 3,04 -7,88 91,19 Eminiş Ambalaj 3,74 6,25 146,05 Emlak Konut GMYO 1,88 -2,59 29,86 Enerjisa Enerji 8,28 -1,55 22,92 Enka İnşaat 6,57 -0,76 17,70 Erbosan 21,52 -1,37 -13,85 Ereğli Demir Çelik 8,77 -2,12 -0,44 Ersu Gıda 4,22 -2,76 103,86 Escort Teknoloji 3,30 -4,35 137,41 Etiler Gıda 3,71 -3,64 51,43 Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 0,00 11,61 Euro Trend Yat. Ort. 1,62 -3,57 35,70 Euro Yat. Ort. 1,54 0,65 36,80 Euro Yatırım Holding 1,65 -1,79 10,00 Fade Gıda 5,35 -2,90 Fenerbahçe Futbol 20,96 -1,96 44,85 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,60 0,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 0,54 -18,60 F-M İzmit Piston 86,00 1,30 81,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,00 -1,77 30,04 Ford Otosan 87,40 -1,58 32,19 Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00 Frigo Pak Gıda 31,40 3,29 142,28 Galatasaray Sportif 2,87 -1,71 41,38 Garanti Bankası 6,77 -2,73 -39,23 Garanti Faktoring 10,87 -6,53 180,88 Garanti Yat. Ort. 2,14 -4,46 100,37 Gedik Y. Men. Değ. 9,00 -0,66 186,17 Gedik Yatırım Holding 21,60 -2,61 180,88 Gediz Ambalaj 12,88 -1,83 90,53 Gentaş 2,76 -2,13 33,85 Gersan Elektrik 6,55 -2,24 105,33 Global Men. Değ. 4,90 2,08 160,64 Global Yat. Holding 4,39 1,62 -9,86 Good-Year 4,56 -0,22 12,59 Göltaş Çimento 20,20 0,50 13,55 Gözde Girişim 5,05 -3,81 -1,75 GSD Denizcilik 4,00 -0,25 56,25 GSD Holding 2,13 -3,18 42,95 Gübre Fabrik. 26,42 -4,62 192,26 Güler Yat. Holding 20,22 3,85 896,06 Güneş Sigorta 6,23 -3,26 185,78 Halk GMYO 2,10 0,48 72,51 Halk Sigorta 3,34 -7,73 99,56 Hatay Tekstil 9,24 -0,54 37,21 Hedef Girişim 3,97 -4,34 52,11 Hektaş 11,86 -1,74 47,88 HUB Girişim 21,46 2,48 128,57 Hürriyet Gzt. 1,82 9,64 59,65 ICBC Turkey Bank 6,68 6,03 26,76 İdealist Danışmanlık 4,08 -1,92 22,89 İdealist GMYO 4,55 -3,19 48,69 İhlas Ev Aletleri 1,85 -2,12 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,48 -4,52 23,33 İhlas Gazetecilik 2,78 9,88 -38,77 İhlas Holding 0,82 -2,38 -9,89 İhlas Yayın Holding 1,14 -5,00 36,75 İndeks Bilgisayar 12,22 -3,40 30,28 Info Yatırım 6,34 -4,66 30,38 İntema 14,30 10,00 54,43 İpek Doğal Enerji 11,27 -3,34 45,98 İskenderun Demir Çelik 6,85 -1,30 -12,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA