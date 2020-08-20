Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,35 1,52 80,11 Acıpayam Selüloz 9,00 3,81 42,53 Adel Kalemcilik 16,33 0,55 4,01 Adese Alışveriş Ticaret 2,01 -1,95 40,73 Afyon Çimento 4,06 0,25 78,21 Ak Enerji 2,13 9,79 95,41 Akbank 5,08 -1,55 -37,36 Akçansa 12,43 0,81 28,22 Akdeniz Yatırım Hold. 4,58 -7,47 117,06 Akfen GMYO 3,16 0,64 -21,98 Akın Tekstil 14,71 -1,28 6,67 Akiş GMYO 2,75 0,00 -12,21 Akmerkez GMYO 43,00 -0,05 91,92 Aksa 7,01 0,29 0,10 Aksa Enerji 5,89 8,47 55,00 Aksigorta 7,16 1,27 32,16 Aksu Enerji 11,38 6,95 -23,47 Alarko Carrıer 88,10 -2,81 47,51 Alarko GMYO 15,12 1,54 2,87 Alarko Holding 4,85 -1,22 -18,49 Albaraka Türk 1,58 1,94 3,27 Alcatel Lucent Teletaş 24,88 1,88 106,64 Alkim Kağıt 13,39 -2,19 147,06 Alkim Kimya 12,70 -1,32 104,77 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,23 -1,60 200,00 Altınyunus Çeşme 40,50 -10,00 305,41 Anadolu Cam 5,36 0,56 25,70 Anadolu Efes 19,50 -0,91 -8,36 Anadolu Grubu Holding 16,96 0,41 -3,58 Anadolu Hayat Emek. 7,41 0,00 21,77 Anadolu Isuzu 13,20 0,38 8,46 Anadolu Sigorta 6,36 0,16 53,12 Anel Elektrik 5,30 1,53 65,35 Arçelik 22,88 -0,09 9,79 ARD Bilişim Teknolojileri 28,50 0,21 Arena Bilgisayar 23,30 6,39 219,84 Armada Bilgisayar 35,12 9,96 114,28 Arsan Tekstil 4,91 -1,41 37,15 Artı Yatırım Holding 2,68 -9,76 230,86 Aselsan 17,68 -1,17 69,36 Ata GMYO 3,23 0,00 -28,70 Atakule GMYO 2,61 7,41 35,94 Atlantis Yatırım Holding 2,14 0,00 114,00 Atlas Yat. Ort. 1,53 -1,92 58,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,35 2,14 -0,41 Avrasya GMYO 2,19 3,30 45,03 Avrasya Petrol ve Tur. 2,64 1,93 45,05 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,00 12,89 Avrupa Yatırım Holding 1,65 0,61 7,14 Ayen Enerji 6,25 -3,25 80,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,80 -0,85 164,84 Aygaz 12,80 2,73 5,38 Bagfaş 14,39 -0,07 -14,45 Bak Ambalaj 9,48 -3,07 30,14 Balatacılar Balatacılık 2,07 7,25 66,94 Bantaş Ambalaj 3,70 1,93 46,83 Banvit 24,20 -0,33 30,32 Baştaş Başkent Çimento 3,99 7,55 54,05 Batı Çimento 3,46 -2,26 4,53 Batısöke Çimento 1,64 -2,96 25,19 Bayrak Taban Sanayi 6,55 -1,50 Bera Holding 8,47 10,00 120,00 Berkosan Yalıtım 4,05 0,50 47,81 Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 5,04 19,18 Beyaz Filo 3,57 0,56 14,06 Bilici Yatırım 7,53 -1,18 75,13 Bim Mağazalar 68,65 -2,00 48,56 Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71 Birlik Mensucat 2,26 -7,76 98,25 Bizim Mağazaları 14,94 -1,90 33,75 Bomonti Elektrik 6,55 -0,15 411,72 Borusan Mannesmann 12,85 2,96 12,23 Borusan Yat. Paz. 89,70 -0,33 49,72 Bosch Fren Sistemleri 784,00 0,51 172,43 Bossa 9,25 0,76 14,76 Brisa 11,36 -0,18 21,12 Burçelik 23,80 -4,34 309,64 Burçelik Vana 58,00 -2,93 497,32 Bursa Çimento 5,63 -0,35 40,63 Carrefoursa 6,29 -0,79 33,55 Casa Emtia Petrol 30,00 5,56 219,49 Ceo Event Medya 4,02 -1,95 9,77 Coca Cola İçecek 44,28 -1,51 16,96 Cosmos Yat. Holding 3,10 0,32 51,96 Credıtwest Faktorıng 6,10 -4,84 111,81 Çelebi 71,90 -0,42 -29,58 Çelik Halat 12,38 0,24 90,46 Çemaş Döküm 1,63 0,62 30,04 Çemtaş 10,09 1,31 24,12 Çimbeton 71,75 0,99 73,90 Çimentaş 25,02 0,64 66,80 Çimsa 12,16 3,05 33,92 Çuhadaroğlu Metal 3,85 -0,52 20,69 Dagi Giyim 9,50 -3,16 280,00 Dagi Yatırım Holding 6,79 -2,02 200,44 Dardanel 11,99 -4,08 216,36 Datagate Bilgisayar 8,81 0,69 12,80 Demısaş Döküm 5,08 1,40 45,98 Denge Holding 2,40 7,62 75,18 Deniz GMYO 3,66 9,80 73,94 Denizli Cam 7,05 -2,49 -15,47 Derimod 6,14 -0,32 -14,01 Derlüks Deri 8,22 4,31 103,17 Desa Deri 5,90 0,51 29,96 Despec Bilgisayar 6,97 -1,13 64,39 Deva Holding 19,78 -1,40 121,56 Diriteks Diriliş Tekstil 2,33 9,91 198,72 Ditaş Doğan 28,58 -1,92 200,36 DO-CO 328,90 -0,30 -41,68 Doğan Burda 26,20 -7,36 331,63 Doğan Holding 2,14 2,88 19,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 -2,33 52,73 Doğusan 2,89 9,89 38,94 Doğuş GMYO 10,67 10,00 135,54 Doğuş Otomotiv 15,98 -1,54 67,86 Döktaş Dökümcülük 27,08 0,67 -14,43 Duran Doğan Basım 16,49 0,55 17,45 Dyo Boya 5,83 4,11 18,98 Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,70 58,06 Eczacıbaşı Yatırım 14,38 0,28 49,29 Edip Gayrimenkul 2,38 3,03 71,22 Ege Endüstri 691,90 -0,59 22,99 Ege Gübre 100,40 0,75 103,67 Ege Profil 16,25 -4,41 35,76 Ege Seramik 5,55 3,74 50,88 Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 6,12 225,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,08 9,09 176,92 Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 2,86 260,00 Egeplast 16,88 5,76 35,04 Ekiz Kimya 9,02 1,46 1378,69 Emek Elektrik 2,73 -2,50 71,70 Eminiş Ambalaj 3,46 0,00 127,63 Emlak Konut GMYO 2,03 -1,46 40,22 Enerjisa Enerji 8,70 -0,34 29,16 Enka İnşaat 6,62 -0,30 18,60 Erbosan 22,66 7,80 -9,29 Ereğli Demir Çelik 9,00 1,81 2,17 Ersu Gıda 3,97 -0,25 91,79 Escort Teknoloji 3,24 1,57 133,09 Etiler Gıda 3,78 -3,08 54,29 Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 1,13 11,61 Euro Trend Yat. Ort. 1,56 0,00 30,67 Euro Yat. Ort. 1,51 -1,31 34,13 Euro Yatırım Holding 1,71 -1,16 14,00 Fade Gıda 5,56 -9,89 Fenerbahçe Futbol 18,10 9,96 25,09 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,30 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 4,20 -18,60 F-M İzmit Piston 79,35 -5,54 67,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,44 2,15 35,76 Ford Otosan 92,10 0,49 39,30 Formet Çelik Kapı 3,04 -1,94 1,33 Frigo Pak Gıda 31,16 -0,13 140,43 Galatasaray Sportif 2,67 3,09 31,53 Garanti Bankası 7,14 -1,92 -35,91 Garanti Faktoring 11,20 -3,45 189,41 Garanti Yat. Ort. 2,27 -2,16 110,19 Gedik Y. Men. Değ. 9,30 -1,06 195,71 Gedik Yatırım Holding 22,38 -2,27 191,03 Gediz Ambalaj 13,38 -0,82 97,93 Gentaş 2,68 3,08 29,97 Gersan Elektrik 6,20 0,65 94,36 Global Men. Değ. 4,70 0,86 150,00 Global Yat. Holding 4,64 8,92 -4,72 Good-Year 4,56 -0,44 12,59 Göltaş Çimento 20,06 0,10 12,76 Gözde Girişim 5,36 1,71 4,28 GSD Denizcilik 3,99 -2,68 55,86 GSD Holding 2,27 -3,81 52,35 Gübre Fabrik. 28,70 0,35 217,48 Güler Yat. Holding 17,47 -9,99 760,59 Güneş Sigorta 6,10 0,66 179,82 Halk GMYO 2,11 2,43 73,33 Halk Sigorta 3,30 -5,71 97,17 Hatay Tekstil 9,22 -0,22 36,92 Hedef Girişim 3,92 -2,00 50,19 Hektaş 12,37 5,10 54,24 HUB Girişim 17,58 -7,72 87,25 Hürriyet Gzt. 1,56 0,65 36,84 ICBC Turkey Bank 5,94 9,59 12,71 İdealist Danışmanlık 4,21 -0,94 26,81 İdealist GMYO 4,69 0,64 53,27 İhlas Ev Aletleri 1,81 0,00 -42,17 İhlas Gayrimenkul 1,62 1,25 35,00 İhlas Gazetecilik 2,52 6,78 -44,49 İhlas Holding 0,83 0,00 -8,79 İhlas Yayın Holding 1,20 -1,46 43,95 İndeks Bilgisayar 12,33 1,15 31,45 Info Yatırım 6,06 -1,46 24,62 İntema 11,97 -1,64 29,27 İpek Doğal Enerji 13,58 9,96 75,91 İskenderun Demir Çelik 7,00 1,01 -10,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA