Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
19.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,30
|-1,49
|77,42
|Acıpayam Selüloz
|8,67
|-1,03
|37,30
|Adel Kalemcilik
|16,24
|0,62
|3,44
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|2,50
|43,53
|Afyon Çimento
|4,05
|0,25
|77,77
|Ak Enerji
|1,94
|9,60
|77,98
|Akbank
|5,16
|2,18
|-36,37
|Akçansa
|12,33
|0,41
|27,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,95
|-1,98
|134,60
|Akfen GMYO
|3,14
|0,64
|-22,47
|Akın Tekstil
|14,90
|0,20
|8,05
|Akiş GMYO
|2,75
|1,85
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|43,02
|-3,72
|92,01
|Aksa
|6,99
|1,90
|-0,19
|Aksa Enerji
|5,43
|9,26
|42,89
|Aksigorta
|7,07
|1,00
|30,49
|Aksu Enerji
|10,64
|7,15
|-28,45
|Alarko Carrıer
|90,65
|-1,47
|51,78
|Alarko GMYO
|14,89
|0,13
|1,31
|Alarko Holding
|4,91
|1,66
|-17,48
|Albaraka Türk
|1,55
|0,00
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,42
|7,67
|102,82
|Alkim Kağıt
|13,69
|6,70
|152,59
|Alkim Kimya
|12,87
|1,10
|107,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,25
|-0,79
|204,88
|Altınyunus Çeşme
|45,00
|-5,22
|350,45
|Anadolu Cam
|5,33
|4,10
|24,99
|Anadolu Efes
|19,68
|0,77
|-7,51
|Anadolu Grubu Holding
|16,89
|1,20
|-3,98
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|-0,27
|21,77
|Anadolu Isuzu
|13,15
|1,15
|8,05
|Anadolu Sigorta
|6,35
|3,08
|52,88
|Anel Elektrik
|5,22
|-1,14
|62,86
|Arçelik
|22,90
|3,90
|9,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,44
|-0,42
|Arena Bilgisayar
|21,90
|-0,45
|200,62
|Armada Bilgisayar
|31,94
|9,99
|94,87
|Arsan Tekstil
|4,98
|2,05
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|2,97
|10,00
|266,67
|Aselsan
|17,89
|1,07
|71,38
|Ata GMYO
|3,23
|0,94
|-28,70
|Atakule GMYO
|2,43
|9,95
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|2,14
|-0,47
|114,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-0,64
|61,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,07
|0,15
|-2,50
|Avrasya GMYO
|2,12
|4,43
|40,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,59
|8,82
|42,31
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,01
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|1,23
|6,49
|Ayen Enerji
|6,46
|8,03
|86,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,85
|-2,34
|167,12
|Aygaz
|12,46
|5,68
|2,59
|Bagfaş
|14,40
|-2,77
|-14,39
|Bak Ambalaj
|9,78
|2,68
|34,26
|Balatacılar Balatacılık
|1,93
|-3,50
|55,65
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|0,55
|44,05
|Banvit
|24,28
|0,50
|30,75
|Baştaş Başkent Çimento
|3,71
|-2,37
|43,24
|Batı Çimento
|3,54
|0,28
|6,95
|Batısöke Çimento
|1,69
|4,32
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|6,65
|2,31
|Bera Holding
|7,70
|1,99
|100,00
|Berkosan Yalıtım
|4,03
|-1,95
|47,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,78
|0,72
|13,47
|Beyaz Filo
|3,55
|0,28
|13,42
|Bilici Yatırım
|7,62
|-0,39
|77,22
|Bim Mağazalar
|70,05
|5,02
|51,59
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,45
|9,87
|114,91
|Bizim Mağazaları
|15,23
|3,25
|36,35
|Bomonti Elektrik
|6,56
|-9,89
|412,50
|Borusan Mannesmann
|12,48
|2,55
|9,00
|Borusan Yat. Paz.
|90,00
|0,84
|50,22
|Bosch Fren Sistemleri
|780,00
|-9,51
|171,04
|Bossa
|9,18
|3,73
|13,90
|Brisa
|11,38
|0,89
|21,34
|Burçelik
|24,88
|-8,19
|328,23
|Burçelik Vana
|59,75
|-9,95
|515,35
|Bursa Çimento
|5,65
|0,00
|41,13
|Carrefoursa
|6,34
|1,12
|34,61
|Casa Emtia Petrol
|28,42
|9,98
|202,66
|Ceo Event Medya
|4,10
|0,74
|11,95
|Coca Cola İçecek
|44,96
|-0,09
|18,75
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|3,00
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|6,41
|-3,46
|122,57
|Çelebi
|72,20
|0,91
|-29,29
|Çelik Halat
|12,35
|-2,83
|90,00
|Çemaş Döküm
|1,62
|1,25
|29,24
|Çemtaş
|9,96
|1,01
|22,52
|Çimbeton
|71,05
|0,35
|72,20
|Çimentaş
|24,86
|-1,19
|65,73
|Çimsa
|11,80
|-0,76
|29,96
|Çuhadaroğlu Metal
|3,87
|1,04
|21,32
|Dagi Giyim
|9,81
|5,03
|292,40
|Dagi Yatırım Holding
|6,93
|3,43
|206,64
|Dardanel
|12,50
|-0,79
|229,82
|Datagate Bilgisayar
|8,75
|1,16
|12,04
|Demısaş Döküm
|5,01
|-1,18
|43,97
|Denge Holding
|2,23
|8,78
|62,77
|Deniz GMYO
|8,00
|-2,79
|58,42
|Denizli Cam
|7,23
|4,18
|-13,31
|Derimod
|6,16
|1,15
|-13,73
|Derlüks Deri
|7,88
|-0,88
|94,77
|Desa Deri
|5,87
|-0,68
|29,30
|Despec Bilgisayar
|7,05
|-0,14
|66,27
|Deva Holding
|20,06
|-2,24
|124,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,12
|-9,79
|171,79
|Ditaş Doğan
|29,14
|-2,80
|206,25
|DO-CO
|329,90
|-0,93
|-41,51
|Doğan Burda
|28,28
|3,74
|365,90
|Doğan Holding
|2,08
|1,46
|15,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-1,53
|56,36
|Doğusan
|2,63
|0,38
|26,44
|Doğuş GMYO
|9,70
|9,98
|114,13
|Doğuş Otomotiv
|16,23
|2,53
|70,48
|Döktaş Dökümcülük
|26,90
|-0,96
|-15,00
|Duran Doğan Basım
|16,40
|0,31
|16,81
|Dyo Boya
|5,60
|1,27
|14,29
|Eczacıbaşı İlaç
|5,73
|0,88
|56,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,34
|0,63
|48,87
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|2,21
|66,19
|Ege Endüstri
|696,00
|0,22
|23,72
|Ege Gübre
|99,65
|-1,82
|102,15
|Ege Profil
|17,00
|-4,87
|42,02
|Ege Seramik
|5,35
|2,88
|45,44
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,98
|-2,00
|206,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,99
|4,21
|153,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|-1,41
|250,00
|Egeplast
|15,96
|9,99
|27,68
|Ekiz Kimya
|8,89
|-9,56
|1357,38
|Emek Elektrik
|2,80
|8,11
|76,10
|Eminiş Ambalaj
|3,46
|0,87
|127,63
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|6,19
|42,30
|Enerjisa Enerji
|8,73
|1,63
|29,60
|Enka İnşaat
|6,64
|0,91
|18,95
|Erbosan
|21,02
|2,34
|-15,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,84
|3,15
|0,36
|Ersu Gıda
|3,98
|-0,50
|92,27
|Escort Teknoloji
|3,19
|0,00
|129,50
|Etiler Gıda
|3,90
|-1,27
|59,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,77
|1,72
|10,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|1,30
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|0,00
|35,91
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|2,37
|15,33
|Fade Gıda
|6,17
|9,79
|Fenerbahçe Futbol
|16,46
|4,77
|13,75
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,30
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,57
|2,59
|-21,88
|F-M İzmit Piston
|84,00
|-7,54
|77,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,22
|0,99
|32,90
|Ford Otosan
|91,65
|3,33
|38,62
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|2,31
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|31,20
|-7,58
|140,74
|Galatasaray Sportif
|2,59
|1,17
|27,59
|Garanti Bankası
|7,28
|2,10
|-34,65
|Garanti Faktoring
|11,60
|2,47
|199,74
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|-2,52
|114,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,40
|1,62
|198,89
|Gedik Yatırım Holding
|22,90
|1,78
|197,79
|Gediz Ambalaj
|13,49
|0,15
|99,56
|Gentaş
|2,60
|4,00
|26,09
|Gersan Elektrik
|6,16
|0,00
|93,10
|Global Men. Değ.
|4,66
|1,75
|147,87
|Global Yat. Holding
|4,26
|2,65
|-12,53
|Good-Year
|4,58
|1,33
|13,09
|Göltaş Çimento
|20,04
|0,96
|12,65
|Gözde Girişim
|5,27
|1,15
|2,53
|GSD Denizcilik
|4,10
|-6,39
|60,16
|GSD Holding
|2,36
|0,00
|58,39
|Gübre Fabrik.
|28,60
|-0,49
|216,37
|Güler Yat. Holding
|19,41
|-3,43
|856,16
|Güneş Sigorta
|6,06
|-1,14
|177,98
|Halk GMYO
|2,06
|1,48
|69,22
|Halk Sigorta
|3,50
|-1,41
|109,12
|Hatay Tekstil
|9,24
|0,87
|37,21
|Hedef Girişim
|4,00
|1,78
|53,26
|Hektaş
|11,77
|-0,34
|46,76
|HUB Girişim
|19,05
|2,25
|102,91
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|0,65
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|1,31
|2,85
|İdealist Danışmanlık
|4,25
|-1,16
|28,01
|İdealist GMYO
|4,66
|0,65
|52,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|1,69
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,60
|2,56
|33,33
|İhlas Gazetecilik
|2,36
|-0,84
|-48,02
|İhlas Holding
|0,83
|3,75
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,49
|-0,67
|46,08
|İndeks Bilgisayar
|12,19
|-1,69
|29,96
|Info Yatırım
|6,15
|1,49
|26,47
|İntema
|12,17
|0,50
|31,43
|İpek Doğal Enerji
|12,35
|9,97
|59,97
|İskenderun Demir Çelik
|6,93
|2,36
|-11,33
(Sürecek)
Kaynak: AA