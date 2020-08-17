HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
17.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:41

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,28 -0,91 76,34
Acıpayam Selüloz 8,40 -0,36 33,02
Adel Kalemcilik 16,07 -1,47 2,36
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 3,16 37,23
Afyon Çimento 3,92 -2,49 72,06
Ak Enerji 1,70 -0,58 55,96
Akbank 4,99 1,22 -38,47
Akçansa 12,20 0,58 25,85
Akdeniz Yatırım Hold. 5,00 -6,54 136,97
Akfen GMYO 3,12 -3,41 -22,96
Akın Tekstil 15,26 2,14 10,66
Akiş GMYO 2,70 -3,57 -13,81
Akmerkez GMYO 41,02 0,00 83,09
Aksa 6,99 -5,03 -0,19
Aksa Enerji 4,97 -2,36 30,79
Aksigorta 6,86 1,33 26,62
Aksu Enerji 9,86 -0,40 -33,69
Alarko Carrıer 89,00 4,28 49,02
Alarko GMYO 15,12 4,13 2,87
Alarko Holding 4,94 0,41 -16,97
Albaraka Türk 1,54 -1,91 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 22,02 9,99 82,89
Alkim Kağıt 12,87 -0,54 137,46
Alkim Kimya 12,87 0,00 107,51
Altınyağ 1,30 9,24 217,07
Altınyunus Çeşme 45,02 -1,49 350,65
Anadolu Cam 5,07 0,00 18,90
Anadolu Efes 19,92 -1,19 -6,38
Anadolu Grubu Holding 16,98 -2,41 -3,47
Anadolu Hayat Emek. 7,41 -2,11 21,77
Anadolu Isuzu 13,06 0,00 7,31
Anadolu Sigorta 6,15 0,65 48,07
Anel Elektrik 5,29 -1,86 65,04
Arçelik 21,56 -0,19 3,45
ARD Bilişim Teknolojileri 28,96 -1,09
Arena Bilgisayar 22,00 -0,36 201,99
Armada Bilgisayar 26,40 10,00 61,07
Arsan Tekstil 4,94 7,39 37,99
Artı Yatırım Holding 2,46 9,82 203,70
Aselsan 17,84 3,30 70,90
Ata GMYO 3,13 -0,32 -30,91
Atakule GMYO 2,01 -1,95 4,69
Atlantis Yatırım Holding 2,03 -2,87 103,00
Atlas Yat. Ort. 1,58 -3,66 63,46
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -1,90 -3,77
Avrasya GMYO 2,04 2,00 35,10
Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 6,82 29,12
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,50 0,00 12,88
Avrupa Yatırım Holding 1,60 0,63 3,90
Ayen Enerji 5,44 9,90 56,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,10 1,50 178,54
Aygaz 12,03 1,18 -0,95
Bagfaş 14,90 -2,87 -11,41
Bak Ambalaj 9,46 0,32 28,71
Balatacılar Balatacılık 2,06 -3,29 66,13
Bantaş Ambalaj 3,51 -1,13 39,29
Banvit 24,40 -0,73 31,39
Baştaş Başkent Çimento 3,80 -1,30 46,72
Batı Çimento 3,21 -2,13 -3,02
Batısöke Çimento 1,55 -0,64 18,32
Bayrak Taban Sanayi 6,79 -6,60
Bera Holding 7,52 -1,70 95,32
Berkosan Yalıtım 4,01 1,26 46,35
Beşiktaş Futbol Yat. 2,70 -3,23 10,20
Beyaz Filo 3,48 -0,57 11,19
Bilici Yatırım 7,57 -2,95 76,06
Bim Mağazalar 66,85 -0,52 44,67
Birko Mensucat 0,42 -2,33 35,48
Birlik Mensucat 2,03 9,73 78,07
Bizim Mağazaları 14,89 0,34 33,30
Bomonti Elektrik 7,20 4,35 462,50
Borusan Mannesmann 12,70 4,96 10,92
Borusan Yat. Paz. 87,85 3,72 46,63
Bosch Fren Sistemleri 939,60 -7,33 226,50
Bossa 8,80 1,62 9,18
Brisa 11,05 -1,87 17,82
Burçelik 24,64 10,00 324,10
Burçelik Vana 60,35 9,93 521,52
Bursa Çimento 5,76 1,05 43,88
Carrefoursa 6,19 -3,13 31,42
Casa Emtia Petrol 27,40 7,45 191,80
Ceo Event Medya 3,87 2,38 5,67
Coca Cola İçecek 44,22 -2,17 16,80
Cosmos Yat. Holding 3,03 -1,94 48,53
Credıtwest Faktorıng 6,61 -0,60 129,51
Çelebi 71,50 -0,28 -29,97
Çelik Halat 12,21 0,66 87,85
Çemaş Döküm 1,54 -0,65 22,86
Çemtaş 9,76 3,39 20,06
Çimbeton 70,50 3,15 70,87
Çimentaş 25,00 -1,03 66,67
Çimsa 11,49 -2,87 26,54
Çuhadaroğlu Metal 3,81 -0,78 19,44
Dagi Giyim 9,34 4,94 273,60
Dagi Yatırım Holding 6,68 2,93 195,58
Dardanel 12,60 -3,00 232,45
Datagate Bilgisayar 8,88 3,02 13,70
Demısaş Döküm 5,07 -2,69 45,69
Denge Holding 2,02 2,54 47,45
Deniz GMYO 8,32 -5,13 64,75
Denizli Cam 6,93 -1,14 -16,91
Derimod 6,11 0,83 -14,43
Derlüks Deri 8,01 6,09 97,98
Desa Deri 6,15 7,14 35,46
Despec Bilgisayar 7,23 2,26 70,52
Deva Holding 20,90 -7,85 134,10
Diriteks Diriliş Tekstil 2,14 9,74 174,36
Ditaş Doğan 30,46 -3,30 220,12
DO-CO 333,00 -0,42 -40,96
Doğan Burda 24,82 4,81 308,90
Doğan Holding 2,04 0,00 13,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -4,04 58,18
Doğusan 2,52 -0,79 21,15
Doğuş GMYO 8,02 5,25 77,04
Doğuş Otomotiv 16,01 0,76 68,17
Döktaş Dökümcülük 27,88 -2,65 -11,90
Duran Doğan Basım 16,00 -2,74 13,96
Dyo Boya 5,44 -1,45 11,02
Eczacıbaşı İlaç 5,65 -1,74 54,77
Eczacıbaşı Yatırım 14,24 -1,11 47,83
Edip Gayrimenkul 2,23 -5,51 60,43
Ege Endüstri 689,60 1,00 22,58
Ege Gübre 105,70 9,93 114,42
Ege Profil 17,84 -0,72 49,04
Ege Seramik 5,14 0,39 39,73
Egeli & Co Tarım Girişim 1,06 6,00 231,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,99 4,21 153,85
Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 5,71 270,00
Egeplast 14,90 -0,67 19,20
Ekiz Kimya 10,50 4,27 1621,31
Emek Elektrik 2,52 -0,40 58,49
Eminiş Ambalaj 3,49 0,00 129,61
Emlak Konut GMYO 1,93 0,00 33,32
Enerjisa Enerji 8,51 -1,39 26,34
Enka İnşaat 6,43 -0,31 15,19
Erbosan 20,12 -1,37 -19,46
Ereğli Demir Çelik 8,54 -0,23 -3,05
Ersu Gıda 3,97 -0,75 91,79
Escort Teknoloji 3,12 0,00 124,46
Etiler Gıda 4,00 5,26 63,27
Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 1,18 6,62
Euro Trend Yat. Ort. 1,54 -0,65 29,00
Euro Yat. Ort. 1,51 -3,21 34,13
Euro Yatırım Holding 1,69 0,00 12,67
FADE GIDA 5,11 9,89
Fenerbahçe Futbol 14,70 0,14 1,59
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,42 -1,44 -25,16
F-M İzmit Piston 88,20 9,98 86,22
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,11 -0,59 31,47
Ford Otosan 87,30 -0,91 32,04
Formet Çelik Kapı 2,95 -1,67 -1,67
Frigo Pak Gıda 31,54 9,90 143,36
Galatasaray Sportif 2,52 -2,70 24,14
Garanti Bankası 6,96 2,65 -37,52
Garanti Faktoring 10,31 9,91 166,41
Garanti Yat. Ort. 2,46 1,65 127,78
Gedik Y. Men. Değ. 9,03 -0,11 187,13
Gedik Yatırım Holding 22,54 -1,14 193,11
Gediz Ambalaj 13,68 -2,84 102,37
Gentaş 2,50 -1,19 21,24
Gersan Elektrik 6,30 5,53 97,49
Global Men. Değ. 4,64 -2,93 146,81
Global Yat. Holding 4,15 2,98 -14,78
Good-Year 4,51 -3,01 11,36
Göltaş Çimento 20,40 3,98 14,67
Gözde Girişim 5,06 3,90 -1,56
GSD Denizcilik 3,99 1,53 55,86
GSD Holding 2,42 5,22 62,42
Gübre Fabrik. 28,78 -0,90 218,36
Güler Yat. Holding 18,29 9,98 800,99
Güneş Sigorta 5,58 -3,63 155,96
Halk GMYO 2,05 0,00 68,40
Halk Sigorta 3,40 0,00 103,15
Hatay Tekstil 9,16 1,33 36,03
Hedef Girişim 3,79 4,41 45,21
Hektaş 11,82 -4,45 47,38
HUB Girişim 16,94 10,00 80,43
Hürriyet Gzt. 1,54 -0,65 35,09
ICBC Turkey Bank 5,30 1,92 0,57
İdealist Danışmanlık 4,22 -2,76 27,11
İdealist GMYO 4,66 5,43 52,29
İhlas Ev Aletleri 1,76 -0,56 -43,77
İhlas Gayrimenkul 1,50 0,67 25,00
İhlas Gazetecilik 2,36 -0,42 -48,02
İhlas Holding 0,79 2,60 -13,19
İhlas Yayın Holding 1,50 -3,85 47,06
İndeks Bilgisayar 12,31 0,90 31,24
Info Yatırım 6,07 -0,98 24,83
İntema 11,90 -1,33 28,51
İpek Doğal Enerji 11,13 1,74 44,17
İskenderun Demir Çelik 6,76 -0,44 -13,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Güncel
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Spor
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı!
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Aamir Khan Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 18:44:48. #1.14#
title