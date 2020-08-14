Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
14.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,31
|2,80
|77,96
|Acıpayam Selüloz
|8,43
|-0,35
|33,50
|Adel Kalemcilik
|16,31
|-2,16
|3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|-2,06
|33,03
|Afyon Çimento
|4,02
|-3,83
|76,45
|Ak Enerji
|1,71
|-2,84
|56,88
|Akbank
|4,93
|-1,79
|-39,21
|Akçansa
|12,13
|-2,65
|25,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,35
|-2,90
|153,55
|Akfen GMYO
|3,23
|-2,42
|-20,25
|Akın Tekstil
|14,94
|-5,08
|8,34
|Akiş GMYO
|2,80
|-3,45
|-10,61
|Akmerkez GMYO
|41,02
|-0,58
|83,09
|Aksa
|7,36
|1,10
|5,09
|Aksa Enerji
|5,09
|9,94
|33,95
|Aksigorta
|6,77
|0,00
|24,96
|Aksu Enerji
|9,90
|0,20
|-33,42
|Alarko Carrıer
|85,35
|-5,17
|42,90
|Alarko GMYO
|14,52
|-1,89
|-1,21
|Alarko Holding
|4,92
|1,86
|-17,31
|Albaraka Türk
|1,57
|4,67
|2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,02
|2,61
|66,28
|Alkim Kağıt
|12,94
|-0,08
|138,76
|Alkim Kimya
|12,87
|1,42
|107,51
|Altınyağ
|1,19
|9,17
|190,24
|Altınyunus Çeşme
|45,70
|-3,38
|357,46
|Anadolu Cam
|5,07
|-0,20
|18,90
|Anadolu Efes
|20,16
|0,80
|-5,25
|Anadolu Grubu Holding
|17,40
|1,16
|-1,08
|Anadolu Hayat Emek.
|7,57
|-1,17
|24,40
|Anadolu Isuzu
|13,06
|-2,97
|7,31
|Anadolu Sigorta
|6,11
|-1,61
|47,10
|Anel Elektrik
|5,39
|0,56
|68,16
|Arçelik
|21,60
|-2,96
|3,65
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,28
|2,52
|Arena Bilgisayar
|22,08
|-0,99
|203,09
|Armada Bilgisayar
|24,00
|8,60
|46,43
|Arsan Tekstil
|4,60
|-3,77
|28,49
|Artı Yatırım Holding
|2,24
|7,18
|176,54
|Aselsan
|17,27
|-1,82
|65,44
|Ata GMYO
|3,14
|-0,32
|-30,68
|Atakule GMYO
|2,05
|-1,91
|6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|2,09
|1,95
|109,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|1,23
|69,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,15
|2,02
|-1,91
|Avrasya GMYO
|2,00
|-1,96
|32,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|2,33
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,50
|0,01
|12,88
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-1,24
|3,25
|Ayen Enerji
|4,95
|7,38
|42,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,01
|-7,40
|174,43
|Aygaz
|11,89
|-2,06
|-2,11
|Bagfaş
|15,34
|-1,67
|-8,80
|Bak Ambalaj
|9,43
|0,86
|28,30
|Balatacılar Balatacılık
|2,13
|-6,58
|71,77
|Bantaş Ambalaj
|3,55
|-3,79
|40,87
|Banvit
|24,58
|-1,29
|32,36
|Baştaş Başkent Çimento
|3,85
|0,00
|48,65
|Batı Çimento
|3,28
|-1,50
|-0,91
|Batısöke Çimento
|1,56
|-2,50
|19,08
|Bayrak Taban Sanayi
|7,27
|9,98
|Bera Holding
|7,65
|-6,93
|98,70
|Berkosan Yalıtım
|3,96
|0,51
|44,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|-2,11
|13,88
|Beyaz Filo
|3,50
|-2,51
|11,83
|Bilici Yatırım
|7,80
|0,65
|81,41
|Bim Mağazalar
|67,20
|-0,37
|45,43
|Birko Mensucat
|0,43
|-2,27
|38,71
|Birlik Mensucat
|1,85
|-1,07
|62,28
|Bizim Mağazaları
|14,84
|-1,53
|32,86
|Bomonti Elektrik
|6,90
|0,15
|439,06
|Borusan Mannesmann
|12,10
|-3,35
|5,68
|Borusan Yat. Paz.
|84,70
|-3,20
|41,37
|Bosch Fren Sistemleri
|1.013,90
|6,29
|252,32
|Bossa
|8,66
|-1,14
|7,44
|Brisa
|11,26
|3,78
|20,06
|Burçelik
|22,40
|2,85
|285,54
|Burçelik Vana
|54,90
|-10,00
|465,40
|Bursa Çimento
|5,70
|1,06
|42,38
|Carrefoursa
|6,39
|-2,74
|35,67
|Casa Emtia Petrol
|25,50
|-8,93
|171,57
|Ceo Event Medya
|3,78
|-2,33
|3,22
|Coca Cola İçecek
|45,20
|-0,62
|19,39
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|-0,32
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|6,65
|9,92
|130,90
|Çelebi
|71,70
|-1,10
|-29,77
|Çelik Halat
|12,13
|-2,33
|86,62
|Çemaş Döküm
|1,55
|-1,90
|23,65
|Çemtaş
|9,44
|-4,07
|16,13
|Çimbeton
|68,35
|-1,65
|65,66
|Çimentaş
|25,26
|2,10
|68,40
|Çimsa
|11,83
|-5,36
|30,29
|Çuhadaroğlu Metal
|3,84
|-1,03
|20,38
|Dagi Giyim
|8,90
|2,53
|256,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,49
|-1,67
|187,17
|Dardanel
|12,99
|0,00
|242,74
|Datagate Bilgisayar
|8,62
|-0,81
|10,37
|Demısaş Döküm
|5,21
|-1,33
|49,71
|Denge Holding
|1,97
|0,00
|43,80
|Deniz GMYO
|8,77
|9,90
|73,66
|Denizli Cam
|7,01
|0,00
|-15,95
|Derimod
|6,06
|-3,35
|-15,13
|Derlüks Deri
|7,55
|-2,71
|86,61
|Desa Deri
|5,74
|-2,38
|26,43
|Despec Bilgisayar
|7,07
|-1,81
|66,75
|Deva Holding
|22,68
|0,44
|154,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,95
|5,98
|150,00
|Ditaş Doğan
|31,50
|7,22
|231,05
|DO-CO
|334,40
|-0,48
|-40,71
|Doğan Burda
|23,68
|-4,52
|290,12
|Doğan Holding
|2,04
|0,49
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,72
|2,26
|64,85
|Doğusan
|2,54
|1,20
|22,12
|Doğuş GMYO
|7,62
|-2,06
|68,21
|Doğuş Otomotiv
|15,89
|-0,75
|66,91
|Döktaş Dökümcülük
|28,64
|9,98
|-9,50
|Duran Doğan Basım
|16,45
|-0,36
|17,17
|Dyo Boya
|5,52
|-2,99
|12,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,75
|-2,38
|57,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,40
|-1,23
|49,50
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|-4,07
|69,78
|Ege Endüstri
|682,80
|-0,36
|21,37
|Ege Gübre
|96,15
|-2,68
|95,05
|Ege Profil
|17,97
|1,70
|50,13
|Ege Seramik
|5,12
|-1,92
|39,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,00
|-2,91
|212,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,95
|-3,06
|143,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|250,00
|Egeplast
|15,00
|0,00
|20,00
|Ekiz Kimya
|10,07
|9,93
|1550,82
|Emek Elektrik
|2,53
|-1,56
|59,12
|Eminiş Ambalaj
|3,49
|-1,97
|129,61
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-2,53
|33,32
|Enerjisa Enerji
|8,63
|1,41
|28,12
|Enka İnşaat
|6,45
|-4,73
|15,55
|Erbosan
|20,40
|-3,32
|-18,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,56
|-1,04
|-2,82
|Ersu Gıda
|4,00
|1,01
|93,24
|Escort Teknoloji
|3,12
|-1,89
|124,46
|Etiler Gıda
|3,80
|-2,56
|55,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,69
|-1,17
|5,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|29,84
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|0,00
|38,57
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|-1,17
|12,67
|FADE GIDA
|4,65
|9,93
|Fenerbahçe Futbol
|14,68
|-3,80
|1,45
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,47
|-2,25
|-24,07
|F-M İzmit Piston
|80,20
|0,25
|69,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,17
|1,19
|32,25
|Ford Otosan
|88,10
|-3,03
|33,25
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|28,70
|-8,72
|121,45
|Galatasaray Sportif
|2,59
|-2,63
|27,59
|Garanti Bankası
|6,78
|-2,16
|-39,14
|Garanti Faktoring
|9,38
|2,85
|142,38
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|2,98
|124,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,04
|0,33
|187,44
|Gedik Yatırım Holding
|22,80
|1,51
|196,49
|Gediz Ambalaj
|14,08
|-2,09
|108,28
|Gentaş
|2,53
|-1,94
|22,70
|Gersan Elektrik
|5,97
|1,53
|87,15
|Global Men. Değ.
|4,78
|-3,43
|154,26
|Global Yat. Holding
|4,03
|-3,36
|-17,25
|Good-Year
|4,65
|0,43
|14,81
|Göltaş Çimento
|19,62
|-3,16
|10,29
|Gözde Girişim
|4,87
|-2,60
|-5,25
|GSD Denizcilik
|3,93
|-2,72
|53,52
|GSD Holding
|2,30
|-3,36
|54,36
|Gübre Fabrik.
|29,04
|2,04
|221,24
|Güler Yat. Holding
|16,63
|9,99
|719,21
|Güneş Sigorta
|5,79
|-2,69
|165,60
|Halk GMYO
|2,05
|-3,30
|68,40
|Halk Sigorta
|3,40
|-5,82
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,04
|-1,31
|34,24
|Hedef Girişim
|3,63
|-3,46
|39,08
|Hektaş
|12,37
|-6,15
|54,24
|HUB Girişim
|15,40
|-2,35
|64,03
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-0,64
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-0,76
|-1,33
|İdealist Danışmanlık
|4,34
|-2,03
|30,72
|İdealist GMYO
|4,42
|1,84
|44,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|0,00
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|0,00
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|2,37
|-1,66
|-47,80
|İhlas Holding
|0,77
|-1,28
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,56
|-2,50
|52,94
|İndeks Bilgisayar
|12,20
|2,26
|30,07
|Info Yatırım
|6,13
|-0,65
|26,06
|İntema
|12,06
|-2,74
|30,24
|İpek Doğal Enerji
|10,94
|-3,36
|41,71
|İskenderun Demir Çelik
|6,79
|-0,88
|-13,12
(Sürecek)
Kaynak: AA