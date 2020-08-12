Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
12.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,31
|-2,07
|77,96
|Acıpayam Selüloz
|8,69
|-1,14
|37,62
|Adel Kalemcilik
|17,28
|2,80
|10,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|4,19
|39,33
|Afyon Çimento
|4,28
|-0,93
|87,86
|Ak Enerji
|1,81
|0,56
|66,06
|Akbank
|5,05
|-0,39
|-37,73
|Akçansa
|13,08
|7,65
|34,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,01
|-9,89
|137,44
|Akfen GMYO
|3,22
|-0,62
|-20,49
|Akın Tekstil
|16,40
|2,76
|18,93
|Akiş GMYO
|2,98
|0,34
|-4,87
|Akmerkez GMYO
|41,80
|-1,97
|86,57
|Aksa
|7,30
|0,00
|4,24
|Aksa Enerji
|4,72
|-1,05
|24,21
|Aksigorta
|7,00
|-1,69
|29,20
|Aksu Enerji
|9,95
|0,30
|-33,09
|Alarko Carrıer
|93,45
|-1,22
|56,47
|Alarko GMYO
|15,12
|-2,14
|2,87
|Alarko Holding
|4,96
|-2,17
|-16,64
|Albaraka Türk
|1,56
|0,65
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,20
|4,61
|67,77
|Alkim Kağıt
|13,40
|5,35
|147,24
|Alkim Kimya
|13,04
|0,85
|110,26
|Altınyağ
|1,14
|0,88
|178,05
|Altınyunus Çeşme
|43,00
|-8,12
|330,43
|Anadolu Cam
|5,21
|-1,33
|22,18
|Anadolu Efes
|20,14
|0,70
|-5,35
|Anadolu Grubu Holding
|17,84
|-2,03
|1,42
|Anadolu Hayat Emek.
|7,71
|-0,52
|26,70
|Anadolu Isuzu
|13,53
|-2,10
|11,18
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-1,11
|50,72
|Anel Elektrik
|5,35
|1,33
|66,91
|Arçelik
|23,00
|3,42
|10,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,42
|0,00
|Arena Bilgisayar
|23,64
|9,95
|224,50
|Armada Bilgisayar
|22,60
|2,91
|37,89
|Arsan Tekstil
|4,76
|-0,42
|32,96
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|9,83
|134,57
|Aselsan
|17,75
|-1,93
|70,03
|Ata GMYO
|3,23
|-0,31
|-28,70
|Atakule GMYO
|2,09
|-1,88
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|0,00
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-2,33
|73,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,27
|1,07
|-1,01
|Avrasya GMYO
|2,08
|-0,95
|37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,21
|-3,49
|21,43
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,20
|-0,01
|12,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-1,82
|5,19
|Ayen Enerji
|4,73
|-2,47
|36,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,47
|9,85
|195,43
|Aygaz
|12,38
|1,89
|1,93
|Bagfaş
|16,02
|-1,48
|-4,76
|Bak Ambalaj
|9,36
|-0,95
|27,35
|Balatacılar Balatacılık
|2,29
|9,57
|84,68
|Bantaş Ambalaj
|3,72
|0,27
|47,62
|Banvit
|25,82
|0,08
|39,04
|Baştaş Başkent Çimento
|3,88
|1,84
|49,81
|Batı Çimento
|3,53
|-1,94
|6,65
|Batısöke Çimento
|1,68
|-4,00
|28,24
|Bayrak Taban Sanayi
|6,01
|-3,84
|Bera Holding
|7,95
|9,96
|106,49
|Berkosan Yalıtım
|4,17
|4,25
|52,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,77
|-2,81
|13,06
|Beyaz Filo
|3,61
|-0,82
|15,34
|Bilici Yatırım
|7,64
|1,33
|77,69
|Bim Mağazalar
|67,20
|2,67
|45,43
|Birko Mensucat
|0,45
|2,27
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,93
|-0,52
|69,30
|Bizim Mağazaları
|15,49
|-3,25
|38,68
|Bomonti Elektrik
|6,95
|2,96
|442,97
|Borusan Mannesmann
|13,19
|5,27
|15,20
|Borusan Yat. Paz.
|93,75
|9,97
|56,48
|Bosch Fren Sistemleri
|922,00
|7,32
|220,38
|Bossa
|8,99
|-1,64
|11,54
|Brisa
|11,01
|-1,43
|17,39
|Burçelik
|23,92
|-8,42
|311,70
|Burçelik Vana
|67,75
|-9,97
|597,73
|Bursa Çimento
|5,78
|-1,53
|44,38
|Carrefoursa
|6,76
|-2,59
|43,52
|Casa Emtia Petrol
|26,64
|-9,69
|183,71
|Ceo Event Medya
|3,94
|-3,67
|7,58
|Coca Cola İçecek
|45,30
|5,10
|19,65
|Cosmos Yat. Holding
|3,06
|-1,29
|50,00
|Credıtwest Faktorıng
|5,53
|0,00
|92,01
|Çelebi
|73,85
|-1,86
|-27,67
|Çelik Halat
|12,80
|-1,92
|96,92
|Çemaş Döküm
|1,61
|-1,23
|28,44
|Çemtaş
|10,08
|-2,51
|24,00
|Çimbeton
|70,95
|-1,25
|71,96
|Çimentaş
|24,78
|0,49
|65,20
|Çimsa
|11,72
|4,74
|29,07
|Çuhadaroğlu Metal
|3,69
|-0,54
|15,67
|Dagi Giyim
|8,60
|0,23
|244,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,61
|-2,07
|192,48
|Dardanel
|13,50
|3,37
|256,20
|Datagate Bilgisayar
|9,34
|4,01
|19,59
|Demısaş Döküm
|5,62
|9,98
|61,49
|Denge Holding
|1,96
|-2,49
|43,07
|Deniz GMYO
|8,40
|1,57
|66,34
|Denizli Cam
|7,10
|-1,39
|-14,87
|Derimod
|6,23
|-2,04
|-12,75
|Derlüks Deri
|8,13
|-3,21
|100,95
|Desa Deri
|6,10
|2,01
|34,36
|Despec Bilgisayar
|7,47
|-2,23
|76,18
|Deva Holding
|21,10
|-2,76
|136,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,75
|6,06
|124,36
|Ditaş Doğan
|31,40
|9,94
|230,00
|DO-CO
|347,80
|-3,55
|-38,33
|Doğan Burda
|25,92
|-9,94
|327,02
|Doğan Holding
|2,04
|0,49
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,79
|-9,42
|69,09
|Doğusan
|2,57
|-1,15
|23,56
|Doğuş GMYO
|7,84
|-1,01
|73,07
|Doğuş Otomotiv
|16,83
|-4,54
|76,79
|Döktaş Dökümcülük
|26,90
|-2,61
|-15,00
|Duran Doğan Basım
|16,49
|-2,02
|17,45
|Dyo Boya
|5,87
|-2,81
|19,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|-1,84
|60,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,69
|-1,01
|52,51
|Edip Gayrimenkul
|2,55
|9,91
|83,45
|Ege Endüstri
|700,00
|-2,43
|24,43
|Ege Gübre
|103,00
|-2,74
|108,94
|Ege Profil
|18,10
|6,28
|51,21
|Ege Seramik
|5,29
|-0,94
|43,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,03
|-8,04
|221,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,00
|-3,85
|156,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|-4,00
|260,00
|Egeplast
|15,50
|-3,13
|24,00
|Ekiz Kimya
|9,17
|-9,92
|1403,28
|Emek Elektrik
|2,70
|1,12
|69,81
|Eminiş Ambalaj
|3,60
|-0,83
|136,84
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|-1,45
|40,92
|Enerjisa Enerji
|8,79
|-1,57
|30,49
|Enka İnşaat
|6,53
|1,87
|16,98
|Erbosan
|21,46
|-0,65
|-14,09
|Ereğli Demir Çelik
|8,58
|0,59
|-2,59
|Ersu Gıda
|4,06
|-0,73
|96,14
|Escort Teknoloji
|3,24
|-1,52
|133,09
|Etiler Gıda
|3,76
|4,74
|53,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,77
|-0,56
|10,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,62
|1,25
|35,70
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|3,16
|44,79
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|-1,12
|17,33
|FADE GIDA
|3,85
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,53
|-0,95
|0,41
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,64
|-1,09
|-20,35
|F-M İzmit Piston
|82,15
|-7,70
|73,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,05
|0,50
|30,69
|Ford Otosan
|90,45
|2,55
|36,81
|Formet Çelik Kapı
|3,13
|2,29
|4,33
|Frigo Pak Gıda
|32,00
|-3,09
|146,91
|Galatasaray Sportif
|2,56
|-0,78
|26,11
|Garanti Bankası
|7,07
|0,28
|-36,54
|Garanti Faktoring
|9,19
|-2,23
|137,47
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|0,00
|98,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,00
|1,01
|186,17
|Gedik Yatırım Holding
|22,48
|-2,85
|192,33
|Gediz Ambalaj
|14,49
|3,65
|114,35
|Gentaş
|2,67
|-0,37
|29,49
|Gersan Elektrik
|5,88
|-2,00
|84,33
|Global Men. Değ.
|4,50
|-1,32
|139,36
|Global Yat. Holding
|4,27
|-1,39
|-12,32
|Good-Year
|4,77
|-0,83
|17,78
|Göltaş Çimento
|20,50
|-1,44
|15,23
|Gözde Girişim
|5,21
|-0,57
|1,36
|GSD Denizcilik
|3,90
|0,00
|52,34
|GSD Holding
|2,43
|3,40
|63,09
|Gübre Fabrik.
|28,80
|-1,71
|218,58
|Güler Yat. Holding
|16,37
|-9,96
|706,40
|Güneş Sigorta
|6,09
|4,10
|179,36
|Halk GMYO
|2,18
|2,35
|79,08
|Halk Sigorta
|3,62
|6,16
|116,29
|Hatay Tekstil
|9,44
|5,83
|40,18
|Hedef Girişim
|3,60
|-3,74
|37,93
|Hektaş
|13,40
|-1,83
|67,08
|HUB Girişim
|16,00
|-2,97
|70,42
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|-0,63
|38,60
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|-1,46
|2,28
|İdealist Danışmanlık
|4,40
|-4,56
|32,53
|İdealist GMYO
|4,61
|-0,65
|50,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-2,17
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,52
|-0,65
|26,67
|İhlas Gazetecilik
|2,44
|-3,94
|-46,26
|İhlas Holding
|0,80
|-1,23
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,59
|9,66
|55,88
|İndeks Bilgisayar
|12,28
|-0,16
|30,92
|Info Yatırım
|6,21
|-3,12
|27,71
|İntema
|13,10
|9,26
|41,47
|İpek Doğal Enerji
|11,92
|-0,67
|54,40
|İskenderun Demir Çelik
|6,93
|-0,29
|-11,33
(Sürecek)
Kaynak: AA