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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
12.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:39

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,31 -2,07 77,96
Acıpayam Selüloz 8,69 -1,14 37,62
Adel Kalemcilik 17,28 2,80 10,06
Adese Alışveriş Ticaret 1,99 4,19 39,33
Afyon Çimento 4,28 -0,93 87,86
Ak Enerji 1,81 0,56 66,06
Akbank 5,05 -0,39 -37,73
Akçansa 13,08 7,65 34,92
Akdeniz Yatırım Hold. 5,01 -9,89 137,44
Akfen GMYO 3,22 -0,62 -20,49
Akın Tekstil 16,40 2,76 18,93
Akiş GMYO 2,98 0,34 -4,87
Akmerkez GMYO 41,80 -1,97 86,57
Aksa 7,30 0,00 4,24
Aksa Enerji 4,72 -1,05 24,21
Aksigorta 7,00 -1,69 29,20
Aksu Enerji 9,95 0,30 -33,09
Alarko Carrıer 93,45 -1,22 56,47
Alarko GMYO 15,12 -2,14 2,87
Alarko Holding 4,96 -2,17 -16,64
Albaraka Türk 1,56 0,65 1,96
Alcatel Lucent Teletaş 20,20 4,61 67,77
Alkim Kağıt 13,40 5,35 147,24
Alkim Kimya 13,04 0,85 110,26
Altınyağ 1,14 0,88 178,05
Altınyunus Çeşme 43,00 -8,12 330,43
Anadolu Cam 5,21 -1,33 22,18
Anadolu Efes 20,14 0,70 -5,35
Anadolu Grubu Holding 17,84 -2,03 1,42
Anadolu Hayat Emek. 7,71 -0,52 26,70
Anadolu Isuzu 13,53 -2,10 11,18
Anadolu Sigorta 6,26 -1,11 50,72
Anel Elektrik 5,35 1,33 66,91
Arçelik 23,00 3,42 10,36
ARD Bilişim Teknolojileri 28,42 0,00
Arena Bilgisayar 23,64 9,95 224,50
Armada Bilgisayar 22,60 2,91 37,89
Arsan Tekstil 4,76 -0,42 32,96
Artı Yatırım Holding 1,90 9,83 134,57
Aselsan 17,75 -1,93 70,03
Ata GMYO 3,23 -0,31 -28,70
Atakule GMYO 2,09 -1,88 8,85
Atlantis Yatırım Holding 2,03 0,00 103,00
Atlas Yat. Ort. 1,68 -2,33 73,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,27 1,07 -1,01
Avrasya GMYO 2,08 -0,95 37,75
Avrasya Petrol ve Tur. 2,21 -3,49 21,43
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,20 -0,01 12,85
Avrupa Yatırım Holding 1,62 -1,82 5,19
Ayen Enerji 4,73 -2,47 36,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,47 9,85 195,43
Aygaz 12,38 1,89 1,93
Bagfaş 16,02 -1,48 -4,76
Bak Ambalaj 9,36 -0,95 27,35
Balatacılar Balatacılık 2,29 9,57 84,68
Bantaş Ambalaj 3,72 0,27 47,62
Banvit 25,82 0,08 39,04
Baştaş Başkent Çimento 3,88 1,84 49,81
Batı Çimento 3,53 -1,94 6,65
Batısöke Çimento 1,68 -4,00 28,24
Bayrak Taban Sanayi 6,01 -3,84
Bera Holding 7,95 9,96 106,49
Berkosan Yalıtım 4,17 4,25 52,19
Beşiktaş Futbol Yat. 2,77 -2,81 13,06
Beyaz Filo 3,61 -0,82 15,34
Bilici Yatırım 7,64 1,33 77,69
Bim Mağazalar 67,20 2,67 45,43
Birko Mensucat 0,45 2,27 45,16
Birlik Mensucat 1,93 -0,52 69,30
Bizim Mağazaları 15,49 -3,25 38,68
Bomonti Elektrik 6,95 2,96 442,97
Borusan Mannesmann 13,19 5,27 15,20
Borusan Yat. Paz. 93,75 9,97 56,48
Bosch Fren Sistemleri 922,00 7,32 220,38
Bossa 8,99 -1,64 11,54
Brisa 11,01 -1,43 17,39
Burçelik 23,92 -8,42 311,70
Burçelik Vana 67,75 -9,97 597,73
Bursa Çimento 5,78 -1,53 44,38
Carrefoursa 6,76 -2,59 43,52
Casa Emtia Petrol 26,64 -9,69 183,71
Ceo Event Medya 3,94 -3,67 7,58
Coca Cola İçecek 45,30 5,10 19,65
Cosmos Yat. Holding 3,06 -1,29 50,00
Credıtwest Faktorıng 5,53 0,00 92,01
Çelebi 73,85 -1,86 -27,67
Çelik Halat 12,80 -1,92 96,92
Çemaş Döküm 1,61 -1,23 28,44
Çemtaş 10,08 -2,51 24,00
Çimbeton 70,95 -1,25 71,96
Çimentaş 24,78 0,49 65,20
Çimsa 11,72 4,74 29,07
Çuhadaroğlu Metal 3,69 -0,54 15,67
Dagi Giyim 8,60 0,23 244,00
Dagi Yatırım Holding 6,61 -2,07 192,48
Dardanel 13,50 3,37 256,20
Datagate Bilgisayar 9,34 4,01 19,59
Demısaş Döküm 5,62 9,98 61,49
Denge Holding 1,96 -2,49 43,07
Deniz GMYO 8,40 1,57 66,34
Denizli Cam 7,10 -1,39 -14,87
Derimod 6,23 -2,04 -12,75
Derlüks Deri 8,13 -3,21 100,95
Desa Deri 6,10 2,01 34,36
Despec Bilgisayar 7,47 -2,23 76,18
Deva Holding 21,10 -2,76 136,34
Diriteks Diriliş Tekstil 1,75 6,06 124,36
Ditaş Doğan 31,40 9,94 230,00
DO-CO 347,80 -3,55 -38,33
Doğan Burda 25,92 -9,94 327,02
Doğan Holding 2,04 0,49 13,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,79 -9,42 69,09
Doğusan 2,57 -1,15 23,56
Doğuş GMYO 7,84 -1,01 73,07
Doğuş Otomotiv 16,83 -4,54 76,79
Döktaş Dökümcülük 26,90 -2,61 -15,00
Duran Doğan Basım 16,49 -2,02 17,45
Dyo Boya 5,87 -2,81 19,80
Eczacıbaşı İlaç 5,87 -1,84 60,80
Eczacıbaşı Yatırım 14,69 -1,01 52,51
Edip Gayrimenkul 2,55 9,91 83,45
Ege Endüstri 700,00 -2,43 24,43
Ege Gübre 103,00 -2,74 108,94
Ege Profil 18,10 6,28 51,21
Ege Seramik 5,29 -0,94 43,81
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 -8,04 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 -3,85 156,41
Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 -4,00 260,00
Egeplast 15,50 -3,13 24,00
Ekiz Kimya 9,17 -9,92 1403,28
Emek Elektrik 2,70 1,12 69,81
Eminiş Ambalaj 3,60 -0,83 136,84
Emlak Konut GMYO 2,04 -1,45 40,92
Enerjisa Enerji 8,79 -1,57 30,49
Enka İnşaat 6,53 1,87 16,98
Erbosan 21,46 -0,65 -14,09
Ereğli Demir Çelik 8,58 0,59 -2,59
Ersu Gıda 4,06 -0,73 96,14
Escort Teknoloji 3,24 -1,52 133,09
Etiler Gıda 3,76 4,74 53,47
Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 -0,56 10,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,62 1,25 35,70
Euro Yat. Ort. 1,63 3,16 44,79
Euro Yatırım Holding 1,76 -1,12 17,33
FADE GIDA 3,85 10,00
Fenerbahçe Futbol 14,53 -0,95 0,41
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,64 -1,09 -20,35
F-M İzmit Piston 82,15 -7,70 73,45
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,05 0,50 30,69
Ford Otosan 90,45 2,55 36,81
Formet Çelik Kapı 3,13 2,29 4,33
Frigo Pak Gıda 32,00 -3,09 146,91
Galatasaray Sportif 2,56 -0,78 26,11
Garanti Bankası 7,07 0,28 -36,54
Garanti Faktoring 9,19 -2,23 137,47
Garanti Yat. Ort. 2,14 0,00 98,15
Gedik Y. Men. Değ. 9,00 1,01 186,17
Gedik Yatırım Holding 22,48 -2,85 192,33
Gediz Ambalaj 14,49 3,65 114,35
Gentaş 2,67 -0,37 29,49
Gersan Elektrik 5,88 -2,00 84,33
Global Men. Değ. 4,50 -1,32 139,36
Global Yat. Holding 4,27 -1,39 -12,32
Good-Year 4,77 -0,83 17,78
Göltaş Çimento 20,50 -1,44 15,23
Gözde Girişim 5,21 -0,57 1,36
GSD Denizcilik 3,90 0,00 52,34
GSD Holding 2,43 3,40 63,09
Gübre Fabrik. 28,80 -1,71 218,58
Güler Yat. Holding 16,37 -9,96 706,40
Güneş Sigorta 6,09 4,10 179,36
Halk GMYO 2,18 2,35 79,08
Halk Sigorta 3,62 6,16 116,29
Hatay Tekstil 9,44 5,83 40,18
Hedef Girişim 3,60 -3,74 37,93
Hektaş 13,40 -1,83 67,08
HUB Girişim 16,00 -2,97 70,42
Hürriyet Gzt. 1,58 -0,63 38,60
ICBC Turkey Bank 5,39 -1,46 2,28
İdealist Danışmanlık 4,40 -4,56 32,53
İdealist GMYO 4,61 -0,65 50,65
İhlas Ev Aletleri 1,80 -2,17 -42,49
İhlas Gayrimenkul 1,52 -0,65 26,67
İhlas Gazetecilik 2,44 -3,94 -46,26
İhlas Holding 0,80 -1,23 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,59 9,66 55,88
İndeks Bilgisayar 12,28 -0,16 30,92
Info Yatırım 6,21 -3,12 27,71
İntema 13,10 9,26 41,47
İpek Doğal Enerji 11,92 -0,67 54,40
İskenderun Demir Çelik 6,93 -0,29 -11,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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