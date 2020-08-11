Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
11.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,38
|-0,88
|81,72
|Acıpayam Selüloz
|8,79
|0,92
|39,20
|Adel Kalemcilik
|16,81
|6,66
|7,07
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|4,37
|33,73
|Afyon Çimento
|4,32
|2,37
|89,62
|Ak Enerji
|1,80
|7,14
|65,14
|Akbank
|5,07
|6,51
|-37,48
|Akçansa
|12,15
|1,93
|25,33
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,56
|-6,55
|163,51
|Akfen GMYO
|3,24
|9,83
|-20,00
|Akın Tekstil
|15,96
|2,24
|15,74
|Akiş GMYO
|2,97
|5,32
|-5,19
|Akmerkez GMYO
|42,64
|-6,78
|90,32
|Aksa
|7,30
|1,53
|4,24
|Aksa Enerji
|4,77
|3,02
|25,53
|Aksigorta
|7,12
|3,19
|31,42
|Aksu Enerji
|9,92
|1,33
|-33,29
|Alarko Carrıer
|94,60
|10,00
|58,39
|Alarko GMYO
|15,45
|-0,64
|5,12
|Alarko Holding
|5,07
|2,84
|-14,79
|Albaraka Türk
|1,55
|6,90
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,31
|1,63
|60,38
|Alkim Kağıt
|12,72
|2,58
|134,70
|Alkim Kimya
|12,93
|-1,30
|108,48
|Altınyağ
|1,13
|0,00
|175,61
|Altınyunus Çeşme
|46,80
|9,40
|368,47
|Anadolu Cam
|5,28
|4,76
|23,82
|Anadolu Efes
|20,00
|5,04
|-6,01
|Anadolu Grubu Holding
|18,21
|1,90
|3,52
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|2,51
|27,36
|Anadolu Isuzu
|13,82
|-1,22
|13,56
|Anadolu Sigorta
|6,33
|2,10
|52,40
|Anel Elektrik
|5,28
|0,57
|64,73
|Arçelik
|22,24
|2,02
|6,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,42
|1,28
|Arena Bilgisayar
|21,50
|1,22
|195,13
|Armada Bilgisayar
|21,96
|0,27
|33,98
|Arsan Tekstil
|4,78
|1,49
|33,52
|Artı Yatırım Holding
|1,73
|9,49
|113,58
|Aselsan
|18,10
|0,39
|73,39
|Ata GMYO
|3,24
|2,53
|-28,48
|Atakule GMYO
|2,13
|2,40
|10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|0,50
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|-3,91
|77,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,13
|2,98
|-2,06
|Avrasya GMYO
|2,10
|3,45
|39,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,29
|5,53
|25,82
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,30
|0,01
|12,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|3,12
|7,14
|Ayen Enerji
|4,85
|1,68
|39,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,89
|9,89
|168,95
|Aygaz
|12,15
|-1,14
|0,03
|Bagfaş
|16,26
|5,24
|-3,33
|Bak Ambalaj
|9,45
|1,61
|28,57
|Balatacılar Balatacılık
|2,09
|10,00
|68,55
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|2,49
|47,22
|Banvit
|25,80
|1,49
|38,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,81
|-0,52
|47,10
|Batı Çimento
|3,60
|2,86
|8,76
|Batısöke Çimento
|1,75
|4,79
|33,59
|Bayrak Taban Sanayi
|6,25
|3,14
|Bera Holding
|7,23
|-0,41
|87,79
|Berkosan Yalıtım
|4,00
|3,90
|45,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,85
|2,15
|16,33
|Beyaz Filo
|3,64
|4,60
|16,30
|Bilici Yatırım
|7,54
|3,15
|75,36
|Bim Mağazalar
|65,45
|1,16
|41,64
|Birko Mensucat
|0,44
|4,76
|41,94
|Birlik Mensucat
|1,94
|-0,51
|70,18
|Bizim Mağazaları
|16,01
|0,76
|43,33
|Bomonti Elektrik
|6,75
|0,00
|427,34
|Borusan Mannesmann
|12,53
|1,79
|9,43
|Borusan Yat. Paz.
|85,25
|0,06
|42,29
|Bosch Fren Sistemleri
|859,10
|10,00
|198,53
|Bossa
|9,14
|3,51
|13,40
|Brisa
|11,17
|1,36
|19,10
|Burçelik
|26,12
|9,93
|349,57
|Burçelik Vana
|75,25
|9,93
|674,97
|Bursa Çimento
|5,87
|-1,01
|46,63
|Carrefoursa
|6,94
|-2,94
|47,35
|Casa Emtia Petrol
|29,50
|0,68
|214,16
|Ceo Event Medya
|4,09
|2,51
|11,68
|Coca Cola İçecek
|43,10
|5,90
|13,84
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|1,97
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|5,53
|9,94
|92,01
|Çelebi
|75,25
|9,93
|-26,30
|Çelik Halat
|13,05
|3,57
|100,77
|Çemaş Döküm
|1,63
|2,52
|30,04
|Çemtaş
|10,34
|0,00
|27,20
|Çimbeton
|71,85
|0,70
|74,14
|Çimentaş
|24,66
|-3,67
|64,40
|Çimsa
|11,19
|9,92
|23,24
|Çuhadaroğlu Metal
|3,71
|6,00
|16,30
|Dagi Giyim
|8,58
|2,14
|243,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,75
|-1,89
|198,67
|Dardanel
|13,06
|-5,02
|244,59
|Datagate Bilgisayar
|8,98
|2,86
|14,98
|Demısaş Döküm
|5,11
|-1,16
|46,84
|Denge Holding
|2,01
|4,69
|46,72
|Deniz GMYO
|8,27
|8,53
|63,76
|Denizli Cam
|7,20
|3,60
|-13,67
|Derimod
|6,36
|-0,31
|-10,92
|Derlüks Deri
|8,40
|5,00
|107,62
|Desa Deri
|5,98
|-3,39
|31,72
|Despec Bilgisayar
|7,64
|-1,80
|80,19
|Deva Holding
|21,70
|-2,69
|143,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,65
|6,45
|111,54
|Ditaş Doğan
|28,56
|9,93
|200,15
|DO-CO
|360,60
|7,00
|-36,06
|Doğan Burda
|28,78
|9,93
|374,14
|Doğan Holding
|2,03
|3,57
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,08
|5,48
|86,67
|Doğusan
|2,60
|1,56
|25,00
|Doğuş GMYO
|7,92
|-3,30
|74,83
|Doğuş Otomotiv
|17,63
|3,95
|85,19
|Döktaş Dökümcülük
|27,62
|0,22
|-12,72
|Duran Doğan Basım
|16,83
|-0,24
|19,87
|Dyo Boya
|6,04
|8,05
|23,27
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|0,17
|63,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,84
|0,41
|54,06
|Edip Gayrimenkul
|2,32
|3,11
|66,91
|Ege Endüstri
|717,40
|-0,84
|27,52
|Ege Gübre
|105,90
|1,24
|114,83
|Ege Profil
|17,03
|0,77
|42,27
|Ege Seramik
|5,34
|9,88
|45,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,12
|9,80
|250,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,04
|9,47
|166,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,75
|8,70
|275,00
|Egeplast
|16,00
|9,59
|28,00
|Ekiz Kimya
|10,18
|-9,99
|1568,85
|Emek Elektrik
|2,67
|6,80
|67,92
|Eminiş Ambalaj
|3,63
|-0,82
|138,82
|Emlak Konut GMYO
|2,07
|4,55
|42,99
|Enerjisa Enerji
|8,93
|1,13
|32,57
|Enka İnşaat
|6,41
|-0,16
|14,83
|Erbosan
|21,60
|3,65
|-13,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|1,07
|-3,16
|Ersu Gıda
|4,09
|0,00
|97,58
|Escort Teknoloji
|3,29
|6,82
|136,69
|Etiler Gıda
|3,59
|-4,27
|46,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,78
|4,09
|10,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,60
|5,96
|34,02
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|5,33
|40,35
|Euro Yatırım Holding
|1,78
|2,30
|18,67
|FADE GIDA
|3,50
|9,72
|Fenerbahçe Futbol
|14,67
|1,52
|1,38
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,68
|2,51
|-19,47
|F-M İzmit Piston
|89,00
|0,68
|87,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,00
|3,52
|30,04
|Ford Otosan
|88,20
|7,63
|33,40
|Formet Çelik Kapı
|3,06
|2,68
|2,00
|Frigo Pak Gıda
|33,02
|-6,09
|154,78
|Galatasaray Sportif
|2,58
|2,79
|27,09
|Garanti Bankası
|7,05
|7,31
|-36,71
|Garanti Faktoring
|9,40
|3,75
|142,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|4,90
|98,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,91
|3,60
|183,31
|Gedik Yatırım Holding
|23,14
|9,98
|200,91
|Gediz Ambalaj
|13,98
|7,46
|106,80
|Gentaş
|2,68
|9,84
|29,97
|Gersan Elektrik
|6,00
|-0,50
|88,09
|Global Men. Değ.
|4,56
|1,33
|142,55
|Global Yat. Holding
|4,33
|2,85
|-11,09
|Good-Year
|4,81
|3,22
|18,77
|Göltaş Çimento
|20,80
|9,94
|16,92
|Gözde Girişim
|5,24
|0,77
|1,95
|GSD Denizcilik
|3,90
|2,90
|52,34
|GSD Holding
|2,35
|2,62
|57,72
|Gübre Fabrik.
|29,30
|0,48
|224,12
|Güler Yat. Holding
|18,18
|-9,28
|795,57
|Güneş Sigorta
|5,85
|5,22
|168,35
|Halk GMYO
|2,13
|3,40
|74,97
|Halk Sigorta
|3,41
|10,00
|103,74
|Hatay Tekstil
|8,92
|1,36
|32,46
|Hedef Girişim
|3,74
|-2,09
|43,30
|Hektaş
|13,65
|0,07
|70,20
|HUB Girişim
|16,49
|-1,49
|75,64
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|3,25
|39,47
|ICBC Turkey Bank
|5,47
|2,63
|3,80
|İdealist Danışmanlık
|4,61
|0,44
|38,86
|İdealist GMYO
|4,64
|1,98
|51,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|3,95
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|8,51
|27,50
|İhlas Gazetecilik
|2,54
|2,42
|-44,05
|İhlas Holding
|0,81
|5,19
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,45
|3,57
|42,16
|İndeks Bilgisayar
|12,30
|-0,16
|31,13
|Info Yatırım
|6,41
|-0,93
|31,82
|İntema
|11,99
|0,17
|29,48
|İpek Doğal Enerji
|12,00
|-0,58
|55,44
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|2,81
|-11,07
(Sürecek)
Kaynak: AA