Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,38 -0,88 81,72 Acıpayam Selüloz 8,79 0,92 39,20 Adel Kalemcilik 16,81 6,66 7,07 Adese Alışveriş Ticaret 1,91 4,37 33,73 Afyon Çimento 4,32 2,37 89,62 Ak Enerji 1,80 7,14 65,14 Akbank 5,07 6,51 -37,48 Akçansa 12,15 1,93 25,33 Akdeniz Yatırım Hold. 5,56 -6,55 163,51 Akfen GMYO 3,24 9,83 -20,00 Akın Tekstil 15,96 2,24 15,74 Akiş GMYO 2,97 5,32 -5,19 Akmerkez GMYO 42,64 -6,78 90,32 Aksa 7,30 1,53 4,24 Aksa Enerji 4,77 3,02 25,53 Aksigorta 7,12 3,19 31,42 Aksu Enerji 9,92 1,33 -33,29 Alarko Carrıer 94,60 10,00 58,39 Alarko GMYO 15,45 -0,64 5,12 Alarko Holding 5,07 2,84 -14,79 Albaraka Türk 1,55 6,90 1,31 Alcatel Lucent Teletaş 19,31 1,63 60,38 Alkim Kağıt 12,72 2,58 134,70 Alkim Kimya 12,93 -1,30 108,48 Altınyağ 1,13 0,00 175,61 Altınyunus Çeşme 46,80 9,40 368,47 Anadolu Cam 5,28 4,76 23,82 Anadolu Efes 20,00 5,04 -6,01 Anadolu Grubu Holding 18,21 1,90 3,52 Anadolu Hayat Emek. 7,75 2,51 27,36 Anadolu Isuzu 13,82 -1,22 13,56 Anadolu Sigorta 6,33 2,10 52,40 Anel Elektrik 5,28 0,57 64,73 Arçelik 22,24 2,02 6,72 ARD Bilişim Teknolojileri 28,42 1,28 Arena Bilgisayar 21,50 1,22 195,13 Armada Bilgisayar 21,96 0,27 33,98 Arsan Tekstil 4,78 1,49 33,52 Artı Yatırım Holding 1,73 9,49 113,58 Aselsan 18,10 0,39 73,39 Ata GMYO 3,24 2,53 -28,48 Atakule GMYO 2,13 2,40 10,94 Atlantis Yatırım Holding 2,03 0,50 103,00 Atlas Yat. Ort. 1,72 -3,91 77,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,13 2,98 -2,06 Avrasya GMYO 2,10 3,45 39,07 Avrasya Petrol ve Tur. 2,29 5,53 25,82 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,30 0,01 12,86 Avrupa Yatırım Holding 1,65 3,12 7,14 Ayen Enerji 4,85 1,68 39,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,89 9,89 168,95 Aygaz 12,15 -1,14 0,03 Bagfaş 16,26 5,24 -3,33 Bak Ambalaj 9,45 1,61 28,57 Balatacılar Balatacılık 2,09 10,00 68,55 Bantaş Ambalaj 3,71 2,49 47,22 Banvit 25,80 1,49 38,93 Baştaş Başkent Çimento 3,81 -0,52 47,10 Batı Çimento 3,60 2,86 8,76 Batısöke Çimento 1,75 4,79 33,59 Bayrak Taban Sanayi 6,25 3,14 Bera Holding 7,23 -0,41 87,79 Berkosan Yalıtım 4,00 3,90 45,99 Beşiktaş Futbol Yat. 2,85 2,15 16,33 Beyaz Filo 3,64 4,60 16,30 Bilici Yatırım 7,54 3,15 75,36 Bim Mağazalar 65,45 1,16 41,64 Birko Mensucat 0,44 4,76 41,94 Birlik Mensucat 1,94 -0,51 70,18 Bizim Mağazaları 16,01 0,76 43,33 Bomonti Elektrik 6,75 0,00 427,34 Borusan Mannesmann 12,53 1,79 9,43 Borusan Yat. Paz. 85,25 0,06 42,29 Bosch Fren Sistemleri 859,10 10,00 198,53 Bossa 9,14 3,51 13,40 Brisa 11,17 1,36 19,10 Burçelik 26,12 9,93 349,57 Burçelik Vana 75,25 9,93 674,97 Bursa Çimento 5,87 -1,01 46,63 Carrefoursa 6,94 -2,94 47,35 Casa Emtia Petrol 29,50 0,68 214,16 Ceo Event Medya 4,09 2,51 11,68 Coca Cola İçecek 43,10 5,90 13,84 Cosmos Yat. Holding 3,10 1,97 51,96 Credıtwest Faktorıng 5,53 9,94 92,01 Çelebi 75,25 9,93 -26,30 Çelik Halat 13,05 3,57 100,77 Çemaş Döküm 1,63 2,52 30,04 Çemtaş 10,34 0,00 27,20 Çimbeton 71,85 0,70 74,14 Çimentaş 24,66 -3,67 64,40 Çimsa 11,19 9,92 23,24 Çuhadaroğlu Metal 3,71 6,00 16,30 Dagi Giyim 8,58 2,14 243,20 Dagi Yatırım Holding 6,75 -1,89 198,67 Dardanel 13,06 -5,02 244,59 Datagate Bilgisayar 8,98 2,86 14,98 Demısaş Döküm 5,11 -1,16 46,84 Denge Holding 2,01 4,69 46,72 Deniz GMYO 8,27 8,53 63,76 Denizli Cam 7,20 3,60 -13,67 Derimod 6,36 -0,31 -10,92 Derlüks Deri 8,40 5,00 107,62 Desa Deri 5,98 -3,39 31,72 Despec Bilgisayar 7,64 -1,80 80,19 Deva Holding 21,70 -2,69 143,06 Diriteks Diriliş Tekstil 1,65 6,45 111,54 Ditaş Doğan 28,56 9,93 200,15 DO-CO 360,60 7,00 -36,06 Doğan Burda 28,78 9,93 374,14 Doğan Holding 2,03 3,57 13,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,08 5,48 86,67 Doğusan 2,60 1,56 25,00 Doğuş GMYO 7,92 -3,30 74,83 Doğuş Otomotiv 17,63 3,95 85,19 Döktaş Dökümcülük 27,62 0,22 -12,72 Duran Doğan Basım 16,83 -0,24 19,87 Dyo Boya 6,04 8,05 23,27 Eczacıbaşı İlaç 5,98 0,17 63,81 Eczacıbaşı Yatırım 14,84 0,41 54,06 Edip Gayrimenkul 2,32 3,11 66,91 Ege Endüstri 717,40 -0,84 27,52 Ege Gübre 105,90 1,24 114,83 Ege Profil 17,03 0,77 42,27 Ege Seramik 5,34 9,88 45,17 Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 9,80 250,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,04 9,47 166,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,75 8,70 275,00 Egeplast 16,00 9,59 28,00 Ekiz Kimya 10,18 -9,99 1568,85 Emek Elektrik 2,67 6,80 67,92 Eminiş Ambalaj 3,63 -0,82 138,82 Emlak Konut GMYO 2,07 4,55 42,99 Enerjisa Enerji 8,93 1,13 32,57 Enka İnşaat 6,41 -0,16 14,83 Erbosan 21,60 3,65 -13,53 Ereğli Demir Çelik 8,53 1,07 -3,16 Ersu Gıda 4,09 0,00 97,58 Escort Teknoloji 3,29 6,82 136,69 Etiler Gıda 3,59 -4,27 46,53 Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 4,09 10,99 Euro Trend Yat. Ort. 1,60 5,96 34,02 Euro Yat. Ort. 1,58 5,33 40,35 Euro Yatırım Holding 1,78 2,30 18,67 FADE GIDA 3,50 9,72 Fenerbahçe Futbol 14,67 1,52 1,38 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,68 2,51 -19,47 F-M İzmit Piston 89,00 0,68 87,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,00 3,52 30,04 Ford Otosan 88,20 7,63 33,40 Formet Çelik Kapı 3,06 2,68 2,00 Frigo Pak Gıda 33,02 -6,09 154,78 Galatasaray Sportif 2,58 2,79 27,09 Garanti Bankası 7,05 7,31 -36,71 Garanti Faktoring 9,40 3,75 142,89 Garanti Yat. Ort. 2,14 4,90 98,15 Gedik Y. Men. Değ. 8,91 3,60 183,31 Gedik Yatırım Holding 23,14 9,98 200,91 Gediz Ambalaj 13,98 7,46 106,80 Gentaş 2,68 9,84 29,97 Gersan Elektrik 6,00 -0,50 88,09 Global Men. Değ. 4,56 1,33 142,55 Global Yat. Holding 4,33 2,85 -11,09 Good-Year 4,81 3,22 18,77 Göltaş Çimento 20,80 9,94 16,92 Gözde Girişim 5,24 0,77 1,95 GSD Denizcilik 3,90 2,90 52,34 GSD Holding 2,35 2,62 57,72 Gübre Fabrik. 29,30 0,48 224,12 Güler Yat. Holding 18,18 -9,28 795,57 Güneş Sigorta 5,85 5,22 168,35 Halk GMYO 2,13 3,40 74,97 Halk Sigorta 3,41 10,00 103,74 Hatay Tekstil 8,92 1,36 32,46 Hedef Girişim 3,74 -2,09 43,30 Hektaş 13,65 0,07 70,20 HUB Girişim 16,49 -1,49 75,64 Hürriyet Gzt. 1,59 3,25 39,47 ICBC Turkey Bank 5,47 2,63 3,80 İdealist Danışmanlık 4,61 0,44 38,86 İdealist GMYO 4,64 1,98 51,63 İhlas Ev Aletleri 1,84 3,95 -41,21 İhlas Gayrimenkul 1,53 8,51 27,50 İhlas Gazetecilik 2,54 2,42 -44,05 İhlas Holding 0,81 5,19 -10,99 İhlas Yayın Holding 1,45 3,57 42,16 İndeks Bilgisayar 12,30 -0,16 31,13 Info Yatırım 6,41 -0,93 31,82 İntema 11,99 0,17 29,48 İpek Doğal Enerji 12,00 -0,58 55,44 İskenderun Demir Çelik 6,95 2,81 -11,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA