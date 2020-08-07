HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
07.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:01

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,41 1,79 83,33
Acıpayam Selüloz 8,81 4,26 39,52
Adel Kalemcilik 15,51 4,44 -1,21
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 4,52 29,53
Afyon Çimento 3,84 6,96 68,55
Ak Enerji 1,64 7,19 50,46
Akbank 4,76 1,28 -41,31
Akçansa 11,38 9,95 17,39
Akdeniz Yatırım Hold. 6,10 5,35 189,10
Akfen GMYO 2,90 0,00 -28,40
Akın Tekstil 15,93 1,08 15,52
Akiş GMYO 2,86 4,76 -8,70
Akmerkez GMYO 42,90 10,00 91,48
Aksa 7,18 4,97 2,52
Aksa Enerji 4,80 6,43 26,32
Aksigorta 7,18 4,36 32,52
Aksu Enerji 9,61 5,03 -35,37
Alarko Carrıer 78,20 9,99 30,93
Alarko GMYO 14,60 5,19 -0,67
Alarko Holding 4,96 6,44 -16,64
Albaraka Türk 1,47 8,89 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 18,20 4,84 51,16
Alkim Kağıt 12,07 5,23 122,70
Alkim Kimya 12,80 5,52 106,39
Altınyağ 1,13 3,67 175,61
Altınyunus Çeşme 38,90 3,90 289,39
Anadolu Cam 5,03 4,14 17,96
Anadolu Efes 18,65 3,78 -12,35
Anadolu Grubu Holding 17,38 2,24 -1,19
Anadolu Hayat Emek. 7,50 2,60 23,25
Anadolu Isuzu 13,41 8,41 10,19
Anadolu Sigorta 6,13 1,49 47,59
Anel Elektrik 5,24 3,15 63,48
Arçelik 21,72 7,00 4,22
ARD Bilişim Teknolojileri 28,04 0,43
Arena Bilgisayar 21,90 3,99 200,62
Armada Bilgisayar 22,12 9,94 34,96
Arsan Tekstil 4,86 2,32 35,75
Artı Yatırım Holding 1,44 -6,49 77,78
Aselsan 16,79 9,95 60,84
Ata GMYO 3,17 1,60 -30,02
Atakule GMYO 2,14 3,88 11,46
Atlantis Yatırım Holding 1,99 1,53 99,00
Atlas Yat. Ort. 1,90 7,34 96,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -3,85 -3,17
Avrasya GMYO 2,03 4,10 34,44
Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 4,62 12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,01 12,84
Avrupa Yatırım Holding 1,64 2,50 6,49
Ayen Enerji 4,88 9,66 40,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,00 3,31 128,31
Aygaz 12,48 1,63 2,75
Bagfaş 15,51 4,02 -7,79
Bak Ambalaj 8,90 0,34 21,09
Balatacılar Balatacılık 1,73 -0,57 39,52
Bantaş Ambalaj 3,63 0,28 44,05
Banvit 25,00 0,08 34,63
Baştaş Başkent Çimento 3,75 -2,60 44,79
Batı Çimento 3,44 3,93 3,93
Batısöke Çimento 1,62 3,18 23,66
Bayrak Taban Sanayi 6,15 1,49
Bera Holding 7,58 9,86 96,88
Berkosan Yalıtım 3,67 4,56 33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 2,68 9,39
Beyaz Filo 3,40 3,03 8,63
Bilici Yatırım 7,61 1,74 76,99
Bim Mağazalar 62,60 0,16 35,47
Birko Mensucat 0,42 2,44 35,48
Birlik Mensucat 1,86 -4,12 63,16
Bizim Mağazaları 14,45 3,14 29,36
Bomonti Elektrik 6,50 0,31 407,81
Borusan Mannesmann 12,25 7,36 6,99
Borusan Yat. Paz. 82,15 9,97 37,11
Bosch Fren Sistemleri 710,00 -8,15 146,72
Bossa 8,63 3,11 7,07
Brisa 10,60 9,96 13,02
Burçelik 21,60 -9,92 271,77
Burçelik Vana 64,40 -9,99 563,23
Bursa Çimento 5,96 8,56 48,87
Carrefoursa 6,74 0,90 43,10
Casa Emtia Petrol 26,72 9,96 184,56
Ceo Event Medya 4,14 3,24 13,05
Coca Cola İçecek 40,02 3,41 5,71
Cosmos Yat. Holding 3,02 1,68 48,04
Credıtwest Faktorıng 5,30 -9,86 84,03
Çelebi 69,65 2,80 -31,78
Çelik Halat 12,87 1,90 98,00
Çemaş Döküm 1,55 3,33 23,65
Çemtaş 10,40 7,22 27,94
Çimbeton 65,90 9,92 59,72
Çimentaş 24,34 9,94 62,27
Çimsa 9,88 4,99 8,81
Çuhadaroğlu Metal 3,59 1,13 12,54
Dagi Giyim 7,88 9,90 215,20
Dagi Yatırım Holding 6,94 8,10 207,08
Dardanel 12,50 3,31 229,82
Datagate Bilgisayar 8,56 3,76 9,60
Demısaş Döküm 5,30 4,95 52,30
Denge Holding 1,95 8,33 42,34
Deniz GMYO 7,56 -9,68 49,70
Denizli Cam 7,10 2,16 -14,87
Derimod 6,58 5,45 -7,84
Derlüks Deri 8,36 4,50 106,63
Desa Deri 6,35 -9,93 39,87
Despec Bilgisayar 8,37 9,84 97,41
Deva Holding 21,26 -1,02 138,13
Diriteks Diriliş Tekstil 1,41 0,71 80,77
Ditaş Doğan 25,14 -1,41 164,21
DO-CO 342,00 2,30 -39,36
Doğan Burda 29,08 3,86 379,08
Doğan Holding 1,97 4,23 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 9,96 73,94
Doğusan 2,53 1,61 21,63
Doğuş GMYO 8,17 9,37 80,35
Doğuş Otomotiv 15,85 9,01 66,49
Döktaş Dökümcülük 27,40 2,39 -13,42
Duran Doğan Basım 16,65 4,72 18,59
Dyo Boya 5,59 4,68 14,08
Eczacıbaşı İlaç 5,91 -1,34 61,89
Eczacıbaşı Yatırım 13,98 0,22 45,14
Edip Gayrimenkul 2,23 4,69 60,43
Ege Endüstri 687,90 9,99 22,28
Ege Gübre 95,15 10,00 93,02
Ege Profil 15,95 5,35 33,25
Ege Seramik 4,74 3,27 28,86
Egeli & Co Tarım Girişim 0,93 4,49 190,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,87 -2,25 123,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,63 0,00 215,00
Egeplast 13,38 -1,25 7,04
Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89
Emek Elektrik 2,49 2,89 56,60
Eminiş Ambalaj 3,70 5,11 143,42
Emlak Konut GMYO 1,96 3,70 35,39
Enerjisa Enerji 8,51 1,19 26,34
Enka İnşaat 6,39 1,43 14,48
Erbosan 21,00 2,54 -15,93
Ereğli Demir Çelik 8,18 2,51 -7,13
Ersu Gıda 4,14 -6,33 100,00
Escort Teknoloji 3,13 2,29 125,18
Etiler Gıda 3,66 9,91 49,39
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 1,70 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,53 0,66 28,16
Euro Yat. Ort. 1,47 0,00 30,58
Euro Yatırım Holding 1,75 3,55 16,67
FADE GIDA 2,90 9,85
Fenerbahçe Futbol 13,34 5,12 -7,81
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 1,71 -21,88
F-M İzmit Piston 80,40 -7,00 69,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,64 4,67 25,36
Ford Otosan 77,00 2,19 16,46
Formet Çelik Kapı 2,86 1,42 -4,67
Frigo Pak Gıda 32,36 -1,82 149,69
Galatasaray Sportif 2,44 7,02 20,20
Garanti Bankası 6,58 1,70 -40,93
Garanti Faktoring 9,00 4,05 132,56
Garanti Yat. Ort. 2,11 1,93 95,37
Gedik Y. Men. Değ. 8,53 0,35 171,23
Gedik Yatırım Holding 20,50 0,99 166,58
Gediz Ambalaj 12,79 1,67 89,20
Gentaş 2,41 3,88 16,88
Gersan Elektrik 5,97 9,94 87,15
Global Men. Değ. 4,59 0,22 144,15
Global Yat. Holding 4,11 0,74 -15,61
Good-Year 4,64 1,98 14,57
Göltaş Çimento 18,00 4,59 1,18
Gözde Girişim 4,73 4,19 -7,98
GSD Denizcilik 3,61 -1,63 41,02
GSD Holding 2,31 2,21 55,03
Gübre Fabrik. 28,26 2,02 212,61
Güler Yat. Holding 18,23 9,95 798,03
Güneş Sigorta 5,48 7,03 151,38
Halk GMYO 2,12 -1,85 74,15
Halk Sigorta 2,82 -5,05 68,49
Hatay Tekstil 8,74 1,75 29,79
Hedef Girişim 3,70 -9,76 41,76
Hektaş 13,90 1,53 73,32
HUB Girişim 16,13 4,94 71,80
Hürriyet Gzt. 1,55 4,03 35,96
ICBC Turkey Bank 5,30 1,92 0,57
İdealist Danışmanlık 4,22 -3,21 27,11
İdealist GMYO 4,51 -2,17 47,39
İhlas Ev Aletleri 1,82 4,00 -41,85
İhlas Gayrimenkul 1,45 2,11 20,83
İhlas Gazetecilik 2,53 5,42 -44,27
İhlas Holding 0,80 5,26 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,43 8,33 40,20
İndeks Bilgisayar 12,28 7,72 30,92
Info Yatırım 6,79 1,19 39,63
İntema 11,80 -0,17 27,43
İpek Doğal Enerji 11,97 1,87 55,05
İskenderun Demir Çelik 6,67 3,89 -14,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Politika
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi 3. Sayfa
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Mehmet Topal Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Ağustos
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 19:05:52. #1.15#
title