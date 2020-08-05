Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
05.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:31
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,69
|5,43
|98,39
|Acıpayam Selüloz
|9,25
|5,59
|46,48
|Adel Kalemcilik
|16,09
|-0,06
|2,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-4,39
|37,23
|Afyon Çimento
|3,98
|-1,00
|74,69
|Ak Enerji
|1,67
|1,83
|53,21
|Akbank
|5,02
|-0,59
|-38,10
|Akçansa
|11,50
|-1,29
|18,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,43
|7,89
|204,74
|Akfen GMYO
|3,22
|-3,88
|-20,49
|Akın Tekstil
|16,20
|1,89
|17,48
|Akiş GMYO
|3,01
|-2,59
|-3,91
|Akmerkez GMYO
|43,00
|-8,16
|91,92
|Aksa
|7,11
|1,43
|1,52
|Aksa Enerji
|4,74
|-5,77
|24,74
|Aksigorta
|7,30
|3,55
|34,74
|Aksu Enerji
|9,99
|-1,58
|-32,82
|Alarko Carrıer
|79,00
|-4,76
|32,27
|Alarko GMYO
|14,81
|-1,53
|0,76
|Alarko Holding
|5,14
|-0,39
|-13,61
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,03
|0,00
|58,06
|Alkim Kağıt
|12,37
|-0,16
|128,24
|Alkim Kimya
|12,78
|-1,31
|106,06
|Altınyağ
|1,20
|0,00
|192,68
|Altınyunus Çeşme
|38,52
|-1,23
|285,59
|Anadolu Cam
|5,23
|8,73
|22,65
|Anadolu Efes
|18,70
|0,70
|-12,12
|Anadolu Grubu Holding
|17,47
|-0,74
|-0,68
|Anadolu Hayat Emek.
|7,86
|3,29
|29,17
|Anadolu Isuzu
|13,74
|-2,41
|12,90
|Anadolu Sigorta
|6,27
|0,64
|50,96
|Anel Elektrik
|5,29
|4,55
|65,04
|Arçelik
|22,40
|-3,70
|7,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,30
|1,43
|Arena Bilgisayar
|23,34
|-5,35
|220,38
|Armada Bilgisayar
|22,34
|-2,27
|36,30
|Arsan Tekstil
|4,84
|-2,81
|35,20
|Artı Yatırım Holding
|1,71
|-1,16
|111,11
|Aselsan
|16,84
|-2,43
|61,32
|Ata GMYO
|3,39
|-1,45
|-25,17
|Atakule GMYO
|2,28
|-5,00
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|-3,94
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,92
|-4,26
|102,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,99
|9,98
|4,36
|Avrasya GMYO
|2,16
|-3,14
|43,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|-2,29
|17,03
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,80
|0,02
|12,82
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|0,00
|12,99
|Ayen Enerji
|4,94
|-4,45
|42,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,84
|10,00
|121,00
|Aygaz
|13,06
|5,07
|7,53
|Bagfaş
|16,44
|0,24
|-2,26
|Bak Ambalaj
|9,43
|2,72
|28,30
|Balatacılar Balatacılık
|1,86
|0,54
|50,00
|Bantaş Ambalaj
|4,02
|7,20
|59,52
|Banvit
|25,40
|0,24
|36,78
|Baştaş Başkent Çimento
|4,10
|0,74
|58,30
|Batı Çimento
|3,67
|-4,92
|10,88
|Batısöke Çimento
|1,74
|1,75
|32,82
|Bayrak Taban Sanayi
|6,66
|3,10
|Bera Holding
|7,16
|-5,42
|85,97
|Berkosan Yalıtım
|3,90
|1,30
|42,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,89
|-9,97
|17,96
|Beyaz Filo
|3,64
|-1,36
|16,30
|Bilici Yatırım
|7,93
|-0,88
|84,43
|Bim Mağazalar
|63,50
|-1,93
|37,42
|Birko Mensucat
|0,45
|0,00
|45,16
|Birlik Mensucat
|2,15
|9,69
|88,60
|Bizim Mağazaları
|15,56
|-1,95
|39,30
|Bomonti Elektrik
|7,11
|-4,82
|455,47
|Borusan Mannesmann
|12,67
|-2,31
|10,66
|Borusan Yat. Paz.
|78,00
|-4,99
|30,19
|Bosch Fren Sistemleri
|858,80
|-10,00
|198,42
|Bossa
|9,17
|-0,43
|13,77
|Brisa
|10,64
|1,82
|13,45
|Burçelik
|26,64
|-5,60
|358,52
|Burçelik Vana
|79,50
|2,78
|718,74
|Bursa Çimento
|5,85
|2,99
|46,13
|Carrefoursa
|7,05
|0,43
|49,68
|Casa Emtia Petrol
|27,00
|1,89
|187,54
|Ceo Event Medya
|4,45
|-9,55
|21,51
|Coca Cola İçecek
|40,96
|-2,06
|8,19
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|1,74
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|5,35
|9,86
|85,76
|Çelebi
|74,70
|-0,40
|-26,84
|Çelik Halat
|12,98
|3,43
|99,69
|Çemaş Döküm
|1,66
|3,11
|32,43
|Çemtaş
|10,72
|-2,01
|31,87
|Çimbeton
|66,60
|-6,85
|61,42
|Çimentaş
|24,60
|-2,07
|64,00
|Çimsa
|10,40
|-1,79
|14,54
|Çuhadaroğlu Metal
|3,86
|-1,53
|21,00
|Dagi Giyim
|7,30
|-3,31
|192,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,13
|-2,86
|215,49
|Dardanel
|12,89
|3,62
|240,11
|Datagate Bilgisayar
|8,94
|-2,93
|14,47
|Demısaş Döküm
|5,50
|5,77
|58,05
|Denge Holding
|2,00
|0,00
|45,99
|Deniz GMYO
|9,30
|7,64
|84,16
|Denizli Cam
|7,67
|9,89
|-8,03
|Derimod
|6,93
|-2,53
|-2,94
|Derlüks Deri
|8,42
|9,92
|108,12
|Desa Deri
|7,83
|-9,90
|72,47
|Despec Bilgisayar
|7,93
|-2,22
|87,03
|Deva Holding
|21,66
|9,95
|142,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,43
|-2,05
|83,33
|Ditaş Doğan
|26,14
|-4,60
|174,72
|DO-CO
|355,60
|0,62
|-36,95
|Doğan Burda
|30,58
|10,00
|403,79
|Doğan Holding
|2,04
|0,49
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|-2,36
|75,15
|Doğusan
|2,76
|-1,78
|32,69
|Doğuş GMYO
|8,30
|4,93
|83,22
|Doğuş Otomotiv
|16,05
|-1,29
|68,59
|Döktaş Dökümcülük
|29,72
|-9,99
|-6,09
|Duran Doğan Basım
|17,30
|1,53
|23,22
|Dyo Boya
|5,93
|-6,91
|21,02
|Eczacıbaşı İlaç
|6,21
|6,15
|70,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,04
|1,62
|56,14
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|-2,07
|69,78
|Ege Endüstri
|693,50
|4,76
|23,27
|Ege Gübre
|94,80
|-1,56
|92,31
|Ege Profil
|15,98
|3,70
|33,50
|Ege Seramik
|5,07
|-0,39
|37,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,98
|-1,01
|206,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,98
|1,03
|151,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|-1,41
|250,00
|Egeplast
|14,48
|-3,34
|15,84
|Ekiz Kimya
|8,51
|-5,55
|1295,08
|Emek Elektrik
|2,68
|-2,55
|68,55
|Eminiş Ambalaj
|3,24
|-10,00
|113,16
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|-1,88
|44,37
|Enerjisa Enerji
|8,64
|4,73
|28,27
|Enka İnşaat
|6,44
|3,87
|15,37
|Erbosan
|22,54
|0,18
|-9,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,03
|3,48
|-8,84
|Ersu Gıda
|4,02
|-2,19
|94,20
|Escort Teknoloji
|3,40
|2,10
|144,60
|Etiler Gıda
|3,67
|0,55
|49,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,95
|1,56
|21,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,68
|-1,75
|40,72
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|-0,61
|44,79
|Euro Yatırım Holding
|1,86
|6,90
|24,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,00
|-7,67
|-10,16
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,90
|-4,41
|-14,66
|F-M İzmit Piston
|96,05
|-9,98
|102,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,21
|3,44
|32,77
|Ford Otosan
|78,85
|-3,49
|19,26
|Formet Çelik Kapı
|3,01
|-0,99
|0,33
|Frigo Pak Gıda
|32,80
|8,68
|153,09
|Galatasaray Sportif
|2,51
|-4,92
|23,65
|Garanti Bankası
|6,78
|0,30
|-39,14
|Garanti Faktoring
|9,61
|-7,06
|148,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-6,53
|112,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,03
|4,39
|187,13
|Gedik Yatırım Holding
|21,50
|1,99
|179,58
|Gediz Ambalaj
|12,69
|-0,08
|87,72
|Gentaş
|2,53
|-2,32
|22,70
|Gersan Elektrik
|6,03
|-2,11
|89,03
|Global Men. Değ.
|5,08
|1,20
|170,21
|Global Yat. Holding
|4,53
|0,67
|-6,98
|Good-Year
|5,01
|-3,28
|23,70
|Göltaş Çimento
|19,05
|-1,80
|7,08
|Gözde Girişim
|5,04
|-3,08
|-1,95
|GSD Denizcilik
|3,98
|-4,33
|55,47
|GSD Holding
|2,46
|1,65
|65,10
|Gübre Fabrik.
|28,50
|1,42
|215,27
|Güler Yat. Holding
|15,08
|-0,13
|642,86
|Güneş Sigorta
|5,68
|-1,22
|160,55
|Halk GMYO
|2,40
|-2,83
|97,15
|Halk Sigorta
|3,30
|-2,08
|97,17
|Hatay Tekstil
|9,30
|0,43
|38,11
|Hedef Girişim
|4,55
|2,94
|74,33
|Hektaş
|14,62
|0,97
|82,29
|HUB Girişim
|16,59
|-2,93
|76,70
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|0,00
|36,84
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|1,76
|-1,14
|İdealist Danışmanlık
|4,84
|4,09
|45,78
|İdealist GMYO
|5,12
|9,87
|67,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|-4,43
|-38,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|-1,26
|30,83
|İhlas Gazetecilik
|2,66
|-2,21
|-41,41
|İhlas Holding
|0,84
|-1,18
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,46
|-3,31
|43,14
|İndeks Bilgisayar
|12,16
|-1,94
|29,64
|Info Yatırım
|7,45
|-3,37
|53,21
|İntema
|13,13
|9,97
|41,79
|İpek Doğal Enerji
|12,73
|3,16
|64,90
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|3,24
|-14,27
(Sürecek)
Kaynak: AA