Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,50 0,29 88,17 Acıpayam Selüloz 8,76 -7,30 38,72 Adel Kalemcilik 16,10 -4,73 2,55 Adese Alışveriş Ticaret 2,05 -5,53 43,53 Afyon Çimento 4,02 -5,41 76,45 Ak Enerji 1,64 -8,38 50,46 Akbank 5,05 -3,63 -37,73 Akçansa 11,65 -8,84 20,17 Akdeniz Yatırım Hold. 5,96 -9,97 182,46 Akfen GMYO 3,35 -7,97 -17,28 Akın Tekstil 15,90 -2,33 15,30 Akiş GMYO 3,09 -6,08 -1,36 Akmerkez GMYO 46,82 9,96 108,97 Aksa 7,01 -5,27 0,10 Aksa Enerji 5,03 -8,21 32,37 Aksigorta 7,05 -6,50 30,13 Aksu Enerji 10,15 -6,45 -31,74 Alarko Carrıer 82,95 -8,34 38,89 Alarko GMYO 15,04 -9,29 2,33 Alarko Holding 5,16 -4,97 -13,28 Albaraka Türk 1,50 -5,66 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 19,03 -4,32 58,06 Alkim Kağıt 12,39 -6,21 128,61 Alkim Kimya 12,95 -2,70 108,80 Altınyağ 1,20 -3,23 192,68 Altınyunus Çeşme 39,00 -3,56 290,39 Anadolu Cam 4,81 -1,03 12,80 Anadolu Efes 18,57 -4,08 -12,73 Anadolu Grubu Holding 17,60 -5,27 0,06 Anadolu Hayat Emek. 7,61 -6,28 25,06 Anadolu Isuzu 14,08 -6,69 15,69 Anadolu Sigorta 6,23 -2,50 49,99 Anel Elektrik 5,06 -6,85 57,87 Arçelik 23,26 0,78 11,61 ARD Bilişim Teknolojileri 27,90 -3,73 Arena Bilgisayar 24,66 7,12 238,50 Armada Bilgisayar 22,86 -2,14 39,48 Arsan Tekstil 4,98 -7,43 39,11 Artı Yatırım Holding 1,73 1,17 113,58 Aselsan 34,52 -2,10 65,34 Ata GMYO 3,44 0,29 -24,06 Atakule GMYO 2,40 -3,23 25,00 Atlantis Yatırım Holding 2,03 0,00 103,00 Atlas Yat. Ort. 3,05 -0,33 111,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,72 -6,88 -5,11 Avrasya GMYO 2,23 -7,08 47,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -2,68 19,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,00 12,80 Avrupa Yatırım Holding 1,74 -3,33 12,99 Ayen Enerji 5,17 -5,48 48,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,40 -2,87 100,91 Aygaz 12,43 -1,58 2,34 Bagfaş 16,40 -2,90 -2,50 Bak Ambalaj 9,18 -8,29 24,90 Balatacılar Balatacılık 1,85 -4,64 49,19 Bantaş Ambalaj 3,75 -6,25 48,81 Banvit 25,34 0,48 36,46 Baştaş Başkent Çimento 4,07 -2,86 57,14 Batı Çimento 3,86 -8,10 16,62 Batısöke Çimento 1,71 -5,52 30,53 Bayrak Taban Sanayi 6,46 -5,83 Bera Holding 7,57 -7,68 96,62 Berkosan Yalıtım 3,85 -8,77 40,51 Beşiktaş Futbol Yat. 3,21 9,93 31,02 Beyaz Filo 3,69 -2,89 17,90 Bilici Yatırım 8,00 -1,36 86,06 Bim Mağazalar 64,75 -9,38 40,12 Birko Mensucat 0,45 -4,26 45,16 Birlik Mensucat 1,96 9,50 71,93 Bizim Mağazaları 15,87 -6,65 42,08 Bomonti Elektrik 7,47 0,27 483,59 Borusan Mannesmann 12,97 -6,49 13,28 Borusan Yat. Paz. 82,10 -8,93 37,03 Bosch Fren Sistemleri 954,20 -10,00 231,57 Bossa 9,21 -4,66 14,27 Brisa 10,45 -8,09 11,42 Burçelik 28,22 -9,96 385,71 Burçelik Vana 77,35 -9,95 696,60 Bursa Çimento 5,68 -5,49 41,88 Carrefoursa 7,02 -3,31 49,04 Casa Emtia Petrol 26,50 5,58 182,22 Ceo Event Medya 4,92 9,82 34,34 Coca Cola İçecek 41,82 -6,28 10,46 Cosmos Yat. Holding 2,88 -5,57 41,18 Credıtwest Faktorıng 4,87 -0,61 69,10 Çelebi 75,00 -0,92 -26,54 Çelik Halat 12,55 -0,55 93,08 Çemaş Döküm 1,61 -3,01 28,44 Çemtaş 10,94 -9,21 34,58 Çimbeton 71,50 -9,49 73,29 Çimentaş 25,12 -6,34 67,47 Çimsa 10,59 -8,86 16,63 Çuhadaroğlu Metal 3,92 -5,31 22,88 Dagi Giyim 7,55 0,67 202,00 Dagi Yatırım Holding 7,34 -0,68 224,78 Dardanel 12,44 1,14 228,23 Datagate Bilgisayar 9,21 -8,08 17,93 Demısaş Döküm 5,20 -4,76 49,43 Denge Holding 2,00 -1,48 45,99 Deniz GMYO 8,64 -3,68 71,09 Denizli Cam 6,98 -5,03 -16,31 Derimod 7,11 2,45 -0,42 Derlüks Deri 7,66 9,90 89,33 Desa Deri 8,69 10,00 91,41 Despec Bilgisayar 8,11 -4,59 91,27 Deva Holding 19,70 -6,72 120,66 Diriteks Diriliş Tekstil 1,46 -3,95 87,18 Ditaş Doğan 27,40 -4,13 187,96 DO-CO 353,40 -1,26 -37,34 Doğan Burda 27,80 3,12 357,99 Doğan Holding 2,03 -3,79 13,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 5,71 79,39 Doğusan 2,81 -7,57 35,10 Doğuş GMYO 7,91 -9,91 74,61 Doğuş Otomotiv 16,26 -4,35 70,80 Döktaş Dökümcülük 33,02 -3,00 4,34 Duran Doğan Basım 17,04 -2,07 21,37 Dyo Boya 6,37 -9,26 30,00 Eczacıbaşı İlaç 5,85 -7,29 60,25 Eczacıbaşı Yatırım 14,80 -4,52 53,65 Edip Gayrimenkul 2,41 -7,66 73,38 Ege Endüstri 662,00 -9,18 17,68 Ege Gübre 96,30 -10,00 95,35 Ege Profil 15,41 2,05 28,74 Ege Seramik 5,09 -4,86 38,37 Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 -7,48 209,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 -7,62 148,72 Egeli&Co Yatırım Holding 0,71 -6,58 255,00 Egeplast 14,98 -0,47 19,84 Ekiz Kimya 9,01 -3,01 1377,05 Emek Elektrik 2,75 -3,17 72,96 Eminiş Ambalaj 3,60 -2,70 136,84 Emlak Konut GMYO 2,13 -4,91 47,13 Enerjisa Enerji 8,25 -0,48 22,48 Enka İnşaat 6,20 -4,47 11,07 Erbosan 22,50 -5,30 -9,93 Ereğli Demir Çelik 7,76 1,57 -11,90 Ersu Gıda 4,11 -2,84 98,55 Escort Teknoloji 3,33 -5,13 139,57 Etiler Gıda 3,65 4,29 48,98 Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -6,34 19,72 Euro Trend Yat. Ort. 1,71 -3,93 43,24 Euro Yat. Ort. 1,64 -2,96 45,68 Euro Yatırım Holding 1,74 -3,87 16,00 Fenerbahçe Futbol 14,08 4,76 -2,70 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,08 -6,64 -10,72 F-M İzmit Piston 106,70 -9,96 125,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,87 -4,17 28,35 Ford Otosan 81,70 -1,57 23,57 Formet Çelik Kapı 3,04 -2,25 1,33 Frigo Pak Gıda 30,18 6,72 132,87 Galatasaray Sportif 2,64 6,45 30,05 Garanti Bankası 6,76 -3,70 -39,32 Garanti Faktoring 10,34 10,00 167,18 Garanti Yat. Ort. 2,45 1,66 126,85 Gedik Y. Men. Değ. 8,65 -4,53 175,04 Gedik Yatırım Holding 21,08 -5,64 174,12 Gediz Ambalaj 12,70 -3,93 87,87 Gentaş 2,59 -6,83 25,61 Gersan Elektrik 6,16 -4,64 93,10 Global Men. Değ. 5,02 -4,74 167,02 Global Yat. Holding 4,50 -3,64 -7,60 Good-Year 5,18 -5,82 27,90 Göltaş Çimento 19,40 -7,97 9,05 Gözde Girişim 5,20 -7,64 1,17 GSD Denizcilik 4,16 -5,24 62,50 GSD Holding 2,42 -5,84 62,42 Gübre Fabrik. 28,10 -3,77 210,84 Güler Yat. Holding 15,10 8,32 643,84 Güneş Sigorta 5,75 -8,00 163,76 Halk GMYO 2,47 -1,59 102,90 Halk Sigorta 3,37 -0,59 101,35 Hatay Tekstil 9,26 -3,54 37,51 Hedef Girişim 4,42 9,95 69,35 Hektaş 14,48 -1,96 80,55 HUB Girişim 17,09 -6,41 82,03 Hürriyet Gzt. 1,56 -4,88 36,84 ICBC Turkey Bank 5,12 -5,88 -2,85 İdealist Danışmanlık 4,65 3,10 40,06 İdealist GMYO 4,66 9,91 52,29 İhlas Ev Aletleri 2,03 -5,58 -35,14 İhlas Gayrimenkul 1,59 -6,47 32,50 İhlas Gazetecilik 2,72 -4,56 -40,09 İhlas Holding 0,85 -5,56 -6,59 İhlas Yayın Holding 1,51 -3,82 48,04 İndeks Bilgisayar 12,40 -6,77 32,20 Info Yatırım 7,71 1,31 58,55 İntema 11,94 -9,95 28,94 İpek Doğal Enerji 12,34 -5,66 59,84 İskenderun Demir Çelik 6,49 -3,99 -16,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA